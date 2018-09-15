Украина победила Россию. Порошенко заявил
Украинский президент рассказал о новой «победе» над Россией. Пётр Порошенко, который славится «победами» (а в большей степени – рассказами о них), в Твиттере сделал публикацию с такими словами:
Но Порошенко решил не выставлять на всеобщее обозрение другой процент, а именно тот, который соответствует торгово-экономическим отношениям с Россией. А этот процент превосходит объёмы торговли Украины со всеми странами Евросоюза, вместе взятыми.
Это яркий пример того, что обычно называют односторонним представлением информационной картины. Для действующего украинского президента дело обычное.
Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма, рассматривая ситуацию в стране, назвал её ужасом. На конференции, которая носит громкое название «Ялтинская европейская стратегия», Кучма раскритиковал политические институты Украины, отметив, что у страны на самом деле нет единого политического курса, с парламентом невозможно «о чём-либо договариваться».
Кучма:
Когда у бывшего президента спросили, как ему живётся на «Украине без Кучмы», он заявил: «Лучше, чем рядовому гражданину, но даже мне не совсем комфортно».
Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и уже более года, как Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу. Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42 до 43%, стремительно приближаясь к 50%, и это весомый компенсатор тех потерь, которые причинила нам Россия.
Но Порошенко решил не выставлять на всеобщее обозрение другой процент, а именно тот, который соответствует торгово-экономическим отношениям с Россией. А этот процент превосходит объёмы торговли Украины со всеми странами Евросоюза, вместе взятыми.
Это яркий пример того, что обычно называют односторонним представлением информационной картины. Для действующего украинского президента дело обычное.
Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма, рассматривая ситуацию в стране, назвал её ужасом. На конференции, которая носит громкое название «Ялтинская европейская стратегия», Кучма раскритиковал политические институты Украины, отметив, что у страны на самом деле нет единого политического курса, с парламентом невозможно «о чём-либо договариваться».
Кучма:
Я не вижу нашей политической линии. Это ужас.
Когда у бывшего президента спросили, как ему живётся на «Украине без Кучмы», он заявил: «Лучше, чем рядовому гражданину, но даже мне не совсем комфортно».
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