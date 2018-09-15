Как пятая колонна рядится в "настоящих патриотов"?

На фоне последних событий, связанных с весьма странными реформаторскими инициативами правительства РФ, очевидно, навязанными иностранными институтами (включая МВФ), в нашей стране проявила себя пятая колонна нового типа. Причём здесь понятие «новый тип» отражает далеко не всю суть явления и процесса.Речь идёт о людях, которые позиционируют себя в доску патриотами и поборниками традиционных ценностей, рвут рубаху на груди, но на деле являются апологетами антинародных решений, проталкиваемых теми, для кого сами понятия «сильная Россия» как кость в горле.Такие люди «всегда готовы». Они объяснят каждому из нас грандиозную пользу хоть ваучерной приватизации, хоть дефолта 1998 года. Они с пеной у рта будут доказывать, что других вариантов экономического «развития» не существовало и не существует, что приняты единственно верные решения, а кого такие решения не устраивают – тот подлый враг и агент Госдепа.Но эти люди сразу же уходят от дискуссии, когда перед ними встаёт простой вопрос: кому именно в нашей стране экономические решения из разряда ваучерной приватизации принесли пользу?Причина в том, что им сложно признать простой факт: их доводы на самом деле являются доводами в защиту олигархических кругов, которые оказывают давление в том числе на верховную власть, и, в принципе, готовы сдать интересы своей Родины за шкурный интерес себя любимых.Типичный довод лжепатриотов сегодня таков: «Хотите как на Украине?» Это притом, что именно эти люди сами и делают всё для того, чтобы ситуация свелась к украинскому сценарию – пытаются расколоть общество, выступая адвокатами олигархов, для которых сами они – пыль под ногами. Их задача проста: попытаться заставить население поверить не своим кошелькам, холодильникам и табличкам с годами жизни на погостах, а тому, что о кошельках, холодильниках и датах жизни говорят на различного рода ток-шоу, где под бурные аплодисменты можно высказать только одну – «единственную правильную» - точку зрения.Самое интересное в том, что эти люди всерьёз считают себя патриотами, «ходят» воинственными группами. Они уверовали в то, что их мнение – истина в последней инстанции, и что они радеют за Россию, а кто с ними не согласен - враг. В психологии это носит название ложного следствия и ведёт к маниакальным проявлениям и отрыву от социальных институтов.