Набиуллина впервые почти за 4 года поднимает ключевую ставку

Является ли это началом цикла повышения ставки? Мы не исключаем возможности повышения ставки, но только в том случае, если риски, о которых мы говорили, реализуются. Это необязательно будет происходить. Мы не можем утверждать, что это начало повышения ставки.

В российской экономике завершился этап снижения ключевой ставки. Центральный банк, как и прогнозировалось несколько дней назад, принял решение о поднятии ключевой ставки. Это впервые с декабря 2014 года. Из заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной:О каких рисках г-жа Набиуллина ведёт речь? Это риски продолжения снижения курса национальной валюты, которая за последние несколько недель потеряла существенный процент своей стоимости на фоне стабильных цен на нефть. Снижение курса рубля привело к повышению показателей инфляции, а именно на удерживание инфляции на низких отметках в последнее время направлено то, что принято называть усилиями экономического блока.С понедельника показатель ключевой ставки в РФ, установленный Центробанком, составит 7,5 процентных пункта. Это на четверть процентных пункта выше, чем на текущий момент. Этим ЦБ РФ пытается сдержать спекуляции на валютном рынке, когда силы, способные осуществлять крупные сделки с валютой, зарабатывали на резком ослаблении национальной валюты, что, как следствие, разгоняло инфляцию.Набиуллина во время пресс-конференции добавила, что если с рисками удастся справиться, то ЦБ РФ вернётся к политике смягчения – то есть к снижению ключевой ставки. Насколько это реалистично в условиях той экономики, которая правительством сформирована в стране, и в которой во главу угла ставятся именно финансы?Экономисты отмечают, что повышение ставки связано и с той неопределённостью, которую таят в себе анонсированные США новые меры санкционного давления на Россию.