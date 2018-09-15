Украина победила Россию. Порошенко заявил

Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и уже более года, как Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу. Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42 до 43%, стремительно приближаясь к 50%, и это весомый компенсатор тех потерь, которые причинила нам Россия.

Я не вижу нашей политической линии. Это ужас.

Украинский президент рассказал о новой «победе» над Россией. Пётр Порошенко, который славится «победами» (а в большей степени – рассказами о них), в Твиттере сделал публикацию с такими словами:Но Порошенко решил не выставлять на всеобщее обозрение другой процент, а именно тот, который соответствует торгово-экономическим отношениям с Россией. А этот процент превосходит объёмы торговли Украины со всеми странами Евросоюза, вместе взятыми.Это яркий пример того, что обычно называют односторонним представлением информационной картины. Для действующего украинского президента дело обычное.Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма, рассматривая ситуацию в стране, назвал её ужасом. На конференции, которая носит громкое название «Ялтинская европейская стратегия», Кучма раскритиковал политические институты Украины, отметив, что у страны на самом деле нет единого политического курса, с парламентом невозможно «о чём-либо договариваться».Кучма:Когда у бывшего президента спросили, как ему живётся на «Украине без Кучмы», он заявил: «Лучше, чем рядовому гражданину, но даже мне не совсем комфортно».