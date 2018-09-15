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ЦАХАЛ поддался на провокацию. Удар авиации и бронетехники по сектору Газа

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Армия Израиля отработала локальную войсковую операцию против представителей боевого крыла ХАМАС. На фоне очередного пятничного «Дня гнева» в секторе Газа командование ЦАХАЛ отдало приказ на применение авиации и бронетехники.

В сообщениях израильских СМИ говорится о том, что самолёты израильской военной авиации нанесли ракетный удар по «посту ХАМАС» в секторе Газа. Ещё один «пост» был обстрелян из танка Меркава.

ЦАХАЛ поддался на провокацию. Удар авиации и бронетехники по сектору Газа



В штабе командования ЦАХАЛ объяснили действия армии Израиля тем, что «нужно было отвечать на действия ХАМАС во время массовых выступлений». В частности, сообщается, что представители вооружённого крыла этой организации бросили «несколько взрывных устройств в сторону израильских военнослужащих». Если верить сообщениям штаба ЦАХАЛ, то в результате взрыва лёгкое ранение получил израильский офицер. Ранение было настолько лёгким, что ему не понадобилась госпитализация, медпомощь оказали на месте.

Однако этого оказалось достаточно, чтобы поступил приказ на поднятие в воздух боевых самолётов и на обстрел территории Газы из танка.

В результате действий армии Израиля погибли три палестинца, включая 11-летнего ребёнка. Десятки человек ранены.

Из заявления пресс-службы ЦАХАЛ:
ХАМАС несёт ответственность за любые действия с территории сектора Газа, которые связаны с враждебными проявлениями.


Это заявление косвенно подтверждает тот факт, что в Израиле точно не знают, бросал ли взрыв-пакет в сторону израильских военных представитель ХАМАС или это был провокатор, который к организации не имеет никакого отношения.

Напомним, что ранее в Газе было заявлено, что в рядах митингующих всё чаще появляются лица, целью которых является попытка спровоцировать израильские войска на применение военной силы против ХАМАС и всей Газы.
Использованы фотографии:
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7 комментариев
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  1. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 08:22
    -4
    Подробнее здесь:
    https://oleggranovsky.livejournal.com/188716.html
    Вчерашний фугас.
    1. Logall Онлайн
      Logall Сегодня, 08:41
      +4
      Цитата: профессор
      Вчерашний фугас.

      А это ребёнок.

      Не вчерашний, но один из невинно убиенных израильской армией.
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      1. Панда Онлайн
        Панда Сегодня, 08:48
        +2
        Ну вот только что писал , кому это все выгодно ..Опять подтвердилось !
        Мир на БВ впервую очередь невыгоден США и Израилю ..Чем больше крови и разрухи ,тем выше прибыли -это уже аксиома Поэт !
  2. Strashila Онлайн
    Strashila Сегодня, 08:38
    +3
    "ЦАХАЛ поддался на провокацию"... посмеялся над постановкой обоснования... ну чесались у них руки нанести удар по ХАМАС... только повод стоило придумать, там бы большой пук у бойца ХАМАС с ветром в их сторону назвали бы химической атакой... что поделать политес.
  3. Rusland Онлайн
    Rusland Сегодня, 08:43
    +2
    "Если верить сообщениям штаба ЦАХАЛ, то в результате взрыва лёгкое ранение получил израильский офицер. Ранение было настолько лёгким, что ему не понадобилась госпитализация, медпомощь оказали на месте."

    В итоге был напуган и награждён. smile
    1. Панда Онлайн
      Панда Сегодня, 08:50
      +5
      Цитата: Rusland
      В итоге был напуган и награждён

      30 шекелями...(шутка))))
  4. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 08:53
    0
    Изо дня в день израильская армия убивает палестинцев бесстыдно прикрываясь "борьбой" с ХАМАС. Кроме этого успевают наносить удары по сирийской территории, помогать террористам, стремятся свергнуть Асада (законно избранного), мутят воду в американском конгрессе используя не хилое лобби и т.д. и все, якобы для безопасности Израиля. Не много ли Израиль, вслед за Сша, взял на себя?