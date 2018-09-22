Рыцарские доспехи и оружие из Чикагского института искусств
У нас на «ВО» было уже несколько визуальных экскурсий по различным музеям, и это очень здорово. Не каждый может посмотреть их экспозиции не только «вживую», но даже и по Интернету. Далеко не всегда музеи выкладывают качественные фотографии своих коллекций в Сеть, но еще реже дают разрешение на их публикацию. Или дают, то требуют, как, например, наша Оружейная палата Московского кремля таких денег, что это… ни в какие ворота не лезет. Но есть и другие музеи, администрация которых хорошо понимает, что искусство принадлежит народу, и идет на все, то есть на немалые расходы, чтобы сделать фотографии своих экспонатов и выложить их в свободном доступе.
К числу таких музеев относится и Чикагский институт искусств. Это и художественный музей, и одновременно высшее учебное заведение, которое находится в Чикаго, в штате Иллинойс. Основные его учебные специализации — это архитектура и изобразительное искусство. Причем это один из старейших американских вузов, основанный еще в 1866 году. Считается, что в области вопросов искусства это самое влиятельное учебное заведение в США. Однако нас все это занимает в данном случае в последнюю очередь. Главное, что этому институту принадлежит прекрасный музей, в котором есть прекрасные работы Тулуз Лотрека, Огюста Ренуара, «Автопортрет» Ван Гога и знаменитое полотно Гюстава Кайботта «Парижская улица в дождливую погоду», а также скульптура, керамика, художественное стекло и многочисленные предметы средневековья. Музей облагает прекрасной коллекцией доспехов и оружие конца XV – начала XVII века, и вот сегодня мы с ней как раз и познакомимся… Начнем с доспехов, а затем перейдем к оружию. Всего у нас будет 100 фотографий, так что, уважаемые посетители сайта ВО, вам будет что и посмотреть и что поизучать. Не каждый же из нас по своей воле может вот так взять, да и поехать в Чикаго, посмотреть коллекцию этого музея. Итак…
1. Доспешный гарнитур для боя с барьером. Около 1575 г. Сталь с золотой насечкой. Высота 177.8 см. Италия, Милан
2. «Полевые доспехи». Королевские мастерские в Гринвиче, Англия, 1588 – 1590 гг. Мастер Якоб Халдер. Сталь, бронза, кожа, вельвет. Вес 17,7 кг.
3. Еще один гарнитур для боя с барьером. Около 1575 г. Северная Италия. Сталь с золотой насечкой. Высота 96,5 см.
4. Перчатка турнирного доспеха, 1525 – 1603 гг. Германия, Аугсбург. Мастер Антон Пеффенхаузер.
5. Морион,1585 г. Южная Германия, возможно Аугсбург. Длина 26,7 см.
6. Турнирный шлем, около 1490 г. Австрия, Инсбрук. Austrian, Innsbruck. Высота 44,6 см.
7. Барбют, 1450 -1480 гг. Милан. Мастер Z O.
8. Турнирный саллет с баффом. Около 1570-1600 гг. Саксония. Высота 47 см.
9. Итальянский кирасирский доспех. Около 1610 г. Высота 127 см.
10. Испанский саллет лучника. Около 1470 – 1490 гг.
11. Шлем армэ. Около 1520 – 1530 гг. Южная Германия.
12. Шлем армэ. Около 1500 – 1520 гг. Северная Италия или Фландрия.
13. Щит адарга – испано-мавританский, копия щита XV в., выполненная в начале XIX d/
14. Наспинная часть кирасы. Около 1590 – 1600 гг. Северная Италия.
15. Наспинная часть кирасы. Около 1560 г. Германия, Брунсвик.
16. Передняя часть кирасы. Около 1560 – 1570 гг. Южная Германия, Нюрнберг.
17. Детская латная перчатка для левой руки. Около 1560 – 1580 гг. Германия, возможно Брунсвик.
18. Бевор – предличник, вместе с двумя половинами гржета. Около 1580 г. Европа, возможно Испания.
19. Кираса. Около 1580 – 1590 гг. Италия.
20. Бургонет. Около 1580 – 1590 гг. Северная Германия.
21. Кираса с креплениями для набедренников, от доспеха «в три четверти». Около 1580 г. Северная Италия.
22. Бургонет. Около 1570 – 1580 гг. Северная Италия, возможно Брешиа.
23. Закрытый бургонет. Около 1600 г. Северная Италия.
24. Бургонет. Около 1570 – 1580 гг. Северная Италия.
25. Закрытый шлем. Дания. Около 1610 – 1620 гг.
26. Закрытый шлем, возможно из мастерской Вольфганга Гросшеде. Примерно 1551 – 1562 гг. Южная Германия, Ландсхуд.
27. Закрытый шлем. Около 1510 – 1520 гг. Южная Германия.
28. Закрытый шлем для турнирного доспеха с барьером, 1591 г. Мастер Антон Пеффехаузер. Германия, Аугсбург. Высота 35,6 см.
29. Закрытый шлем для пешего турнирного доспеха с барьером, 1575 г. Италия, Милан.
30. Закрытый бургонет, 1600 – 1610 гг. Северная Италия, Милан.
31. Закрытый бургонет для турнира, 1580 г. Южная Германия, Аугсбург. Высота 30,5 см.
32. Морион. Около 1580 – 1590 гг. Северная Италия, возможно Брешия.
33. Закрытый бургонет. Около 1600 – 1610 гг. Германия, Нюрнберг.
Администрация сайта «ВО» и автор выражают признательность Департаменту общественных связей Чикагского музея искусств за предоставленное разрешение на публикацию их фотоматерилов.
Продолжение следует…
К числу таких музеев относится и Чикагский институт искусств. Это и художественный музей, и одновременно высшее учебное заведение, которое находится в Чикаго, в штате Иллинойс. Основные его учебные специализации — это архитектура и изобразительное искусство. Причем это один из старейших американских вузов, основанный еще в 1866 году. Считается, что в области вопросов искусства это самое влиятельное учебное заведение в США. Однако нас все это занимает в данном случае в последнюю очередь. Главное, что этому институту принадлежит прекрасный музей, в котором есть прекрасные работы Тулуз Лотрека, Огюста Ренуара, «Автопортрет» Ван Гога и знаменитое полотно Гюстава Кайботта «Парижская улица в дождливую погоду», а также скульптура, керамика, художественное стекло и многочисленные предметы средневековья. Музей облагает прекрасной коллекцией доспехов и оружие конца XV – начала XVII века, и вот сегодня мы с ней как раз и познакомимся… Начнем с доспехов, а затем перейдем к оружию. Всего у нас будет 100 фотографий, так что, уважаемые посетители сайта ВО, вам будет что и посмотреть и что поизучать. Не каждый же из нас по своей воле может вот так взять, да и поехать в Чикаго, посмотреть коллекцию этого музея. Итак…
1. Доспешный гарнитур для боя с барьером. Около 1575 г. Сталь с золотой насечкой. Высота 177.8 см. Италия, Милан
2. «Полевые доспехи». Королевские мастерские в Гринвиче, Англия, 1588 – 1590 гг. Мастер Якоб Халдер. Сталь, бронза, кожа, вельвет. Вес 17,7 кг.
3. Еще один гарнитур для боя с барьером. Около 1575 г. Северная Италия. Сталь с золотой насечкой. Высота 96,5 см.
4. Перчатка турнирного доспеха, 1525 – 1603 гг. Германия, Аугсбург. Мастер Антон Пеффенхаузер.
5. Морион,1585 г. Южная Германия, возможно Аугсбург. Длина 26,7 см.
6. Турнирный шлем, около 1490 г. Австрия, Инсбрук. Austrian, Innsbruck. Высота 44,6 см.
7. Барбют, 1450 -1480 гг. Милан. Мастер Z O.
8. Турнирный саллет с баффом. Около 1570-1600 гг. Саксония. Высота 47 см.
9. Итальянский кирасирский доспех. Около 1610 г. Высота 127 см.
10. Испанский саллет лучника. Около 1470 – 1490 гг.
11. Шлем армэ. Около 1520 – 1530 гг. Южная Германия.
12. Шлем армэ. Около 1500 – 1520 гг. Северная Италия или Фландрия.
13. Щит адарга – испано-мавританский, копия щита XV в., выполненная в начале XIX d/
14. Наспинная часть кирасы. Около 1590 – 1600 гг. Северная Италия.
15. Наспинная часть кирасы. Около 1560 г. Германия, Брунсвик.
16. Передняя часть кирасы. Около 1560 – 1570 гг. Южная Германия, Нюрнберг.
17. Детская латная перчатка для левой руки. Около 1560 – 1580 гг. Германия, возможно Брунсвик.
18. Бевор – предличник, вместе с двумя половинами гржета. Около 1580 г. Европа, возможно Испания.
19. Кираса. Около 1580 – 1590 гг. Италия.
20. Бургонет. Около 1580 – 1590 гг. Северная Германия.
21. Кираса с креплениями для набедренников, от доспеха «в три четверти». Около 1580 г. Северная Италия.
22. Бургонет. Около 1570 – 1580 гг. Северная Италия, возможно Брешиа.
23. Закрытый бургонет. Около 1600 г. Северная Италия.
24. Бургонет. Около 1570 – 1580 гг. Северная Италия.
25. Закрытый шлем. Дания. Около 1610 – 1620 гг.
26. Закрытый шлем, возможно из мастерской Вольфганга Гросшеде. Примерно 1551 – 1562 гг. Южная Германия, Ландсхуд.
27. Закрытый шлем. Около 1510 – 1520 гг. Южная Германия.
28. Закрытый шлем для турнирного доспеха с барьером, 1591 г. Мастер Антон Пеффехаузер. Германия, Аугсбург. Высота 35,6 см.
29. Закрытый шлем для пешего турнирного доспеха с барьером, 1575 г. Италия, Милан.
30. Закрытый бургонет, 1600 – 1610 гг. Северная Италия, Милан.
31. Закрытый бургонет для турнира, 1580 г. Южная Германия, Аугсбург. Высота 30,5 см.
32. Морион. Около 1580 – 1590 гг. Северная Италия, возможно Брешия.
33. Закрытый бургонет. Около 1600 – 1610 гг. Германия, Нюрнберг.
Администрация сайта «ВО» и автор выражают признательность Департаменту общественных связей Чикагского музея искусств за предоставленное разрешение на публикацию их фотоматерилов.
Продолжение следует…
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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