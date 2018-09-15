Ряд банков Китая присоединился к поддержке антироссийских санкций
Китайские коммерческие банки, по сути, поддержали антироссийские санкции, ранее введённые коллективным Западом. Об этом сообщил представителям СМИ руководитель представительства ЦБ РФ в Китайской Народной Республике Владимир Данилов, на которого ссылается ТАСС. В ходе своего выступления на круглом столе в Харбине, где состоялось совещание на тему «Российско-китайское финансовой сотрудничество как фактор экономического развития», Данилов отметил, что под блокировку попадают даже транзакции российских компаний, которых нет в санкционных списках.
Вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков добавил, что возникают проблемы при открытии корсчетов. По словам Козлачкова, эти проблемы связаны с санкционными ограничениями.
А заместитель председателя группы ВТБ Юрий Соловьёв отметил, что некоторые китайские банки отказываются от проведения операций с банками России ещё с 2015 года. Ряд банков КНР существенно сократил участие во внешнеторговых сделках с Российской Федерацией.
Такое положение вещей влияет на развитие товарооборота между двумя странами. Основная задача, которая ранее была озвучена на встречах лидеров России и Китая, состоит в доведение его до отметки в 100 млрд долларов в год. До начала экономического кризиса и введения санкций российско-китайский товарооборот превышал планку в 90 млрд долларов.
Российские представители отметили, что руководство некоторых китайских коммерческих банков приняло решение о фактической поддержке антироссийских санкций в связи с тем, что само находится под давлением со стороны западных «партнёров», пытающихся контролировать мировую банковскую систему.
Вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков добавил, что возникают проблемы при открытии корсчетов. По словам Козлачкова, эти проблемы связаны с санкционными ограничениями.
А заместитель председателя группы ВТБ Юрий Соловьёв отметил, что некоторые китайские банки отказываются от проведения операций с банками России ещё с 2015 года. Ряд банков КНР существенно сократил участие во внешнеторговых сделках с Российской Федерацией.
Такое положение вещей влияет на развитие товарооборота между двумя странами. Основная задача, которая ранее была озвучена на встречах лидеров России и Китая, состоит в доведение его до отметки в 100 млрд долларов в год. До начала экономического кризиса и введения санкций российско-китайский товарооборот превышал планку в 90 млрд долларов.
Российские представители отметили, что руководство некоторых китайских коммерческих банков приняло решение о фактической поддержке антироссийских санкций в связи с тем, что само находится под давлением со стороны западных «партнёров», пытающихся контролировать мировую банковскую систему.
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