Копировать и строить. Чужие наработки в авиационной технике
Разработка новой авиационной техники, соответствующей актуальным требованиям, всегда была достаточно сложной задачей. По этой причине конструкторам приходится заручаться поддержкой коллег из других организаций, в том числе зарубежных. Порой такая поддержка осуществляется на взаимовыгодной основе, но известны и иные примеры. В целом разработчики самолетов и другой техники стремятся решить поставленные задачи и для этого порой готовы делать специфические шаги.
Одним из самых распространенных способов использования чужого опыта является заключение контракта на лицензионное производство техники: со сборкой из поставляемых комплектов или при полностью самостоятельном строительстве. Кроме того, есть вариант с покупкой технологий или документации о том или ином конструкторском решении. Наконец, можно попросту скопировать доступный зарубежный образец, полученный теми или иными путями.
Рассмотрим известные примеры подобного подхода к созданию новых образцов авиационной техники, имевшие место в последние десятилетия. Истории такого рода представляют определенный интерес и показывают несколько примечательных тенденций.
Честный контракт
На первый взгляд, идея сотрудничества с зарубежными организациями может быть интересна лишь не самым развитым в промышленном отношении странам. Однако на практике к этому могут прибегать и лидеры рынка. Так, известно, что компания Lockheed Martin при разработке одного из последних проектов приняла во внимание зарубежный опыт. Впрочем, речь шла не о прямом копировании технических решений.
В восьмидесятых годах советская авиационная промышленность создала перспективный палубный истребитель Як-41, позже получивший обозначение Як-141. Главным элементом нового проекта была особая силовая установка, обеспечивавшая вертикальный взлет и горизонтальный полет. В ходе испытаний специалисты столкнулись с определенными проблемами, но в целом новые агрегаты отвечали требованиям. После завершения доводки новый самолет с особой силовой установкой должен был поступить на вооружение.
Однако проект так и не вышел из стадии опытно-конструкторских работ. Потеря одного из опытных образцов и многочисленные негативные последствия распада СССР привели к фактической остановке проекта. Дальнейшая судьба Як-141 оказалась под вопросом. В течение некоторого времени фирма «Яковлев» пыталась продолжать разработку, но самолет уже не имел реальных перспектив. Официально проект закрыли в 2003 году; фактически он остановился несколькими годами ранее.
В 1992 году самолет Як-141 впервые показали зарубежной публике, это произошло на авиасалоне в Фарнборо. Машина ожидаемо заинтересовала иностранных специалистов, и вскоре этот интерес перерос в полноценное сотрудничество. В начале девяностых годов американская компания Lockheed присоединилась к программе Joint Strike Fighter, целью которой являлось создание перспективного истребителя с рядом особых черт. Одна из модификаций будущего JSF должна была отличаться возможностью вертикального взлета и посадки. Поиск наиболее эффективного варианта подъемно-маршевой силовой установки занял определенное время и не обошелся без привлечения зарубежных специалистов.
В первой половине девяностых годов компании «Локхид» и «Яковлев» договорились о сотрудничестве и обмене опытом. По понятным причинам, американские специалисты проявляли особый интерес к силовой установке советского / российского самолета Як-141. Им удалось договориться о передачи документации по этой части проекта. Кроме того, согласно некоторым источникам, международный договор предусматривал участие российских специалистов в разработке американского проекта. Параллельно шло изучение идей и решений, ранее предлагавшихся различными американскими компаниями.
Конечным итогом работ середины девяностых годов и последующего периода стало появление истребителя F-35B, ныне выпускаемого серийно и поставляемого заказчикам. По определенным причинам, этот самолет имеет некоторое сходство с Як-141 – прежде всего, с точки зрения компоновки. При этом, однако, авторы проекта JSF не стали просто копировать советские / российские решения, хотя, очевидно, и приняли их во внимание.
Силовая установка истребителя Як-141 включала три двигателя, решавшие две задачи. В хвосте фюзеляжа помещался турбореактивный подъемно-маршевый двигатель Р-79В-300 с поворотным соплом. Позади кабины располагались два подъемных двигателя РД-41. При вертикальном взлете и посадке двигатели должны были работать вместе; в горизонтальном полете РД-41 выключались и закрывались подвижными створками. Истребитель F-35B комплектуется двигателем Pratt & Whitney F135-PW-600, имеющим поворотное сопло и отдельный подъемный вентилятор с приводом от вала. В горизонтальном полете вентилятор не используется.
Турбореактивный двигатель Pratt & Whitney F135-PW-600 со всеми дополнительными устройствами. Фото Wikimedia Commons
Проект F-35B показывает, что в некоторых ситуациях стоит обращаться за помощью к зарубежным коллегам, но не всегда следует в точности копировать их наработки. Учитывая отечественный и зарубежный опыт, компания Lockheed Martin разработала свой собственный вариант подъемно-маршевой силовой установки, отвечающей требованиям заказчика. Кроме того, она смогла довести его до серийного производства и эксплуатации в нескольких армиях мира.
Контракт и копия
Как известно, китайская промышленность совершенно не стесняется перенимать чужой опыт и даже открыто копировать зарубежные образцы. Особенно ярко подобные методики развития своей авиации проявились в случае с истребителями семейства J-11. Взяв за основу зарубежную технику, китайские специалисты уже создали целый ряд собственных образцов.
В 1996 году был подписан очередной контракт на поставку российских истребителей семейства Су-27 зарубежной стране. На этот раз заказчиком выступили военно-воздушные силы Китая, нуждавшиеся в современной технике. Согласно подписанному договору, российская сторона должна была передавать китайским коллегам в лице компании Shenyang Aircraft Corporation самолеты Су-27СК в виде сборочных комплектов. Задачей SAC была сборка готовой техники с последующей ее передачей военным. Контракт предусматривал поставку 200 комплектов.
Су-27СК китайской сборки получили местное обозначение «Шэньян» J-11. Впоследствии его дополнили литерой «A» Первый самолет такого типа поднялся в воздух в конце 1998 года, но дальнейшие работы заметным образом затянулись. Полномасштабную сборку серийных машин удалось наладить только через два года. До 2003-го включительно компания «Сухой» отправила в Китай чуть более сотни сборочных комплектов, после чего поставки прекратились. Заказчик отказался принимать следующие комплекты, сославшись на тот факт, что Су-27СК / J-11A более не отвечают актуальным требованиям ВВС НОАК.
Су-27СК российского производства из состава ВВС НОАК. Фото Airwar.ru
Через несколько лет стало известно, что Shenyang Aircraft Corporation запустила производство нового истребителя J-11B. Фактически он являлся копией Су-27СК с некоторыми изменениями в конструкции и составе бортового оборудования. Одним из самых серьезных изменений стала замена двигателя. Вместо российских АЛ-31Ф были использованы изделия WS-10A местного производства. Как вскоре выяснилось, китайские двигатели не могут соперничать с российскими по своим эксплуатационным характеристикам и ресурсу, что приводит к серьезным проблемам.
Несмотря на заметные изменения базового самолета, новый истребитель J-11B являлся нелицензионной копией Су-27СК. Этот факт привел к спорам на международном уровне и обмену недружественными заявлениями. В свое время утверждалось, что выпуск самолетов без лицензии может привести к сокращению военно-технического сотрудничества. В частности, Россия отказывалась продавать Китаю новые истребители в малых количествах во избежание их использования в качестве образца для копирования.
Впрочем, китайская сторона, несмотря на все споры, продолжала выпуск своей версии Су-27СК. Кроме того, в дальнейшем на базе J-11B были созданы несколько новых моделей, в том числе палубные истребители J-15, при разработке которых тоже применялись зарубежные наработки.
По данным справочника The Military Balance за 2018 год, в настоящее время военно-воздушные силы Китая имеют на вооружении 20 истребителей Су-27СК российской сборки и 95 самолетов J-11A, изготовленных по лицензии. Также имеется 110 машин J-11B, в том числе учебно-боевой модификации. Морская авиация располагает 72 истребителями J-11B. Также имеется два десятка самолетов J-15, представляющих собой палубную модификацию исходного J-11B.
Копия без контракта
Практика показывает, что для копирования современной техники не обязательно подписывать соглашения с другой страной. Более того, можно даже не иметь теплых отношений со страной происхождения желаемого образца. Одной из самых громких новостей 2011 года стал перехват Ираном американского разведывательного беспилотного летательного аппарата. Иранские специалисты изучили этот трофей и через несколько лет представили его копию.
Напомним, в начале декабря 2011 года БПЛА RQ-170 Sentinel производства компании Lockheed Martin совершал разведывательный полет над западной частью Афганистана. Во время полета оператор потерял связь с машиной. В течение некоторого времени после этого судьба беспилотника оставалась неизвестной. Через несколько дней иранское телевидение рассказало о ситуации с аппаратом. Оказалось, что БПЛА без видимых повреждений попал в руки иранской армии. Такие новости стали поводом для весьма активных обсуждений, участники которых пытались установить, каким образом новейший RQ-170 мог достаться Ирану.
Высказывались самые разные версии, прежде всего связанные с применением систем радиоэлектронной борьбы. Особое распространение получила версия об использовании одного из комплексов РЭБ российской разработки. Впрочем, на официальном уровне такие предположения не подтверждались и не опровергались. Как именно иранские военные смогли захватить целый БПЛА – до сих пор не уточнялось.
Узнав о попадании беспилотника в чужие руки, официальный Вашингтон потребовал вернуть его. Тегеран отказался передавать аппарат хозяевам. Кроме того, иранское командование заявило, что местная промышленность тщательно изучит имеющийся RQ-170 и создаст его копию. Военные также уточнили, что иранский вариант «Сентинела» будет превосходить оригинал по всем основным параметрам. Через несколько месяцев иранское командование напомнило о таких планах, но военное ведомство США усомнилось в возможности их выполнения.
В мае 2014 года иранские средства массовой информации опубликовали первые изображения перспективного БПЛА Saegheh, созданного на основе американской машины. Через несколько месяцев, в конце осени того же года, стало известно, что этот аппарат поднялся в воздух и проходит испытания. По очевидным причинам, Иран не спешил разглашать подробности своего проекта, что привело появлению различных подозрений и версий.
Ориентировочно в 2016 году изделия Saegheh поступили в серию и вскоре попали в войска. По разным данным, планировалось строительство полсотни таких аппаратов. Иранские копии RQ-170 уже используются для решения реальных задач. Так, несколько месяцев назад Израиль утверждал, что его ПВО смогло перехватить один из иранских беспилотников, совершавших полет над его территорией. Демонстрировались фрагменты разрушенной машины.
К сожалению, достоверно известен только внешний вид иранского беспилотного аппарата, что не позволяет в полной мере оценить степень копирования зарубежной техники. В связи с этим имеют место разные оценки, причем не всегда положительные. Потенциал иранской промышленности действительно позволяет скопировать некоторые технические решения американского проекта, однако в прочих областях наблюдается серьезное отставание. В частности, есть все основания для сомнений в том, что Saegheh может сравниться с RQ-170 Sentinel по характеристикам разведывательной аппаратуры, а также приборов связи и управления. Что примечательно, реальная информация о таких особенностях двух проектов еще долго не сможет стать достоянием общественности: и США, и Иран не заинтересованы в разглашении технических подробностей двух важнейших проектов.
Разные пути к цели
Покупка лицензии на производство образца зарубежной разработки, копирование чужих изделий без соответствующего разрешение или создание своих проектов с оглядкой на иностранные давно является нормой для всех сфер оборонной промышленности, в том числе и для авиастроения. Можно найти десятки или даже сотни примеров такой деятельности, позволяющей в кратчайшие сроки получить требуемую технику или оружие, сократив отставание от зарубежных конкурентов.
В то же время, копирование идей или готовых изделий не является панацеей и не решает все проблемы. В некоторых ситуациях следует не копировать, но изучать и принимать во внимание основные идеи, чтобы использовать их при создании новых проектов. Именно такой подход применялся при разработке силовой установки для истребителя F-35B. Китайские инженеры, создавая свой J-11B, сначала собирали готовый образец зарубежной разработки, но позже изменили его конструкцию в соответствии со своими требованиями. Иранская промышленность в проекте Saegheg, похоже, предприняла попытку, как минимум, внешнего копирования доступного образца с применением доступных технологий и материалов.
Как показывают рассмотренные примеры, результат копирования и переработки зарубежных образцов прямо зависит от потенциала предприятий, занимающихся этим делом. К примеру, технологические ограничения привели к тому, что самолеты J-11B уступают Су-27СК по характеристикам двигателей, а Saegheh не может считаться полноценным конкурентом базового RQ-170. В то же время, изучение чужих наработок приводит к быстрому и удобному получению опыта без необходимости проведения длительных исследовательских и конструкторских работ, а значит, положительным образом сказывается на потенциале промышленности.
Несмотря на определенную сложность и ограниченный потенциал, копирование и доработка готовых образцов, а также использование «подсмотренных» решений остается одним из основных методов создания перспективных проектов. При этом, имея отличающуюся мотивацию, его используют как развивающиеся, так и развитые страны. А это означает, что в самом ближайшем будущем мы обязательно узнаем об очередной попытке копирования зарубежной авиационной техники.
По материалам сайтов:
http://airwar.ru/
https://globalsecurity.org/
http://armyrecognition.com/
http://english.chinamil.com.cn/
https://nationalinterest.org/
http://lockheedmartin.com/
http://airforcetimes.com/
https://timesofisrael.com/
Одним из самых распространенных способов использования чужого опыта является заключение контракта на лицензионное производство техники: со сборкой из поставляемых комплектов или при полностью самостоятельном строительстве. Кроме того, есть вариант с покупкой технологий или документации о том или ином конструкторском решении. Наконец, можно попросту скопировать доступный зарубежный образец, полученный теми или иными путями.
Рассмотрим известные примеры подобного подхода к созданию новых образцов авиационной техники, имевшие место в последние десятилетия. Истории такого рода представляют определенный интерес и показывают несколько примечательных тенденций.
Честный контракт
На первый взгляд, идея сотрудничества с зарубежными организациями может быть интересна лишь не самым развитым в промышленном отношении странам. Однако на практике к этому могут прибегать и лидеры рынка. Так, известно, что компания Lockheed Martin при разработке одного из последних проектов приняла во внимание зарубежный опыт. Впрочем, речь шла не о прямом копировании технических решений.
В восьмидесятых годах советская авиационная промышленность создала перспективный палубный истребитель Як-41, позже получивший обозначение Як-141. Главным элементом нового проекта была особая силовая установка, обеспечивавшая вертикальный взлет и горизонтальный полет. В ходе испытаний специалисты столкнулись с определенными проблемами, но в целом новые агрегаты отвечали требованиям. После завершения доводки новый самолет с особой силовой установкой должен был поступить на вооружение.
Однако проект так и не вышел из стадии опытно-конструкторских работ. Потеря одного из опытных образцов и многочисленные негативные последствия распада СССР привели к фактической остановке проекта. Дальнейшая судьба Як-141 оказалась под вопросом. В течение некоторого времени фирма «Яковлев» пыталась продолжать разработку, но самолет уже не имел реальных перспектив. Официально проект закрыли в 2003 году; фактически он остановился несколькими годами ранее.
В 1992 году самолет Як-141 впервые показали зарубежной публике, это произошло на авиасалоне в Фарнборо. Машина ожидаемо заинтересовала иностранных специалистов, и вскоре этот интерес перерос в полноценное сотрудничество. В начале девяностых годов американская компания Lockheed присоединилась к программе Joint Strike Fighter, целью которой являлось создание перспективного истребителя с рядом особых черт. Одна из модификаций будущего JSF должна была отличаться возможностью вертикального взлета и посадки. Поиск наиболее эффективного варианта подъемно-маршевой силовой установки занял определенное время и не обошелся без привлечения зарубежных специалистов.
В первой половине девяностых годов компании «Локхид» и «Яковлев» договорились о сотрудничестве и обмене опытом. По понятным причинам, американские специалисты проявляли особый интерес к силовой установке советского / российского самолета Як-141. Им удалось договориться о передачи документации по этой части проекта. Кроме того, согласно некоторым источникам, международный договор предусматривал участие российских специалистов в разработке американского проекта. Параллельно шло изучение идей и решений, ранее предлагавшихся различными американскими компаниями.
Конечным итогом работ середины девяностых годов и последующего периода стало появление истребителя F-35B, ныне выпускаемого серийно и поставляемого заказчикам. По определенным причинам, этот самолет имеет некоторое сходство с Як-141 – прежде всего, с точки зрения компоновки. При этом, однако, авторы проекта JSF не стали просто копировать советские / российские решения, хотя, очевидно, и приняли их во внимание.
Силовая установка истребителя Як-141 включала три двигателя, решавшие две задачи. В хвосте фюзеляжа помещался турбореактивный подъемно-маршевый двигатель Р-79В-300 с поворотным соплом. Позади кабины располагались два подъемных двигателя РД-41. При вертикальном взлете и посадке двигатели должны были работать вместе; в горизонтальном полете РД-41 выключались и закрывались подвижными створками. Истребитель F-35B комплектуется двигателем Pratt & Whitney F135-PW-600, имеющим поворотное сопло и отдельный подъемный вентилятор с приводом от вала. В горизонтальном полете вентилятор не используется.
Турбореактивный двигатель Pratt & Whitney F135-PW-600 со всеми дополнительными устройствами. Фото Wikimedia Commons
Проект F-35B показывает, что в некоторых ситуациях стоит обращаться за помощью к зарубежным коллегам, но не всегда следует в точности копировать их наработки. Учитывая отечественный и зарубежный опыт, компания Lockheed Martin разработала свой собственный вариант подъемно-маршевой силовой установки, отвечающей требованиям заказчика. Кроме того, она смогла довести его до серийного производства и эксплуатации в нескольких армиях мира.
Контракт и копия
Как известно, китайская промышленность совершенно не стесняется перенимать чужой опыт и даже открыто копировать зарубежные образцы. Особенно ярко подобные методики развития своей авиации проявились в случае с истребителями семейства J-11. Взяв за основу зарубежную технику, китайские специалисты уже создали целый ряд собственных образцов.
В 1996 году был подписан очередной контракт на поставку российских истребителей семейства Су-27 зарубежной стране. На этот раз заказчиком выступили военно-воздушные силы Китая, нуждавшиеся в современной технике. Согласно подписанному договору, российская сторона должна была передавать китайским коллегам в лице компании Shenyang Aircraft Corporation самолеты Су-27СК в виде сборочных комплектов. Задачей SAC была сборка готовой техники с последующей ее передачей военным. Контракт предусматривал поставку 200 комплектов.
Су-27СК китайской сборки получили местное обозначение «Шэньян» J-11. Впоследствии его дополнили литерой «A» Первый самолет такого типа поднялся в воздух в конце 1998 года, но дальнейшие работы заметным образом затянулись. Полномасштабную сборку серийных машин удалось наладить только через два года. До 2003-го включительно компания «Сухой» отправила в Китай чуть более сотни сборочных комплектов, после чего поставки прекратились. Заказчик отказался принимать следующие комплекты, сославшись на тот факт, что Су-27СК / J-11A более не отвечают актуальным требованиям ВВС НОАК.
Су-27СК российского производства из состава ВВС НОАК. Фото Airwar.ru
Через несколько лет стало известно, что Shenyang Aircraft Corporation запустила производство нового истребителя J-11B. Фактически он являлся копией Су-27СК с некоторыми изменениями в конструкции и составе бортового оборудования. Одним из самых серьезных изменений стала замена двигателя. Вместо российских АЛ-31Ф были использованы изделия WS-10A местного производства. Как вскоре выяснилось, китайские двигатели не могут соперничать с российскими по своим эксплуатационным характеристикам и ресурсу, что приводит к серьезным проблемам.
Несмотря на заметные изменения базового самолета, новый истребитель J-11B являлся нелицензионной копией Су-27СК. Этот факт привел к спорам на международном уровне и обмену недружественными заявлениями. В свое время утверждалось, что выпуск самолетов без лицензии может привести к сокращению военно-технического сотрудничества. В частности, Россия отказывалась продавать Китаю новые истребители в малых количествах во избежание их использования в качестве образца для копирования.
Впрочем, китайская сторона, несмотря на все споры, продолжала выпуск своей версии Су-27СК. Кроме того, в дальнейшем на базе J-11B были созданы несколько новых моделей, в том числе палубные истребители J-15, при разработке которых тоже применялись зарубежные наработки.
По данным справочника The Military Balance за 2018 год, в настоящее время военно-воздушные силы Китая имеют на вооружении 20 истребителей Су-27СК российской сборки и 95 самолетов J-11A, изготовленных по лицензии. Также имеется 110 машин J-11B, в том числе учебно-боевой модификации. Морская авиация располагает 72 истребителями J-11B. Также имеется два десятка самолетов J-15, представляющих собой палубную модификацию исходного J-11B.
Копия без контракта
Практика показывает, что для копирования современной техники не обязательно подписывать соглашения с другой страной. Более того, можно даже не иметь теплых отношений со страной происхождения желаемого образца. Одной из самых громких новостей 2011 года стал перехват Ираном американского разведывательного беспилотного летательного аппарата. Иранские специалисты изучили этот трофей и через несколько лет представили его копию.
Напомним, в начале декабря 2011 года БПЛА RQ-170 Sentinel производства компании Lockheed Martin совершал разведывательный полет над западной частью Афганистана. Во время полета оператор потерял связь с машиной. В течение некоторого времени после этого судьба беспилотника оставалась неизвестной. Через несколько дней иранское телевидение рассказало о ситуации с аппаратом. Оказалось, что БПЛА без видимых повреждений попал в руки иранской армии. Такие новости стали поводом для весьма активных обсуждений, участники которых пытались установить, каким образом новейший RQ-170 мог достаться Ирану.
Высказывались самые разные версии, прежде всего связанные с применением систем радиоэлектронной борьбы. Особое распространение получила версия об использовании одного из комплексов РЭБ российской разработки. Впрочем, на официальном уровне такие предположения не подтверждались и не опровергались. Как именно иранские военные смогли захватить целый БПЛА – до сих пор не уточнялось.
Узнав о попадании беспилотника в чужие руки, официальный Вашингтон потребовал вернуть его. Тегеран отказался передавать аппарат хозяевам. Кроме того, иранское командование заявило, что местная промышленность тщательно изучит имеющийся RQ-170 и создаст его копию. Военные также уточнили, что иранский вариант «Сентинела» будет превосходить оригинал по всем основным параметрам. Через несколько месяцев иранское командование напомнило о таких планах, но военное ведомство США усомнилось в возможности их выполнения.
В мае 2014 года иранские средства массовой информации опубликовали первые изображения перспективного БПЛА Saegheh, созданного на основе американской машины. Через несколько месяцев, в конце осени того же года, стало известно, что этот аппарат поднялся в воздух и проходит испытания. По очевидным причинам, Иран не спешил разглашать подробности своего проекта, что привело появлению различных подозрений и версий.
Ориентировочно в 2016 году изделия Saegheh поступили в серию и вскоре попали в войска. По разным данным, планировалось строительство полсотни таких аппаратов. Иранские копии RQ-170 уже используются для решения реальных задач. Так, несколько месяцев назад Израиль утверждал, что его ПВО смогло перехватить один из иранских беспилотников, совершавших полет над его территорией. Демонстрировались фрагменты разрушенной машины.
К сожалению, достоверно известен только внешний вид иранского беспилотного аппарата, что не позволяет в полной мере оценить степень копирования зарубежной техники. В связи с этим имеют место разные оценки, причем не всегда положительные. Потенциал иранской промышленности действительно позволяет скопировать некоторые технические решения американского проекта, однако в прочих областях наблюдается серьезное отставание. В частности, есть все основания для сомнений в том, что Saegheh может сравниться с RQ-170 Sentinel по характеристикам разведывательной аппаратуры, а также приборов связи и управления. Что примечательно, реальная информация о таких особенностях двух проектов еще долго не сможет стать достоянием общественности: и США, и Иран не заинтересованы в разглашении технических подробностей двух важнейших проектов.
Разные пути к цели
Покупка лицензии на производство образца зарубежной разработки, копирование чужих изделий без соответствующего разрешение или создание своих проектов с оглядкой на иностранные давно является нормой для всех сфер оборонной промышленности, в том числе и для авиастроения. Можно найти десятки или даже сотни примеров такой деятельности, позволяющей в кратчайшие сроки получить требуемую технику или оружие, сократив отставание от зарубежных конкурентов.
В то же время, копирование идей или готовых изделий не является панацеей и не решает все проблемы. В некоторых ситуациях следует не копировать, но изучать и принимать во внимание основные идеи, чтобы использовать их при создании новых проектов. Именно такой подход применялся при разработке силовой установки для истребителя F-35B. Китайские инженеры, создавая свой J-11B, сначала собирали готовый образец зарубежной разработки, но позже изменили его конструкцию в соответствии со своими требованиями. Иранская промышленность в проекте Saegheg, похоже, предприняла попытку, как минимум, внешнего копирования доступного образца с применением доступных технологий и материалов.
Как показывают рассмотренные примеры, результат копирования и переработки зарубежных образцов прямо зависит от потенциала предприятий, занимающихся этим делом. К примеру, технологические ограничения привели к тому, что самолеты J-11B уступают Су-27СК по характеристикам двигателей, а Saegheh не может считаться полноценным конкурентом базового RQ-170. В то же время, изучение чужих наработок приводит к быстрому и удобному получению опыта без необходимости проведения длительных исследовательских и конструкторских работ, а значит, положительным образом сказывается на потенциале промышленности.
Несмотря на определенную сложность и ограниченный потенциал, копирование и доработка готовых образцов, а также использование «подсмотренных» решений остается одним из основных методов создания перспективных проектов. При этом, имея отличающуюся мотивацию, его используют как развивающиеся, так и развитые страны. А это означает, что в самом ближайшем будущем мы обязательно узнаем об очередной попытке копирования зарубежной авиационной техники.
По материалам сайтов:
http://airwar.ru/
https://globalsecurity.org/
http://armyrecognition.com/
http://english.chinamil.com.cn/
https://nationalinterest.org/
http://lockheedmartin.com/
http://airforcetimes.com/
https://timesofisrael.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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