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Су-35С сошлись в ближнем воздушном бою с Су-30СМ

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В ходе масштабных учений «Восток-2018» участие приняли экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3. На одном их этапов выполнения поставленной задачи Ту-22М3 осуществили бомбовый удар по объектам условного противника на полигоне в Забайкалье. Какие объекты имитировали мишени?

Осуществлено уничтожение стоянки авиатехники, условных самолётов на ВПП аэродрома, склады и КДП (командно-диспетчерский пункт) аэродрома противника. При нанесении удара использовались авиационные бомбы массой до 500 кг.

В маневрах над полигоном в Забайкалье были задействованы свыше 10 экипажей дальней бомбардировочной авиации.


Лётная фаза учений продолжилась операцией по перехвату самолётов-нарушителей. В перехват включились экипажи МиГ-31 и Су-35С.

Су-35С сошлись в ближнем воздушном бою с Су-30СМ


Роль условного противника выполняли экипажи истребителей Су-30СМ ВКС России. По сценарию учений, они осуществили приближение к зоне ответственности одного из подразделений ПВО и не отвечали на запросы служб «на земле». В результате завязался воздушный бой, во время которого были осуществлены условные пуски ракет. Тем временем в штабе шло оценивание эффективности применения ракет класса «воздух-воздух».

В одном из эпизодов бой стал ближним маневренным. В его ходе экипажи продемонстрировали свою выучку. В итоге, как сообщает пресс-служба ведомства, перехват воздушных целей не позволил самолётам условного противника осуществить прорыв системы ПВО ВВО (Восточного военного округа).
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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Поставки Китаю бомбардировщиков Ту-22М3 маловероятны
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7 комментариев
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  1. Панда Онлайн
    Панда Сегодня, 07:18
    +5
    Красивые машины ,черт побери...Горд за Россию!
  2. Громобой Офлайн
    Громобой Сегодня, 07:45
    0
    Хватит жарить победными статьями про 4.Мол,мы их и так и этак,всё пчком,земляне....Такие суперпобедные статьи,есть тень моей тоски по Т-50,если честно....Даже спецы русских ВВС,Сергеи---Бонго=энд ВАФ,,Александр ,мой всегда самый любимый,,а в остальных источниках инфа пробьётся.Ну,хорошо,даже,отлично!!!
  3. случайный прохожий Офлайн
    случайный прохожий Сегодня, 07:49
    +5
    Вот только зачем Ту 22 отрабатывают удар свободнопадающими бомбами по аэродрому противника? Неужели у кого-то ещё есть какие-то иллюзии по поводу шансов Ту 22 прорвать ПВО противника, чтобы нанести удар по военному аэродрому обычными бомбами? Если это так, если наши генералы рассчитывают бомбить военные аэродромы противника с помощью Ту 22 и обычных бомб, а не уничтожать такие цели крылатыми или баллистическими ракетами типа Искандера то это значит, что в нашей армии все далеко не так хорошо, как кажется с первого взгляда.
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 07:59
      -2
      ПВО противника уничтожать Кинжалы. Потом ту 22 разнесут всё осталное к чертям собачим.
      1. случайный прохожий Офлайн
        случайный прохожий Сегодня, 08:14
        +1
        Про кинжалы что-то никто ничего не пишет. Кроме этого, целью ударов на аэродроме, судя по сообщению, были самолеты. Практически любые ударные самолеты НАТО за исключением пожалуй А 10 представляют серьёзнейшую угрозу для Ту 22
    2. красноярск Офлайн
      красноярск Сегодня, 08:17
      0
      Цитата: случайный прохожий
      Вот только зачем Ту 22 отрабатывают удар свободнопадающими бомбами по аэродрому противника? Неужели у кого-то ещё есть какие-то иллюзии по поводу шансов Ту 22 прорвать ПВО противника, чтобы нанести удар по военному аэродрому обычными бомбами? Если это так, если наши генералы рассчитывают бомбить военные аэродромы противника с помощью Ту 22 и обычных бомб, а не уничтожать такие цели крылатыми или баллистическими ракетами типа Искандера то это значит, что в нашей армии все далеко не так хорошо, как кажется с первого взгляда.

      Целиком и полностью Вас поддерживаю. Мало того, хочу сказать, - так называемый ближний бой, в случае войны, противник не допустит. Все будет происходить на дальних дистанциях. И победит тот, у кого бортовая РЛС дальше видит и ракеты воздух-воздух дальнобойнее. У кого все это есть? Правильно - у Фу-22. А нас все время пытаются успокоить - у нас СУшки самые вертлявые!
  4. Eklmn24 Онлайн
    Eklmn24 Сегодня, 08:41
    0
    А вот просто любопытно, когда крайний раз истребители сходились в ближнем бою? Или современный ближний бой это 30 км, а не тогда когда в хвост заходят и с пушек стреляют?