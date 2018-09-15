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Ряд банков Китая присоединился к поддержке антироссийских санкций

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Китайские коммерческие банки, по сути, поддержали антироссийские санкции, ранее введённые коллективным Западом. Об этом сообщил представителям СМИ руководитель представительства ЦБ РФ в Китайской Народной Республике Владимир Данилов, на которого ссылается ТАСС. В ходе своего выступления на круглом столе в Харбине, где состоялось совещание на тему «Российско-китайское финансовой сотрудничество как фактор экономического развития», Данилов отметил, что под блокировку попадают даже транзакции российских компаний, которых нет в санкционных списках.



Вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков добавил, что возникают проблемы при открытии корсчетов. По словам Козлачкова, эти проблемы связаны с санкционными ограничениями.


А заместитель председателя группы ВТБ Юрий Соловьёв отметил, что некоторые китайские банки отказываются от проведения операций с банками России ещё с 2015 года. Ряд банков КНР существенно сократил участие во внешнеторговых сделках с Российской Федерацией.

Такое положение вещей влияет на развитие товарооборота между двумя странами. Основная задача, которая ранее была озвучена на встречах лидеров России и Китая, состоит в доведение его до отметки в 100 млрд долларов в год. До начала экономического кризиса и введения санкций российско-китайский товарооборот превышал планку в 90 млрд долларов.

Российские представители отметили, что руководство некоторых китайских коммерческих банков приняло решение о фактической поддержке антироссийских санкций в связи с тем, что само находится под давлением со стороны западных «партнёров», пытающихся контролировать мировую банковскую систему.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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55 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 05:59
    +13
    Их этого вывод, что и китай лег под сша! А то многие на сайте кричали, что китайцы нам братья навек! Ага, братья любимые и лучшие после Гитлера.
    1. ДЕДПИХТО Офлайн
      ДЕДПИХТО Сегодня, 06:06
      +11
      Какие могут быть братья у кап.систем, пусть и смешанных как в Китае? Шкурный интерес превыше всего, а тут банкиры ! angry
      1. Shurik70 Офлайн
        Shurik70 Сегодня, 07:25
        +1
        Разве Китай - "свободная страна" ?
        Китайские банки выполняют то, что прикажет правительство. А "что хотят" делают лишь в рамках ограничений, заданных правительством.
        Так что не "некоторые банки", а именно правительство Китая.
        Однако, Россия - слишком важный сосед, что бы полностью присоединяться к санкциям. Скорее всего, правительство решило сконцентрировать операции с Россией через ограниченное количество банков (в которых имеет больший процент акций). А санкции - просто удобный повод.
        1. Бультерьер Онлайн
          Бультерьер Сегодня, 07:39
          +3
          В Китае есть такие города как Гонконк или Шанхай,где куча банков полностью завязанных на запад. Правительство им указывать не будет, что делать. Там серьезно все,они если не пойдут на это,у них огромные проблеммы будут. Так что не стоит это за государственную политику принимать. Банк Китая в России офисы открывает,тоже политика скажете?http://www.boc.ru/ http://www.icbcmoscow.ru/ http://ru.ccb.com/
          1. Татьяна Онлайн
            Татьяна Сегодня, 07:50
            +4
            Ряд банков Китая присоединился к поддержке антироссийских санкций
            Я этому вообще не удивляюсь. Этого и следовало ожидать - и вот почему.

            Я вообще не верю в какую-то-либо так уж особо самостоятельную политику Китая против Вашингтона. КНР просто помаленьку "брыкается" против давления на неё со стороны Вашингтона - и не более того.
            Почему так? Да потому что, по признанию самого Ротшильда от 2016 года, Народный банк Китая (см. ниже по списку №34) контролируется Ротшильдом, а уж прочие коммерческие банки Китая и подавно!
            В Китае всё, как в России! Правда, ЦБ России я в списке Ротшильда от 2016 не нашла. Однако это не значит, что в 2018 году ЦБ России там не появился.

            При этом меня вообще удивляет странная "возня" ЦБ России с иностранной валютой - при объявлении правительством РФ борьбы с $$. Как-то у них в этой их политике на практике концы с концами друг с другом не сходятся.

            Вот этот интересный список Ротшильда от 2016 года. (См. ниже)

            По данным на 16.01.2016 г. Ротшильды признали за собою влияние на 174 банка, при том, что стран-членов ООН 193. Ротшильды, по слухам, имеют неограниченное влияние во всех этих 174 странах, за исключением пяти. Но поскольку в список, однако, попали и банки, которыми Ротшильды не владеют, то это значит, что Ротшильды имеют на них какие-то иные рычаги влияния. Кого в списке только нет!
            До недавнего времени - на 2016 год - в мире было всего 5 независимых Госбанков, а, следовательно, и стран-членов ООН: Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Куба и Сирия. Относительно Ирана и Северной Кореи — точных данных нет, а статус непризнанных территорий во внимание не принимается.
            И, тем не менее, в списке обнаружились: 14. НБ Республики Беларусь: 170. ЦБ Венесуэлы; 171. ГБ Вьетнама; 41. ЦБ Кубы.

            Вот список этих банков*:

            *Условные обозначения:
            ЦБ – Центральный банк
            РБ - Резервный банк
            НБ – Национальный банк
            ГБ – Государственный банк
            ЦРБ – Центральный резервный банк
            НРБ –Национальный резервный банк
            ВФУ – валютно-финансовое управление
            ФРС – Федеральная резервная система

            1. Банк Афганистана; 2. Банк Албании; 3. Банк Алжира; 4. ЦБ Аргентины; 5. ЦБ Армении; 6. ЦБ Арубы; 7. РБ Австралии; 8. НБ Австрии; 9. ЦБ Азербайджанской Республики; 10. ЦБ Багамских островов; 11. ЦБ Бахрейна; 12. Банк Бангладеш; 13. ЦБ Барбадоса; 14. НБ Республики Беларусь; 15. НБ Бельгии; 16. ЦБ Белиза; 17. Бенин: ЦБ Западноафриканских государств; 18. Бермудские Острова: Бермудское Валютное Управление; 19. Королевское ВФУ Бутана; 20. ЦБ Боливии; 21. ЦБ Боснии и Герцеговины; 22. Банк Ботсваны; 23. ЦБ Бразилии; 24. Болгария: Болгарский НБ; 25. Буркина-Фасо: ЦБ Западноафриканских государств; 26. Банк Республики Бурунди; 27. НБ Камбоджи; 28. Пришел Роон: Банк Центральноафриканских государств; 29. Банк Канады-Banque du Canada; 30. ВФУ Каймановых Островов; 31. Центральноафриканская Республика: Банк Центральноафриканских государств; 32. Чад: Банк Центральноафриканских государств; 33. ЦБ Чили; 34. НАРОДНЫЙ БАНК КИТАЯ; 35. Колумбия: Банк Республики; 36. ЦБ Коморских островов; 37. Конго: Банк Центральноафриканских государств; 38. ЦБ Коста-Рики; 39. Кот-д'Ивуар: ЦБ Западноафриканских государств; 40. Хорватский НБ; 41. ЦБ Кубы; 42. ЦБ Кипра; 43. Чешская Республика: Чешский НБ; 44. НБ Дании; 45. ЦБ Доминиканской Республики; 46. Восточнокарибский Регион: Восточнокарибский ЦБ; 47. ЦБ Эквадора; 48. ЦБ Египта;49. ЦРБ Сальвадора; 50. Экваториальная Гвинея: Банк Центральноафриканских государств; 51. Банк Эстонии; 52. НБ Эфиопии; 53. Европейский Союз: Европейский ЦБ; 54. РБ Фиджи; 55. Банк Финляндии; 56. Банк Франции; 57. Габон: Банк Центральноафриканских государств; 58. ЦБ Гамбии; 59. НБ Грузии; 60. Германия: Deutsche Bundesbank; 61. Банк Ганы; 62. Банк Греции; 63. Банк Гватемалы; 64. Гвинея-Бисау: Центральный банк Западноафриканских государств; 65. Банк Гайаны; 66. ЦБ Гаити; 67. ЦБ Гондураса; 68.ВФУ Гонконга; 69. Венгрия: Мадьярский Банк Немзети; 70. ЦБ Исландии; 71. РБ Индии; 72. Банк Индонезии; 73. ЦБ Исламской Республики Иран; 74. ЦБ Ирака; 75. ЦБ и управление по финансовым услугам Ирландии; 76. Банк Израиля; 77. Банк Италии; 78. Банк Ямайки; 79. Банк Японии; 90. ЦБ Иордании; 91. НБ Казахстана; 92. ЦБ Кении; 93. Банк Кореи; 94. ЦБ Кувейта; 95. НБ Кыргызской Республики; 96. Банк Латвии; 97. ЦБ Ливана; 98. ЦБ Лесото; 99. ЦБ Ливии; 100. ЦБ Уругвая; 101. Банк Литвы; 102. ЦБ Люксембурга; 103. ВФУ Макао; 104. НБ Республики Македонии; 105. ЦБ Мадагаскара; 106. РБ Малави; 107. ЦБ Малайзии; 108. Мали: ЦБ Западноафриканских государств; 109. ЦБ Мальты; 110. Банк Маврикия; 111. Банк Мексики; 112. НБ Молдовы; 113. Банк Монголии; 114. ЦБ Черногории; 115. Банк Марокко; 116. Банк Мозамбика; 117. Банк Намибии; 118. ЦБ Непала; 119. Банк Нидерландов; 120. Банк Нидерландских Антильских островов; 121. РБ Новой Зеландии; 122. ЦБ Никарагуа; 123. Нигер: ЦБ Западноафриканских государств; 124. ЦБ Нигерии; 125. ЦБ Норвегии; 126. ЦБ Омана; 127. ГБ Пакистана; 128. Банк Папуа-Новой Гвинеи; 129. ЦБ Парагвая; 130. ЦРБ Перу; 131. Филипп Пайнс: Филиппин; 132. НБ Польши; 133. Банк Португалии; 134. ЦБ Катара; 135. НБ Румынии; 136. НБ Руанды; 137. ЦБ Республики Сан-Марино; 138. ЦБ Самоа; 139. Валютное Агентство Саудовской Аравии; 140. ЦБ Западноафриканских государств; 141. НБ Сербии; 142. ЦБ Сейшельских островов;
            143. Банк Сьерра-Леоне; 144. ВФУ Сингапура; 145. НБ Словакии; 146. Банк Словении; 147. ЦБ Соломоновых островов; 148. РБ Южной Африки; 149. Банк Испании; 150. ЦБ Шри-Ланки; 151. Банк Судана; 152. ЦБ Суринама; 153. ЦБ Свазиленда; 154. Швеция: Sveriges Riksbank; 155. Швейцарский НБ; 156. НБ Таджикистана; 157. Банк Танзании; 158. Банк Таиланда; 159. Того: ЦБ Западноафриканских государств; 160. НРБ Тонги; 161. ЦБ Тринидада и Тобаго; 162. ЦБ Туниса; 163. ЦБ Турецкой Республики; 164. Банк Уганды; 165. НБ Украины; 166. ЦБ Объединенных Арабских Эмиратов; 167. Великобритания: Bank of England; 168. ФРС США, Федеральный РБ Нью-Йорка;169. РБ Вануату; 170. ЦБ Венесуэлы; 171. ГБ Вьетнама; 172. ЦБ Йемена; 173. Банк Замбии; 174. РБ Зимбабве.
            См. подробно - https://narod-novosti.com/diskussionnyj-klub/?p=rotshild-vyistroil-finansovyie-vojska
        2. loginovich Офлайн
          loginovich Сегодня, 08:03
          +1
          Цитата: Shurik70
          0
          Разве Китай - "свободная страна" ?

          Китай свободная страна не сомневайтесь. Только цели китайцев совпадают с чаяниями дикого запада- порвать РФ как тузик грелку и получить доступ к природным ресурсам . В 1991 не хотели делиться с хохлами - сэкономленное отдайте китайцам на шару.Такова сермяжная правда.
      2. Комментарий был удален.
    2. собаковод Офлайн
      собаковод Сегодня, 06:14
      +2
      А то многие на сайте кричали, что китайцы нам братья навек!

      На Бога надейся, да сам не плошай! России нужно продолжать политику дедоллоризации, партнёры сами придут. Причём, стремиться к заключению сделок в рублях.
      1. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 07:25
        +3
        И как провести " дедоллоризацию"? Как торговать в рублях если цены как молодой скакун, ни минуты не стоят! Вот штаты ругают за большой внешний долг. Но цены у них почти стабильны! В России внешний долг маленький. Но почему цены так скачут?
      2. Dr_Engie Офлайн
        Dr_Engie Сегодня, 08:01
        +2
        И что ты потом в мире на эти рубли купишь?
        1. Мистер Кредо Офлайн
          Мистер Кредо Сегодня, 08:08
          0
          Вот,вот! Это точно! Копить бессмысленно. Купить через месяц товаров? Цена в рублях поднимется, хотя в долларах возможно упадёт! И что делать с рублями?
    3. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 07:14
      +3
      Мдя... В таком случае наш ЦБ им сто очков форы даст... В антироссийских санкциях...
    4. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 07:22
      -1
      А при Горбачёва кричали что американцы друзья на века! Че теперь делать будем? Кто нам союзники и друзья? Нефть и газ верные союзники? Друзьями были и американцы и европейцы! И что? Помогли они России? Или будем стебаться про ляхов? Так как помогли зарубежные ляхи России? Есть ответ?
      1. Piramidon Онлайн
        Piramidon Сегодня, 08:00
        +1
        Цитата: Мистер Кредо
        Кто нам союзники и друзья?

        Давно уже было сказано - "наши армия и флот".
        1. Мистер Кредо Офлайн
          Мистер Кредо Сегодня, 08:14
          0
          Сказано было. Но не сделано в 90- е. Подвели тогда наши союзники! А кто союзники теперь? Нефть и газ! И как они помогают России сегодня? Почему эти союзники не сдерживают санкции? А наверно предполагали закрытые вентили! Только вот вентили закрыла наша окраина! Это помогло России? Нет. Почему то ввели санкции! Теперь каких союзников будем искать?
          1. Piramidon Онлайн
            Piramidon Сегодня, 08:28
            0
            Цитата: Мистер Кредо
            Почему эти союзники не сдерживают санкции?

            Предлагаете всем, кто накладывает санкции объявить войну и сделать это, по-вашему, должна, именно армия?
    5. ROSS 42 Офлайн
      ROSS 42 Сегодня, 07:31
      +3
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Их этого вывод, что и китай лег под сша!

      Китай - суверенное государство. То, что их социализм оказался крепче нашего, говорит только о том, что нами были взяты в основу не те ценности. Китай не идёт на прямую конфронтацию с США? Дануна! stop А кто ввёл ответные меры на взвинченные пошлины? Китаю есть чем ответить и это его суверенное право. Такое же, как расстреливать коррупционеров и казнокрадов, такое же, как выступление на олимпиадах под собственным флагом и с собственным гимном. Такие вот они простые китайские принципы.
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      А то многие на сайте кричали, что китайцы нам братья навек!

      Тут много кто кричит, только их не слышно. Звук отключен. И тексты набирают с грамматическими ошибками, хотя есть корректор. Не братья нам они: ни по расе, ни по крови, ни по менталитету. Они простые соседи по планете, и не виноваты в том, что мало желающих быть братьями у воров. У тех, кто ради собственных шкурных (корыстных и собственнических) интересов готовы затянуть удавку на шее собственного народа.
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Ага, братья любимые и лучшие после Гитлера.

      После Гитлера нам досталась "лучшая сестра" - Анжела. Ей - почёт и слава, тёплые слова и цветы, а нам свиной хрящик и пряник с "золотовским" кнутом о 320 тысячах хвостиков...
      Иногда следует встать перед зеркалом, возможно смыть макияж и снять маскарадный наряд, внимательно осмотреть себя и спросить:
      "А почему всё-таки меня не уважают? Что я сам сделал для этого?"

      P.S. Кстати, российские коммерческие банки тоже не уважают своих вкладчиков. Берут депозиты под 6 %, а кредиты выдают под 15,9 % (в сравнении в СССР срочный вклад - под 3%, потребительский кредит - под 4%, а основная масса граждан знала только Сберкассы). Наша гражданка Набиуллина, выпускница Йельского университета (Йельцинского разлива) принимает все меры, чтобы такая банковская деятельность в России развивалась.
  2. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 06:06
    +4
    А как же торговля рубли за юани ? Хотя банки коммерческие, хозяин-барин, еще неизвестно кому они принадлежат.
    "Сила Сибири" строится, Су-35 и С-400 обслуживаются, никто не ноет из за проблем с платежами. Да и компартию Китая никто не отменял и пионерский галстук, так что все думаю нормально.
    Кроме шкурных интересов.
    1. Грац Офлайн
      Грац Сегодня, 06:18
      +3
      Как кпк скажет так и будет местные олигархи полностью подчиняются решениям партии, Путин должен попросить Си Дзинь Пиня продемонстрировать дружескую солидарность и намекнуть своим банкирам о правильном поведении только и всего
      1. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 07:30
        0
        Путин должен попросить Си Дзинь Пиня продемонстрировать дружескую солидарность и намекнуть своим банкирам о правильном поведении только и всего# Путин должен просить!? Просить у кого? У господина? Великие Державы и великие правители разве просят?
  3. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 06:12
    +2
    Ряд банков Китая присоединился к поддержке антироссийских санкций
    Ржака начнётся когда введут санкции против России за пенсионный геноцид.Вот тогда будет аут полный. А пока давят на окружение Путина.Это пока.Так сказать не понятное давление для российского обыкновенного гражданина.
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 07:04
      0
      Какой ещё пенсионный геноцид и кто введёт за это?
      1. Наблюдатель2014 Онлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 07:14
        0
        Грибок (Витёк)
        Какой ещё пенсионный геноцид и кто введёт за это?
        Казахстан bully hi
    2. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 07:53
      -1
      Вот правду говорят,лучше жевать иногда чем говорить...
  4. Егорчик Офлайн
    Егорчик Сегодня, 06:17
    +6
    Нож в пыню, ой в спину. США и евросоюз это гигантские рынки сбыта для Китая, а Россия страна с нищим населением которое покупает мало и самое дешевое, соответственно в экономических конфликтах Россия-запад Китай будет на стороне запада.
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 07:03
      0
      Не согласен на счёт нищего. Россия обгоняет Китай по ввп на душу населения. Дело в количистве народа. В Китае его больше следовательно покупают много. Нож в спину будет тогда когда Китай присоединиться к санкциям. А не отдельные банки.
      1. профессор Офлайн
        профессор Сегодня, 07:46
        +3
        Цитата: Грибок
        0
        Не согласен на счёт нищего. Россия обгоняет Китай по ввп на душу населения.

        Когда 10 лет назад мы отрыли завод в Китае, зарплата там было $80 на человека. Сейчас уже более %1000. И растет она в среднем на 8% в год. В России зарплаты ниже, ВВП не растет. Про то как растет китайский ВВП даже писать не буду.
        1. Грибок Офлайн
          Грибок Сегодня, 07:54
          +1
          И чё? На данный момент там пол населения так и работают за чашку риса.
          1. профессор Офлайн
            профессор Сегодня, 08:06
            +1
            Цитата: Грибок
            И чё? На данный момент там пол населения так и работают за чашку риса.

            Сказки не рассказывайте. Чашка риса там не стОит $1000. Текучка у нас около 25% в год. Это означает, что четверть работников находят работу за бОльшую зарплату. дошло до абсурда. Китайский работник нам стОит уже почти как израильский и руководство начало дорогущий процесс автоматизации на заводе в Китае. Роботы в Китае... wassat
        2. Мистер Кредо Офлайн
          Мистер Кредо Сегодня, 08:22
          +1
          Правильно Профессор! Нам совсем не следует знать о зарплате в Китае! Мы ещё считаем Китай отсталой страной, а Россию сверх Державой. Только эта Держава закупает в отсталом Китае все. От гвоздей и до компьютеров с автомобилями! России бы так отставать!!!
    2. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 07:41
      +2
      Закупай Китай в России высокотехнологичные продукцию, а не сырье то тогда и чихнуть бы боялся чтобы не спугнуть. Тут некоторые обвиняют других граждан что те не достигли каких то высот. Ну а чем тогда страна отличается от подобных граждан? Где комментарии что Россия сама виновата? Вот прямо интересно почитать мнение таких учителей о стране. Ну чем страна отличается от гражданина? Размерами? А поведением? Так же хочет пристроиться к богатым ничего не делая самой.
  5. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 06:30
    +4
    Свои интересы превыше всего.. smile
    1. atalef Онлайн
      atalef Сегодня, 07:26
      0
      Цитата: parusnik
      Свои интересы превыше всего.. smile

      А у кого то наоборот ?
    2. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 07:44
      0
      Ну а что в этом плохого? Или Россия должна жить в интересах других?
  6. Rusland Онлайн
    Rusland Сегодня, 06:31
    +7
    "Ряд банков КНР существенно сократил участие во внешнеторговых сделках с Российской Федерацией."

    Ряд, в данном случае, это не подряд, всё равно останутся банки, которые будут заточены на внешнеэкономические связи.
  7. синдикалист Офлайн
    синдикалист Сегодня, 06:42
    0
    Китайцы пытаются между струйками проскочить. И с америкосами торговые обороты сохранить и у России отжать "по доброму" все что можно.
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 07:49
      +1
      Жить захочешь, не так раскорячишся! Мы вот не вводим санкции против США и ведь никто и не жужжит против этого! Тоже панимаш между струйками проскочить норовим!
  8. Vadim851 Офлайн
    Vadim851 Сегодня, 06:42
    +2
    Китай уже не тот совершенно, все меньше политиков старой закалки там, от коммунистов одно название, формальность осталась, молодежь прозападная почти вся. Более того они убойными темпами развивают именно те области электроники где у нас наибольшее отставание и глупо считать что там не идет обмен опытом с США, Японией. Тянуться они будут только туда где богаче. Ведь раньше у них куда хуже было, это у нас есть много аргументов что раньше было лучше и значительная часть их правдива.
    1. федоров Офлайн
      федоров Сегодня, 07:15
      0
      они убойными темпами развивают именно те области электроники где у нас наибольшее отставание и глупо считать что там не идет обмен опытом с США, Японией.

      Они то развивают, но компоненты основные из " силикованой долины " . Санкции же США ввели о запрете поставок микросхем в Китай в этом году.
      А Россия отстает только в технологическом оборудовании, разработок и умов ВАГОН ! Только сделать не на чем, приходится клепать в Тайване ( Тот же "Эльбрус ).
      1. Vadim851 Офлайн
        Vadim851 Сегодня, 07:48
        +1
        У них терки на государственном уровне, но обмен знаниями на уровне разработчиков идет и еще какой. Также Китай получая основу с "Кремниевой долины", (разрешите Вас поправить но так корректнее) , создает и свои новые продукты. Та же Huawei например, хоть это и гражданская отрасль. В ИИ они идут в ногу с амерами и японцами. У них проблема в " железе" в инженерной мысли, у нас - наоборот.
        Вот сейчас поняли, что нужно все собирать у себя, но все сразу не заместить, хотя бы ключевые узлы. Нет никаких гарантий что за определенную сумму производители электроники для нужд ВС РФ поделятся с другими странами и вряд ли мы об этом узнаем.
    2. atalef Онлайн
      atalef Сегодня, 07:27
      -1
      Цитата: Vadim851
      Китай уже не тот совершенно, все меньше политиков старой закалки там, от коммунистов одно название, формальность осталась, молодежь прозападная почти вся. Более того они убойными темпами развивают именно те области электроники где у нас наибольшее отставание и глупо считать что там не идет обмен опытом с США, Японией. Тянуться они будут только туда где богаче. Ведь раньше у них куда хуже было, это у нас есть много аргументов что раньше было лучше и значительная часть их правдива.

      А Россия - это по вашему светочь социализма ?
      1. Vadim851 Офлайн
        Vadim851 Сегодня, 07:42
        +1
        Теперь более нет. Я про то, что присоединение Китая к санкциям хоть и частично это отрезвляющий душ для многих, кто считал их сюзниками навеки
      2. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 08:28
        +1
        Ну и шуточки! Россия теперь светочь средневековых отношений и технологий! Закрывают институты но множатся церкви! Теперь без окропления и молитвы ничего ни делается. Знания отстой, вера все!
    3. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 07:53
      0
      Тянуться они будут только туда где богаче.# А Россия можно подумать особенная и тянется, туда где победнее!? А самые бедные это Европа и США!? И бедным европейцам из гуманных соображений мы тянем газ!?
  9. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 07:04
    +2
    Дружба дружбой, а свой карман дороже. Издержки системы сложившейся в мире.
    1. лысова Онлайн
      лысова Сегодня, 07:23
      0
      Очень верно подметил, из болота сразу не вылезти и эмоции тут не к чему.
  10. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 07:14
    0
    Танки, самолёты, вооруженные силы! И как и кто все это применит против банковской системы? # само находится под давлением со стороны западных «партнёров», пытающихся контролировать мировую банковскую систему. # Так что дорогие товарищи и господа, ударной силой является мощная экономика и развитая банковская система! Все остальное вторично! Кто к нам с чем придёт, тот от того сам и загнется!? Или современное оружие гораздо мощнее и действует только в одну и на одну сторону?
  11. Korsar4 Онлайн
    Korsar4 Сегодня, 07:15
    +3
    Система банков одна. И современные китайские банкиры не сильно отличаются от западных.
  12. лысова Онлайн
    лысова Сегодня, 07:21
    +3
    А это естественно, закулисные банковские операции, далеки от нас, банкир лучше потеряет совесть, чем прибыль или то что уже есть. Это другой мир ( относительно ) и государства, сразу " раз и всё " не могут ни чего с ним поделать.
  13. лис Офлайн
    лис Сегодня, 07:34
    +1
    ждём сообщения пескова об очередной перемоге великого генератора ХПП...или уже всем в мире под дверь нагадил?
  14. Панда Онлайн
    Панда Сегодня, 07:41
    +1
    А сколько "наших банков" в России лижут США (просто это не афишируется.) ..Раньше Сбербанк был народным банком ,а сейчас После 90-х семибанкирщиков,доверия никому нет . ВСЕ ЗАХВАТИЛИ втихую ! Грабить продолжают,но очень тонко ..
  15. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 07:42
    +3
    До начала экономического кризиса и введения санкций российско-китайский товарооборот превышал планку в 90 млрд долларов.

    А товарооборот США и Китая $635.4 миллиардов. Вопросы есть?
  16. свободный Офлайн
    свободный Сегодня, 07:44
    0
    Да ну!?Неужто прозрели?
    Нет, конечно нет,просто врать уже не удобно стало.Про дружбу Китая с РФ.
  17. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 08:01
    +1
    Читаю и поражаюсь... Разговор идет о комерческих банках. Это их решение,вообще ни каким боком с государством не связанное. Выше уже писал в Гонконге осталась после 98 года куча банков. Китай после присоединения не вмешивается в их систему и работу. Вообще. Биржи,банки,фонды. Это финансовый центр и не самый маленький. Они дружным строем под санкциями подпишутся,даже не сомневаюсь. Капитализация гонконгской биржи 30 +- триллионов долларов. Сейчас они все бросят и против запада пойдут ага щаз!
  18. malyvalv Офлайн
    malyvalv Сегодня, 08:21
    +1
    Ничего удивительного. У нас вон Сбер и ВТБ в Крыму работать не хотят из-за санкций.
    Хотя казалось бы.......
    А что вы от китайцев тогда хотите?
    Но думаю это не самая страшная проблема. Было бы желание торговать, а путь как расплатиться найдётся.
  19. UMA-UMA Онлайн
    UMA-UMA Сегодня, 08:50
    0
    Коллеги, с чего столько возмущений? Видимо Вы не представляете себе что такое бизнес. Почему Китай или кто-то другой должен терять свои деньги из-за нашей несостоятельности на международной арене? И если мы заговорили о союзнических отношениях... А что мы как то значимо поддержали Китай в торговой войне с США? Может быть бы вобще с кем-нибудь хороший союзник и у нас репутация хорошего союзника. Нет. Так откуда столько возмущений?