Клуб любителей пятницы. Потеряли Родченкова?

Почему западное телевидение не демонстрирует образа г-на Родченкова, не публикует данных из его дневников, не выпускает в эфир комментарии представителей комиссии Макларена?Ведь ещё буквально несколько месяцев назад Родченков выставлялся как главный ньюсмейкер. Вдобавок – где немецкий журналист Хайо Зеппельт, который устраивал «сенсационные разоблачения», с криками и истериками выгоняя российских журналистов, пытавшихся уточнить, на каких конкретно доказательствах построены его фильмы. Где данные о работе британской антидопинговой ассоциации, под которую заставили фактически лечь антидопинговую организацию России?Григория Родченкова на экранах нет. Поговаривают, что он в США - "таится в страхе перед агентами Кремля". Нет Гриши, как нет ничего, что хоть как-то бы напоминало о нём. Всё просто – до Олимпиады далеко, чемпионат мира по футболу завершился, западные спецслужбы переключились на дело Скрипаля – потому работать «вхолостую», да ещё и растрачивая при этом деньги из кубышки западных спецслужб, с Родченковым уже не будут. Он отработанный на данный момент материал, и потому (опять-таки на данный момент) на Западе не интересен. Старые сценарии уже реализованы, для новых пока нет реального повода.Но если нет Родченкова, то это не значит, что к нему нет исков. В верховному суде Нью-Йорка рассматривается иск от пожизненно отстранённых российских биатлонисток – Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой. Общая сумма исковых претензий – 30 млн долларов, которые от Родченкова требуют за систематическую клевету. Но на том же американском или немецком телевидение не увидеть репортажей о попытках российских спортсменов восстановить справедливость, потому что справедливость там никому не нужна. Дело сделано – российский спорт обмазали грязью, теперь работают на новом направлении.Можно предположить, что через год-другой Запад свернёт и историю со Скрипалями, вильнув хвостом в кустах. А вместо «допинга» и Скрипаля тем временем найдут новый повод для новых антироссийских санкций. Это у них в крови.