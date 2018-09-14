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В серию в 2019. Концерн "Калашников" анонсировал выпуск "ПЛ-14"

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Пистолет Лебедева (ПЛ-14) пойдет в серийное производство в 2019 году. Выпуск будет налажен на "Ижевском механическом заводе" (ИМЗ), входящем в концерн "Калашников", сообщил управляющий директор ИМЗ Александр Гвоздик.

В серию в 2019. Концерн "Калашников" анонсировал выпуск "ПЛ-14"


Он пояснил, что ПЛ-14 в серию "пойдет точно". Для производства пистолета уже заказано новое оборудование, выделены довольно серьезные инвестиции. Пистолет будет выпускаться по новым технологиям. По его словам, новый пистолет будет отвечать всем потребительским свойствам основных заказчиков как "по теме боевого стрелкового оружия", так и "направления гражданского стрелкового оружия".


На предприятии заявили, что в настоящее время выполняют гособоронзаказ на более 20 тысяч экземпляров "пистолет Ярыгина".

О планах запустить ПЛ-14 в серийное производство на "Ижевском механическом заводе" сообщалось в марте этого года. Новый пистолет может заинтересовать российское военное ведомство и Министерство внутренних дел. Впервые новый пистолет был представлен в 2015 году на форуме "Армия-2015".

ТТХ пистолета Лебедева: калибр - 9 мм; длина - 220 мм; высота - 136 мм; толщина - 28 мм; длина ствола - 127 мм; масса со снаряженным магазином - 0,99 кг; емкость магазина — 15 патронов.
Использованы фотографии:
https://warways.ru/
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14 комментариев
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  1. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 16:25
    +1
    А чем Ярыгина не угодил ?!? request
    1. Safer Онлайн
      Safer Сегодня, 16:29
      +4
      У ПЛ ствол ниже, следовательно не так подбрасывает при стрельбе. Вы ПЯ по эксплуатируете, сразу станет ясно, чем не угодил. Не довели его до конца до ума.
      1. keeper03 Офлайн
        keeper03 Сегодня, 16:32
        +1
        Специалистам виднее ! hi
  2. NF68 Офлайн
    NF68 Сегодня, 16:26
    +1
    калибр - 9 мм


    Патрон 9х19 Парабеллум/Люгер?
    1. Прим2 Офлайн
      Прим2 Сегодня, 16:43
      0
      Если исходить из того что название парабелум народное то Люгер по фамилии конструктора будет правильнее.Калибр ПЛ 9Х19 Люгер.
  3. Adimius38 Офлайн
    Adimius38 Сегодня, 16:33
    +4
    ерунда все равно не купишь. Это не США где зашел,увидел,купил.
  4. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 16:34
    +5
    Это что ТТХ ,а где :
    1 Кучность стрельбы
    2 Точность стрельбы
    3 Длина ствола
    4 Число нарезов в канале ствола
    5 Боевая скорострельность
    6 Начальная скорость полета пули
    7 Гарантийная наработка, количество выстрелов
    И чем это мог пистолет Лебедева заинтересовать военное ведомство и Министерство внутренних дел,при этом будет отвечать всем потребительским свойствам направления гражданского стрелкового оружия .Такого в принципе не может быть .Опять #неимеетаналоговвмире ........
    1. Плотник 2329 Онлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 16:57
      0
      Он здорово напоминает ГШ-18, подозреваю, что не только снаружи. Видимо (или - хотелось бы думать), что и характеристики близкие.
      Впрочем, Гугл нам в помощь...
      А мне ГШ нравился всегда. И к этому чисто внешне симпатий субъективно больше, чем к ПЯ.
    2. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 16:58
      0
      Цитата: APASUS
      И чем это мог пистолет Лебедева заинтересовать военное ведомство и Министерство внутренних дел

      Откатами , сей час все на откатах...
  5. Labrador Онлайн
    Labrador Сегодня, 16:40
    +2
    Интересный. Пострелял бы с него с удовольствием.
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:43
    +2
    В серию пойдет точно, вопрос в том, когда это "точно " точно будет! !!
  7. senima56 Онлайн
    senima56 Сегодня, 16:50
    0
    Слава Богу! Наконец-то! Похоже - дождёмся?! В добрый час! Одно смущает- нигде не слышал, что ПЛ-15 "принят на вооружение"! А это.....
  8. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 16:53
    0
    О планах запустить ПЛ-14 в серийное производство на "Ижевском механическом заводе" сообщалось в марте этого года.

    ...Короткоствольное оружие Концерна Калашников: пистолеты Ярыгина и Лебедева soldier
  9. Black Sniper Онлайн
    Black Sniper Сегодня, 17:03
    0
    будет отвечать всем потребительским свойствам основных заказчиков как "по теме боевого стрелкового оружия", так и "направления гражданского стрелкового оружия".
    ----------------------------------
    О как. А разве в РФ разрешена продажа пистолетов? ЧОПы и прочие военизированные охранные структуры не в счёт. hi