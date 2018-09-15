ЦАХАЛ поддался на провокацию. Удар авиации и бронетехники по сектору Газа

ХАМАС несёт ответственность за любые действия с территории сектора Газа, которые связаны с враждебными проявлениями.

Армия Израиля отработала локальную войсковую операцию против представителей боевого крыла ХАМАС. На фоне очередного пятничного «Дня гнева» в секторе Газа командование ЦАХАЛ отдало приказ на применение авиации и бронетехники.В сообщениях израильских СМИ говорится о том, что самолёты израильской военной авиации нанесли ракетный удар по «посту ХАМАС» в секторе Газа. Ещё один «пост» был обстрелян из танкаВ штабе командования ЦАХАЛ объяснили действия армии Израиля тем, что «нужно было отвечать на действия ХАМАС во время массовых выступлений». В частности, сообщается, что представители вооружённого крыла этой организации бросили «несколько взрывных устройств в сторону израильских военнослужащих». Если верить сообщениям штаба ЦАХАЛ, то в результате взрыва лёгкое ранение получил израильский офицер. Ранение было настолько лёгким, что ему не понадобилась госпитализация, медпомощь оказали на месте.Однако этого оказалось достаточно, чтобы поступил приказ на поднятие в воздух боевых самолётов и на обстрел территории Газы из танка.В результате действий армии Израиля погибли три палестинца, включая 11-летнего ребёнка. Десятки человек ранены.Из заявления пресс-службы ЦАХАЛ:Это заявление косвенно подтверждает тот факт, что в Израиле точно не знают, бросал ли взрыв-пакет в сторону израильских военных представитель ХАМАС или это был провокатор, который к организации не имеет никакого отношения.Напомним, что ранее в Газе было заявлено, что в рядах митингующих всё чаще появляются лица, целью которых является попытка спровоцировать израильские войска на применение военной силы против ХАМАС и всей Газы.