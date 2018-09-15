Bellingcat заявляет о взломе баз ФМС и получении данных о Петрове и Боширове

После того, как «Беллингкэт» (...) опубликовали информацию о том, что согласно «базе данных ФМС» Петров и Боширов были агентами ГРУ, у меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам. То есть «Беллингкэта». И мало того, скорее всего, речь идёт о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу.

Базу ФМС только сегодня взломали? Про Петрова и Боширова Лондон объявил давно. Ещё раньше их начали подозревать. И всё это время никаких «баз данных» не было? Нет, не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии. А тут люди нашлись. Рассказали про тягу к прекрасному в виде шпиля. И сразу бах - «база ФМС» взломана. Шпили - это к миру искусства, так сказать. А вот с базой данных разговор предельно конкретный получается.

Но главный вопрос в другом. Почему «Беллингкэту» легче за ночь «взломать базу данных ФМС», чем раздобыть ХОТЬ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «причастности» Петрова и Боширова к отравлению? Напомню, что именно «Беллингкэт» несколько лет монополизирует «право на истину» в расследовании крушения малайзийского Боинга в небе над Украиной. Такие детали приводили, что не частная компания, а целый научно-исследовательский институт бы не справился их собирать! Так почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы? Да потому.