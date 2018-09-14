Турчинов: Военно-морской флот Украины имеет тысячелетнюю историю

История украинского военно-морского флота насчитывает уже более тысячи лет, заявил сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера "Кентавр" в Киеве на заводе "Кузница на Рыбальском".Во время церемонии спуска десантно-штурмового катера, Турчинеов заявил, что флот Украины имеет давние морские традиции, отсчет которых ведется с 911 года, когда киевский князь Олег совершил поход на Византию и прибил на ворота Царьграда свой щит. Таким образом, резюмировал он, военно-морским силам Украины уже больше тысячи лет.Отметим, что Турчинов ранее уже провозглашал Украину "морской державой со времен Киевской Руси и Запорожской Сечи", да он и не первый, заявивший о тысячелетней истории Украины. С 2014 года, когда к власти в Киеве пришли националисты, на Украине на государственном уровне взялись за переписывание истории. Для этого существует Институт национальной памяти Украины, который издает "научные" труды, повествующие о "истории Украины, уходящей своими корнями в глубокую древность".Совсем недавно, конечно же по меркам "тысячелетней истории Украины", президент Порошенко заявил, что первый свод законов Киевской Руси называемый "Русская правда" никакого отношения к России не имеет, а является "одним из древнейших документов правосудия на Украине".Читая высказывания украинских политиков, возникает вопрос: а какого числа будет отмечаться тысячелетие авиации Украины?