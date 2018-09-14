Это провокация! Украинские пограничники пожаловались на российских
Украинские прикордонники, несущие службу в акватории Азовского моря, пожаловались на российских пограничников, которые якобы "совершали опасные маневры".
Как сообщается на сайте госпогранслужбы Украины, к несущему службу в районе Должанской косы в Азовском море катеру мариупольского отряда морской охраны приблизился на "несколько метров" российский пограничный сторожевой катер типа "Мангуст" и стал якобы "совершать опасные маневры".
Согласно пояснений, размещенных на вышеуказанном сайте украинских прикардонников, катер мариупольского отряда морской охраны в районе Должанской косы "обнаружил" российский сторожевой катер. Украинские пограничники якобы "начали опрос" экипажа катера и узнали, что "он здесь выполняет поставленную задачу". После чего катер вдруг изменил курс и двинулся в сторону украинского, "совершая при этом опасные маневры". На неоднократные требования к россиянам сменить курс, они продолжали опасное маневрирование, тем самым "создавая опасные условия навигации". Однако впоследствии российский сторожевой катер все таки отвернул в сторону.
Украинская госпогранслужба утверждает, что своими действиями экипаж пограничной службы ФСБ России нарушил требования Международных правил предотвращения столкновений судов в море и пытался создать провокационные действия.
Как сообщается на сайте госпогранслужбы Украины, к несущему службу в районе Должанской косы в Азовском море катеру мариупольского отряда морской охраны приблизился на "несколько метров" российский пограничный сторожевой катер типа "Мангуст" и стал якобы "совершать опасные маневры".
Согласно пояснений, размещенных на вышеуказанном сайте украинских прикардонников, катер мариупольского отряда морской охраны в районе Должанской косы "обнаружил" российский сторожевой катер. Украинские пограничники якобы "начали опрос" экипажа катера и узнали, что "он здесь выполняет поставленную задачу". После чего катер вдруг изменил курс и двинулся в сторону украинского, "совершая при этом опасные маневры". На неоднократные требования к россиянам сменить курс, они продолжали опасное маневрирование, тем самым "создавая опасные условия навигации". Однако впоследствии российский сторожевой катер все таки отвернул в сторону.
Украинская госпогранслужба утверждает, что своими действиями экипаж пограничной службы ФСБ России нарушил требования Международных правил предотвращения столкновений судов в море и пытался создать провокационные действия.
- Использованы фотографии:
- https://dpsu.gov.ua/
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