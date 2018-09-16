Смерть памятников: вирус украинской заразы уже в России

О, как мы гневно клеймим поляков, прибалтов и украинцев за разрушенные памятники! Вандалы, варвары, не ценящие и так далее…И мы правы. По многим причинам.А если сами?А если сами, то рушим подленько, потихонечку и заранее себя оправдав.Вот свежайшая история. Есть в России такой город — Воронеж. Родина русского военного флота, родина штурмовика Ил-2 и пассажирского Ту-144.И родина «Катюши». Того самого гвардейского миномета.Первые боевые машины БМ-13 были собраны в стенах экскаваторного завода имени Коминтерна. Именно по заводу, как гласит одна из версий, была названа машина «Изделие К». А «К» уже переделали в «Катюшу».Завода больше нет. Зачем нам нужны отсталые и плохие отечественные экскаваторы, если намного проще купить их за рубежом?Территория завода поделена между несколькими собственниками, говоря по-простому – раздербанена.Но на территории завода было целых три памятника. И сегодня все три прекратили свое существование.Кто, когда и куда вывез бронзовую скульптуру Ленина, сегодня сокрыто мраком. Ленин просто исчез. Но это не самая печальная потеря. Лениных по стране еще много, чего не сказать о других памятниках.На территории завода естественно, был памятник и «Катюше». Вот так он выглядел… Просто первоначально он выглядел вот так:Дальше направляющие (оригинальные, кстати, найденные в глубинах складов в 70-е годы) исчезли.Можно предположить, когда это случилось. Вот фото, взятые из местной газеты «Коммуна» о торжествах, посвященных 65-й годовщине первого залпа «Катюши».Вот из ворот «завода» выезжает машина. Правда, не совсем та. Завод имени Коминтерна выпускал БМ-13 на шасси ЗиС-6. Это подтверждено многими авторитетными источниками. Воронежская «Катюша» выглядела так:Далее было торжество в музее-диораме.А дальше автомобиль просто исчез.Через 5 лет реконструктор Ишутин из клуба «Набат» пытался выдать за одну из первых «Катюш», якобы стоявшую на территории завода, вот это:Полнейший самопал. ГАЗ-51, кустарно переделанный под «Студебеккер». Полнейшая безграмотность воронежских реконструкторов уже ни для кого не секрет давно, но тут налицо полный перебор. Такая машина никогда не выходила из ворот завода имени Коминтерна, но это уже не важно.Отдельные источники говорят, что якобы машину передали музею-диораме. Но там давно стоит макет, по достоверности схожий с творением реконструкторов.Короче, «Катюшу», или, по крайней мере, то, что стояло на заводе, украли.И вот последний штрих.На территории завода вполне обоснованно стоял памятник рабочим, которые ушли на фронт и там погибли.И вот что осталось от стелы. Груда битого кирпича.Самое забавное — это реакция властей. Полнейшее блеяние и мяукание. В мэрии города на вопрос местного СМИ «Блокнот Воронеж» пояснили, что памятник находился на частной земле.«Некрополя там нет, был только мемориал, его частные собственники решили перенести в другое место», — вот так ответила пресс-служба города.Роскошно. Частная, понимаешь, собственность. Плевать на память, главное – это чье-то место. И владелец что хочет, то и будет делать. И никакая власть ему не указ.Вы верите, что фамилии будут «типа перенесены»? Ага, вот и я верю.Ведь главное, что по закону все чисто, и городские чинуши могут спать спокойно. Подумаешь, был памятник… В реестре его нет, голова, соответственно, не болит. Выдыхаем…Реконструкция, понимаешь… Понимаю. Не раз видел. Так в Польше реконструируют. В Украине. Вот и до нас, видимо, дошел импульс. Или вирус. Короче, зараза.Мы вот тут критикуем, осуждаем, требуем… А у нас за спиной вполне себе нормально памятники можно, оказывается, воровать, продавать…В целом удивительная складывается тенденция. До боли почему-то похожая на Украину и прочих. По крайней мере, ничем не отличающаяся по сути.Так кто там варвары и вандалы?