Это провокация! Украинские пограничники пожаловались на российских

Украинские прикордонники, несущие службу в акватории Азовского моря, пожаловались на российских пограничников, которые якобы "совершали опасные маневры".Как сообщается на сайте госпогранслужбы Украины, к несущему службу в районе Должанской косы в Азовском море катеру мариупольского отряда морской охраны приблизился на "несколько метров" российский пограничный сторожевой катер типа "Мангуст" и стал якобы "совершать опасные маневры".Согласно пояснений, размещенных на вышеуказанном сайте украинских прикардонников, катер мариупольского отряда морской охраны в районе Должанской косы "обнаружил" российский сторожевой катер. Украинские пограничники якобы "начали опрос" экипажа катера и узнали, что "он здесь выполняет поставленную задачу". После чего катер вдруг изменил курс и двинулся в сторону украинского, "совершая при этом опасные маневры". На неоднократные требования к россиянам сменить курс, они продолжали опасное маневрирование, тем самым "создавая опасные условия навигации". Однако впоследствии российский сторожевой катер все таки отвернул в сторону.Украинская госпогранслужба утверждает, что своими действиями экипаж пограничной службы ФСБ России нарушил требования Международных правил предотвращения столкновений судов в море и пытался создать провокационные действия.