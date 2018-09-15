Bellingcat заявляет о взломе баз ФМС и получении данных о Петрове и Боширове
Западные так называемые бюро «независимых расследований» бросились искать информацию о давших интервью Маргарите Симоньян Александре Петрове и Руслане Боширове. Почему только сейчас? Дело в том, что ранее директива от Лондона была такой: этих людей давно нет в живых или вообще не существовало.
Речь идёт о структуре, которая носит название Bellingcat, и результаты «расследования» которой успели опубликовать на страницах The Insider. Напомним, что Bellingcat – та самая контора, которая выдавала скриншоты компьютерных игр за «доказательство пребывания российской армии на Донбассе». Та же Bellingcat неоднократно обвиняла РФ в якобы нанесении удара по малайзийскому «Боингу», основывая свои обвинения на фотографиях российских военнослужащих курского подразделения ПВО, тщательно затирая время и место фотографирования.
На этот раз в Bellingcat получили задачу «копать» по Петрову и Боширову. Что выдали представители «независимого расследования»? В The Insider заявлено, что эти двое русских получили загранпаспорта в УФМС 770001, где такого рода документы выдаются якобы исключительно силовикам. Далее утверждается, что Bellingcat получил доступ к базам Федеральной миграционной службы России и не обнаружил там данных о выдаче Петрову и Боширову заграничных паспортов до 2009 года. Зато якобы обнаружил отметки «сведений не давать» и «выдача документа взамен испорченного». Эти пометки якобы «доказывают», что Петров и Боширов – представители спецслужб РФ.
При этом, получается, что либо Bellingcat осуществила взлом базы ФМС (а это вмешательство во внутренние дела, как часто твердят в США), либо сама публикация откровенная ложь.
И в "Новой газете", отталкиваясь от публикации "справки о Петрове", уже объявили, что пометки из серии "сов.секретно" делались в Минобороны, так как в "справке" - номер телефона, относящийся к военному ведомству. О том, что справка - возможный фейк, даже ни словечка.
Далее заявлено, что у Bellingcat возникли подозрения, так как Петров и Боширов купили авиабилеты за сутки до рейса в Лондон. По логике этих «независимых расследователей», если человек покупает билет за сутки до вылета, то он «агент или сотрудник спецслужб». В тексте говорится, что «спешка» была связана с получением информации о вылете в Лондон Юлии Скрипаль. То есть в Bellingcat хотят сказать, что одного Скрипаля без его дочери «сотрудники ГРУ» травить никак не хотели...
Весь этот бред была вынуждена комментировать официальный представитель МИД Мария Захарова. В Фейсбуке Мария пишет, что сам Bellingcat не оставил никаких сомнений в том, что является структурным подразделением одной из западных спецслужб. Из публикации Марии Захаровой в соцсети:
Мария Захарова продолжает:
Речь идёт о структуре, которая носит название Bellingcat, и результаты «расследования» которой успели опубликовать на страницах The Insider. Напомним, что Bellingcat – та самая контора, которая выдавала скриншоты компьютерных игр за «доказательство пребывания российской армии на Донбассе». Та же Bellingcat неоднократно обвиняла РФ в якобы нанесении удара по малайзийскому «Боингу», основывая свои обвинения на фотографиях российских военнослужащих курского подразделения ПВО, тщательно затирая время и место фотографирования.
На этот раз в Bellingcat получили задачу «копать» по Петрову и Боширову. Что выдали представители «независимого расследования»? В The Insider заявлено, что эти двое русских получили загранпаспорта в УФМС 770001, где такого рода документы выдаются якобы исключительно силовикам. Далее утверждается, что Bellingcat получил доступ к базам Федеральной миграционной службы России и не обнаружил там данных о выдаче Петрову и Боширову заграничных паспортов до 2009 года. Зато якобы обнаружил отметки «сведений не давать» и «выдача документа взамен испорченного». Эти пометки якобы «доказывают», что Петров и Боширов – представители спецслужб РФ.
При этом, получается, что либо Bellingcat осуществила взлом базы ФМС (а это вмешательство во внутренние дела, как часто твердят в США), либо сама публикация откровенная ложь.
И в "Новой газете", отталкиваясь от публикации "справки о Петрове", уже объявили, что пометки из серии "сов.секретно" делались в Минобороны, так как в "справке" - номер телефона, относящийся к военному ведомству. О том, что справка - возможный фейк, даже ни словечка.
Далее заявлено, что у Bellingcat возникли подозрения, так как Петров и Боширов купили авиабилеты за сутки до рейса в Лондон. По логике этих «независимых расследователей», если человек покупает билет за сутки до вылета, то он «агент или сотрудник спецслужб». В тексте говорится, что «спешка» была связана с получением информации о вылете в Лондон Юлии Скрипаль. То есть в Bellingcat хотят сказать, что одного Скрипаля без его дочери «сотрудники ГРУ» травить никак не хотели...
Весь этот бред была вынуждена комментировать официальный представитель МИД Мария Захарова. В Фейсбуке Мария пишет, что сам Bellingcat не оставил никаких сомнений в том, что является структурным подразделением одной из западных спецслужб. Из публикации Марии Захаровой в соцсети:
После того, как «Беллингкэт» (...) опубликовали информацию о том, что согласно «базе данных ФМС» Петров и Боширов были агентами ГРУ, у меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам. То есть «Беллингкэта». И мало того, скорее всего, речь идёт о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу.
Мария Захарова продолжает:
Базу ФМС только сегодня взломали? Про Петрова и Боширова Лондон объявил давно. Ещё раньше их начали подозревать. И всё это время никаких «баз данных» не было? Нет, не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии. А тут люди нашлись. Рассказали про тягу к прекрасному в виде шпиля. И сразу бах - «база ФМС» взломана. Шпили - это к миру искусства, так сказать. А вот с базой данных разговор предельно конкретный получается.
Но главный вопрос в другом. Почему «Беллингкэту» легче за ночь «взломать базу данных ФМС», чем раздобыть ХОТЬ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «причастности» Петрова и Боширова к отравлению? Напомню, что именно «Беллингкэт» несколько лет монополизирует «право на истину» в расследовании крушения малайзийского Боинга в небе над Украиной. Такие детали приводили, что не частная компания, а целый научно-исследовательский институт бы не справился их собирать! Так почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы? Да потому.
Но главный вопрос в другом. Почему «Беллингкэту» легче за ночь «взломать базу данных ФМС», чем раздобыть ХОТЬ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «причастности» Петрова и Боширова к отравлению? Напомню, что именно «Беллингкэт» несколько лет монополизирует «право на истину» в расследовании крушения малайзийского Боинга в небе над Украиной. Такие детали приводили, что не частная компания, а целый научно-исследовательский институт бы не справился их собирать! Так почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы? Да потому.
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