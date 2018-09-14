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Турчинов: Военно-морской флот Украины имеет тысячелетнюю историю

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История украинского военно-морского флота насчитывает уже более тысячи лет, заявил сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера "Кентавр" в Киеве на заводе "Кузница на Рыбальском".

Турчинов: Военно-морской флот Украины имеет тысячелетнюю историю


Во время церемонии спуска десантно-штурмового катера, Турчинеов заявил, что флот Украины имеет давние морские традиции, отсчет которых ведется с 911 года, когда киевский князь Олег совершил поход на Византию и прибил на ворота Царьграда свой щит. Таким образом, резюмировал он, военно-морским силам Украины уже больше тысячи лет.


Отметим, что Турчинов ранее уже провозглашал Украину "морской державой со времен Киевской Руси и Запорожской Сечи", да он и не первый, заявивший о тысячелетней истории Украины. С 2014 года, когда к власти в Киеве пришли националисты, на Украине на государственном уровне взялись за переписывание истории. Для этого существует Институт национальной памяти Украины, который издает "научные" труды, повествующие о "истории Украины, уходящей своими корнями в глубокую древность".

Совсем недавно, конечно же по меркам "тысячелетней истории Украины", президент Порошенко заявил, что первый свод законов Киевской Руси называемый "Русская правда" никакого отношения к России не имеет, а является "одним из древнейших документов правосудия на Украине".

Читая высказывания украинских политиков, возникает вопрос: а какого числа будет отмечаться тысячелетие авиации Украины?

Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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44 комментария
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  1. Тралл Офлайн
    Тралл Сегодня, 18:11
    +13
    Видео к статье:
    1. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 18:15
      +12
      Князь Олег перевернулся там и заржал .... lol До слез блин... tongue
      1. Leeds Офлайн
        Leeds Сегодня, 18:22
        +4
        Ну а Трою то кто осаждал? Выходит врали?!
        1. НИКНН Офлайн
          НИКНН Сегодня, 18:28
          +2
          Цитата: Leeds
          Ну а Трою то кто осаждал? Выходит врали?!

          Трою украинцы строили, чего ее осаждать? Как черное море выкрпали, так и пошли трою строить... Не любят они без дела сидеть...
          1. Ратник с пулеметом Офлайн
            Ратник с пулеметом Сегодня, 18:35
            +5
            похоже этот "брат Тук" плотно на какой то дряни сидит или с "белкой" не расстается fool
      2. Проксима Офлайн
        Проксима Сегодня, 19:39
        -1
        Любой историк всем расскажет, что украинский субэтнос стал складываться тольеко в 14 веке (и то, это самые креативные версии). При чём тут тысяча лет - это только для умственного недоразвитого обывателя hi
  2. dr.star75 Онлайн
    dr.star75 Сегодня, 18:13
    +4
    Да чё уж там!первая обезьяна, которая на бревне переплыла канаву, сразу сказала: ще невмерла!
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:17
    +1
    Когда море копали, тогда и нашли там боевые корабли, которые себе и присвоили! wassat Осталось точно дату когда море копали уточнить, да вспомнить, кому те самые корабли продали, и зачем? ?? wassat
  4. afrikanez Офлайн
    afrikanez Сегодня, 18:18
    +2
    Турчинов: Военно-морской флот Украины имеет тысячелетнюю историю
    Похоже, что Турчик до тысячи умеет считать, а так бы еще больше насчитал. lol
    1. Masya Masya Онлайн
      Masya Masya Сегодня, 18:29
      +3
      Цитата: afrikanez
      Похоже, что Турчик до тысячи умеет считать, а так бы еще больше насчитал.

      не... не умет пальцев не хватит... просто слово услышал, озвучить решил...
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:18
    0
    Турчашка , радуйся что князь Олег тебе свой щит к бошке не прибил, ходячий синдром Дауна! ! fool fool
  6. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 18:20
    +3
    Робу из ФСИН Турчину заранее прислали-что то там уже знают...
  7. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 18:22
    +2
    Турчинов:
    - слушай, дружок, я расскажу тебе сказку... lol
  8. LiSiCyn Офлайн
    LiSiCyn Сегодня, 18:26
    +1
    РПЦ, разрывает отношения с Константинопольским патриархатом...
    Война за Веру ??? ВВП всегда, себя набожным позиционирует... Ответка будет?
  9. 23424636 Офлайн
    23424636 Сегодня, 18:27
    +5
    Коган(турчинов) конечно еще тот мореплаватель ,отождествлять поход русского князя с современным хазарским каганатом на реке Днепр это некорректно и кощунственно . Этот счетовод походов просто забывает какими жертвами Россия пробили себе окно на Черное море ,начиная с Азовских походов Петра 1 и кончая Русско-Турецкой войной 1877 -78 года . И сколько сил и средств ушло на создание флота ,который немецкий агент Бланк (ульянов) утопил . в 1918 году ,чтобы не мешать фрицам и туркам с болгарами гонять пеленгас .Что делать ?Только возвращать русское присутствие который пьяный Ельцын пропил в Беловежской пуще .,чтобы кровавый пастор (турчинов-коган) замолчал.и его кураторы тоже.
    1. Orakul2000 Офлайн
      Orakul2000 Сегодня, 18:59
      -4
      И конечно же у тэбэ есть доказательства что турчинский Коган? А то ведь если голова без мозга то и язык как помело!!
      1. Опер Онлайн
        Опер Сегодня, 20:05
        0
        Да нет Оракул. Вы наверняка слышали старый советский анекдот со словами "бьют у нас по морде, а не по паспорту"! Ничего личного, дай вам Бог здоровья и смирения!
    2. solzh Офлайн
      solzh Сегодня, 19:02
      0
      Цитата: 23424636
      который немецкий агент Бланк (ульянов) утопил . в 1918 году ,чтобы не мешать фрицам и туркам с болгарами гонять пеленгас .

      belay Какой вы однако умный и начитанный! Одно только выражение : " немецкий агент Бланк" чего стоит!!! laughing Про другое ваше умное изречение: "не мешать фрицам и туркам с болгарами" промолчу, иначе получится как в народе говорят: не трогай... ну и т.д.
      P.S. Я забыл ещё над выражением: "Коган" поржать
  10. Панда Офлайн
    Панда Сегодня, 18:30
    0
    Ну Турчинов па..Я чуть пивом не поперхнулся .
    Вообще этот "патрик-кровавый " кровавую бойню развязал на Юго -Востоке (АТО так называемое)
    Живым его нужно брать ,допросить и кончать .. Этакий серый кардинал на окраине.!
    Охрана у него мощная , даже серьезней чем у Вальцмана .
    1. Вкд Двк Офлайн
      Вкд Двк Сегодня, 19:22
      0
      Цитата: Панда
      Ну Турчинов па..Я чуть пивом не поперхнулся .
      Вообще этот "патрик-кровавый " кровавую бойню развязал на Юго -Востоке (АТО так называемое)
      Живым его нужно брать ,допросить и кончать .. Этакий серый кардинал на окраине.!
      Охрана у него мощная , даже серьезней чем у Вальцмана .

      Хоронить, как фараона. Вместе с жёнами, слугами и охраной. Одного "Искандера " хватит.
      1. Панда Офлайн
        Панда Сегодня, 19:58
        0
        Цитата: Вкд Двк
        Цитата: Панда
        Ну Турчинов па..Я чуть пивом не поперхнулся .
        Вообще этот "патрик-кровавый " кровавую бойню развязал на Юго -Востоке (АТО так называемое)
        Живым его нужно брать ,допросить и кончать .. Этакий серый кардинал на окраине.!
        Охрана у него мощная , даже серьезней чем у Вальцмана .

        Хоронить, как фараона. Вместе с жёнами, слугами и охраной. Одного "Искандера " хватит.

        Это слишком легко ! Лучше так ...

        Охотников очень много на Донбасе и в России ..
        Ученики Судоплатова остались и много!
        ,Помнят они его ,судя по реакции..

  11. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 18:34
    +1
    Всё чистая правда, тока украинцев тысячу лет назад не было, а прототип украинского государства появился на свет в 1918-м году под германской оккупацией.
  12. Кара Михаил Офлайн
    Кара Михаил Сегодня, 18:34
    -1
    Шумеры ............
  13. БorisovичЪ Онлайн
    БorisovичЪ Сегодня, 18:35
    +4
    Чет скромничает трупчинов. Все началось горааааздо раньше.

    А эта самая кузница на Рыбальском, часом не бывшая Ленинская кузня? Ай молодца педра, ай молодца. Стрижет денежку... Ну так, кому война, а кому мать родна! am
    1. Masya Masya Онлайн
      Masya Masya Сегодня, 18:55
      +2
      Борисович love
      Цитата: БorisovичЪ
      Все началось горааааздо раньше.

      wink
      1. БorisovичЪ Онлайн
        БorisovичЪ Сегодня, 19:36
        0
        Вот за это червивое яблочко им и сказали-
        Геть из Рая (прости меря Господи).
        Ну а дальше развитие пошло по спирали, а может и не по спирали....., но пошло..
        .
        1. Masya Masya Онлайн
          Masya Masya Сегодня, 19:39
          0
          короче по русски... хана wink
          1. БorisovичЪ Онлайн
            БorisovичЪ Сегодня, 19:45
            0
            Ага!!!!!
            Блин, какой то древнешумерский диверсант на ветке. Минусит втихаря.....нехороший человек... wassat lol
            1. Masya Masya Онлайн
              Masya Masya Сегодня, 19:51
              0
              Цитата: БorisovичЪ
              нехороший человек...

              Редиска!!! laughing
              1. БorisovичЪ Онлайн
                БorisovичЪ Сегодня, 19:58
                0
                Цитата: Masya Masya
                Редиска!!! laughing

                Хуже Марин, хуже. Какл свидомитый, со всей его сущностью, гавкнуть или укусить исподтишка.
                1. Masya Masya Онлайн
                  Masya Masya Сегодня, 20:03
                  0
                  Навуходоносор, петух гамбургский! laughing
                  1. БorisovичЪ Онлайн
                    БorisovичЪ Сегодня, 20:06
                    -1
                    В точку......
  14. Опер Онлайн
    Опер Сегодня, 18:35
    +6
    В 1993 году я был с товарищем в командировке во Львове. Жили мы в готеле Львiв. Местные сыщики кстати встретили нас очень доброжелательно. Доброжелательно на столько, что следующие пол дня мы отлеживались в номере смотря телевизор. И вот запомнились мне фразы ведущего из какой то передачи - ... и смеют называть еще нашу валюту фантиками..., а сами в лесах своих в норах сидели, когда наши боевые лодки бороздили просторы морей и океанов!!! Как вы понимаете речь была о нас. А вечером мы наблюдали с балкона факельное шествие бандеровцев, которые несли лозунги о том, что москали обожрались нашим салом и вообще их геть мы жить будем, как вторая Франция!!! С тех пор до Франции на своих боевых лодках они так и не доплыли! Зато победно и задорно занялись сбором польских ягод!
  15. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 18:41
    0
    Ему бы у Петросяна выступать, аншлаг обеспечен.
    1. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 19:33
      0
      У них там и так полный аншлаг, каждый второй Петросян. laughing
  16. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 18:48
    +1
    А Синбад Мореход - это сказ о Семене Мореходченко , що с Волыни за моря ходыв.
  17. Dzafdet Офлайн
    Dzafdet Сегодня, 18:58
    +1
    Поскромничал дядя, стомиллионную историю , чего уж там мелочиться... laughing tongue wassat
  18. Cannonball Онлайн
    Cannonball Сегодня, 19:03
    0
    Это ж надо так умудриться прос*ать свой тысячелетний флот!
    Слава адмиралам! Акулам сала!
  19. van gog Офлайн
    van gog Сегодня, 19:07
    0
    К Евгению Вагановичу хлопчика надо , в "Кривом Зеркале" недобор ))))
  20. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 19:15
    +1
    Это мы тут "ржем" тихим хохотом, а детям в школах в мозги этот бред загоняют, и не один годок уже. Представьте , что из них получится - тупой националист, без знания реальной истории sad
  21. Романенко Офлайн
    Романенко Сегодня, 19:19
    -1
    Цитата:"Турчинов: Военно-морской флот Украины имеет тысячелетнюю историю"
    Это определили историки сложив вместе возраст всех кораблей, входящих в его состав wassat
  22. Piramidon Офлайн
    Piramidon Сегодня, 19:39
    0
    Турчинов: Военно-морской флот Украины имеет тысячелетнюю историю

    Этот дятел наверное не знает, что даже не 1000, а 100 лет назад не было даже понятия "украина" не говоря о том, чтобы это была какая то СТРАНА. fool
  23. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 19:43
    +1
    Не важно, что говорит пастор украинцам. Важно, что его слова добавляют идёйных бойцов на Донбасс. А в РФ "идейных" русских лупят со всех сторон, чтобы не мешали бизнесу.
  24. bobba94 Онлайн
    bobba94 Сегодня, 20:06
    0
    Посмотрел на этот катер и задумался, что-то знакомое.....ба, да ведь это вылитая самоходная баржа проекта 306, на которой в свое время дрейфовали в Тихом океане Зиганшин и Поплавский. Но та баржа имело водоизмещение целых 70 тонн, а этот кентавр всего 55 тонн.