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Украина победила Россию. Порошенко заявил

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Украинский президент рассказал о новой «победе» над Россией. Пётр Порошенко, который славится «победами» (а в большей степени – рассказами о них), в Твиттере сделал публикацию с такими словами:
Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и уже более года, как Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу. Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42 до 43%, стремительно приближаясь к 50%, и это весомый компенсатор тех потерь, которые причинила нам Россия.




Но Порошенко решил не выставлять на всеобщее обозрение другой процент, а именно тот, который соответствует торгово-экономическим отношениям с Россией. А этот процент превосходит объёмы торговли Украины со всеми странами Евросоюза, вместе взятыми.


Это яркий пример того, что обычно называют односторонним представлением информационной картины. Для действующего украинского президента дело обычное.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма, рассматривая ситуацию в стране, назвал её ужасом. На конференции, которая носит громкое название «Ялтинская европейская стратегия», Кучма раскритиковал политические институты Украины, отметив, что у страны на самом деле нет единого политического курса, с парламентом невозможно «о чём-либо договариваться».

Кучма:
Я не вижу нашей политической линии. Это ужас.


Когда у бывшего президента спросили, как ему живётся на «Украине без Кучмы», он заявил: «Лучше, чем рядовому гражданину, но даже мне не совсем комфортно».
Использованы фотографии:
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18 комментариев
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  1. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 07:17
    +7
    Горе когда в семье есть алкоголик, еще большее горе когда страной управляет неадекватный алкоголик.
    1. Панда Онлайн
      Панда Сегодня, 07:22
      +1
      Да уж перемога ...Если Россия по настоящему стукнет кулаком , Украине как государству придет конец..Но это не наш метод.! hi
      1. Наблюдатель2014 Онлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 07:30
        +2
        Панда Сегодня : soldier
        Украине как государству придет конец..Но это не наш метод.!
        Вот именно.Вот именно hi bully
        1. Stas157 Онлайн
          Stas157 Сегодня, 08:14
          +2
          Ловлю себя на мысли, что Россия все время в чем-то напоминает Украину. Даже на уровне президента! Порошенко в который раз победил Россию, как в свое время Путин четыре раза победил в Сирии и два раза вывел войска, в то время, как до сих пор пол Сирии находится под турками и курдами, а над Латакией нависает бандитский гадюшник Идлиб, который все не решаются взять.
          1. Moskovit Офлайн
            Moskovit Сегодня, 08:23
            +2
            Не поленитесь и посмотрите как за 3 года изменилось положение официальной сирийской власти. Какую территорию и сколько населения удалось вернуть под контроль государства. И это при колоссальном давлении США и их союзников. Достижения Порошенко- это то, что теперь в азовском море даже лягушка боится квакнуть на украинском
            1. Stas157 Онлайн
              Stas157 Сегодня, 08:49
              0
              Цитата: Moskovit
              Не поленитесь и посмотрите как за 3 года изменилось положение официальной сирийской власти. Какую территорию и сколько населения удалось вернуть под контроль государства.

              На счет достижений согласен, то что сделано, это безусловно огромная работа и достижение, и это тот максимум что способен сделать Путин. Потому что единой и неделимой Сирии, за что постоянно выступает ВВП, уже никогда не будет.
      2. Rusland Онлайн
        Rusland Сегодня, 07:37
        +4
        Умом Россию не понять и трогать пальцами не надо. yes
  2. Rusland Онлайн
    Rusland Сегодня, 07:26
    +4
    Антироссийская риторика рулит, смысл не важен, главное для кого это сказано и против кого.
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 08:26
      0
      Цитата: Rusland
      Антироссийская риторика рулит, смысл не важен, главное для кого это сказано и против кого.

      Привет, Виталя hi Верно. Во-первых, у киевских "властей" кроме антироссийской риторики - ничего нет. Она, как спасательный круг в "налаженной" на Украине "высокой европейской Економики". Отпустят его и...ко дну. Во-вторых, ну если "победили" Россию, то почему внешний вид у "победителей" жалкий?
  3. vit357 Офлайн
    vit357 Сегодня, 07:34
    +2
    Это о неуловимом Джо?)))Смех творогам!
  4. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 07:41
    +1
    Украина победила Россию. Порошенко заявил

    Ну, если сам "великий" Пётр заявил, то... belay так оно и есть... crying На сборный пункт пленных приходить со своей верёвкой и мылом или выдадут? belay
    stop Тут кто-то из озабоченных постоянно нам об Украине напоминает. Как она повернулась с боку на бок и куда обратила своё лицо, а кому выставила зад (для пинка или для??? belay ).
    НЕ ПОВЕЛИСЬ МЫ. НЕ ВЕРИМ. ЧИХАТЬ ХОТЕЛИ НА ПЕТЮ И ЕГО "ХОТЕЛКИ".
    soldier
  5. Мирный басмач Офлайн
    Мирный басмач Сегодня, 07:49
    +2
    Генесралисимус переможный
  6. Krasnodar Офлайн
    Krasnodar Сегодня, 07:50
    +3
    Популист. Недавно у товарища в Киеве бизнес отжали. Контакты в Раде сказали, что половина пошла Пороху. Европейский путь развития! laughing
    1. Панда Онлайн
      Панда Сегодня, 08:05
      -1
      Цитата: Krasnodar
      Популист. Недавно у товарища в Киеве бизнес отжали. Контакты в Раде сказали, что половина пошла Пороху. Европейский путь развития! laughing

      Я вам верю Краснодар ,там друг у друга все отжимают внаглую со стрельбой и прочими .Они там уже как пауки в банке ! Осталось подождать ,когда друг друга жрать начнут.
      1. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 08:10
        0
        Цитата: Панда

        Я вам верю Краснодар ,там друг у друга все отжимают внаглую со стрельбой и прочими .Они там уже как пауки в банке ! Осталось подождать ,когда друг друга жрать начнут.

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        Там и официальная версия и комменты моего товарища. Он пока не сдаётся
  7. Silvestr Офлайн
    Silvestr Сегодня, 08:06
    +1
    По части доения и не возврата денег Украина действительно победила. Сколько мильярдов вбухали в неё, а результат "-"
  8. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:06
    0
    ...пецька-алкаш набивет себе очки перед выборами... моет уши электорату)) laughing
  9. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 08:13
    +1
    А если без стёба...Потрошенко, сделал главное, Украина все больше будет отдаляться от России, произвел раскол в обществе, дети воспитываются в ненависти к России и русским...Всячески рвутся духовные, культурные скрепы, которые объединяли наши народы...То что веками не удавалось другим, сделал за четыре года...