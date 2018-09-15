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Как пятая колонна рядится в "настоящих патриотов"?

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На фоне последних событий, связанных с весьма странными реформаторскими инициативами правительства РФ, очевидно, навязанными иностранными институтами (включая МВФ), в нашей стране проявила себя пятая колонна нового типа. Причём здесь понятие «новый тип» отражает далеко не всю суть явления и процесса.

Речь идёт о людях, которые позиционируют себя в доску патриотами и поборниками традиционных ценностей, рвут рубаху на груди, но на деле являются апологетами антинародных решений, проталкиваемых теми, для кого сами понятия «сильная Россия» как кость в горле.
Такие люди «всегда готовы». Они объяснят каждому из нас грандиозную пользу хоть ваучерной приватизации, хоть дефолта 1998 года. Они с пеной у рта будут доказывать, что других вариантов экономического «развития» не существовало и не существует, что приняты единственно верные решения, а кого такие решения не устраивают – тот подлый враг и агент Госдепа.

Но эти люди сразу же уходят от дискуссии, когда перед ними встаёт простой вопрос: кому именно в нашей стране экономические решения из разряда ваучерной приватизации принесли пользу?


Причина в том, что им сложно признать простой факт: их доводы на самом деле являются доводами в защиту олигархических кругов, которые оказывают давление в том числе на верховную власть, и, в принципе, готовы сдать интересы своей Родины за шкурный интерес себя любимых.

Как пятая колонна рядится в "настоящих патриотов"?


Типичный довод лжепатриотов сегодня таков: «Хотите как на Украине?» Это притом, что именно эти люди сами и делают всё для того, чтобы ситуация свелась к украинскому сценарию – пытаются расколоть общество, выступая адвокатами олигархов, для которых сами они – пыль под ногами. Их задача проста: попытаться заставить население поверить не своим кошелькам, холодильникам и табличкам с годами жизни на погостах, а тому, что о кошельках, холодильниках и датах жизни говорят на различного рода ток-шоу, где под бурные аплодисменты можно высказать только одну – «единственную правильную» - точку зрения.

Самое интересное в том, что эти люди всерьёз считают себя патриотами, «ходят» воинственными группами. Они уверовали в то, что их мнение – истина в последней инстанции, и что они радеют за Россию, а кто с ними не согласен - враг. В психологии это носит название ложного следствия и ведёт к маниакальным проявлениям и отрыву от социальных институтов.
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132 комментария
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  1. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 09:32
    +8
    Что это было? laughing про кого этот текств вообще конкретно?) кто эти нехорошие люди?!)
    1. ser65 Офлайн
      ser65 Сегодня, 09:36
      -1
      редиски....
      1. хрыч Офлайн
        хрыч Сегодня, 11:05
        +6
        Все проще, есть западники и славянофилы, причем сей спор уже почти 500 лет идет в Империи. Президент суть западник и есть, хоть и государственник, поэтому продолжает омерзительную национальную политику, с опорой на меньшинства, ведет антисоциальную политику, как требует мировое правительство, не дает стабилизировать рынок труда, путем использования гастеров, с сопутствующим криминалом и гибридизацией коренного арийского населения. Но имеет несомненные заслуги в строительстве безопасности и инфраструктуры государства, но вся эта инфраструктура - дороги, мосты, трубы, коммерческий флот, все это рассчитано на Мировой Порядок, на Мировую экономику. Он хочет встроить РФ в Мировую Систему, как ключевую территорию, а свой клан возвысить в этой Мировой Системе. Нам же нужен железный занавес, национальное правительство и не обеспечивать Мировой порядок дешевыми ресурсами и быстрыми и безопасными транспортными путями. Нам же нужно Мировой Порядок уничтожить, лишить его энергоресурсов вовсе, парализовать торговые пути, Хартленд сделать неприступной крепостью, развернув СОИ, воспользовавшись ядерно-гиперзвуковыми технологиями созданными этим Президентом, но Преемника нужно славянофила и не дать протащить западника, эдакого принца-полукровку, естественно, путем законных, демократических процедур.
        1. Silvestr Офлайн
          Silvestr Сегодня, 11:51
          +2
          Цитата: хрыч
          Президент суть западник и есть, хоть и государственник, поэтому продолжает омерзительную национальную политику, с опорой на меньшинства

          вроде бы попадает под определение "пятая колонна"?
          Цитата: хрыч
          Он хочет встроить РФ в Мировую Систему, как ключевую территорию, а свой клан возвысить в этой Мировой Системе.

          не получится, хотя бы потому, что там нас никто не ждет. Может его ждут, но сомневаюсь. Хотя, если станет Горбачев- почему бы и нет?
          Цитата: хрыч
          Нам же нужен железный занавес, национальное правительство

          нам нужны вов ласти настоящие патриоты, а не ворюги.
          Цитата: хрыч
          Нам же нужно Мировой Порядок уничтожить, лишить его энергоресурсов вовсе, парализовать торговые пути

          пупок развяжется.
          Цитата: хрыч
          Преемника нужно славянофила и не дать протащить западника,

          "всякая власть лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться"
        2. Rimlianin Офлайн
          Rimlianin Сегодня, 12:42
          -2
          Железный занавес? Вы в своем уме? Не наелись при советской власти? Да сейчас даже нет такой политической силы в стране, которая поддерживала бы такие идеи. Даже КПРФ и та давно европейская парламентская социал-демократическая партия.
          1. мордвин 3 Офлайн
            мордвин 3 Сегодня, 13:19
            +1
            Цитата: Rimlianin
            Железный занавес? Вы в своем уме? Не наелись при советской власти?

            Досыта капитализмом объелся, назад хочу.
            1. Rimlianin Офлайн
              Rimlianin Сегодня, 13:34
              +2
              Так причем тут железный занавес? Можно быть успешным государством с социальной экономикой и быть открытым всему миру. Как те же Швеция, Норвегия. Что вас в СССР и КНДР все тянет?
              1. мордвин 3 Офлайн
                мордвин 3 Сегодня, 13:58
                0
                Цитата: Rimlianin
                Можно быть успешным государством с социальной экономикой и быть открытым всему миру. Как те же Швеция, Норвегия.

                Вы похоже до сих пор так и не поняли, что не дадут нам жить как в Швеции, или Норвегии. Это показушные страны, для нас не предназначены. Для нас предназначено уменьшение населения, впрочем, Вам, как Римлянину, вряд ли это интересно.
        3. Не либероид Русский Офлайн
          Не либероид Русский Сегодня, 13:44
          0
          солнцеворот на лбу еще не татуировали, ариец вы наш
        4. Prjanik Онлайн
          Prjanik Сегодня, 13:49
          +1
          Тогда объясните мне одну маленькую логическую несостыковку: если президент такой западник и ставленник мирового правительства, то почему же в западном мире Россию сейчас обвиняют во всех смертных грехах и так демонизируют Путина, и санкции все вроде как исключительно против него и его окружения? А это такое неслабое давление по всем фронтам: и политика и экономика, и спорт, уже и до религии добрались, всё это благодатная почва для роста недовольства властью, ну так зачем же им топить "своего" человека? belay
      2. zapfen Офлайн
        zapfen Сегодня, 12:43
        +1
        "Они уверовали в то, что их мнение – истина в последней инстанции, и что они радеют за Россию, а кто с ними не согласен - враг". Далеко ходить не надо, почитаешь комментарии на ВО - да их тут пруд пруди.
    2. Наблюдатель2014 Онлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 09:38
      +8
      Бультерьер
      то это было? laughing про кого этот текств вообще конкретно?) кто эти нехорошие люди?!)
      Вы. belay feel
      1. Dashout Офлайн
        Dashout Сегодня, 10:22
        +2
        Без анализа видно руку Скаморохова.... все смешал - патриоты и либералы, плюс защитники ваучерной приватизации... алее? Дальше куда? в революцию? на майдан? ну давай уже, напиши...
        1. dison Офлайн
          dison Сегодня, 10:32
          0
          Без анализа видно руку Скаморохова....
          От этого товарища всего можно ожидать.
          1. Сандор Клиган Офлайн
            Сандор Клиган Сегодня, 10:42
            0
            Цитата: dison
            От этого товарища всего можно ожидать.

            + то, чего вообще ожидать от него нельзя wink
            1. Татьяна Офлайн
              Татьяна Сегодня, 12:35
              +4
              Цитата: Dashout
              Без анализа видно руку Скаморохова.... все смешал - патриоты и либералы, плюс защитники ваучерной приватизации... алее? Дальше куда? в революцию? на майдан? ну давай уже, напиши...

              Скоморохов , не Скоморохов, а написано автором всё правильно!

              В России полно обывателей, которых либеральные фашисты из Вашингтона называют для себя просто и точно – а именно "полезными идиотами" для США.
              Именно эти люди – продажные для национальной безопасности России – и выступают либо по глупости, либо по принуждению в роли преступных в отношении трудового народа соглашателей с антинародной властью финансового олигархата в РФ, стараясь отдалить для себя вполне очевидную, а то и наоборот наивно приблизить, катастрофическую геополитическую агонию страны.
              К ним в основном (подчёркиваю: в основном!) относятся:
              - бюджетники;
              - госслужащие;
              - представители государственных силовых структур;
              - депутаты ГД РФ и депутаты др. уровней;
              - про сенаторов СФ РФ я вообще не говорю;
              - мелкие частные собственники – т.н. «лавочники» и ИП, - которые, в конце концов, в экономическом плане всё равно окажутся разорёнными компрадорской властью в стране и всё равно окажутся на социальном «дне» вместе со всем остальным трудовым народом;
              - ну и, само собою разумеется, иностранные агенты влияния, о которых в данном случае я пока ничего не говорю.

              Нравится это кому-то или не нравится, но действительность в России именно такова, как ставит эту проблему автор статьи.
              В принципе всё в России развивается именно так, как это начиналось в Украине. Только в Украине эти процессы прошли быстрее, чем в России, из-за малых размеров Украины по сравнению с Россией.
              Вот, к примеру, откровенное признание украинского сиониста и казахстанского банкира Игоря Беркута - только для «своих». Разве в России не то же самое? То же самое.

              Украине хватит 5 миллионов жителей, остальных утилизировать Игорь Беркут. Опубликовоно: 1 окт. 2014 г.


              А что касается силовых структур, то им власть даст команду гробить народ, они и будут его гробить. Мало кто из силовиков перейдёт на сторону народа. Ибо каждому силовику нужно приспособляться перед власть имущими, чтобы самому и его семье при такой антинародной власти как-то экономически выжить.
              Будут этим пользоваться прозападники? Конечно, будут. Ибо предатели народа никогда не служили своему Отечеству, а врагам России она, как таковая, никогда ни в каком виде суверенной ни при каком общественно-политическом строе не была нужна.

              В Москве полиция начала избивать протестующих.Опубликовано: Опубликовано: 10 сент. 2018 г.
              1. Ипатий Онлайн
                Ипатий Сегодня, 13:56
                0
                Татьяна, ваши хорошие мысли, лично для меня, нивелируются наездами на "сиониста" Игоря Беркута. Это талант, который использует гиперболу и гротеск, для вскрытия реалий антинародной политики украинской (по аналогии и российской) верхушки. Для лучшего понимания: Рекомендую всем, покуда актуально и поныне. Петросян отдыхает.
        2. Stas157 Онлайн
          Stas157 Сегодня, 10:47
          +10
          Цитата: Dashout
          Без анализа видно руку Скаморохова.... все смешал

          Цитата: Dashout
          на майдан? ну давай уже, напиши...

          Вы уже который раз преследуете автора Скоморохова, при чем в резкой неуважительной форме! Вы постоянно нарушаете правило сайта, где нельзя обсуждать авторов статьи. У вас что свербит в одном месте?
          Обсуждение в таком виде, это еще и не уважение к тем форумчанам, кто эту точку зрения разделяет. А это как минимум половина форума. Поэтому призываю умерить пыл, и писать комментарии в более выдержанной форме, для того чтобы не провоцировать ненужных склок.
          1. БorisovичЪ Офлайн
            БorisovичЪ Сегодня, 12:23
            +1
            Цитата: Stas157
            Вы уже который раз преследуете автора Скоморохова, при чем в резкой неуважительной форме! Вы постоянно нарушаете правило сайта, где нельзя обсуждать авторов статьи.

            Оба на! А где Вы увидали под новостью указание на автора? Новость (хотя назвать это новостью не корректно. Такое должно выкладываться в рублике МНЕНИЕ, ну и с авторством, естественно) то выходит анонимная. Форумчанин только высказал свое предположение об авторе и все.А Вы его уже обвиняете во всех смертных грехах.
            1. Revival Онлайн
              Revival Сегодня, 12:45
              +2
              Вы видимо не отличили предположение о том кто же автор, как его зовут, это одно.
              А вот суждение о том что из себя представляет конкретный названный по ФИО автор и каковы его личностные качества, это другое
            2. Stas157 Онлайн
              Stas157 Сегодня, 13:02
              0
              Цитата: БorisovичЪ
              Оба на! А где Вы увидали под новостью указание на автора?

              Это же не я увидал, я вообще не знаю кто автор! Где вы увидели, чтобы я утверждал - кто автор данной статьи?
              Цитата: БorisovичЪ
              Форумчанин только высказал свое предположение об авторе и все.

              Это разве дает право высказываться в резкой и негативной форме, тем более, о предполагаемом авторе?
              1. Dashout Офлайн
                Dashout Сегодня, 13:16
                0
                Уважаемый, я высказал свое мнение не об авторе Скоморохове, как личности - а об тексте который написал предполагаемый автор - таким текстам можно присваивать нарицательные имена. Дак вот, высказывание своего отношения к тексту, его смыслу - это и называется обсуждением. Да, на самом деле, я считаю что ряд текстов просто провокационные и призывают к активному противодействию власти, а значит и беспорядкам. Да, к таким текстам я отношусь резко отрицательно, а вы?
                Далее, вы мне не ответили: Власов патриот? Охарактеризуйте...
                1. Dashout Офлайн
                  Dashout Сегодня, 13:34
                  0
                  Цитата: Dashout
                  Далее, вы мне не ответили: Власов патриот? Охарактеризуйте...

                  Извиняюсь! Вопрос снимается... не заметил...
          2. NordUral Офлайн
            NordUral Сегодня, 12:30
            0
            Солидарен с вами, Стас!
        3. Revival Онлайн
          Revival Сегодня, 12:41
          +1
          А ваши какие предложения? Только не майдан даже если надо подставить щеку, спину, ж.., суть да хоть крепостное право только не майдан?
          Где в вашей системе координат рубеж после, которого можно на майдан?
          Я против майдана, это почти в любом случае, как минимум, на время резко ухудшит ситуацию.
          Но просто интересно где у вас предел слепого подчинения власти, любым ее решениям?
          1. Dashout Офлайн
            Dashout Сегодня, 13:17
            -1
            Цитата: Revival
            А ваши какие предложения? Только не майдан даже если надо подставить щеку, спину, ж.., суть да хоть крепостное право только не майдан?
            Где в вашей системе координат рубеж после, которого можно на майдан?
            Я против майдана, это почти в любом случае, как минимум, на время резко ухудшит ситуацию.
            Но просто интересно где у вас предел слепого подчинения власти, любым ее решениям?


            Я понимаю так, что вы призываете к майдану?
        4. Панда Онлайн
          Панда Сегодня, 13:04
          0
          Цитата: Dashout
          Без анализа видно руку Скаморохова.... все смешал - патриоты и либералы, плюс защитники ваучерной приватизации... алее? Дальше куда? в революцию? на майдан? ну давай уже, напиши...

          Умеет он все в кашу мешать ..И не поймешь татарина..! laughing
        5. Комментарий был удален.
    3. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 09:44
      +5
      Цитата: Бультерьер
      Что это было? laughing про кого этот текств вообще конкретно?) кто эти нехорошие люди?!)

      Думаю настройка пропив какой то конкретной "группы" или мнения пользователей ВО. Ибо отнести это к разряду "Новости" вряд ли будет корректно. request
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 11:02
        +3
        Цитата: НИКНН
        пропив какой то конкретной "группы"

        Пропив,пропив,тёзка ампиратора! laughing Мне статья понравилась-автору плюс.
    4. друг зверей Офлайн
      друг зверей Сегодня, 09:47
      +10
      Это про людей, для которых защита действий властей это априори патриотизм.
      1. Лопатов Офлайн
        Лопатов Сегодня, 09:57
        +4
        Как интересно... Значит любая защита власти по-Вашему априори не патриотизм?
        Просто адекватно надо относиться ко всему. Включая агитпроп.
        1. Stas157 Онлайн
          Stas157 Сегодня, 10:37
          +10
          Цитата: Лопатов
          Значит любая защита власти по-Вашему априори не патриотизм?

          А по вашему, так значит, понятие патриотизм ограничивается только защитой власти? Человек же правильно написал, что патриотизм это необязательно защита власти, тем более что эта власть может быть порою антинародной. Но именно это так любят смешивать запутинцы! Они пытаются уровнять понятия власти(Путина) и Родины в одни рамки.
          Цитата: друг зверей
          Это про людей, для которых защита действий властей это априори патриотизм.
          1. Dashout Офлайн
            Dashout Сегодня, 11:20
            -1
            Цитата: Stas157
            Они пытаются уровнять понятия власти(Путина) и Родины в одни рамки.

            да вы знаете, у меня как-то так и получается.. пока Путин во внешней политики отстаивает интересы Россия - я за Путина. Давайте репера расставим: А вот о Власове: он за Родину был? Патриот, в вашем понимании...?
            1. Stas157 Онлайн
              Stas157 Сегодня, 11:27
              +7
              Цитата: Dashout
              Давайте репера расставим: А вот о Власове: он за Родину был? Патриот, в вашем понимании...?

              Коммунист Власов был предателем!
              Коммунист Путин, тоже изменил своим принципам, ровно на 180 градусов, и превратился из коммуниста в защитника интересов олигархов, тех что обобрали и разрушили в страну в 90-е.
              Ответьте тоже пожалуйста на простой вопрос - извечное некрасовское: "А, кому на Руси жить хорошо?" ...Простому народу, часть которого за чертой, или же чиновникам и олигархам??
              Или же на вопрос: Кто кого обслуживает, правительство - народ или народ - правительство?
              И кто нам все это устроил?
            2. Stas157 Онлайн
              Stas157 Сегодня, 12:32
              +4
              Цитата: Dashout
              Патриот, в вашем понимании...?

              За народ, за землю, за семью, за традиции... Это же так просто!
              Последние же веяния от власти явно антинародные! Земли в нашем государстве больше всех в мире, и она не освоена. При этом, эта земля недоступна простым людям - аренда и продажа бешеных денег(взяток) стоит! Институт семьи вымирает, количество разводов уже больше количества браков. Рождаемость крайне низкая. Смертность превышает рождаемость(нация вымирает). А тут еще пенсионная реформа!
              Это явно не патриотические явления, возникшие вследствие плохого управления правительства . Как можно назвать олигархическое правительство патриотичным?
              1. Dashout Офлайн
                Dashout Сегодня, 13:28
                -1
                Стас, вот то что вы сейчас перечислили - я со всем согласен с вами. В чем тогда разница?
                Давайте я скажу о себе, а вы раскритикуете и так мы может постараемся понять друг - друга...
                Я не отождествляю власть Медведева и власть Путина. Более того, я резко против того, что делает Медведев со своим ВШЭ и другими пристроившимися. Для меня это как было десять лет назад неприемлемо - так и сейчас!
                Мне неприятно, что Путин спасает Медведева как и в случае с пенсионной реформой - ведь это именно Медведев провалил развитие национальной экономики! если бы был рост - то и пенсионная реформа не нужна была.
                Я рад, что Рогозин после своего назначения со скандалом вывел Военно-промышленную Комиссию из подчинения Медведева к Путину - иначе бы у нас и в ВПК сейчас был бы развал...
                Но ведь вы не можете не согласиться что армия встает с колен! страна встает с колен! Ну нельзя же этого отрицать...
            3. Леший1975 Онлайн
              Леший1975 Сегодня, 12:59
              +2
              Цитата: Dashout
              Цитата: Stas157
              Они пытаются уровнять понятия власти(Путина) и Родины в одни рамки.

              да вы знаете, у меня как-то так и получается.. пока Путин во внешней политики отстаивает интересы Россия - я за Путина. Давайте репера расставим: А вот о Власове: он за Родину был? Патриот, в вашем понимании...?

              Ну до отстаивался и во внешней тоже: (источник Известия)
              "Часть банков КНР присоединилась к антироссийским санкциям и отказалась осуществлять перечисления на счета российских кредитно-финансовых организаций.
              Об этом заявил руководитель Центрального банка России в Китае Владимир Данилов в субботу, 15 сентября."
              (источник Голос Севастополя от 15.09.18)
              "В заявлении Йенса Столтенберга прозвучали слова о том, что подходы НАТО к контактам с Россией остаются «жёсткими и твёрдыми», и что те страны, которые уже на пороге вхождения в военный альянс, в него войдут. Генсек НАТО отметил, что вхождение в Североатлантический альянс Грузии – вопрос ближайшего будущего."
              То, что Украина по факту уже стала базой США и НАТО, даже источники приводить не хочу. Потому как не видеть этого, может только совсем уже не способный думать самостоятельно, без тв.
              И вот это всё называется- интересы России?!!!!!!!!!!!!!!!!! Да нет, гражданин Dashout, это всё называется, в лучшем случае, вопиющая некомпетентность, а скорее всего ПРЕДАТЕЛЬСТВО интересов России (ещё раз смотрим на результаты, а не слова).
              И сразу говорю, заявления про ведущуюся борьбу с Западом, оставьте себе и таким же поклонникам Путина, а так же тем, кто "топит" за Путина на платной основе.
              Вся цена таким заявлениям вот тут: (источник newseum.ru)
              "Прибыло полку отпрысков российской элитки, решивших перебраться в страны НАТО.
              Сын директора Службы внешней разведки, бывшего спикера Госдумы и ветерана КГБ Сергея Нарышкина с женой и двумя внучками получил вид на жительство в Венгрии. Для получении визы он инвестировал в ценные бумаги венгерских компаний 300 тысяч евро и заплатил государству 60-тысячный сбор.
              Будет так мило, если Нарышкины пригласят на новоселье сыновей бывшего главжелезнодорожника и ветерана КГБ Владимира Якунина из Англии и Кипра, дочерей вице-спикера Госдумы Сергея Железняка, также из Англии, сына депутата Елены Мизулиной из Бельгии и дочь президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова из Франции. И они поднимут тост за кормящих умных людей российских лохов."
              1. Dashout Офлайн
                Dashout Сегодня, 13:30
                0
                Цитата: Леший1975
                Сын директора Службы внешней разведки
                руководитель Центрального банка России в Китае
                В заявлении Йенса Столтенберга и т.д.

                Зачем вам все это...
                1. Леший1975 Онлайн
                  Леший1975 Сегодня, 13:55
                  0
                  Цитата: Dashout
                  Цитата: Леший1975
                  Сын директора Службы внешней разведки
                  руководитель Центрального банка России в Китае
                  В заявлении Йенса Столтенберга и т.д.

                  Зачем вам все это...

                  Да всего лишь за той самой малой надобностью, что понимая, к чему привел, а так же к чему ещё приведёт страну Путин, не могу просто смотреть и ожидать коллапса страны. Вот жена у меня может, у неё любимая поговорка: а что толку, что ты это пишешь, как это повлияет на твою жизнь? Кровь знаете ли кипит (да, в 43 года это тоже бывает), не за себя, за страну в целом, а не за отдельных Путиных. У меня, как и у большинства, на всех войнах, что участвовала Россия, погибли предки. И что, всё это было зря? Вся пролитая кровь, все страдания моих предков были зря? А какое будет будущее у моего сына? Какое его место в стране, где полным ходом идёт формирование, скорее уж не сословий, а кланов. Стоило ли всё это прошлое и стоит ли будущее того, что бы Путин со своими друзьями набивали счета в офшорах и вели страну к исчезновению? Нужны ещё причины, что бы не молчать?
            4. свободный Онлайн
              свободный Сегодня, 13:24
              +1
              Цитата: Dashout
              Цитата: Stas157
              Они пытаются уровнять понятия власти(Путина) и Родины в одни рамки.

              да вы знаете, у меня как-то так и получается.. пока Путин во внешней политики отстаивает интересы Россия - я за Путина. Давайте репера расставим: А вот о Власове: он за Родину был? Патриот, в вашем понимании...?

              А как быть если Путин при этом совершенно игнорирует интересы населения России,вы за кого тогда?
        2. NordUral Офлайн
          NordUral Сегодня, 12:32
          +3
          Это смотря какой власти. По мне, так сейчас в России власть преступников и их покрывающих.
    5. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 09:50
      +1
      Пора переименовывать ВО в социально политическое обозрение.
      1. Наблюдатель2014 Онлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 10:28
        +10
        Злой543
        Пора переименовывать ВО в социально политическое обозрение.
        Чем вам всё происходящее не война? Война за умы, мнения это порой важней танков и самолётов бывает.Так что оставим сайт в покое hi
        1. виктор н Офлайн
          виктор н Сегодня, 11:32
          -4
          Ортодоксов немеренно. И социальных иждивенцев.
      2. NordUral Офлайн
        NordUral Сегодня, 12:33
        +1
        А другим оно и быть не может, про технику и вооружения - слишком узко. Особенно в годы грядущих социальных перемен. И которые сами по себе не возникнут.
    6. Грэг Миллер Офлайн
      Грэг Миллер Сегодня, 10:29
      +4
      Автор описал портрет типичного запутинца.
      1. NordUral Офлайн
        NordUral Сегодня, 12:35
        +2
        Все правильно! Зайдите в Думу или на шоу Соловьева - все патриоты. А законы и действия - шулеров.
    7. Сандор Клиган Офлайн
      Сандор Клиган Сегодня, 10:39
      +3
      Цитата: Бультерьер
      про кого этот текств вообще конкретно?) кто эти нехорошие люди?!)

      здесь на ВО их половина! читайте внимательно все посты и вы сами все поймете
      1. пл675 Офлайн
        пл675 Сегодня, 12:09
        +3
        здесь на ВО их половина! читайте внимательно все посты и вы сами все поймете

        да-с
        тут, лет пять назад ходили строем, и дружно кричали оды президенту и правительству.
        изменения на лицо, т.е нагнутым товарищам начинает не нравится что их имеют, а как все хорошо начиналось...
    8. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 12:09
      +3
      Цитата: Бультерьер
      кто эти нехорошие люди?

      hi
      А то Вы их не знаете. Это наши доморощенные национал-предатели - амнуэли, навальные, илларионовы, макаревичи, шендеровичи, чубайсы, курицыны (рынски), некрасовы, явлинские, быковы, митрохины, новопрудские, рыбаковы, гозманы, драндины, исаевы, гончаровы, альбацы, рыжковы и пр. нечисть. Много их развелось со времени распада СССР. yes И во главе этого воинства - "меченый". negative
      1. ДЕДПИХТО Онлайн
        ДЕДПИХТО Сегодня, 12:31
        0
        laughing Лелек! Как эти явные национал-предатели относятся к тайным, о которых тема? Эти неопасные,потому как не скрывают свои намерения ,типа амнуеля. Гораздо хуже другие, подкидывающие чепчики и оправдывающие антинародную власть. Стрелочки переводим ненавязчиво c либералов-предателей на ультралибералов-предателей,Лелек? wink laughing
      2. Леший1975 Онлайн
        Леший1975 Сегодня, 12:36
        +1
        Цитата: Лелёк
        Цитата: Бультерьер
        кто эти нехорошие люди?

        hi
        А то Вы их не знаете. Это наши доморощенные национал-предатели - амнуэли, навальные, илларионовы, макаревичи, шендеровичи, чубайсы, курицыны (рынски), некрасовы, явлинские, быковы, митрохины, новопрудские, рыбаковы, гозманы, драндины, исаевы, гончаровы, альбацы, рыжковы и пр. нечисть. Много их развелось со времени распада СССР. yes И во главе этого воинства - "меченый". negative

        И во главе этого воинства сейчас ВВП, а далее в колонне все, кто его поддерживает.
    9. Леший1975 Онлайн
      Леший1975 Сегодня, 12:32
      +2
      Цитата: Бультерьер
      Что это было? laughing про кого этот текств вообще конкретно?) кто эти нехорошие люди?!)

      Одного прямо сейчас припомню. И далеко ходить не буду. Ба, да ведь гражданин Бультерьер прямо здесь, на сайте ВО все рубахи на груди изорвал (в чём только ещё ходит?) за власть и её "мудрые" решения. Странно, если гражданин Бультерьер себя не узнал. Автору плюс. Очень коротко и доходчиво объяснил всю суть их агитации, всем таким гражданам.
    10. Николай Фёдоров Офлайн
      Николай Фёдоров Сегодня, 12:54
      -1
      Цитата: Бультерьер
      Что это было? laughing про кого этот текств вообще конкретно?) кто эти нехорошие люди?!)

      Главное, чтобы прочитавший сиё творение от неизвестного автора народ понял, что мы не все одинаковы, что есть кое-кто, кто кажется нашим, но на самом деле это враги, и главное - это пристально вглядываться в окружающих тебя людей. В общем, всё по-старому - надо поделить народ на правильных и неправильных.
      Бывают неизвестные снайперы... Бывают неизвестные авторы...
  2. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 09:36
    +7
    Они с пеной у рта будут доказывать, что других вариантов экономического «развития» не существовало и не существует, что приняты единственно верные решения, а кого такие решения не устраивают – тот подлый враг и агент Госдепа.
    Да! Ярые запутинцы одним словом.Вот на миллион выступление человека и гражданина России.На миллион!
    1. Опер Офлайн
      Опер Сегодня, 09:54
      +3
      Ааааа ... вот оно, как - ярые запутинцы?! А Путин значит глава пятой колонны надо понимать?! laughing Вы уж дорогой товарищ, Наблюдатель, вспомнили бы уж тогда, что такое слово, как патриот долгие и долгие годы после 1917 было ругательно-мелкобуржуазным?! Потом просто малоупотребляемым.А теперь оказывается у нас Путин и проголосовавшие за него люди пятая колонна!!!!! Простите, а кто же тогда 4-е других и много их?! Вероятно патриоты это те, кто на митингах 9 сентября в Москве и Петербурге по столбам и сфетофорам, как обезьяны лазали?!)))))))
      Вам уже совершенно не заморачиваясь просто не статью даже, а лозунг какой то здесь подбрасывают для разжигания скандала, а вы ведетесь и рады!!! Олигархи и ваучеризация...Скоро просто палец вероятно показывать будут!
      1. Наблюдатель2014 Онлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 10:04
        +5
        Опер (Игорь)
        Ааааа ... вот оно, как - ярые запутинцы?! А Путин значит глава пятой колонны надо понимать?......
        А в России все кто запутинец тот патриот России? wassat goodВсе кто против путинской власти все враги России? wassat Феноменально good Лично вам вопрос можно? Вот если фашисты к власти придут, вы тоже будите за них?Ну чтобы не испортить свою карьеру и тд. ?Чисто чтобы понять человека который в угоду своим личным няшкам,Поддерживающий геноцид своего народа.
        1. Karenius Офлайн
          Karenius Сегодня, 10:21
          +2
          Цитата: Наблюдатель2014
          Вот если фашисты к власти придут, вы тоже будите за них?

          Вот аналогичный момент я видел 30 лет назад... Милиционер, охранявший резиденцию правителя, заявил лидеру оппозиции:"Если завтра во власти будете вы, то сами тоже будете требовать от милиции всё такое пресекать!" :)
        2. Опер Офлайн
          Опер Сегодня, 10:27
          +8
          Нет Наблюдатель, патриот России это вообще понятие аполитичное и к партиям и политическим группам отношение не имеющее! Вы уже наверное большой мальчик и должны сами это понимать. Без моих подсказок. Честно говоря обсуждать здесь уже просто какие то лозунги вброшенные считаю ниже своего достоинства. Поговорим еще с вами обязательно на действительно серьезные темы.
          1. Наблюдатель2014 Онлайн
            Наблюдатель2014 Сегодня, 10:38
            +6
            Опер (Игорь)
            Честно говоря обсуждать здесь уже просто какие то лозунги вброшенные считаю ниже своего достоинства. Поговорим еще с вами обязательно на действительно серьезные темы.
            Да ладно вам про достоинство.Дюже круто звучит.А вот про серьёзные темы с превеликим удовольствием поговорил бы.Да в последнее время наша власть проблем подкинула через край.Поэтому и вынуждены друг другу в глотку вцепится.Заметили как общество раскололи ещё больше? Заметили.С превеликим удовольствием лучше проблемы и новые направления в ПТРК обсудили бы,например.Чем эту жижу месить.Но как говорится если ты не занимаешься политикой.То рано или поздно политика займётся тобой.
          2. Сандор Клиган Офлайн
            Сандор Клиган Сегодня, 10:45
            +2
            Цитата: Опер
            Поговорим еще с вами обязательно на действительно серьезные темы.

            и меня возьмите.......я то же хочу на серьезные темы!
          3. Леший1975 Онлайн
            Леший1975 Сегодня, 13:12
            +1
            Цитата: Опер
            Нет Наблюдатель, патриот России это вообще понятие аполитичное и к партиям и политическим группам отношение не имеющее! Вы уже наверное большой мальчик и должны сами это понимать. Без моих подсказок. Честно говоря обсуждать здесь уже просто какие то лозунги вброшенные считаю ниже своего достоинства. Поговорим еще с вами обязательно на действительно серьезные темы.

            Конечно, понятие аполитичное. Вот оно: "Патриот - Человек, преданный своему народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей Родины."
            А теперь посмотрите и сообщите, где у Путина и его команды: 1) преданность своему народу (в свете принятия законов, ухудшающих положение народа)?
            2) любовь к отечеству (в свете: Сын директора Службы внешней разведки, бывшего спикера Госдумы и ветерана КГБ Сергея Нарышкина с женой и двумя внучками получил вид на жительство в Венгрии)
            3) На какие жертвы и подвиги во имя интересов Родины готовы Путин и его команда? (персонально на что готов Чубайс, Греф, Матвиенко и др.) Что бы я не приводил, на какие жертвы они идут, что бы обосноваться на ПМЖ за границей и зарегистрировать там же имущество.
            Ну дак как, насчёт серьёзного разговора по пунктам, о "патриотизме", а по делам, так именно предательстве Путина и его команды?
            1. Tank Hard Онлайн
              Tank Hard Сегодня, 13:41
              0
              Цитата: Леший1975
              персонально на что готов Чубайс, Греф, Матвиенко и др.

              Вот конкретный вопрос! Мне так же любопытно... yes
          4. Revival Онлайн
            Revival Сегодня, 13:25
            0
            Добрый день, вы в очередной раз ловко ушли от неудобного вопроса.
            Только прием ухода уже не раз вами применен и поэтому резко становится заметным. Смените прием ухода от ответа на неудобный вопрос.
          5. свободный Онлайн
            свободный Сегодня, 13:31
            0
            Цитата: Опер
            Нет Наблюдатель, патриот России это вообще понятие аполитичное и к партиям и политическим группам отношение не имеющее! Вы уже наверное большой мальчик и должны сами это понимать. Без моих подсказок. Честно говоря обсуждать здесь уже просто какие то лозунги вброшенные считаю ниже своего достоинства. Поговорим еще с вами обязательно на действительно серьезные темы.

            Аполитичный говорите.Вот уж не ожидал от вас такой глупости,человек вы не глупый вроде.Как вы собираетесь претворять свои идеи блага для народа не занимаясь политикой?Не имея своих представителей во власти?Да кто ж вам тогда даст что то делать,кто вас слушать будет.Уж не специально вы это сказали?
        3. Tank Hard Онлайн
          Tank Hard Сегодня, 13:26
          0
          Цитата: Наблюдатель2014
          Лично вам вопрос можно? Вот если фашисты к власти придут, вы тоже будите за них?

          А как понять что фашисты? Вы их как различаете? Помнится вам и усташи были не усташи, а добрые хорватские ребята... request
    2. Revival Онлайн
      Revival Сегодня, 13:16
      0
      Да смотрел эту запись, мысль верная
  3. Бригадир Офлайн
    Бригадир Сегодня, 09:39
    -3
    Имя им - ПУТИНОИДЫ !
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 10:05
      -6
      Окей в стране 80%-86% путиноидов. Остальных как кликать будем? Например тебя.
      1. Сандор Клиган Офлайн
        Сандор Клиган Сегодня, 10:47
        +1
        Цитата: Грибок
        в стране 80%-86% путиноидов. Остальных как кликать будем? Например тебя.

        меня можно просто человек и гражданин, кстати за слово "путиноид" еще год назад сразу в бан пихали....
      2. Леший1975 Онлайн
        Леший1975 Сегодня, 13:14
        +1
        Цитата: Грибок
        Окей в стране 80%-86% путиноидов. Остальных как кликать будем? Например тебя.

        А чё так мало? Вон, при выборах, были случаи и по 146% насчитывали. Напомнить?
  4. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 09:48
    +11
    Хорошая статья +
    Теперь еще добавилось-Ты что хочешь что бы было как на Украине.
    1. Stas157 Онлайн
      Stas157 Сегодня, 11:18
      +3
      Цитата: Гуру
      Хорошая статья +

      Присоединяюсь. Особенно в свете:
      На фоне последних событий, связанных с весьма странными реформаторскими инициативами правительства РФ, очевидно, навязанными иностранными институтами (включая МВФ)
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 09:49
    +4
    Это так называемые "двуликие ан-усы wassat " или по простому, прос-титутки от политики, пачками покупаются, ими вовсю пользуются, а далее, как и положено, презерватив просто выкидывается, благо, заменить его не проблема! В основном это низкоинтеллектуальные существа, люто ненавидящие Россию, из за своей неудачной жизни и непомерных амбиций!
  6. Панда Онлайн
    Панда Сегодня, 09:58
    +10
    Но эти люди сразу же уходят от дискуссии, когда перед ними встаёт простой вопрос: кому именно в нашей стране экономические решения из разряда ваучерной приватизации принесли пользу?

    Ответ на этот вопрос грозит статьей..(думаю меня все поняли)))
    1. Комментарий был удален.
  7. Zubr Онлайн
    Zubr Сегодня, 10:02
    +10
    Ничего не конкретизируется, но предоставили нам выбор, кто на самом деле враг.. smile Этих приспособленцев и любителей мошны, достаточно в каждой партии.
    Вот и Наталью Владимировну Поклонскую сливают. В ответ на несколько будущих громких дел и собранных материалов на наших думцев.
    https://www.gazeta.ru/politics/2018/09/11_a_11961259.shtml
    И что самое интересное, тишина на всех каналах. Хомячки думские поджали лытки.
    1. Stas157 Онлайн
      Stas157 Сегодня, 11:22
      +6
      Цитата: Zubr
      Вот и Наталью Владимировну Поклонскую сливают.

      Вот Поклонская - настоящий патриот! Хотя я и во многом с ней не согласен, и совсем не разделяю ее многих взглядов, особенно по поводу монархизма... но она настоящая, не как эти, остальные из Единой России, готовые взять под козырек любой пакости предложенной правительством.
    2. Nehist Офлайн
      Nehist Сегодня, 12:02
      +1
      Что вы все Поклонскую то хвалите? Она не против повышения пенсионного возраста!!! Она против повышения в том виде в которым сейчас все это сделанно!!! Слова Путина один в один!!! Очнитесь!!!
      1. Zubr Онлайн
        Zubr Сегодня, 12:36
        +3
        Давно уже все очнулись. Поклонскую, лично я понимаю как женщину, в данном случае. Вышла за муж, появилась семья и она как настоящая женщина, не стала портить карьеру мужчине которого любит и уважает. Но Поклонской нужно отдать должное, что она всеми силами старалась оправдать доверие граждан страны, за которую она переживает. Когда она помогала урегулировать проблемы Крыма, все кричали УРА !!!!, как только она начала говорить правду в глаза, она стала неугодной ! Вы тоже ослепли товарищ полковник ? Никто из думской фракции ЕР в Москве в думе не возражал против "пенсионной шарады", кроме неё. А все мужики думские из ЕР, языки в пятую точку затянули.
    3. Николай Фёдоров Офлайн
      Николай Фёдоров Сегодня, 13:33
      0
      Цитата: Zubr
      Ничего не конкретизируется, но предоставили нам выбор, кто на самом деле враг..

      Предоставили выбор? Ну, да... Выбор идиёта - вглядись в лица соседей, и выбери, кто из них враг...
      Цитата: Zubr
      Вот и Наталью Владимировну Поклонскую сливают. В ответ на несколько будущих громких дел и собранных материалов на наших думцев.

      Это сливают лишних и вредных руками Поклонской. А Поклонскую вообще-то двигают выше и выше. Пиарят её знатно. Неужели в президенты?
      1. Zubr Онлайн
        Zubr Сегодня, 13:47
        0
        С логикой у вас всё в порядке смотрю.
        Предоставили выбор? Ну, да... Выбор идиёта - вглядись в лица соседей, и выбери, кто из них враг...


        Мыслите вы уважаемый слишком размытыми категориями. Или боитесь кого ?

        Это сливают лишних и вредных руками Поклонской. А Поклонскую вообще-то двигают выше и выше. Пиарят её знатно. Неужели в президенты?


        Вы тоже из них ?
  8. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 10:02
    -3
    Очень много пятой колонны и на ВО. Палятся быстро. России судьба украины не грозит. Всех зачинщиков и провокаторов пересажают. Надо будет расстреляют. И правильно сделают.
    1. Nehist Офлайн
      Nehist Сегодня, 12:05
      +4
      Знаете что я Вам скажу!!! Я Вас Сам угроблю!!! Можете подать на меня в суд!!! Но вы кроме блеяния ни чего не умеете!!! И да можете сщитать меня 5й колоной но Путин обосрался очень давно!!!м Жаль народ позно понимать начал
      1. Грибок Офлайн
        Грибок Сегодня, 12:15
        -4
        Терпи хлопчик. Путин ещё 6 лет будет править. А там его приемник. Так что можешь уехать из страны.
        1. Леший1975 Онлайн
          Леший1975 Сегодня, 13:20
          +2
          Цитата: Грибок
          Терпи хлопчик. Путин ещё 6 лет будет править. А там его приемник. Так что можешь уехать из страны.

          Народная мудрость: "не хвались идучи на рать а хвались идучи с рати". Посмотрим, кому придётся уезжать, может и Грибок чемодан соберёт, если конечно хозяева, в стране "не забудут", частные самолёты они такие, не резиновые.
        2. Revival Онлайн
          Revival Сегодня, 13:48
          0
          Мне нравиться что вы не скрываете что готовы быть пусть даже и рабом.
          Правильно, если человек честно об этом заявляет, то это его выбор и я вас не осуждаю
    2. свободный Онлайн
      свободный Сегодня, 13:35
      +1
      Цитата: Грибок
      Очень много пятой колонны и на ВО. Палятся быстро. России судьба украины не грозит. Всех зачинщиков и провокаторов пересажают. Надо будет расстреляют. И правильно сделают.

      Так ты и есть пятая колонна и провокатор.А спалился ты действительно быстро,топорно работаешь.
  9. Анатольевич Офлайн
    Анатольевич Сегодня, 10:03
    +7
    Путинское правительство и иже с ними, нам выкатят еще не один арбуз.
    Например ювенальную юстицию, которая пока как бы в тени. Двуликие антинародные кремлевские враги так просто не уймутся.
    1. свободный Онлайн
      свободный Сегодня, 13:39
      0
      Цитата: Анатольевич
      Путинское правительство и иже с ними, нам выкатят еще не один арбуз.
      Например ювенальную юстицию, которая пока как бы в тени. Двуликие антинародные кремлевские враги так просто не уймутся.

      Да не в тени ювеналка,цветет уже в Пермском крае потом и до остальных доберется.Приказ КДН от 15.09.18 по Пермского края.Почитайте волосы на голове встанут дыбом.
  10. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:03
    +3
    ...
    Как пятая колонна рядится в "настоящих патриотов"?
    .. позвольте поинтересоваться, а кто автор?... request
    1. Zubr Онлайн
      Zubr Сегодня, 10:20
      +2
      А вот и пятая колонна.
      https://www.znak.com/2018-09-11/v_kalmykii_popala_studentka_snyavshaya_na_video_vbros_byulleteney_na_izbiratelnom_uchastke
      1. Genry Офлайн
        Genry Сегодня, 11:07
        +2
        Все эти ролики легко "палятся", когда указывается номер участка и сравнивается с видео-трансляцией с этого участка. Оказывается, что обстановка не совпадает.
        И на этом видео видна убогость обстановки, с развешенными флажками, пустыми столиками и примитивным ящиком для бюллетеней.
        1. Zubr Онлайн
          Zubr Сегодня, 11:15
          +3
          А как вам такое заявление ?
          Или вам хоть мочись в глаза, а вам всё божья роса ?
      2. Вадим237 Онлайн
        Вадим237 Сегодня, 11:33
        -4
        В такие видеоролики только недалёкие верят.
        1. Zubr Онлайн
          Zubr Сегодня, 11:49
          0
          laughing Ещё один "просветлённый". Прямое заявление Миронова, для вас не авторитет ? Ну извините, у вас тогда действительно с пониманием обстановки большие проблемы.. smile
    2. Stas157 Онлайн
      Stas157 Сегодня, 11:48
      +4
      Цитата: a.s.zzz888
      позвольте поинтересоваться, а кто автор?

      Пожать руку хотите? Статья что надо! Согласен с вами. И какая разница кто автор? Не надо поклоняться авторитетам. Кто бы это ни был главное - мысль, а она правильная!
  11. CruorVult Офлайн
    CruorVult Сегодня, 10:06
    +4
    Аноним сетует на "патриотов", "а кто с ними не согласен - враг" и тут же, всех кто с ним не согласен записал в пятую колонну. Бггг.
  12. samarin1969 Онлайн
    samarin1969 Сегодня, 10:15
    +4
    Ни фото , ни фамилий. Можно под статью подвести всех публичных политиков.
    1. varakin_54 Офлайн
      varakin_54 Сегодня, 10:44
      +3
      Посмотрите последние митинги по пенсионной реформе организованных Навальным. Кто там был, пенсионеры, которым уже ничего не грозит, и школьники, которым до пенсии, как медным котелкам.
    2. Zubr Онлайн
      Zubr Сегодня, 10:49
      +3
      Ни фото , ни фамилий.

      Если бы тут огласили имена, должности, фото политиков, за недоказанностью материалов, могут пришить статью 129 УК РФ, Клевета. Но надеюсь с последними "Реформами" и "Выборами" в регионах иллюзий у всех поубавилось и стало больше сторонников КПРФ, гораздо больше. Попробуй сейчас начни в судах с ними тягаться ? Разоришься. Всё давно уже куплено и продано, рука, руку моет. Нет у нас в правительстве политической народной воли. Они взрастили новый клан, чётко направленный на уничтожение русского народа.
  13. masterovoy Офлайн
    masterovoy Сегодня, 10:33
    +1
    Полагаю, расшифровывается это так: "В Окружении президента сформированы и дополнительно формируются и активно действуют в борьбе за власть и расходование бюджета группировки олигархов, единороссов, думцев и прочей нечисти, ведь большинство СМИ и сетей инета принадлежит им. Между ними ведутся "боевые действия" за влияние на существующую систему управления страной и президента. Эти группировки имеют хорошо скрытую систему управления. Цель их действий, помимо сказанного выше, ослабление власти ВВП и страны в целом. "Откуда руки растут" думаю догадаться не сложно.
  14. Комментарий был удален.
  15. varakin_54 Офлайн
    varakin_54 Сегодня, 10:38
    +5
    Эти люди пытались развалить в феврале 1917, но ссылаются на октябрь. В 1991 году им это удалось, но не надолго. Когда я слышу о том что, народ должен... с сожалением вспоминаю 1937 год. Здоровый климат на Севере самое то.
    1. Вадим237 Онлайн
      Вадим237 Сегодня, 11:35
      -5
      "С сожалением вспоминаю 1937 год "- Простите, а вы в 1937ом жили?
  16. Prjanik Онлайн
    Prjanik Сегодня, 10:39
    +2
    Чем сильнее и независимее Россия во внешней политике, тем активнее становятся попытки подкопаться ко власти и развалить всё изнутри, это аксиома на все времена.
  17. alexmach Офлайн
    alexmach Сегодня, 10:45
    +4
    Господи. Новая охота на ведьм и поиск неправых? Да думать просто учитесь и анализировать происходящее. Этого достаточно, никаких типов "врагов и провокаторов" при этом вам не понадобиться.
  18. Оператор Онлайн
    Оператор Сегодня, 10:48
    -2
    Очередная статья членов пятой колонны - поклонников грузинского террориста Залкинда/Удальцова, к гадалке не ходи.
  19. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 10:50
    +1
    Автор, передергивает, нет ни какой так называемой "пятой колонны"..Кто девушку ужинает, тот её и танцует...Обычная игра в наперстки государства с народом.Все тож самое.Обещание "ништяков" и даже получение "ништяков", но когда получивший "ништяки", видит, что его обманули, и пытается протестовать, тут же появляются те , которые говорят: "Мы тебе по протестуем, а еще ты нам квартиру должен"...
    1. Nehist Офлайн
      Nehist Сегодня, 12:08
      0
      Не поверите!!! Но 5я колонна есть!!! Это простой народ,доведенный до отчаяния
  20. Комментарий был удален.
  21. DigitalError Офлайн
    DigitalError Сегодня, 11:09
    +7
    Нет никакой пятой колонны. Есть эксплуататоры и эксплуатируемые, а "пятая колонна" просто лижет эксплуататорам в надежде стать ими. Такова человеческая природа, увы.
    1. Вадим237 Онлайн
      Вадим237 Сегодня, 11:40
      -5
      А у эксплуатируемых сейчас есть свобода выбора, работай на кого то или работай на себя, можно комбинировать.
      1. TAMBU Офлайн
        TAMBU Сегодня, 12:04
        +3
        Эта иллюзия заложена в принципе подчинения огромной страны под названием США. Иллюзия эта называется "Американская мечта". Суть ее в том что любой классово "неполноценный" в глазах капиталиста человек может оказаться "своим" много работая и правильно инвестируя прежде всего свой труд. Секрет этой хитрости заключается в том, что класс мелкого буржуа, которым стремится постоянно стать пролетарий на одном из этапов своего развития будет обязательно задавлен чисто экономически или своим конкурентом - таким же мелким буржуа, или что более вероятно как раз капиталистом, который в силу своего финансового могущества в любом капиталистическом и уж тем более империалистическом обществе имеет неоспоримое преимущество перед любыми иными классами. Такова система под названием капитализм, так что, уважаемый, давайте не втирайте про свободу выбора. Лишь единицы из миллионов при помощи цинизма, криминала и прочих прелестей кап системы смогут стать капиталистами.
        1. DigitalError Офлайн
          DigitalError Сегодня, 12:20
          +4
          Все верно. Для поддержания иллюзий работодатели создают "карьерные планы" и прочий "кадровый резерв". Суть в том, что ты сначала сделай "ЭТО" а потом тебе "это". И вот ты делаешь, и делаешь, и делаешь, а "это" получают сват-зять-брат руководства. Но ты продолжаешь делать, ибо надежда умирает последней.
          1. TAMBU Офлайн
            TAMBU Сегодня, 13:34
            0
            Надежда это уже не плохо в понимании капитала... Надежда еще и не всем дается, еще ее нужно заслужить. Надежда более осязаемое и более "материальное" понятие, не зря же именно dream - мечта, грезы, сновидения, фантазии...они всегда более циничны чем мы думаем =)
      2. свободный Онлайн
        свободный Сегодня, 13:45
        0
        Цитата: Вадим237
        А у эксплуатируемых сейчас есть свобода выбора, работай на кого то или работай на себя, можно комбинировать.

        А есть у эксплуатируемых свобода выбора уровня зарплаты или пенсии.Нет.Твоя свобода это свобода выбрать между плохо и еще хуже.
  22. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:11
    -4
    Типичный довод лжепатриотов сегодня таков: «Хотите как на Украине?»
    А, что хотите вы, автор не поставивший даже подписи под своим "творением"? Хотя "набитая рука" просматривается и дает повод предполагать авторство.
  23. Кукуруза Офлайн
    Кукуруза Сегодня, 11:20
    -2
    Т.е. это злобные институты контролируют власть в России, сперва заставляют чиновников разворвывать страну, а "президента" принимать античеловеческие законы.
    Затем эти же иностранные институты с помощью 5-колонны пытаются свергнуть эту подконтрольную им власть. Я правильно понял автора статьи?
    1. Вадим237 Онлайн
      Вадим237 Сегодня, 11:43
      -5
      "Античеловеческие законы" - Это что же за законы такие - в развёрнутом варианте.
      1. сайгон Онлайн
        сайгон Сегодня, 13:47
        0
        Пенсионная реформа пример самый яркий во всей красе этих анти человечных законов .
    2. masterovoy Офлайн
      masterovoy Сегодня, 13:26
      0
      По моему мнению, сегодня у ВВП существенный кадровый голод, недостаточно сил и средств для решения всех государственных внутренних проблем, включая управление СМИ и он вынужден искать компромиссы даже с группировками, пытающимися его устранить от власти.
  24. Prjanik Онлайн
    Prjanik Сегодня, 12:11
    -2
    Поскольку всерьёз заговорили про расчёты в обход доллара и демонтаж глобального миропорядка одного гегемона, то и ожидаема вся эта канитель с санкциями, мнимыми изоляциями и недовольством "антинародной властью", то ли ещё будет.
  25. лысова Онлайн
    лысова Сегодня, 12:17
    -3
    Если уж говорить об этом, то досказано. Вот автор, например, оскорбил меня , приписав к придатку. Автор прав - сейчас самоё удобное время подзаначивать, народ то довели. Причём, что правда , то правда. Кстати, Путина не надо судить - кто бы ещё в данные времена смог бы собрать, такой внешнеполитический кулак. Внутри России погано и куда деваться? - бунтовать ? - может хватит. Сейчас скорее всего отвлекут, назрело, но это то же надо. А менять систему нажирательства надо.
  26. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 12:20
    -2
    Статья манипуляция , вызванная раздражением автора на

    На фоне последних событий, связанных с весьма странными реформаторскими инициативами правительства РФ, очевидно, навязанными иностранными институтами (включая МВФ), в нашей стране проявила себя пятая колонна нового типа. Причём здесь понятие «новый тип» отражает далеко не всю суть явления и процесса.

    И много воды
    Речь идёт о людях, которые позиционируют себя в доску патриотами и поборниками традиционных ценностей, рвут рубаху на груди, но на деле являются апологетами антинародных решений, проталкиваемых теми, для кого сами понятия «сильная Россия» как кость в горле.

    Потому что вопрос , поставленный автором , не стоит и выеденного яйца у любого патриота России
    Но эти люди сразу же уходят от дискуссии, когда перед ними встаёт простой вопрос: кому именно в нашей стране экономические решения из разряда ваучерной приватизации принесли пользу?

    Это выгодно сионистам и их служкам - олигархам.
    Потому что автор статьи

    Речь идёт о людях, которые позиционируют себя в доску патриотами и поборниками традиционных ценностей, рвут рубаху на груди,

    Но как это касается их личного материального - так сразу в кусты.
    В 1941г автор агитировал бы всех на фронт - а сам бы в кусты.
  27. Rimlianin Офлайн
    Rimlianin Сегодня, 12:38
    -2
    Россия - европейское демократическое государство. Открытое и свободное. По крайней мере, к этому мы шли в феврале 17 года и в конце 80-х. Только вот свобода и демократия быстро закончились. В первом случае - тогдашние лидеры не смогли удержать порядок в условиях войны и развала армии, в результате чего страна скатилась в гражданскую войну и большевистскую диктатуру, во втором - плодами демократии воспользовались клептократы и сразу, присвоив власть, свернули нафиг эту демократию, оставив от нее одно название. У нас сейчас не суверенная, а имитационная демократия. И только в условиях сменяемости власти, ее рельной ответственности перед гражданами, наличия свободных СМИ и сильных профсоюзов мы будем жить так, как должны. Как давно уже живет Европа, да и Юго-Восточная Азия, перенявшие европейские демократические ценности. И не надо строить из себя какой-то особенный народ, отдельную Цивилизацию, выдумывать свой путь. Мы принадлежим европейской цивилизации, ментально мы тоже европейцы, да и пол страны географически расположено в Восточной Европе.
    1. TAMBU Офлайн
      TAMBU Сегодня, 13:39
      0
      Дай Бог Вам пожить так же как жили люди в России с февраля по октябрь 1917 года и в РФ с 91-го по 98-ой еще раз. Очевидно что вы не вполне вкусили всех прелестей свободной демократии. Надо еще раз, с первого раза не дошло...
  28. bubelik Офлайн
    bubelik Сегодня, 12:42
    +1
    Подождите, правильно ли я понял смысл статьи: отныне на ВО те, кто защищает власть - враги?
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
      2. bubelik Офлайн
        bubelik Сегодня, 13:19
        -1
        А некогда нам всем будет: я полагаю, что в этот раз интервенция не заставит себя долго ждать и будет она не силами одного экспедиционного корпуса
      3. TAMBU Офлайн
        TAMBU Сегодня, 13:41
        0
        Этот вопрос тревожил в 1917 году все население страны...так и жили так и воевали с ним...одна идея оказалась жизнеспособней и привлекательней другой, она и победила в итоге.
    2. Леший1975 Онлайн
      Леший1975 Сегодня, 13:40
      0
      Цитата: bubelik
      Подождите, правильно ли я понял смысл статьи: отныне на ВО те, кто защищает власть - враги?

      Ну это смотря на чьей Вы стороне.
      1. Tank Hard Онлайн
        Tank Hard Сегодня, 13:45
        0
        Цитата: Леший1975
        Ну это смотря на чьей Вы стороне.

        А на чьей стороне Вы?
      2. bubelik Офлайн
        bubelik Сегодня, 13:49
        0
        Ответ на этот вопрос не должен меняться в зависимости от того, на чьей читающий стороне. Статья либо об одном, либо о другом.
    3. сайгон Онлайн
      сайгон Сегодня, 14:00
      0
      А власть со своими реформами наверное друг граждан , власть объявляющая о отказе от социальных гарантий наверное самое святое и дорогое для людей ?
      Любить свою страну и власти этой страны вещи очень разные .
  29. Комментарий был удален.
  30. Tank Hard Онлайн
    Tank Hard Сегодня, 13:33
    0
    Неоднозначная статья, и автора не видать... recourse