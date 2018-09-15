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Битва за навигацию. Lockheed Martin (США) построит спутники нового поколения GPS III

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США работают над программой вывода на орбиту спутников нового поколения. Официально речь идёт о навигационных спутниках, которые относятся к поколению GPS III. Эта группировка изначально будет состоять из 10-ти космических аппаратов, а в последствии будет расширена до 32-х.

Контракт на реализацию программы заключен с компанией Lockheed Martin. Его стоимость составляет 7,2 млрд долларов. Контракт предлагался к подписанию военно-воздушными силами США.

Секретарь ВВС Хизер Уилсон:
Эти спутники нового поколения обеспечат повышенную точность. Они более защищённые от помех, их работа устойчивее той, которую осуществляют спутники, уже находящиеся на орбите. Весь мир сегодня зависит от нашей системы GPS. Даже торговля на бирже или снятие средств из банкомата сегодня проводится через систему глобальной навигации. Потому совершенствовать эту систему – важнейшая задача.


Битва за навигацию. Lockheed Martin (США) построит спутники нового поколения GPS III

На снимке аппарат из программы MarCO - CubeSats


Напомним, что главным конкурентом GPS является российская система глобального позиционирования ГЛОНАСС. Российская система пополняется современными космическими аппаратами в соответствии с планом. Так, в «Информационных спутниковых системах» им.М.Решетнева (изготовитель спутников ГЛОНАСС) Роскосмосу предложено очередной спутник системы «ГЛОНАСС-М» запустить в ноябре текущего года.

На данный момент в орбитальной группировке ГЛОНАСС 26 спутников, один из которых проходит лётные испытания и ещё один находится на этапе ввода в эксплуатацию.
Использованы фотографии:
NASA
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5 комментариев
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  1. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 08:03
    +1
    Битва за навигацию. Lockheed Martin (США) построит спутники нового поколения GPS III
    Нужно добавить углерода в шарики о болтики не более 5 мм диаметром для нейтрализации космической угрозы США? belay Или ввяжемся в гонку и всё пропало?И больше жути в студию ?: bully
    1. Панда Онлайн
      Панда Сегодня, 08:18
      +2
      На данный момент в орбитальной группировке ГЛОНАСС 26 спутников, один из которых проходит лётные испытания и ещё один находится на этапе ввода в эксплуатацию.

      Тут Сергей нужно следить ,как бы опять дырку в каком нибудь узле не просвирлили..Саботажи и диверсии в России ,прям цветут ..Агентов всех мастей активировал запад, вредить ,вредить и вредить Смута им нужна срочно . Россия вокруг себя объединяет страны не согласные с гегемонией ростовщической США и прочих тихушников
  2. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:09
    0
    ... как то в СМИ зарубались спецы чья система лучше, наша или мерикатосовская...приводили примеры,что наша точней... request
    1. BlackMokona Онлайн
      BlackMokona Сегодня, 08:15
      +1
      Путин считает иначе
      Путин потребовал довести точность ГЛОНАСС до GPS
      По словам Дмитрия Рогозина, сейчас ГЛОНАСС в целом примерно в два раза уступает GPS

      https://www.interfax.ru/russia/579714
      19 сентября 2017 новость
  3. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 08:41
    0
    Весь мир сегодня зависит от нашей системы GPS. Даже торговля на бирже или снятие средств из банкомата сегодня проводится через систему глобальной навигации. Потому совершенствовать эту систему – важнейшая задача.

    Ясно - значит наша важнейшая задача - вывести эту систему из строя. ))