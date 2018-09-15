США беспокоят выборы в «несуществующих республиках»

Представительница Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон осуждает запланированные на 11 ноября выборы в ДНР и ЛНР.«Соединенные Штаты осуждают объявление планов о проведении выборов в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках. С учетом того, что эти территории остаются под контролем Российской Федерации, настоящие выборы невозможны и в высшей степени противоречат обязательствам России в рамках Минских соглашений», – заявила журналистам политвумен.Хотелось бы отметить, что основной причиной противоречия представительница называет несоблюдение минских соглашений со стороны России. Если же взглянуть на минские договоренности, к которым апеллирует госпожа Науэрт, становится очевидно, что документ этот, она, скорее всего, не читала, а если читала, то не поняла, а даже если и поняла, то явно не так, как задумывали его авторы. Впрочем, это уже ставшая традиционной особенность работы представителей Государственного департамента США.Минские соглашения были согласованы на саммите 11-12 февраля 2015 года. В них обозначено 13 пунктов – необходимых мер, направленных на деэскалацию конфликта на Донбассе, но ни одно из условий не содержит обязательств России, к которым постоянно предъявляют претензии представители США. Более того, очень интересно выглядят пункты 11 и 12, которые имеют прямое отношение к выборам на Донбассе.В 11 пункте минских соглашений говорится о необходимости проведения конституционной реформы на Украине, предусматривающей к концу 2015 года децентрализацию власти, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Таким образом, это условие минских договоренностей предполагало в той или иной мере самостоятельность регионов Донбасса, в том числе в вопросах местных выборов.На самом же деле Киев предпринял некоторые попытки по реализации этого пункта, и 2 июля 2015 года Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект «про внесение изменений в Конституцию Украины». В последний день второй сессии 31 августа в первом чтении законопроект был принят, хоть и с характерными для Рады элементами клоунады, а именно блокадой трибуны, криками и попытками сорвать голосование. Естественно, такое решение не устроило националистов, и на Площади Конституции перед Верховной Радой прошли столкновения националистов и сотрудников правоохранительных органов, в ходе которых погибли 4 нацгвардейца.Рассмотрение законопроекта во втором, окончательном чтении было намечено на 2016 год, но так и осталось в планах. Президент Украины в ежегодном обращении к Верховной Раде заявил: «И второго чтения конституционных изменений, призрак которых постоянно блуждал этим залом, не произошло, как вы видите. И не произойдет, пока для этого не созреют соответствующие условия. Любое решение, уважаемые народные депутаты, будет исключительно за вами. И без вас не случится ни изменений в Конституцию, ни закона о местных выборах на часть Донбасса, ни какого-либо другого стратегического шага».Порошенко в очередной раз продемонстрировал собственную политическую импотенцию, опасаясь еще большего недовольства среди националистов. Петр Алексеевич решил: раз уж не удалось внести изменения в конституцию согласно минским договоренностям концу 2015 года, то и позже это делать смысла нет.Тем не менее, пока законопроект о внесении в конституцию, касающийся децентрализации, продолжает висеть в воздухе, Киев вносит изменения в Основной закон, направленный на закрепление курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Видимо, очередная возможность сказать «остаточно прощевай» России гораздо важнее, чем остановить гражданскую войну на юго-востоке страны.Немаловажным является 12-й пункт минских соглашений, предусматривающий обсуждение и согласование вопросов, касающихся местных выборов с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней контактной группы. В отношении этой меры Киев признал неконтролируемые территории Донбасса «оккупированными» и принял поправки, согласно которым особый статус региона вступит в силу только после вывода всех «незаконных вооруженных формирований и военной техники», что, естественно, поставило крест и на обсуждении, и на согласовании этого вопроса.Таким образом, Киев более чем за 3 года не продвинулся ни на шаг в сторону выполнения пунктов из комплекса мер, направленных на политическое урегулирование конфликта и проведение местных выборов на Донбассе. Тем временем жители Донбасса осознают бесперспективность ожидания адекватных мер со стороны Украины, особенно наблюдая практически ежедневные нарушения режима прекращения огня.Остальные пункты минских соглашений также саботируются Киевом, при этом вина перекладывается почему-то на Россию. Очевидно, Украина не заинтересована в деэскалации конфликта, как и США, чтобы продолжить голословно обвинять Москву в невыполнении условий, в которых она даже не указана.Самая «демократичная» страна в мире, несущая свободу там, где ее даже не требуют, выступает против демократических процедур. Осуждение Вашингтоном предстоящих выборов в ДНР и ЛНР – очередное подтверждение использования двойных стандартов США.До этого был референдум в Крыму, который не являлся демократичным, потому как проходил вразрез с интересами США, а вот антиконституционный государственный переворот в Киеве – победа демократии. И эти примеры касаются только одной отдельно взятой страны. Наблюдая за подобными выпадами Вашингтона, убеждаешься в правоте Иосифа Виссарионовича Сталина: «Раньше я считал, что демократия – власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия – это власть американского народа».