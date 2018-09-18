Подствольный гранатомёт ОКГ-40 «Искра»: первый советский

Сегодня, 04:00



В.В. Ребриков и его гранатомет ОКГ-40. Фото Zonwar.ru



Опытный гранатомет "Искра". Скоба спускового крючка снята. Фото из журнала "Оружие"



ОКГ-40 на автомате АКМ, использован "невозмущающий" подвес. Внизу - граната ОКВ-40. Фото из журнала "Оружие"



Осколочно-кумулятивный выстрел ОКВ-40. Фото Weaponland.ru



Опытный автоматно-гранатометный комплекс в составе АКМ и ОКГ-40. Фото Weaponland.ru



Стрельба из гранатомета "Искра". Фото Warhead.su



Обновленный вариант "Искры" - изделие ТКБ-048М. Фото Ak-info.ru

По материалам:

http://weaponland.ru/

http://zonwar.ru/

http://otvaga2004.ru/

http://ak-info.ru/

Ребриков В.В. Три гранатомета, один «комплект» // Оружие, 2000. №5.