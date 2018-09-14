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Это провокация! Украинские пограничники пожаловались на российских

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Украинские прикордонники, несущие службу в акватории Азовского моря, пожаловались на российских пограничников, которые якобы "совершали опасные маневры".

Это провокация! Украинские пограничники пожаловались на российских


Как сообщается на сайте госпогранслужбы Украины, к несущему службу в районе Должанской косы в Азовском море катеру мариупольского отряда морской охраны приблизился на "несколько метров" российский пограничный сторожевой катер типа "Мангуст" и стал якобы "совершать опасные маневры".


Согласно пояснений, размещенных на вышеуказанном сайте украинских прикардонников, катер мариупольского отряда морской охраны в районе Должанской косы "обнаружил" российский сторожевой катер. Украинские пограничники якобы "начали опрос" экипажа катера и узнали, что "он здесь выполняет поставленную задачу". После чего катер вдруг изменил курс и двинулся в сторону украинского, "совершая при этом опасные маневры". На неоднократные требования к россиянам сменить курс, они продолжали опасное маневрирование, тем самым "создавая опасные условия навигации". Однако впоследствии российский сторожевой катер все таки отвернул в сторону.

Украинская госпогранслужба утверждает, что своими действиями экипаж пограничной службы ФСБ России нарушил требования Международных правил предотвращения столкновений судов в море и пытался создать провокационные действия.

Использованы фотографии:
https://dpsu.gov.ua/
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6 комментариев
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  1. Панда Онлайн
    Панда Сегодня, 16:57
    +1
    Жалуйтесь в Вашингтон, но терпение России уже закончилось с каждым разом ответка будет жесткая..
    1. Logall Онлайн
      Logall Сегодня, 16:58
      +2
      А мне понравилось видео! Шумерам, наверное, ссыкотно стало...
      Жалуйтесь, свидомые, жалуйтесь... Большего вам не остаётся. И, да, памперс вам в помощь, это далеко не начало...
  2. 178 Онлайн
    178 Сегодня, 17:00
    0
    Укроприкордонныкы писают , когда страшно .
  3. Иезекиль 25-17 Онлайн
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:03
    0
    Хотели иметь Россию в качестве врага? Ваше желание свершилось...
  4. DHO_N1 Офлайн
    DHO_N1 Сегодня, 17:03
    0
    У них же война с нами, почему не стреляли? Нет боя - значит и войны нет. Просто брехуны кастрюлеголовые.
  5. Ипатий Онлайн
    Ипатий Сегодня, 17:04
    0
    На ютуб канале прикордонников было 160 просмотров. ВО сейчас их в топ выведет laughing