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Набиуллина впервые почти за 4 года поднимает ключевую ставку

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В российской экономике завершился этап снижения ключевой ставки. Центральный банк, как и прогнозировалось несколько дней назад, принял решение о поднятии ключевой ставки. Это впервые с декабря 2014 года. Из заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной:
Является ли это началом цикла повышения ставки? Мы не исключаем возможности повышения ставки, но только в том случае, если риски, о которых мы говорили, реализуются. Это необязательно будет происходить. Мы не можем утверждать, что это начало повышения ставки.


Набиуллина впервые почти за 4 года поднимает ключевую ставку


О каких рисках г-жа Набиуллина ведёт речь? Это риски продолжения снижения курса национальной валюты, которая за последние несколько недель потеряла существенный процент своей стоимости на фоне стабильных цен на нефть. Снижение курса рубля привело к повышению показателей инфляции, а именно на удерживание инфляции на низких отметках в последнее время направлено то, что принято называть усилиями экономического блока.


С понедельника показатель ключевой ставки в РФ, установленный Центробанком, составит 7,5 процентных пункта. Это на четверть процентных пункта выше, чем на текущий момент. Этим ЦБ РФ пытается сдержать спекуляции на валютном рынке, когда силы, способные осуществлять крупные сделки с валютой, зарабатывали на резком ослаблении национальной валюты, что, как следствие, разгоняло инфляцию.

Набиуллина во время пресс-конференции добавила, что если с рисками удастся справиться, то ЦБ РФ вернётся к политике смягчения – то есть к снижению ключевой ставки. Насколько это реалистично в условиях той экономики, которая правительством сформирована в стране, и в которой во главу угла ставятся именно финансы?

Экономисты отмечают, что повышение ставки связано и с той неопределённостью, которую таят в себе анонсированные США новые меры санкционного давления на Россию.
Использованы фотографии:
csce.gov
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64 комментария
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  1. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 17:56
    +10
    Всё, доступная ипотека накрылась?А как же послание президента?Она его не читала? belay
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 18:03
      +4
      Читала-русским же по-чёрному написано- Это необязательно будет происходить.
      Ничего хорошего не жди от них.А что,ипотека доступна была тебе?Вот нам-нет.......
      1. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 18:10
        +15
        Осталось на работу вход платный сделать и налог на пенсию 50% ввести и все ...
      2. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 18:20
        0
        Цитата: Jolly oldster sailor
        А что,ипотека доступна была тебе?Вот нам-нет...

        Ну здрасте!Вы про Майские указы не слышали?Там, в том числе, и про доступную ипотеку сказано.
        1. Jolly oldster sailor Онлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 18:23
          0
          Ну...Там это.......Судимости у нас у всех-угоны,разбой,хулиганка,всё такое....... drinks А вот и у кого нет послужного списка подобного-тоже не получается,веришь? hi
          1. dr.star75 Онлайн
            dr.star75 Сегодня, 18:26
            0
            Не очень понимаю о чем Вы......
        2. SSR Офлайн
          SSR Сегодня, 18:27
          0
          Цитата: dr.star75
          Цитата: Jolly oldster sailor
          А что,ипотека доступна была тебе?Вот нам-нет...

          Ну здрасте!Вы про Майские указы не слышали?Там, в том числе, и про доступную ипотеку сказано.

          Так она и пресловутые 2% НДС упомянула, сказала что народ ещё не ощутил а предприятия готовятся и это тоже повлияет на рост инфляции.
          1. dr.star75 Онлайн
            dr.star75 Сегодня, 18:53
            +2
            Так она великий Экономист, и может попирать математические законы. ну давайте посчитаем. Возьмем самую примитивную цепь: предприятие "А" изготовило товар. даешь 2%. Дальше перевозчик ещё 2%, там оптовый склад, ещё 2%. доставка до магазина, ещё 2%. Сам магазин -2%. Так невзначай уже 10%( на самом деле, если правильно считать, больше).
    2. BlackMokona Офлайн
      BlackMokona Сегодня, 18:42
      +2
      Она пробывала , но трижды побывав на грани смерти от смеха решила не рисковать читать дальше
    3. Million Онлайн
      Million Сегодня, 19:10
      +2
      Центробанк Путину не подчиняется.В Ельцинской Конституции написано
    4. Tusv Онлайн
      Tusv Сегодня, 19:37
      -2
      Цитата: dr.star75
      Всё, доступная ипотека накрылась?А как же послание президента?Она его не читала?

      Набибулина агент ФРС, как я Олимпийская чемпионка по синхронному плаванью, причем вся сборная hi
      Мы сдадимся, Сша назначит своего кандидата. Для справки вна Украине гривна девальвировался даже к нашенскому деревянному и то в 2 раза, благодаря американскому внешнему управлению. А так как Российскую экономику дербанить янкам приятней, то доллар будет в районе 500, через месяц, как Мы сдадимся
      Внимание, вопрос!!! Нам это надо? hi
      1. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 19:41
        +1
        У Вас или каша в голове, или я ничего не понял, что Вы хотели сказать. hi
        1. Tusv Онлайн
          Tusv Сегодня, 19:46
          -1
          Цитата: dr.star75
          У Вас или каша в голове, или я ничего не понял, что Вы хотели сказать.

          Во первых. Нормальные люди пишут цитату, чтобы было понятно, кому отвечают. Во вторых, что тут не понятного? Давай наоборот. Набибулина агент ФРС, но доллар по питсот я не вижу. Странненько hi
          1. dr.star75 Онлайн
            dr.star75 Сегодня, 20:01
            0
            Ну во первых, обычно комментарий пишут под тем комментарием, который хотят уточнить.
            Ну а во вторых, в Вашем комментарии я не увидел первичноследственную связь с первичной статьей, поэтому и написал.
  2. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 17:58
    +4
    Это теперь проценты по кредитам поднимут? Так понимать надо?
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:02
      +5
      Нет, кридиты будут раздовать даром wassat , не больше 100000000 рублей в одни руки! wassat
      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 18:19
        +2
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        не больше 100000000 рублей в одни руки!

        Уже было, я не брал - у меня зарплата 1200000 была и аванс 300 тыщ, правда зарплату платили с задержкой и поэтому, после увольнения, я её каждый месяц в течении года получал и не работал ни фига.
        Во время было! Святые Девяностые!
        1. ROSS 42 Офлайн
          ROSS 42 Сегодня, 19:16
          +2
          После того, как в правительстве появился Кудрин, развернулась какая-то непонятная финансовая стратегия:
          1. Налоги стали повышаться, что больше всего скажется на малообеспеченных гражданах.
          2. Прошла пенсионная реформа, имеющая целью ухудшить положение людей, занятых физическим трудом и живущих "от зарплаты до зарплаты".
          3. Курс рубля ведёт себя, как женщина с пониженной социальной ответственностью, непредсказуемо от цен на нефть. И объяснение этому может быть только одно. Власть опять заставляет граждан вытрясти свои кубышки с накоплениями.
          4. Неразвитая российская промышленность перестанет расти в условиях дорогих кредитов.
          ВНИМАНИЕ, ВОПРОС:
          НА КОЙ ВСЕ ЭТИ СЛОЖНОСТИ И КАК ЭТО РАССМАТРИВАТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБЕЩАНИЙ ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО? belay
          1. dr.star75 Онлайн
            dr.star75 Сегодня, 19:21
            +3
            5 пункт не обязателен к исполнению.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:03
    +6
    Имела бы совесть, дюжину раз за год могла уйти в отставку, бездарная пустышка.
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 18:15
      +2
      Почему бездарная? Рубль упал с падением нефти, она коллапс нац.валюты в своё время сдержала.
      Проблема не в ней. Проблема в сырьевой экономике и местном менталитете.
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 18:17
        +1
        Вот,блин-солидарен,как никогда!!! good
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:26
        +7
        Краснодар! Она бездарная, именно потому что рубль не смогла и не пожелала отвязать от цены на газ и нефть! Поэтому мы и имеем такую позорную стоимость Российской валюты, и вечную инфляцию! В стране нефти больше чем в песка в пустыне, а цены на все растут день ото дня, и никто, повторяю, НИКТО из руководства страны понятия не имеет что делать с экономикой! А по моему мнению, нужно решать другую проблему -что и как делать, чтобы у России появилась НАСТОЯЩАЯ экономика, а не базарная имитация.
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 18:35
          +1
          И как Вы рубль от сырья отвяжете, если на данный момент это основная статья дохода страны? Ок, давайте поднимем производство. Производители, в принципе, и так получают субсидии, а местные власти субвенции на развитие промышленности и сельхоза, но...как только твой бизнес начинает приносить даже в теории 2 ляма баков в год (10-12, в зависимости от курса, рублей в месяц), его пытаются отжать. Выход? Легче его обанкротить и вывести деньги за бугор, чем бодаться со всеми подряд без гарантии успеха.
          Поэтому нужны законодательные гарантии безопасности бизнеса. Необходимо уменьшить чиновничий аппарат. Необходимо ... короче, русский Ли Кван Ю необходим. ИМХО.
          1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
            ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:48
            +3
            О том и речь, что стране срочно нужна ЭКОНОМИКА!!! А не эта половая имитация!!!
            1. Krasnodar Онлайн
              Krasnodar Сегодня, 19:00
              0
              Тут и менталитет населения менять надо и много че другого. И законодательную базу. Вот какого я должен платить 30% с зарплаты моего работника на социалку? Какого мне душу вытаскивают валютные контроли банков, когда заграничная фирма переводит моей Российской ОООшке плату за услуги в валюте своей страны? Какого...короче, для начала нужно все сделать по уму, потом все наладится, а нефть и газ станут приятными бонусами, а не основной существования.
              1. gurta Офлайн
                gurta Сегодня, 19:17
                0
                Цитата: Krasnodar
                Тут и менталитет населения менять надо и много че другого. И законодательную базу. Вот какого я должен платить 30% с зарплаты моего работника на социалку? Какого мне душу вытаскивают валютные контроли банков, когда заграничная фирма переводит моей Российской ОООшке плату за услуги в валюте своей страны? Какого...короче, для начала нужно все сделать по уму, потом все наладится, а нефть и газ станут приятными бонусами, а не основной существования.
                Вы то уже по другому думаете, мол для человека. А в России важно для какого человека. Понимаешь?
                1. Krasnodar Онлайн
                  Krasnodar Сегодня, 19:31
                  0
                  Не совсем так...Сложнее все. Самая большая проблема - никому тут ничего на фиг не нужно, кроме собственных трёх копеек сегодня (образно). О том, что хорошо, аккуратно и стабильно работая можно сделать миллион завтра - мало кто думает.
          2. знавель Онлайн
            знавель Сегодня, 19:02
            0
            А так и отвязать. Время для их экономблока в правительстве было хоть отбавляй. И не с улицы она туда пришла- верная собачка грфа и кудрина. И их политику продолжает. Вот из-за них нам и указали наши слабые места, когда нефть обесценивали. И никто не пытается создать режимы при которых трудно было бы вывозить из РФ капиталы.Просто на работу за зарплатой ходят и стандартные схемы пользуют. Растет инфляция- поднимаем ставку, снижается или стабилизируется- приспускаем.
            А то что рубль уже никогда не повысится до 40 за у.е. хотя бы- факт фундаментальный, ибо- конкурентоспособность наших товаров повышается. Тока чёй-то какие-то странные товары у нас получаются. Не видать чёй-то европейцев и саудитов, пьющих чай из наших самоваров. А значит, треп все это и просто экономическая политика держать экономику, как зависимую от внешних потребителей, а своих в узде держать за счет высоких накруток на потребтовары. Это когда покупка чего-нибудь в дом становится большой дырой в бюджете.
            Вот и щас ждем что цены на хлеб подорожает и эти проговорились, что лучшее зерно уходит за бугор, а нас кормят 3-сортным, чтоб удерживать цены на прежнем уровне. И рыбу наши норгам и японцам продают, а нашим жалкие остатки и непотребство всякое мелкое и костлявое. И ненцы оленину за бугор поставляют, а наши поморы ее в магазинах просто не видят или за охрененные деньги время от времени появляется. И все потому что рубль все время худеет и нет интереса в рублевой выручке на которой можно опять проиграть при ее падении, а 100 баксов как были приличными деньгами в 80-е, так приличными и остаются.
            1. Krasnodar Онлайн
              Krasnodar Сегодня, 19:09
              0
              Цитата: знавель
              А так и отвязать. Время для их экономблока в правительстве было хоть отбавляй. И не с улицы она туда пришла- верная собачка грфа и кудрина. И их политику продолжает. Вот из-за них нам и указали наши слабые места, когда нефть обесценивали. И никто не пытается создать режимы при которых трудно было бы вывозить из РФ капиталы.Просто на работу за зарплатой ходят и стандартные схемы пользуют. Растет инфляция- поднимаем ставку, снижается или стабилизируется- приспускаем.
              А то что рубль уже никогда не повысится до 40 за у.е. хотя бы- факт фундаментальный, ибо- конкурентоспособность наших товаров повышается. Тока чёй-то какие-то странные товары у нас получаются. Не видать чёй-то европейцев и саудитов, пьющих чай из наших самоваров. А значит, треп все это и просто экономическая политика держать экономику, как зависимую от внешних потребителей, а своих в узде держать за счет высоких накруток на потребтовары. Это когда покупка чего-нибудь в дом становится большой дырой в бюджете.
              Вот и щас ждем что цены на хлеб подорожает и эти проговорились, что лучшее зерно уходит за бугор, а нас кормят 3-сортным, чтоб удерживать цены на прежнем уровне. И рыбу наши норгам и японцам продают, а нашим жалкие остатки и непотребство всякое мелкое и костлявое. И ненцы оленину за бугор поставляют, а наши поморы ее в магазинах просто не видят или за охрененные деньги время от времени появляется. И все потому что рубль все время худеет и нет интереса в рублевой выручке на которой можно опять проиграть при ее падении, а 100 баксов как были приличными деньгами в 80-е, так приличными и остаются.

              Про Зерно - первоклассные сорта, что в России, что за рубежом - редкость, во первых, не имеют большой спрос - во вторых, т.к. используются они на макароны твёрдых сортов, некоторые виды хлеба и т.п.
              По рыбе - ее дефицита в РФ не наблюдается. По оленине - только в Краснодаре знаю две лавки, где оленью, лосиную и медвежью колбасу да пельмени можно купить и не по заоблачным ценам. И. Без изменений в экономике рубль худеть и будет. Как и без изменений в менталитете - экономика производная талантов населения, не наоборот.
              1. знавель Онлайн
                знавель Сегодня, 19:29
                +2
                Про зерно- именно первоклассные сорта отправляются за бугор. Не я сказал. вчера по телеку ситуевину обсказывали подробно: чем нас кормят, чтобы цены не росли на буханки. По рыбе- речь шла не о дефиците. а о дороговизне и качестве.Тут ваше запутинство не проканало ни на раз. По оленине- что там у вас в Краснодаре- любимом крае нашего темнейшего происходит- не знаю. у нас у поморов, что рядом с ненцами живут , оленину купить большушая проблема. И дорого и мало где. И именно потому что рубль постоянно худеет, а доллар нет. А это происходит как раз потому что такая бездарность как набиулина и ее боссы- греф и кудрин- при власти и в фаворе
                1. Krasnodar Онлайн
                  Krasnodar Сегодня, 19:42
                  0
                  При чем тут мои политические убеждения? laughing В зерне чёто и без телека понимаю, т.к. овощи-Фрукты-сельхозпродукция (в т.ч. зерно) - моя тема. В прошлом году первоклассное Зерно (по показателям клейковины) уродилось только на Алтае. Раскупили его сразу, причём не только экспортеры.
                  Качество рыбы - я не жалуюсь, хотя жил не только в России. Про Поморье ничего не знаю, т.к. никогда там не был. И вообще - при чем тут Путин, когда вся страна работает на как скоммуниздить сегодня, а не на то, как прожить завтра?
              2. ROSS 42 Офлайн
                ROSS 42 Сегодня, 19:33
                +1
                Цитата: Krasnodar
                Про Зерно - первоклассные сорта, что в России, что за рубежом - редкость, во первых,

                Что толку с первоклассного зерна? Только недавно стали печь хлеб, который можно назвать хлебом (хотя и с натяжкой)...Рыба появилась? laughing wassat По цене свинины и телятины?
                У нас минтай филе прессованное - 267 р/кг. Горбуша при себестоимости 60 рублей - 167 р/кг (и то только потому, что навалом её)...
                У нас много чего производят, но, простите, цены такие, что непонятно, где это растет: под боком или в Бразилии.
                Помочь в укреплении финансового хозяйства может только сокращение количества банков и ограничение прав работы их с валютой. А гос. предприятия должны быть лишены права получать валютные средства (брать валютные кредиты) самостоятельно.
                1. Krasnodar Онлайн
                  Krasnodar Сегодня, 19:47
                  0
                  Цитата: ROSS 42

                  Что толку с первоклассного зерна? Только недавно стали печь хлеб, который можно назвать хлебом (хотя и с натяжкой)...Рыба появилась? laughing wassat По цене свинины и телятины?
                  У нас минтай филе прессованное - 267 р/кг. Горбуша при себестоимости 60 рублей - 167 р/кг (и то только потому, что навалом её)...
                  У нас много чего производят, но, простите, цены такие, что непонятно, где это растет: под боком или в Бразилии.
                  Помочь в укреплении финансового хозяйства может только сокращение количества банков и ограничение прав работы их с валютой. А гос. предприятия должны быть лишены права получать валютные средства (брать валютные кредиты) самостоятельно.

                  С 2014 года валютные кредиты если и дают, то из России, т.к. за рубежом на длинные деньги рос.предпоиятиям введены санкции. Сокращение банков = создание монгполии, ничего хорошего из этого не выйдет.
                2. знавель Онлайн
                  знавель Сегодня, 19:54
                  0
                  Вы вот щас про это зачем пишете? Кто-то сказал о дефиците? Речь шла исключительно о качестве продукции и ее цене. Когда вам рыбу, которую надо просто поймать (как и северную оленину) продают по тем же ценам что и говядина, которую надо выращивать многие годы- это нормально? И зерно лучшее идет за бугор и морепродукты и многое другое, а нам остаются всякое непотребство. что у Собакевичей на помойку выбрасывалось да собакам отдавалось. И все это из-за слабого постоянно худеющего рубля
                  Кста, а когда рубльв 2014-м обвалился, корпорации налоги за 2014-й платили по рыночному курсу или по некоей утвержденной "У.Е."? Если по курсу, то они неслабо так сэкономили на налогах, а значит и на нашей жизни.
                  1. Krasnodar Онлайн
                    Krasnodar Сегодня, 20:06
                    0
                    Цитата: знавель
                    Вы вот щас про это зачем пишете? Кто-то сказал о дефиците? Речь шла исключительно о качестве продукции и ее цене. Когда вам рыбу, которую надо просто поймать (как и северную оленину) продают по тем же ценам что и говядина, которую надо выращивать многие годы- это нормально? И зерно лучшее идет за бугор и морепродукты и многое другое, а нам остаются всякое непотребство. что у Собакевичей на помойку выбрасывалось да собакам отдавалось. И все это из-за слабого постоянно худеющего рубля
                    Кста, а когда рубльв 2014-м обвалился, корпорации налоги за 2014-й платили по рыночному курсу или по некоей утвержденной "У.Е."? Если по курсу, то они неслабо так сэкономили на налогах, а значит и на нашей жизни.

                    Обогатились - молодцы! Чего и себе, и Вам желаю. Ещё раз - жил в Германии, жил в Израиле. Рыбу и морепродукты хорошие ел - за ушами трещало. Так вот - к качеству местной рыбы претензий нет.
          3. ROSS 42 Офлайн
            ROSS 42 Сегодня, 19:23
            0
            Цитата: Krasnodar
            Поэтому нужны законодательные гарантии безопасности бизнеса.

            Заканчивайте вы с этим словом - бизнес. Деловары нашлись. Развели спекуляцию вместо производства. В стране хорошо живут только банкиры - из каждой сотни берут себе десятку...А вы тут про производительность труда и гарантии безопасности...Да они готовы работать там, где жгут их офисы и разбивают витрины...
            1. Krasnodar Онлайн
              Krasnodar Сегодня, 19:26
              -2
              Т.е. Вы предлагаете производство национализировать? Опять все разворуют, как при Союзе.
      3. dr.star75 Онлайн
        dr.star75 Сегодня, 18:28
        +3
        Цитата: Krasnodar
        Рубль упал с падением нефти, она коллапс нац.валюты в своё время сдержала.

        Чего?какой коллапс?а 2х кратное падение это не коллапс?
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 19:01
          -1
          Цитата: dr.star75
          Цитата: Krasnodar
          Рубль упал с падением нефти, она коллапс нац.валюты в своё время сдержала.

          Чего?какой коллапс?а 2х кратное падение это не коллапс?

          Нет. Венесуэла это коллапс. У нас все+-, в рамках приличия.
  4. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 18:08
    +3
    "Возможность" и "поднимает" - что я не понимаю в русском языке?
    Четверть процента это фигня - я из зарплаты больше пропиваю. Скорее предупредительная мера - ждут когда американе санкции введут, тогда рупь упадёт, все спекулянты заработают, СМИ прокричаться, потом полгода будут смотреть на то что Россия как стояла, так и стоит и ничего ей не делается. После начнётся мееедленный рост курса.
    1. dr.star75 Онлайн
      dr.star75 Сегодня, 18:22
      +2
      Вы столько не выпьете!четверть процента-это начало для всех денег в стране.
      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 18:38
        0
        Цитата: dr.star75
        четверть процента-это начало для всех денег в стране.

        Ой-вэй, я вам за свои деньги пишу, а не за государственные. Или вы таки хочете меня научить как сделать все деньги из четверти процента?
        1. dr.star75 Онлайн
          dr.star75 Сегодня, 18:42
          0
          Цитата: Серый брат
          вы таки хочете меня научить как сделать все деньги из четверти процента?

          Оооо, кого я вижу!Абрамович!А таки что ви делаете на некошерном сайте?Только не г"оворите чьто настальгия!
          1. Серый брат Онлайн
            Серый брат Сегодня, 19:14
            0
            Цитата: dr.star75
            А таки что ви делаете на некошерном сайте?

            Не равняйте мне нервы, ви лучше спросите у знающих людей и пусть они таки вам расскажут что такое ключевая процентная ставка ЦБ, а то я сильно волнуюсь за ваш гешефт.
            1. dr.star75 Онлайн
              dr.star75 Сегодня, 19:37
              0
              Да таки не волнуйтесь за мой гешефт, он маленький. но стабильный. А вам, всё таки стоит почитать, что такое "ключевая ставка" и почему инфляция априори не может быть ниже этой цифры.....
    2. Tusv Онлайн
      Tusv Сегодня, 19:10
      0
      Цитата: Серый брат
      Скорее предупредительная мера - ждут когда американе санкции введут

      Совершенно верно. Мы выдержали натиск Обамы в 14 том. Что тогда было? Валютная ипотека взлетела. Кредиты, где в кред. договоре имелась строчка очень мелкими букафками "банк имеет право пересмотреть по ключевой ставке", взлетели. В общем Наши граждане почуствовали на своей шкуре омерзиканские санкции. Но почему то выбрали Путина. Для янки это вот такой смайлик wassat Да потому что, лучше свиту Путина кормить, чем шоблу Навального плюс весь Госдеп унд американские базы hi
      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 19:32
        +1
        Цитата: Tusv
        Наши граждане почуствовали на своей шкуре омерзиканские санкции.

        Таки не все, а только те которые имели неосторожность заиметь кредиты в долларах и шекелях.
        Умные люди (скорее всего из наших), занявшие в рублях, никак не пострадали.
        1. Tusv Онлайн
          Tusv Сегодня, 19:51
          0
          Цитата: Серый брат
          Умные люди (скорее всего из наших), занявшие в рублях, никак не пострадали.

          Умные люди, скорее всего из Мне и таки Вы, ваще не занимают drinks
  5. Панда Офлайн
    Панда Сегодня, 18:11
    +2
    Ну теперь разбогатеем мужики ? bully
    "Наш" ЦБ стал этаким государством в государстве..Ставки ,курсы ,понижение ,повышение..Что творят никто не может понять , даже Путин !
    Тут лозунг такой у некоторых "товаищей " Упал рубль , поднял ДВА!
    Вот что с ними делать .. negative
    1. YarSer88 Офлайн
      YarSer88 Сегодня, 18:20
      +2
      Не знаю, как Путину, а мне понятны действия ЦБ, не понятно только одно, почему эти действия именно такие. Конечно, краткосрочно сдержать курс валюты повышение ставки способно, но это решение краткосрочных проблем стратегическими инструментами. С другой стороны - минимальное повышение и понижение ставки серьёзных проблем банковской сфере не создаст. По мне так реализация валюты из резервов более эффективный способ сдерживания краткосрочных колебаний курса, но решать главе ЦБ.
      1. Панда Офлайн
        Панда Сегодня, 19:39
        0
        Цитата: YarSer88
        Не знаю, как Путину, а мне понятны действия ЦБ, не понятно только одно, почему эти действия именно такие. Конечно, краткосрочно сдержать курс валюты повышение ставки способно, но это решение краткосрочных проблем стратегическими инструментами. С другой стороны - минимальное повышение и понижение ставки серьёзных проблем банковской сфере не создаст. По мне так реализация валюты из резервов более эффективный способ сдерживания краткосрочных колебаний курса, но решать главе ЦБ.

        Ничего не понял ..))) Менеджер чтоли ?
        Этими "курсами " СССР и развалили и конкретно ограбили ..И сейчас грабят Россию! Может России на золотые червонцы перейти в расчетах и серебрянные деньги ..? Это более надежно чем бумажки и тем более безнал ..
        Помнится царский червонец был и остался твердой валютой ! Даже сейчас , а не эти облачные доллары и прочие..
        Помнится советские дензнаки (было мелким шрифтом обеспечиваются золотом) и они ценились !
  6. zyzx Офлайн
    zyzx Сегодня, 18:12
    0
    Цитата: dr.star75
    Всё, доступная ипотека накрылась?А как же послание президента?Она его не читала? belay

    Презедент не посланиями,а указами,с занесением куда надо,при не выполнении,управлять должен.
    1. dr.star75 Онлайн
      dr.star75 Сегодня, 18:23
      +1
      Ну с прошлыми майскими указами как-то не очень вышло. feel
      1. zyzx Офлайн
        zyzx Сегодня, 18:50
        0
        Они были без занесения,за не исполнение.
  7. мерцание Офлайн
    мерцание Сегодня, 18:23
    +2
    национальной валюты, которая за последние несколько недель потеряла существенный процент своей стоимости на фоне стабильных цен на нефть.
    Правильней было бы: на фоне тотальных санкций, подобные санкции можно было бы трактовать как "казус белли" - идет давление на всю мировую банковскую сферу.
    Похоже, только мощный удар может остановить наглых пи дос тан цев.
  8. keeper03 Онлайн
    keeper03 Сегодня, 18:32
    +2
    Сахипзадовна, а не национализировать ли нам ЦБ ?! Не надоело под дудку США плясать ?!! Когда же вы будете работать на Россию, а не на США, предатели ! negative
  9. Tusv Онлайн
    Tusv Сегодня, 18:33
    +1
    О каких рисках г-жа Набиуллина ведёт речь?

    14 год забыли? Какая тогда ставка то была? В два раза выше и доллар под сотню. А санкции то Нам введут. Тут к бабке не ходи. Вот и все риски hi
    1. dr.star75 Онлайн
      dr.star75 Сегодня, 20:04
      0
      Чего?Какой доллар под сотню в 2014?Вы в России живете?
  10. vladimirvn Офлайн
    vladimirvn Сегодня, 18:35
    +1
    Лягушку варят постепенно. Шаг вперед, два назад. А не надо раскатывать губу и надеяться на то, что завтра будет лучше. Сарказм, если что.
  11. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 18:35
    +1
    Хорошая картинка, особенно ее ФИО в траурной рамке.
  12. фа2998 Офлайн
    фа2998 Сегодня, 18:38
    0
    Я не экономист, пусть знающие поправят.Я так понимаю, что бы развивался бизнес, экономика -ставку понижают, иногда 0,5%, или нулевая.Бывали случаи когда ставка бывает отрицательная. У нас свой тернистый путь мы повышаем ставку.Будет 10%-все остановится! hi
    1. TAMBU Онлайн
      TAMBU Сегодня, 18:58
      +1
      все правильно...
    2. dr.star75 Онлайн
      dr.star75 Сегодня, 19:18
      +3
      Под 10% выживет только продажа оружия, наркотиков и проституция, всё остальное будет убыточно.