Подствольный гранатомёт ОКГ-40 «Искра»: первый советский
Как известно, первые в мире подствольные гранатометы появились только в середине шестидесятых годов прошлого века. Первенство в этой области принадлежало конструкторам-оружейникам СССР и США. Именно они разработали, изготовили и испытали первые образцы перспективного оружия. Советским «первенцем», предвосхитившим появление целой линейки пехотных вооружений, стало изделие под названием ОКГ-40 «Искра». Оно не смогло попасть на вооружение Советской армии, но все же дало старт важному направлению и повлияло на его дальнейшее развитие.
Появлению подствольного гранатомета «Искра» предшествовали весьма интересные события. В 1963 году молодой сотрудник тульского Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия Виктор Васильевич Ребриков под руководством более опытных коллег приступил к разработке нового образца пехотного вооружения. Целью проекта было создание новой винтовочной гранаты, пригодной для использования с автоматом АКМ. Подобные системы имелись в нашей армии в прошлом, но в дальнейшем вышли из употребления. Для автоматов Калашникова такое оружие не создавалось.
В.В. Ребриков и его гранатомет ОКГ-40. Фото Zonwar.ru
Конструкторы посчитали, что установка мортирки для гранаты на дульный срез ствола ухудшит эксплуатационные качества автомата. Поэтому ее смонтировали под стволом, на крепления штык-ножа. При этом ее пришлось дополнить специальным надульником и трубкой: их задачей был перевод газов из автомата в мортирку. Вскоре выяснилось, что такая система не сможет создавать достаточное давление газов за гранатой. Было предложено использовать гранату с собственным метательным зарядом, а газы от автомата отводить к т.н. клапану-бойку – устройству, преобразующему давление в удар по капсюлю гранаты.
Такая система получалась чрезмерно сложной и неудобной в обращении. Поэтому конструкторы решили оснастить мортирку собственным ударно-спусковым механизмом. С помощью последнего планировалось воспламенять капсюль и метательный заряд гранаты. Так появилась современная концепция подствольного гранатомета.
По ряду причин, работы по теме мортирки и гранаты для АКМ затянулись на несколько лет. Только в начале 1966 года предложение отправили в Главное ракетно-артиллерийское управление. Военные заинтересовались перспективной разработкой и распорядились продолжить развитие проекта. Кроме того, были выданы новые требования к оружию, составленные с учетом пожеланий армии. Теме присвоили шифр «Искра», под которым она впоследствии получила известность.
Следует отметить, что в то же время аналогичные проекты создавались в США. В 1963 году Пентагон запустил программу разработки легкого гранатомета, пригодного для установки на винтовку XM16. Уже в 1964-м был разработан гранатомет Colt XM148, однако на испытания его отправили только в конце весны следующего года. Насколько известно, по состоянию на начало 1966 года советские и американские инженеры не знали о чужих разработках и самостоятельно развивали схожие идеи.
В рамках ОКР «Искра» планировалось разработать два изделия. Первым была т.н. мортирка к автомату под рабочим обозначением ТКБ-048. Ей занимался лично В.В. Ребриков. Впоследствии гранатомету присвоили обозначение ОКГ-40. Для использования с ним предназначался осколочно-кумулятивный выстрел ТКБ-047, создававшийся К.В. Демидовым. Альтернативное обозначение гранаты – ОКВ-40 (также встречается ОКГ-40).
В соответствии с требованиями ГРАУ, конструкторы должны были создать оружие калибром не менее 40 мм, способное вести огонь на дистанциях от 50 до 400 м. С такой дальностью стрельбы «Искра» должна была закрывать промежуток между зонами поражения ручных гранат и минометных мин. Выстрел для ТКБ-048 предлагалось оснастить осколочно-кумулятивной боевой частью, что, как ожидалось, позволило бы атаковать живую силу и легкобронированную технику противника.
Боеприпас ТКБ-047 представлял собой унитарный выстрел с осколочно-кумулятивной гранатой. Заряд взрывчатого вещества с воронкой помещался внутри цилиндрического корпуса с насечкой, обеспечивавшей образование осколков. Спереди корпус прикрывался коническим обтекателем с взрывателем. Донце гранаты выполнили в виде крышки с выступающим ведущим пояском. С донцем соединялась гильза уменьшенного диаметра, вмещавшая метательный заряд и капсюль. Калибр гранаты – 43 мм.
Сравнительно крупный калибр привел к тому, что гранатомет «Искра» внешне походил на сигнальный пистолет-ракетницу. Он имел крупный ствол значительного внешнего диаметра, соединявшийся с рамкой пистолетного типа, внутри которого находились элементы УСМ. На верхней поверхности ствола и рамки располагались три элемента специальной подвесной системы для установки на серийный автомат.
ОКГ-40 на автомате АКМ, использован "невозмущающий" подвес. Внизу - граната ОКВ-40. Фото из журнала "Оружие"
Гранатомет оснастили 43-мм нарезным стволом длиной всего 140 мм. В его дульной части имелось узкое утолщение, за которым располагалось основание мушки. Казенник так же усилили, и сверху на нем расположили кронштейн подвеса. Ствол монтировался на рамке при помощи разъемных креплений, однако снимать его следовало только при обслуживании. Оружие было дульнозарядным, и потому сохраняло свою конфигурацию на протяжении всего цикла подготовки и выстрела.
Рамка гранатомета представляла собой компактный кожух сложной формы, образованной пересекающимися поверхностями. Спереди к ней крепился ствол, снизу устанавливался отдельный кожух с защитной скобой. За ней помещалась деревянная рукоятка, выполненная в виде самостоятельной детали. Внутренний объем рамки вмещал детали УСМ.
Управление огнем осуществлялось при помощи пистолетной рукоятки и спускового крючка традиционного вида. Нажатие спускового крючка приводило к освобождению ударника, накалывавшего капсюль. Для безопасного обращения гранатомет имел неавтоматический предохранитель. На случай стрельбы с большими углами возвышения оружие оснастили специальным устройством. Оно должно было стравливать часть пороховых газов наружу, уменьшая начальную скорость гранаты. Расчеты показывали, что при нормальной начальной скорости и большом угле возвышения граната будет оставаться в воздухе до 12-14 секунд. За это время ветер мог снести ее с требуемой траектории. Стравливание газов и сокращение скорости позволяло уменьшить время полета гранаты до приемлемого уровня.
Первый вариант «Искры» имел жесткое крепление для монтажа на ствол. На дульную часть ствола надевалось кольцо, а на креплении для штыка помещался замок, закрепленный на казеннике гранатомета. В ходе испытаний такое крепление самым наглядным образом показало свою несостоятельность, в результате чего пришлось создать новую систему.
Вскоре был предложен т.н. невозмущающий подвес, исключающий негативное влияние гранатомета на автомат. На казеннике ствола гранатомета, сверху, предусматривался кронштейн с зажимом. Он устанавливался на штатное крепление для штык-ножа. Нежелательные перемещения гранатомета-мортирки в вертикальной плоскости исключались при помощи пары дополнительных упоров, размещенных над дулом и в задней части рамки.
Такое крепление было достаточно жестким, но при этом не допускало чрезмерное воздействие отдачи на автомат. Кроме того, дульный срез гранатомета почти не выступал перед дулом основного оружия. Это должно было облегчить эксплуатацию автоматно-гранатометного комплекса, а также позволяло разрабатывать надкалиберные гранаты.
По очевидным причинам, ТКБ-048 / ОКГ-40 не мог использовать для стрельбы штатные прицельные приспособления автомата. На левой поверхности кронштейна подвеса расположили качающуюся планку прицела. Разные ее положения соответствовали разным углам возвышения, необходимым для стрельбы на те или иные дальности.
Общая длина нового гранатомета не превышала 300 мм при высоте порядка 200 мм. Масса без гранаты – 1,15 кг. Сравнительно короткий ствол не позволял получить высокие показатели начальной скорости. Так, при открытом крановом устройстве и сбросе газов этот параметр достигал всего 55 м/с. При закрытом увеличивался до 65-70 м/с. При открытом кране и с максимальными углами возвышения предлагалось стрелять на дистанции 60-80 м; на большие расстояния следовало стрелять с закрытым краном и по более пологим траекториям. Максимальная дальность стрельбы, по расчетам, соответствовала техническому заданию.
С определенного времени сотрудники ЦКИБ СОО стали развивать основные идеи гранатомета конструкции В.В. Ребрикова и подготовили несколько интересных предложений. Так, был предложен необычный способ расширения номенклатуры боеприпасов. Оказалось, что ОКГ-40 может использовать надкалиберный выстрел ПГ-7В от реактивного гранатомета РПГ-7. К головной части такой гранаты следовало присоединять новую гильзу с метательным зарядом, после чего огневая мощь автоматно-гранатометного комплекса вырастала в разы. Впрочем, это могло столь же резко сократить удобство использования оружия.
Второе оригинальное предложение было реализовано в проекте ТКБ-049 «Факел». Конструктор В.Н. Телеш разработал прибор бесшумной стрельбы, совместимый с «Искрой». К сожалению, подробные сведения об этом проекте отсутствуют. Конструкция и принцип действия, а также реальный эффект от такого устройства неизвестны.
Куда более скромные, но заметные результаты были получены в проекте ТКБ-048М. Эта версия гранатомета почти полностью повторяла базовую, но отличалась от нее с точки зрения технологий. Большинство деталей «Искры» версии «М» изготавливалось литьем, что давало некоторые преимущества с точки зрения массового производства.
В конце шестидесятых годов тульские оружейники изготовили опытные образцы подствольных гранатометов / мортирок ТКБ-048 и ТКБ-048М, а также запас осколочно-кумулятивных гранат для них. Испытания проводились как в тире, так и на открытых стрельбищах. За время достаточно длительных проверок были получены примечательные результаты. Гранатомет соответствовал основным требованиям по дальности и точности стрельбы, хотя не обходилось без проблем.
Самый первый выстрел «Искры», оснащенной жесткими креплениями для автомата, оказался не самым удачным. Граната покинула ствол, но от отдачи автомат получил серьезные повреждения. Из-за надетого на дуло кольца погнулся ствол, а газовая камора развалилась по швам. Конструкторам пришлось в срочном порядке переработать крепления: они отказались от жесткой связи подвеса и ствола. После этого испытания продолжались без порчи материальной части.
Позже произошел любопытный случай. В закрытом тире, в присутствии представителей ГРАУ, были последовательно сделаны два выстрела по спортивной мишени на расстоянии 25 м. После второго выстрела испытатели и военные увидели, что в мишени по-прежнему имеется только одно отверстие. Оказалось, что обе гранаты попали в одну точку. Вряд ли этот эпизод соответствовал требованиям армии к проведению испытаний, но все же он демонстрировал определенные качества оружия. В ходе более серьезных испытаний удалось подтвердить расчетные характеристики дальности и точности огня.
Однако параллельно вскрылись проблемы с имеющимся боеприпасом. Осколочно-кумулятивная граната ТКБ-047 / ОКВ-40 в идеальных условиях, при угле встречи 90°, могла пробить 50 мм гомогенной брони. Однако увеличение угла резко сокращало потенциал гранаты. Так, 30-мм бронелист под углом 45° сумело пробить менее 60% выпущенных гранат. Увеличение толщины брони или угла ее наклона довольно быстро делали гранату бесполезной. Кроме того, осколки, образованные при дроблении корпуса, имели недостаточную убойную силу. В ходе испытаний также было установлено, что некоторые варианты конструкции гранаты оказались неудачными. Из-за неправильной аэродинамики они вертелись в полете, из-за чего могли падать на цель боком или дном, что исключало срабатывание взрывателя.
Несмотря на выявленные недостатки, летом 1970 года опытные «Искры» и выстрелы для них отправили на Ржевский полигон для проведения испытаний специалистами армии. Очередной этап проверок завершился со схожими результатами. Испытатели отмечали как преимущества, так и недостатки нового оружия. Кроме того, были выявлены новые специфические проблемы, связанные с эксплуатацией гранатомета в полевых условиях.
Следует отметить, что из воспоминаний участников проекта известны не самые приятные вещи. С самого момента появления оригинальной концепции велись споры о ее необходимости, а кроме того, проект постоянно сталкивался с проблемами бюрократического характера. Наконец, имело место личное неприятие проекта со стороны некоторых ответственных лиц. Как именно такие факторы сказались на ходе разработки и результатах испытаний – остается только гадать.
Обновленный вариант "Искры" - изделие ТКБ-048М. Фото Ak-info.ru
Тем не менее, по результатам испытаний все же было принято решение об остановке работ. Документация отправилась в архив, а собранные гранатометы двух типов – на склад. Впрочем, им не пришлось долго лежать без дела. Вскоре стартовали новые проверки.
Примерно в этот же период советские военные специалисты привезли из Вьетнама зарубежную новинку – американский автоматно-гранатометный комплекс в составе винтовки M16 и гранатомета XM148. Эти изделия, уже дошедшие до поля боя, заинтересовали советских военных, и они вспомнили об отечественной разработке того же класса. В кратчайшие сроки были организованы сравнительные испытания уже двух отечественных образцов.
Для проверки и демонстрации возможностей на полигон Ржевка отправили изделие ОКГ-40 и новейший подствольный гранатомет ТКБ-0121 разработки В.Н. Телеша. «Искра» опять показала неоднозначные характеристики, тогда как результаты более нового ТКБ-0121 посчитали многообещающими. По результатам сравнения, ТКБ-047 опять отправили на склад, а гранатомет В.Н. Телеша получил зеленый свет. Эта конструкция была доработана в рамках ОКР «Костер», что привело к появлению гранатомета ГП-25, принятого на вооружение в конце семидесятых.
Первый в советской – или даже в мировой – практике подствольный гранатомет, способный превратить автомат в стрелковый комплекс с повышенными характеристиками, не справился с испытаниями. К нему предъявлялись специфические требования, и в полной мере их выполнить не удалось. Тем не менее, идеи, заложенные в проекте «Искра», оказались удачными. Через несколько лет их удалось успешно реализовать в новом проекте ГП-25 «Костер». Этот образец получился настолько удачным, что состоит на вооружении уже четыре десятилетия, а в прошлом и сам стал основой для нового оружия.
По материалам:
http://weaponland.ru/
http://zonwar.ru/
http://otvaga2004.ru/
http://ak-info.ru/
Ребриков В.В. Три гранатомета, один «комплект» // Оружие, 2000. №5.
Появлению подствольного гранатомета «Искра» предшествовали весьма интересные события. В 1963 году молодой сотрудник тульского Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия Виктор Васильевич Ребриков под руководством более опытных коллег приступил к разработке нового образца пехотного вооружения. Целью проекта было создание новой винтовочной гранаты, пригодной для использования с автоматом АКМ. Подобные системы имелись в нашей армии в прошлом, но в дальнейшем вышли из употребления. Для автоматов Калашникова такое оружие не создавалось.
В.В. Ребриков и его гранатомет ОКГ-40. Фото Zonwar.ru
Конструкторы посчитали, что установка мортирки для гранаты на дульный срез ствола ухудшит эксплуатационные качества автомата. Поэтому ее смонтировали под стволом, на крепления штык-ножа. При этом ее пришлось дополнить специальным надульником и трубкой: их задачей был перевод газов из автомата в мортирку. Вскоре выяснилось, что такая система не сможет создавать достаточное давление газов за гранатой. Было предложено использовать гранату с собственным метательным зарядом, а газы от автомата отводить к т.н. клапану-бойку – устройству, преобразующему давление в удар по капсюлю гранаты.
Такая система получалась чрезмерно сложной и неудобной в обращении. Поэтому конструкторы решили оснастить мортирку собственным ударно-спусковым механизмом. С помощью последнего планировалось воспламенять капсюль и метательный заряд гранаты. Так появилась современная концепция подствольного гранатомета.
По ряду причин, работы по теме мортирки и гранаты для АКМ затянулись на несколько лет. Только в начале 1966 года предложение отправили в Главное ракетно-артиллерийское управление. Военные заинтересовались перспективной разработкой и распорядились продолжить развитие проекта. Кроме того, были выданы новые требования к оружию, составленные с учетом пожеланий армии. Теме присвоили шифр «Искра», под которым она впоследствии получила известность.
Следует отметить, что в то же время аналогичные проекты создавались в США. В 1963 году Пентагон запустил программу разработки легкого гранатомета, пригодного для установки на винтовку XM16. Уже в 1964-м был разработан гранатомет Colt XM148, однако на испытания его отправили только в конце весны следующего года. Насколько известно, по состоянию на начало 1966 года советские и американские инженеры не знали о чужих разработках и самостоятельно развивали схожие идеи.
В рамках ОКР «Искра» планировалось разработать два изделия. Первым была т.н. мортирка к автомату под рабочим обозначением ТКБ-048. Ей занимался лично В.В. Ребриков. Впоследствии гранатомету присвоили обозначение ОКГ-40. Для использования с ним предназначался осколочно-кумулятивный выстрел ТКБ-047, создававшийся К.В. Демидовым. Альтернативное обозначение гранаты – ОКВ-40 (также встречается ОКГ-40).
В соответствии с требованиями ГРАУ, конструкторы должны были создать оружие калибром не менее 40 мм, способное вести огонь на дистанциях от 50 до 400 м. С такой дальностью стрельбы «Искра» должна была закрывать промежуток между зонами поражения ручных гранат и минометных мин. Выстрел для ТКБ-048 предлагалось оснастить осколочно-кумулятивной боевой частью, что, как ожидалось, позволило бы атаковать живую силу и легкобронированную технику противника.
Боеприпас ТКБ-047 представлял собой унитарный выстрел с осколочно-кумулятивной гранатой. Заряд взрывчатого вещества с воронкой помещался внутри цилиндрического корпуса с насечкой, обеспечивавшей образование осколков. Спереди корпус прикрывался коническим обтекателем с взрывателем. Донце гранаты выполнили в виде крышки с выступающим ведущим пояском. С донцем соединялась гильза уменьшенного диаметра, вмещавшая метательный заряд и капсюль. Калибр гранаты – 43 мм.
Сравнительно крупный калибр привел к тому, что гранатомет «Искра» внешне походил на сигнальный пистолет-ракетницу. Он имел крупный ствол значительного внешнего диаметра, соединявшийся с рамкой пистолетного типа, внутри которого находились элементы УСМ. На верхней поверхности ствола и рамки располагались три элемента специальной подвесной системы для установки на серийный автомат.
ОКГ-40 на автомате АКМ, использован "невозмущающий" подвес. Внизу - граната ОКВ-40. Фото из журнала "Оружие"
Гранатомет оснастили 43-мм нарезным стволом длиной всего 140 мм. В его дульной части имелось узкое утолщение, за которым располагалось основание мушки. Казенник так же усилили, и сверху на нем расположили кронштейн подвеса. Ствол монтировался на рамке при помощи разъемных креплений, однако снимать его следовало только при обслуживании. Оружие было дульнозарядным, и потому сохраняло свою конфигурацию на протяжении всего цикла подготовки и выстрела.
Рамка гранатомета представляла собой компактный кожух сложной формы, образованной пересекающимися поверхностями. Спереди к ней крепился ствол, снизу устанавливался отдельный кожух с защитной скобой. За ней помещалась деревянная рукоятка, выполненная в виде самостоятельной детали. Внутренний объем рамки вмещал детали УСМ.
Управление огнем осуществлялось при помощи пистолетной рукоятки и спускового крючка традиционного вида. Нажатие спускового крючка приводило к освобождению ударника, накалывавшего капсюль. Для безопасного обращения гранатомет имел неавтоматический предохранитель. На случай стрельбы с большими углами возвышения оружие оснастили специальным устройством. Оно должно было стравливать часть пороховых газов наружу, уменьшая начальную скорость гранаты. Расчеты показывали, что при нормальной начальной скорости и большом угле возвышения граната будет оставаться в воздухе до 12-14 секунд. За это время ветер мог снести ее с требуемой траектории. Стравливание газов и сокращение скорости позволяло уменьшить время полета гранаты до приемлемого уровня.
Первый вариант «Искры» имел жесткое крепление для монтажа на ствол. На дульную часть ствола надевалось кольцо, а на креплении для штыка помещался замок, закрепленный на казеннике гранатомета. В ходе испытаний такое крепление самым наглядным образом показало свою несостоятельность, в результате чего пришлось создать новую систему.
Вскоре был предложен т.н. невозмущающий подвес, исключающий негативное влияние гранатомета на автомат. На казеннике ствола гранатомета, сверху, предусматривался кронштейн с зажимом. Он устанавливался на штатное крепление для штык-ножа. Нежелательные перемещения гранатомета-мортирки в вертикальной плоскости исключались при помощи пары дополнительных упоров, размещенных над дулом и в задней части рамки.
Такое крепление было достаточно жестким, но при этом не допускало чрезмерное воздействие отдачи на автомат. Кроме того, дульный срез гранатомета почти не выступал перед дулом основного оружия. Это должно было облегчить эксплуатацию автоматно-гранатометного комплекса, а также позволяло разрабатывать надкалиберные гранаты.
По очевидным причинам, ТКБ-048 / ОКГ-40 не мог использовать для стрельбы штатные прицельные приспособления автомата. На левой поверхности кронштейна подвеса расположили качающуюся планку прицела. Разные ее положения соответствовали разным углам возвышения, необходимым для стрельбы на те или иные дальности.
Общая длина нового гранатомета не превышала 300 мм при высоте порядка 200 мм. Масса без гранаты – 1,15 кг. Сравнительно короткий ствол не позволял получить высокие показатели начальной скорости. Так, при открытом крановом устройстве и сбросе газов этот параметр достигал всего 55 м/с. При закрытом увеличивался до 65-70 м/с. При открытом кране и с максимальными углами возвышения предлагалось стрелять на дистанции 60-80 м; на большие расстояния следовало стрелять с закрытым краном и по более пологим траекториям. Максимальная дальность стрельбы, по расчетам, соответствовала техническому заданию.
С определенного времени сотрудники ЦКИБ СОО стали развивать основные идеи гранатомета конструкции В.В. Ребрикова и подготовили несколько интересных предложений. Так, был предложен необычный способ расширения номенклатуры боеприпасов. Оказалось, что ОКГ-40 может использовать надкалиберный выстрел ПГ-7В от реактивного гранатомета РПГ-7. К головной части такой гранаты следовало присоединять новую гильзу с метательным зарядом, после чего огневая мощь автоматно-гранатометного комплекса вырастала в разы. Впрочем, это могло столь же резко сократить удобство использования оружия.
Второе оригинальное предложение было реализовано в проекте ТКБ-049 «Факел». Конструктор В.Н. Телеш разработал прибор бесшумной стрельбы, совместимый с «Искрой». К сожалению, подробные сведения об этом проекте отсутствуют. Конструкция и принцип действия, а также реальный эффект от такого устройства неизвестны.
Куда более скромные, но заметные результаты были получены в проекте ТКБ-048М. Эта версия гранатомета почти полностью повторяла базовую, но отличалась от нее с точки зрения технологий. Большинство деталей «Искры» версии «М» изготавливалось литьем, что давало некоторые преимущества с точки зрения массового производства.
В конце шестидесятых годов тульские оружейники изготовили опытные образцы подствольных гранатометов / мортирок ТКБ-048 и ТКБ-048М, а также запас осколочно-кумулятивных гранат для них. Испытания проводились как в тире, так и на открытых стрельбищах. За время достаточно длительных проверок были получены примечательные результаты. Гранатомет соответствовал основным требованиям по дальности и точности стрельбы, хотя не обходилось без проблем.
Самый первый выстрел «Искры», оснащенной жесткими креплениями для автомата, оказался не самым удачным. Граната покинула ствол, но от отдачи автомат получил серьезные повреждения. Из-за надетого на дуло кольца погнулся ствол, а газовая камора развалилась по швам. Конструкторам пришлось в срочном порядке переработать крепления: они отказались от жесткой связи подвеса и ствола. После этого испытания продолжались без порчи материальной части.
Позже произошел любопытный случай. В закрытом тире, в присутствии представителей ГРАУ, были последовательно сделаны два выстрела по спортивной мишени на расстоянии 25 м. После второго выстрела испытатели и военные увидели, что в мишени по-прежнему имеется только одно отверстие. Оказалось, что обе гранаты попали в одну точку. Вряд ли этот эпизод соответствовал требованиям армии к проведению испытаний, но все же он демонстрировал определенные качества оружия. В ходе более серьезных испытаний удалось подтвердить расчетные характеристики дальности и точности огня.
Однако параллельно вскрылись проблемы с имеющимся боеприпасом. Осколочно-кумулятивная граната ТКБ-047 / ОКВ-40 в идеальных условиях, при угле встречи 90°, могла пробить 50 мм гомогенной брони. Однако увеличение угла резко сокращало потенциал гранаты. Так, 30-мм бронелист под углом 45° сумело пробить менее 60% выпущенных гранат. Увеличение толщины брони или угла ее наклона довольно быстро делали гранату бесполезной. Кроме того, осколки, образованные при дроблении корпуса, имели недостаточную убойную силу. В ходе испытаний также было установлено, что некоторые варианты конструкции гранаты оказались неудачными. Из-за неправильной аэродинамики они вертелись в полете, из-за чего могли падать на цель боком или дном, что исключало срабатывание взрывателя.
Несмотря на выявленные недостатки, летом 1970 года опытные «Искры» и выстрелы для них отправили на Ржевский полигон для проведения испытаний специалистами армии. Очередной этап проверок завершился со схожими результатами. Испытатели отмечали как преимущества, так и недостатки нового оружия. Кроме того, были выявлены новые специфические проблемы, связанные с эксплуатацией гранатомета в полевых условиях.
Следует отметить, что из воспоминаний участников проекта известны не самые приятные вещи. С самого момента появления оригинальной концепции велись споры о ее необходимости, а кроме того, проект постоянно сталкивался с проблемами бюрократического характера. Наконец, имело место личное неприятие проекта со стороны некоторых ответственных лиц. Как именно такие факторы сказались на ходе разработки и результатах испытаний – остается только гадать.
Обновленный вариант "Искры" - изделие ТКБ-048М. Фото Ak-info.ru
Тем не менее, по результатам испытаний все же было принято решение об остановке работ. Документация отправилась в архив, а собранные гранатометы двух типов – на склад. Впрочем, им не пришлось долго лежать без дела. Вскоре стартовали новые проверки.
Примерно в этот же период советские военные специалисты привезли из Вьетнама зарубежную новинку – американский автоматно-гранатометный комплекс в составе винтовки M16 и гранатомета XM148. Эти изделия, уже дошедшие до поля боя, заинтересовали советских военных, и они вспомнили об отечественной разработке того же класса. В кратчайшие сроки были организованы сравнительные испытания уже двух отечественных образцов.
Для проверки и демонстрации возможностей на полигон Ржевка отправили изделие ОКГ-40 и новейший подствольный гранатомет ТКБ-0121 разработки В.Н. Телеша. «Искра» опять показала неоднозначные характеристики, тогда как результаты более нового ТКБ-0121 посчитали многообещающими. По результатам сравнения, ТКБ-047 опять отправили на склад, а гранатомет В.Н. Телеша получил зеленый свет. Эта конструкция была доработана в рамках ОКР «Костер», что привело к появлению гранатомета ГП-25, принятого на вооружение в конце семидесятых.
Первый в советской – или даже в мировой – практике подствольный гранатомет, способный превратить автомат в стрелковый комплекс с повышенными характеристиками, не справился с испытаниями. К нему предъявлялись специфические требования, и в полной мере их выполнить не удалось. Тем не менее, идеи, заложенные в проекте «Искра», оказались удачными. Через несколько лет их удалось успешно реализовать в новом проекте ГП-25 «Костер». Этот образец получился настолько удачным, что состоит на вооружении уже четыре десятилетия, а в прошлом и сам стал основой для нового оружия.
По материалам:
http://weaponland.ru/
http://zonwar.ru/
http://otvaga2004.ru/
http://ak-info.ru/
Ребриков В.В. Три гранатомета, один «комплект» // Оружие, 2000. №5.
- Автор:
- Рябов Кирилл
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