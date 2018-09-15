Генсек НАТО: Грузия вот-вот станет членом альянса. Военная машина приближается

Генеральный секретарь НАТО явно запутался в собственных заявлениях. Ещё несколько недель назад Столтенберг заявлял, что НАТО не рассматривает Россию как противника и, уж тем более, как врага. Но затем, получив указания от более значимых фигур, решил заявить о российской угрозе.По словам Столтенберга, «Москва готова использовать военную силу против своих соседей». Далее генсек западного военного блока заявил, что НАТО будет противостоять «российскому напору» и дальше помогать своим союзникам.В заявлении Йенса Столтенберга прозвучали слова о том, что подходы НАТО к контактам с Россией остаются «жёсткими и твёрдыми», и что те страны, которые уже на пороге вхождения в военный альянс, в него войдут. Генсек НАТО отметил, что вхождение в Североатлантический альянс Грузии – вопрос ближайшего будущего.Обращает на себя внимание тот факт, что своё заявление Столтенберг, который ранее призывал к диалогу с Россией, сделал сразу же после встречи с советником президента США Джоном Болтоном. Тем самым Столтенбергу дали понять, кто в НАТО реальный кукловод, а кто должен выступать не более чем говорящей головой. Именно в режим говорящей головы Столтенберг и перешёл после этой встречи, так и не пояснив, готовы ли в НАТО менять устав ради вступления в альянс Грузии, заявляющей о территориальных проблемах.