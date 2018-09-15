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Bellingcat заявляет о взломе баз ФМС и получении данных о Петрове и Боширове

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Западные так называемые бюро «независимых расследований» бросились искать информацию о давших интервью Маргарите Симоньян Александре Петрове и Руслане Боширове. Почему только сейчас? Дело в том, что ранее директива от Лондона была такой: этих людей давно нет в живых или вообще не существовало.

Речь идёт о структуре, которая носит название Bellingcat, и результаты «расследования» которой успели опубликовать на страницах The Insider. Напомним, что Bellingcat – та самая контора, которая выдавала скриншоты компьютерных игр за «доказательство пребывания российской армии на Донбассе». Та же Bellingcat неоднократно обвиняла РФ в якобы нанесении удара по малайзийскому «Боингу», основывая свои обвинения на фотографиях российских военнослужащих курского подразделения ПВО, тщательно затирая время и место фотографирования.

Bellingcat заявляет о взломе баз ФМС и получении данных о Петрове и Боширове



На этот раз в Bellingcat получили задачу «копать» по Петрову и Боширову. Что выдали представители «независимого расследования»? В The Insider заявлено, что эти двое русских получили загранпаспорта в УФМС 770001, где такого рода документы выдаются якобы исключительно силовикам. Далее утверждается, что Bellingcat получил доступ к базам Федеральной миграционной службы России и не обнаружил там данных о выдаче Петрову и Боширову заграничных паспортов до 2009 года. Зато якобы обнаружил отметки «сведений не давать» и «выдача документа взамен испорченного». Эти пометки якобы «доказывают», что Петров и Боширов – представители спецслужб РФ.

При этом, получается, что либо Bellingcat осуществила взлом базы ФМС (а это вмешательство во внутренние дела, как часто твердят в США), либо сама публикация откровенная ложь.

И в "Новой газете", отталкиваясь от публикации "справки о Петрове", уже объявили, что пометки из серии "сов.секретно" делались в Минобороны, так как в "справке" - номер телефона, относящийся к военному ведомству. О том, что справка - возможный фейк, даже ни словечка.

Далее заявлено, что у Bellingcat возникли подозрения, так как Петров и Боширов купили авиабилеты за сутки до рейса в Лондон. По логике этих «независимых расследователей», если человек покупает билет за сутки до вылета, то он «агент или сотрудник спецслужб». В тексте говорится, что «спешка» была связана с получением информации о вылете в Лондон Юлии Скрипаль. То есть в Bellingcat хотят сказать, что одного Скрипаля без его дочери «сотрудники ГРУ» травить никак не хотели...

Весь этот бред была вынуждена комментировать официальный представитель МИД Мария Захарова. В Фейсбуке Мария пишет, что сам Bellingcat не оставил никаких сомнений в том, что является структурным подразделением одной из западных спецслужб. Из публикации Марии Захаровой в соцсети:
После того, как «Беллингкэт» (...) опубликовали информацию о том, что согласно «базе данных ФМС» Петров и Боширов были агентами ГРУ, у меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам. То есть «Беллингкэта». И мало того, скорее всего, речь идёт о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу.


Мария Захарова продолжает:

Базу ФМС только сегодня взломали? Про Петрова и Боширова Лондон объявил давно. Ещё раньше их начали подозревать. И всё это время никаких «баз данных» не было? Нет, не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии. А тут люди нашлись. Рассказали про тягу к прекрасному в виде шпиля. И сразу бах - «база ФМС» взломана. Шпили - это к миру искусства, так сказать. А вот с базой данных разговор предельно конкретный получается.
Но главный вопрос в другом. Почему «Беллингкэту» легче за ночь «взломать базу данных ФМС», чем раздобыть ХОТЬ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «причастности» Петрова и Боширова к отравлению? Напомню, что именно «Беллингкэт» несколько лет монополизирует «право на истину» в расследовании крушения малайзийского Боинга в небе над Украиной. Такие детали приводили, что не частная компания, а целый научно-исследовательский институт бы не справился их собирать! Так почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы? Да потому.
Использованы фотографии:
RT
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30 комментариев
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  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 06:34
    +5
    Все что говорят западные СМИ на эту тему можно описать анекдотом... Приходит дедок к врачу и говорит... У мня сосед ровестник говорит что два раза в неделю! Доктор ему в ответ... А вы говорите что три раза в неделю... Кто вам мешает....
    1. Ретвизан 8 Офлайн
      Ретвизан 8 Сегодня, 07:36
      0
      Вам плюс, анекдот понравился.
  2. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 06:35
    +1
    Как вы все задостали. Какой вовремя нужный повод пообсуждать .То на что простому россиянину фиолетово до лампочки по большому счёту.Очень хочется поставить отрывок из клипа Шнура про "Не хочу быть москвичом".Про задостали всё feel laughing
    1. Панда Онлайн
      Панда Сегодня, 07:27
      +2
      Цитата: Наблюдатель2014
      Очень хочется поставить отрывок из клипа Шнура про "Не хочу быть москвичом".Про задостали всё

      Как вы правы Сергей..Этот вой теперь опять на месяца два..
      1. demo Офлайн
        demo Сегодня, 08:17
        -3
        Складывается впечатление что Кремль сам подогревает эту тему.
        Для отвлечения внимания граждан от насущих проблем.
        Ждем-с Соловьева с его "аналитикой".
        1. Панда Онлайн
          Панда Сегодня, 08:37
          0
          Цитата: demo
          Складывается впечатление что Кремль сам подогревает эту тему.
          Для отвлечения внимания граждан от насущих проблем.

          А может наоборот ..? Европа задыхается от мигрантов ,а США и Израиль продолжают пиратские бомбежки БВ и провокации против России (которая пытается установить там МИР !"
          "Русская угроза ,КГБ" это уже брэндом стало и деньги на этом бешенные делают ..
          А русскому медведю, наоборот бы в тишине отлежаться и раны подлечить после кровавых 90-х..А тут опять травля началась шавок мировых..Ату Россию и т.д.
  3. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 06:41
    +2
    Да ДОСТАЛИ уже этим бредом. И Марии Захаровой, что делать больше нечего, чем отвечать в соцсетях, хотя я думаю это секретарь делает.

    - Расстрелять ! Кого не знаю, но надо.
  4. Rusland Онлайн
    Rusland Сегодня, 06:41
    +5
    Дуб, орех или мочало, начинаем всё сначала. Долгоиграющие пластинки и это надолго. У американцев выборы, у англичан Скрипали и всё это для общения с нами вместо "здрасьте" и "досвидания". А мы как недоумки оправдываемся на их неописуемую радость.
  5. Peter Smith Офлайн
    Peter Smith Сегодня, 06:50
    0
    Даже вероятных сотрудников спецслужб не смогли спрятать как следует. Наверняка не взламывали. Кто то не любящий власть,возможно из архива где хранились справки,слил инфо.
  6. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 06:59
    0
    Хочешь расскажу сказку про белого бычка? Не хочу.Все говорят не хочу, но я расскажу сказку про белого бычка.Расскажи...и т.д.
  7. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 07:06
    +1
    Скрипаль был охраняемым лицом под юрисдикцией ми 6. Не поверю что на его дома не было камер. Эти двое должны были там засветиться. Так же они не смогли бы провести новичёк через границу. Мутно всё это?
    1. Peter Smith Офлайн
      Peter Smith Сегодня, 07:10
      +1
      все крайне мутно. а если каждая спецслужба все расскажет- то вместе с наступившей ясностью и выкопают могилу себе. все долго секретится. десятилетиями. во всех странах.
    2. atalef Онлайн
      atalef Сегодня, 07:22
      +1
      У Петрова и Баширова нет никаких страничек ни в ВК ни в Фейсбуке ни в Одноклассниках.
      О них нет нигде никакой инфы. И это в наше время когда да же пенсионеры сидят в ВК и Одноклассниках .
      Они нигде не засвечены, нет никаких сведений о их бизнесе,
      Когда их спросили - кто вы ?
      Что они ответели ?
      Да если б я попал под такое типа подозрение я бы на интервью сразу бы предъявил.
      Вот я , я тут живу , это мои мама и папа работают там то , я работаю там то , с такого года , вот мои расчетные листы по зарплате , вот мои коллеги , друзья , моя семья , живу тут !!!! Застрелись Тереза и что ты на это скажешь ?
      А что вы. узнали из интервью ?
      Да ничего и это в общем у людей , которым теперь на 100% перекрыт выезд в Европу и вообще за границу ( обратите внимание в которую они катались ежемесячно и не поразу ) . Утверждая что это их бизнес и они простые бизнесмены ,
      Да я бы наизнанку вывернулся , показав что я тут не при чем с фотками , прописками и всем остальным .
      Чувакам то по идее жизнь загубили , а тут ?
      Вяленькое --- это не мы и не лезьте в частную жизнь !!!!!!!
      Сорри , не верю request
      1. Панда Онлайн
        Панда Сегодня, 07:31
        +3
        Цитата: atalef
        Когда их спросили - кто вы ?
        Что они ответели ?
        Да если б я попал под такое типа подозрение я бы на интервью сразу бы предъявил

        Аталеф успогойтесь западу нужна сенсация, Россия им предъявила ,пусть орут и в падучей бьются..А нам работать нужно и страну восстанавливать.! hi
        1. atalef Онлайн
          atalef Сегодня, 07:45
          -4
          Цитата: Панда
          Цитата: atalef
          Когда их спросили - кто вы ?
          Что они ответели ?
          Да если б я попал под такое типа подозрение я бы на интервью сразу бы предъявил

          Аталеф успогойтесь западу нужна сенсация, Россия им предъявила ,пусть орут и в падучей бьются..А нам работать нужно и страну восстанавливать.! hi

          Предъявила ?
          Да если бы они бы были не при чем , они бы по ток шоу как Шурыгина бы бегали,
          Киселев , Время покажет и Ко их бы к себе как на работу таскали .
          Но мне что то подсказывает , что мы их больше нигде не увидим и не услышим , а если и услышим то ровно с теми же словами что они озвучили .
          Смешно -Украину уже 4 года по всем косточкам на каждом канале ежедневно разбирают --а тут вроде такой случай - а нет , тишина .
          И это те люди из за которых Россия влезла в очередной пакет сильнейших санкций -- и тишина , они сказали это не мы - бездоказательно и все должны поверить.
          Смешно
          1. Грибок Офлайн
            Грибок Сегодня, 07:58
            +3
            Вот пусть британцы докажут что они отравители, а не хайли лайкли.
        2. синдикалист Офлайн
          синдикалист Сегодня, 08:15
          +1
          А нам работать нужно и страну восстанавливать.!

          Для начала нужно остановить её разрушение
      2. nPuBaTuP Офлайн
        nPuBaTuP Сегодня, 07:36
        +9
        У Петрова и Баширова нет никаких страничек ни в ВК ни в Фейсбуке ни в Одноклассниках.
        О них нет нигде никакой инфы. И это в наше время когда да же пенсионеры сидят в ВК и Одноклассниках .

        И че....у меня к примеру тоже нет нигде страничек....так что я теперь тоже сотрудник?....
        1. atalef Онлайн
          atalef Сегодня, 07:53
          -3
          Цитата: nPuBaTuP
          У Петрова и Баширова нет никаких страничек ни в ВК ни в Фейсбуке ни в Одноклассниках.
          О них нет нигде никакой инфы. И это в наше время когда да же пенсионеры сидят в ВК и Одноклассниках .

          И че....у меня к примеру тоже нет нигде страничек....так что я теперь тоже сотрудник?....

          Это единственное что Вы поняли из моего поста ?
          Вы работаете ? У вас есть друзья , семья , коллеги , клиенты у бизнеса ?
          Вот всю эту толпу я бы притащил на какое нибудь шоу в прайм тайм и все бы предъявил , на всю страну и ткнул бы Скотланд ярду в лицо.
          А тут убогенькое интервью закончившееся тем , что пол станы решили что они лица не традиционной ориентации .
          Кто то элементарно мозг включает или голова только для того что бы в нее есть ?
        2. Панда Онлайн
          Панда Сегодня, 07:54
          +3
          Цитата: nPuBaTuP
          У Петрова и Баширова нет никаких страничек ни в ВК ни в Фейсбуке ни в Одноклассниках.
          О них нет нигде никакой инфы. И это в наше время когда да же пенсионеры сидят в ВК и Одноклассниках .

          И че....у меня к примеру тоже нет нигде страничек....так что я теперь тоже сотрудник?....

          Некоторые "товаищи" до сих пор трясутся при слове КГБ,ОБХСС и спецслужбы .. laughing
          Видать есть за что...Так что эта истерия вполне понятна ! В 90-х они надеялись ,что с КГБ покончено и доздравствует "свобода грабежа,предательства и обмана" ..А вот фиг им ! Вот и мстят через "свои СМИ"
    3. МойВрач Офлайн
      МойВрач Сегодня, 08:31
      0
      Цитата: Грибок
      Мутно всё это?

      Очень мутно что два мужика не с того не с сего решили слетать в Англию чтобы в Солсбери посмотреть на собор.
  8. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 07:13
    +2
    Bellingcat получил доступ к базам ...
    Интересно, что они понимают под "получила доступ". Учитывая предыдущие выкрутасы этой "структуры" можно спокойно сливать их "информацию" в унитаз и предъявлять судебный иск за клевету (чего с нашей стороны почему-то никогда не делается). А наши либеральные СМИ как подхватили и начали раскручивать информацию - "залюбуешься" словоблудством.
    1. Peter Smith Офлайн
      Peter Smith Сегодня, 07:19
      -3
      Наверное вы любитель 1го канала? Наверняка. Там уж точно всю правду про скрипалей говорят. Особенно правдоруб Екатерина Андреева. Которую за ее поступки любит вся страна. laughing
      выкрутасы какой структуры?
    2. синдикалист Офлайн
      синдикалист Сегодня, 08:20
      0
      . можно спокойно сливать их "информацию" в унитаз и предъявлять судебный иск за клевету (чего с нашей стороны почему-то никогда не делается).
      А отчего не делается, не задумывались? Не оттого ли, что в суде, в отличие от подконтрольных СМИ, нужно предьявлять реальные доказательства
  9. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 07:42
    +4
    Что-то юлят мелкобританцы, в УФМС полезли, соседей начали искать...
    Вы же объявили, что вам завербованный дипломат "Аполлон" сдал наших разведчиков с потрохами.
    У вас же получается все доказательства на руках?
  10. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 07:43
    0
    Ну так чисто без палева заявили о взломе баз госслужбы))) Ну так вперед - санкции
  11. dgonni Онлайн
    dgonni Сегодня, 08:01
    -2
    Захарова тупая впрочем как и те кто запланировал это интервью. Данные у англов были давно и то что выложили далеко не все. Фактически спецслужбы закапывают себя сами и паралельно володеньку
  12. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:13
    +1
    либо сама публикация откровенная ложь.

    ... вот это скорее всего... им соврать - дорого не возьмут, хотя в такой игре могут и вытрясти с заказчиков...
  13. Imobile Офлайн
    Imobile Сегодня, 08:20
    +1
    С чего вы взяли что они взломали??? Честно купили диски. А то что в одном УФМС дают Паспорта для спецслужб, да еще с пометкой в БД и выделяющимися адресами - это провал!!!! Теперь все знают наших агентов. Мало того что они друг друга сливают, так еще можно проверить по БД информацию
  14. zan_parti Офлайн
    zan_parti Сегодня, 08:22
    +1
    Цитата: atalef
    Цитата: nPuBaTuP
    У Петрова и Баширова нет никаких страничек ни в ВК ни в Фейсбуке ни в Одноклассниках.
    О них нет нигде никакой инфы. И это в наше время когда да же пенсионеры сидят в ВК и Одноклассниках .

    И че....у меня к примеру тоже нет нигде страничек....так что я теперь тоже сотрудник?....

    Это единственное что Вы поняли из моего поста ?
    Вы работаете ? У вас есть друзья , семья , коллеги , клиенты у бизнеса ?
    Вот всю эту толпу я бы притащил на какое нибудь шоу в прайм тайм и все бы предъявил , на всю страну и ткнул бы Скотланд ярду в лицо.
    А тут убогенькое интервью закончившееся тем , что пол станы решили что они лица не традиционной ориентации .
    Кто то элементарно мозг включает или голова только для того что бы в нее есть ?

    А если в результате изучения их истории вдруг окажется, что один из них 20 лет назад служил в ПВ, что один из его друзей и сейчас имеет отношение к ФСБ? Если окажется, что их "бизнес" не совсем легален? Не проще ли намекнуть, что Англия нарушает свободу передвижения, для лиц нетрадиционной ориентации?