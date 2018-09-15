Су-35С сошлись в ближнем воздушном бою с Су-30СМ

В ходе масштабных учений «Восток-2018» участие приняли экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3. На одном их этапов выполнения поставленной задачи Ту-22М3 осуществили бомбовый удар по объектам условного противника на полигоне в Забайкалье. Какие объекты имитировали мишени?Осуществлено уничтожение стоянки авиатехники, условных самолётов на ВПП аэродрома, склады и КДП (командно-диспетчерский пункт) аэродрома противника. При нанесении удара использовались авиационные бомбы массой до 500 кг.В маневрах над полигоном в Забайкалье были задействованы свыше 10 экипажей дальней бомбардировочной авиации.Лётная фаза учений продолжилась операцией по перехвату самолётов-нарушителей. В перехват включились экипажи МиГ-31 и Су-35С.Роль условного противника выполняли экипажи истребителей Су-30СМ ВКС России. По сценарию учений, они осуществили приближение к зоне ответственности одного из подразделений ПВО и не отвечали на запросы служб «на земле». В результате завязался воздушный бой, во время которого были осуществлены условные пуски ракет. Тем временем в штабе шло оценивание эффективности применения ракет класса «воздух-воздух».В одном из эпизодов бой стал ближним маневренным. В его ходе экипажи продемонстрировали свою выучку. В итоге, как сообщает пресс-служба ведомства, перехват воздушных целей не позволил самолётам условного противника осуществить прорыв системы ПВО ВВО (Восточного военного округа).