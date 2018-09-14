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Клуб любителей пятницы. Потеряли Родченкова?

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Почему западное телевидение не демонстрирует образа г-на Родченкова, не публикует данных из его дневников, не выпускает в эфир комментарии представителей комиссии Макларена?

Клуб любителей пятницы. Потеряли Родченкова?


Ведь ещё буквально несколько месяцев назад Родченков выставлялся как главный ньюсмейкер. Вдобавок – где немецкий журналист Хайо Зеппельт, который устраивал «сенсационные разоблачения», с криками и истериками выгоняя российских журналистов, пытавшихся уточнить, на каких конкретно доказательствах построены его фильмы. Где данные о работе британской антидопинговой ассоциации, под которую заставили фактически лечь антидопинговую организацию России?


Григория Родченкова на экранах нет. Поговаривают, что он в США - "таится в страхе перед агентами Кремля". Нет Гриши, как нет ничего, что хоть как-то бы напоминало о нём. Всё просто – до Олимпиады далеко, чемпионат мира по футболу завершился, западные спецслужбы переключились на дело Скрипаля – потому работать «вхолостую», да ещё и растрачивая при этом деньги из кубышки западных спецслужб, с Родченковым уже не будут. Он отработанный на данный момент материал, и потому (опять-таки на данный момент) на Западе не интересен. Старые сценарии уже реализованы, для новых пока нет реального повода.

Но если нет Родченкова, то это не значит, что к нему нет исков. В верховному суде Нью-Йорка рассматривается иск от пожизненно отстранённых российских биатлонисток – Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой. Общая сумма исковых претензий – 30 млн долларов, которые от Родченкова требуют за систематическую клевету. Но на том же американском или немецком телевидение не увидеть репортажей о попытках российских спортсменов восстановить справедливость, потому что справедливость там никому не нужна. Дело сделано – российский спорт обмазали грязью, теперь работают на новом направлении.

Можно предположить, что через год-другой Запад свернёт и историю со Скрипалями, вильнув хвостом в кустах. А вместо «допинга» и Скрипаля тем временем найдут новый повод для новых антироссийских санкций. Это у них в крови.
Использованы фотографии:
csce.gov
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3 комментария
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  1. Vasya_Piterskiy Онлайн
    Vasya_Piterskiy Сегодня, 16:51
    0
    А жив ли мальчик? Не думаю, что к следующей Олимпиаде Гриша будет актуален... А вот "карачун" защитника наичистейшего спорта хороший повод для очередной истерии.
  2. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 16:53
    0
    Все суды к сожалению впустую, господина Родченко уже не существует. Юридически. его завели в программу защиты свидетелей,сменили имя. Его просто нет)
  3. Tusv Онлайн
    Tusv Сегодня, 16:59
    0
    В верховному суде Нью-Йорка рассматривается иск от пожизненно отстранённых российских биатлонисток – Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой. Общая сумма исковых претензий – 30 млн долларов,

    А причем здесь Родченков? Когда иски надо строчить на Макларена и ему подобным.
    У Гриши и справка есть, он отмажется. А вот Дик виновен по самые миллиарды
    (Ой, что за miniposter=foto-comments. Не мое)