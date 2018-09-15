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Генсек НАТО: Грузия вот-вот станет членом альянса. Военная машина приближается

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Генеральный секретарь НАТО явно запутался в собственных заявлениях. Ещё несколько недель назад Столтенберг заявлял, что НАТО не рассматривает Россию как противника и, уж тем более, как врага. Но затем, получив указания от более значимых фигур, решил заявить о российской угрозе.

По словам Столтенберга, «Москва готова использовать военную силу против своих соседей». Далее генсек западного военного блока заявил, что НАТО будет противостоять «российскому напору» и дальше помогать своим союзникам.

Генсек НАТО: Грузия вот-вот станет членом альянса. Военная машина приближается



В заявлении Йенса Столтенберга прозвучали слова о том, что подходы НАТО к контактам с Россией остаются «жёсткими и твёрдыми», и что те страны, которые уже на пороге вхождения в военный альянс, в него войдут. Генсек НАТО отметил, что вхождение в Североатлантический альянс Грузии – вопрос ближайшего будущего.

Обращает на себя внимание тот факт, что своё заявление Столтенберг, который ранее призывал к диалогу с Россией, сделал сразу же после встречи с советником президента США Джоном Болтоном. Тем самым Столтенбергу дали понять, кто в НАТО реальный кукловод, а кто должен выступать не более чем говорящей головой. Именно в режим говорящей головы Столтенберг и перешёл после этой встречи, так и не пояснив, готовы ли в НАТО менять устав ради вступления в альянс Грузии, заявляющей о территориальных проблемах.
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53 комментария
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  1. TarasVE Офлайн
    TarasVE Сегодня, 10:07
    +2
    Уже давно пора понять, что все западные политики про...тутки, говорят то что от них хотят услышать. В одном месте за диалог с Россией в другом против.И так у них поступают абсолютно все. Уже пора привыкнуть к этому и не обращать на их слова внимание.
    1. Dashout Офлайн
      Dashout Сегодня, 10:19
      +2
      Цитата: TarasVE
      Уже пора привыкнуть к этому и не обращать на их слова внимание.

      На мой взгляд, если в Сирии им дать по рылу, то истерика западная сначала переключится на другую тему, потом - поутихнет. Мы уже давно в положении лежащего, которого с удовольствием пинают хулиганы..
      1. bulvas Офлайн
        bulvas Сегодня, 13:27
        0
        Цитата: Dashout
        На мой взгляд, если в Сирии им дать по рылу, то истерика западная сначала переключится на другую тему, потом - поутихнет.


        Хотят взять Грузию - пусть берут, все равно не остановить процесс


        Они любым путем стремятся к Каспию, сначала Грузия, потом Азербайджан и Каспий

        Потом Казахстан.

        Им надо поставить ПРО ближе к центру России, Уралу, Сибири



        Придется на ней проверить 5- статью НАТО, они не просто так ее берут, для новых провокаций в Абхазии и Южной Осетии

        Или сейчас ударить по этому институту с комарами.

        Пора уже действовать на упреждение, по-хорошему никак не получается
    2. Панда Онлайн
      Панда Сегодня, 10:23
      +1
      По словам Столтенберга, «Москва готова использовать военную силу против своих соседей»

      Особенно с Грузией ..Там бактериологическое оружие испытывают и прям в открытую..(в Казахстане тоже пару лабороторий США аналогичных имеются) Эх Россия терпеливая душа ,если бы мы могли действовать как Израиль ,то уже давно ковровыми бомдадировками зачистили свои границы ..Но увы, это не наш метод.! soldier
      Если Грузин примут в нато ,то это уже деградация этого блока началось ..Россия Турцию скоро выдернет из их членов ..И вот тогда посмотрим господа!
      1. mgero Офлайн
        mgero Сегодня, 11:52
        +2
        Россия Турцию скоро выдернет xorosho skazana. No est odin No, "Oni" vidernivayut stranu za stranoy iz rossiskogo vliyaniya a Vi kak skazali " скоро " budete, vot i raznitca.
    3. Андрей К Офлайн
      Андрей К Сегодня, 10:35
      +3
      Йенс Столтенберг:
      ...вхождение в Североатлантический альянс Грузии – вопрос ближайшего будущего...

      Лихой парень!
      Грузия в курсе, что больше не будет поднимать вопрос про ЮО и Абхазию?
      Как только вступит - это автоматически будет означать, что никаких территориальных споров с соседями у Грузии нет laughing
      1. Лелёк Офлайн
        Лелёк Сегодня, 10:55
        -1
        Цитата: Андрей К
        Грузия в курсе, что больше не будет поднимать вопрос про ЮО и Абхазию?

        hi
        ИМХО, Джорджия-2 по-моему смирилась с потерей этих республик, а америкосам с НАТО крайне необходимо закрепиться на Кавказе, поэтому пойдут даже на нарушение устава, тем более, что сами грузины не против стать пушечным мясом. yes
        1. adma Офлайн
          adma Сегодня, 12:22
          0
          Цитата: Лелёк
          поэтому пойдут даже на нарушение устава

          На сколько мне известно, никакого нарушения устава НАТО на вступление Грузии в альянс нет.
          Все ограничения на вступление в НАТО сформулированы в статье 10 Североатлатнического Договора:
          1. Страна-кандидат должна находиться в Европе;
          2. Страна-кандидат должна разделять принципы Договора, способствовать их дальнейшему продвижению и быть способной внести вклад в повышение безопасности североатлантического региона;
          3. Все страны-члены альянса должны дать согласие на прием нового члена.
          Территориальные разногласия упоминаются лишь в требованиях к участникам программы индивидульного партнерства (Individual Partnership Action Plan).
  2. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:08
    0
    готовы ли в НАТО менять устав ради вступления в альянс Грузии, заявляющей о территориальных проблемах.

    ... а разве от самого нато что то зависит? ... мерикатосы укажут пальцем и будут крутиться как шавки... bully
  3. Опер Офлайн
    Опер Сегодня, 10:15
    +2
    По сути своей Грузия давным давно стала членом НАТО. С того самого времени, как нанесли удар по нашим миротворцам! Через несколько дней они правда стали самым потерпевшим членом НАТО но грузин это ни чему не научило! А стремились они в НАТО с тех самых пор, как самая богатая и "трудолюбивая" республика СССР самоопределилась и тут (о ужас) выяснилось, что все это богатство и уровень грузинской жизни ковался в РСФСР и Белорусской ССР, которые вдруг повели себя "вероломно" и с грузинами делиться перестали!!!!!! Абыдна да?!?!
    1. mgero Офлайн
      mgero Сегодня, 11:56
      0
      Абыдна v Tom chto russki soldat voshel v gruziyu i cherez mesyatc vishel. Voshol v Parij i vishel, Berlin praga i tak dalle, a oni zashli i minimum 100 let ostayutsya.
      1. sib.ataman Онлайн
        sib.ataman Сегодня, 12:41
        0
        Во Вьетнам они тоже вошли! I ih patom dolgo, no menshe 100 let, ottuda v polosatih grobah vinosili!
    2. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 12:34
      -1
      Абыдна было их воякам, когда в 08/08/08 аммерзские таблетки их от поноса не спасали!
      1. zastava1144 Онлайн
        zastava1144 Сегодня, 13:29
        0
        nu vi je "geroi" blin celaia armia voevala protiv kroxotnoi strani i poterial vpervie strategicheski bombardirovshika ne schitaia poteria shturmovikov su 25 - frontovoi bombardirovshikov su 24!
        a to chto shtabnuiu kolonu komandira armii generala Xruliova razgromili nashi ob etom molchite da i molchite o tom kak udalili iz za ranenii mujsjkoe dostoinstvo generala v rostove na donu, v gospitale na ulice dachnaia! :))))
  4. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:17
    +2
    Грузия в Нато - лишь вопрос времени . Не завтра конечно , но в среднесрочной перспективе (лет десять ) . Уж шибко лакомый плацдарм в Закавказье - лакомость в местонахождении и что немаловажно - наличие портов и выход к морю . Этого нет у Азербайджана и Армении - поэтому там работа в этом направлении ведётся , но не столь интенсивно .
    1. Karenius Офлайн
      Karenius Сегодня, 10:32
      +2
      Сто лет назад Томсон, кажись, говорил:"Нас не волнуют войны туземцев друг с другом... Нас интересует только функционирование железной дороги Баку-Батум."
      Мало что изменилось сейчас, через сотню лет...
    2. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 12:30
      0
      Они эту работу начинали ещё в 18 году прошлого века! Чем она тогда закончилась известно! В этот раз всё будет то же самое, но без учёта интересов какой там грузии?
  5. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 10:29
    +1
    Хотя все эти слова и могут быть лишь "морковкой",как членство в ЕС для Турции,но уж очень удачное расположение самой Грузии...порты,базы...
  6. Грац Офлайн
    Грац Сегодня, 10:35
    0
    грузин если и возьмут в нато то не полноправным членом , скорее всего без обязательств о защите
  7. Пленник Офлайн
    Пленник Сегодня, 10:37
    0
    Да, давно и всем это известно. Чего уж по новой огород городить? Вашингтонский хозяин собрал в кучу шавок из Европы для защиты своего ранчо и кошелька и назвал это нато. Иногда они включают мозг, но хозяин быстро их одергивает и все- опять шавки. hi
  8. Machete Офлайн
    Machete Сегодня, 10:41
    +1
    Тупая говорящая голова.
    А что вы хотели?
    За пенсию он мать продаст.
    А кто ему пенсию платить будет? То-то же. wassat
    1. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 10:58
      -1
      Так ему до пенсии,как до Китая...Это же наш человек?Тогда не доживёт... laughing
      1. Machete Офлайн
        Machete Сегодня, 11:03
        0
        Смешно. американцы ему хорошую пенсию положат. Если старик не накосячит. То, что он постоянно дураком выглядит, не волнует ни его самого, ни НАТО, ни матрасов.
        Клоун всё делает правильно и его не трогают.
  9. Piramidon Офлайн
    Piramidon Сегодня, 11:02
    +1
    Грузия вот-вот станет членом альянса

    То есть альянс будет иметь Грузию своим членом? lol
    1. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 12:24
      0
      Имеет куда захочет, и сколько влезет!
    2. zastava1144 Онлайн
      zastava1144 Сегодня, 12:59
      0
      ne tupi, vidno gde i kogo imeiut!
      prikolno vi xotite utopit ameriku, no vse vashi banki zaregistrirovani v amerike! :)
      vi zastriali proshlom veke! za megapolisami nisheta i bednost, razgulivaet korupcia i kriminal a etogo u nas net! ;)
      1. Не либероид Русский Офлайн
        Не либероид Русский Сегодня, 13:20
        0
        список всех наших банков с юридическим адресом в америке огласите, сказочник
  10. мыслитель Офлайн
    мыслитель Сегодня, 11:07
    +2
    «Москва готова использовать военную силу против своих соседей»
    Вот и хорошо, что готова, соседи разные бывают yes
    1. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 12:23
      0
      Ошибочка! Не Москва! А Россия! Не надо путать божий дар с яичницей с хреном!
  11. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:17
    +2
    Вступит Грузия в НАТО завтра или послезавтра по большому счету роли уже не играет. НАТО (Сша) давно закрепились на этой территории и делают там все, что хотят. Грузинские в/сл принимают участие в операциях НАТО за рубежом (Афганистан, Ирак). Поэтому можно считать что эта страна де-факто уже в НАТО.
    1. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 12:20
      -1
      Нет, дружище! Она не член, она просто подстилка!
  12. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:43
    -2
    Значит, Тифлис, он же Тбилиси, войдёт в состав Южной Осетии, как неотъемлемая часть этой Республики! И в качестве компенсации за бойню 08года, развязанную грузинскими вояками.
    1. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 12:18
      0
      Обязательно жахнем! И не раз!
    2. zastava1144 Онлайн
      zastava1144 Сегодня, 13:09
      0
      xaxa vi priam istorik! )))
      do 19-go veka Samachablo ni odnogo osetina ne bilo, nikakoi iujnoi osetii ne bilo i ne budet-delo vremeni. poganni Stalin sozdal na zlo gruzinam tak nazivaemi avtonomni okrug dlia osetin!
      on dlia vas kak gruz na plecho, vi xotite prixvatit Sama.ablo, no uveriaiu eto vam ruk ne soidiot!
      na schet Abxazii tam prosto nenavidiat mesnie, vot po etomu russkix tam grabiat-ubivaiut-nasiluiut i po moim dannim daje rabami derjat neskolko russkix!
      mi ne Abxazi ia Batumchanin i v etom godu russkix turistov polno bilo u nas i danni moment ix neskolko tisich i znaete pochemu? ix tut nikto ne grabit, nikto ne nasiluet, i nikto ne presleduet za to chto oni russkie!
      sprosite liubogo russkogo chelovega pobivavshego zdes kak s nimi obrashalis gruzini!
      dak kormite separov, nam to chto mi i tak znaem chto oni skoro vam spinu budut streliat!
      ia prav ili net vremia pokajet!
      k stati babuhshka u menia Kazachka iz Taganroga...
    3. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 13:17
      0
      ух ты, ура с дивана началось
  13. adma Офлайн
    adma Сегодня, 12:12
    +1
    Плохие новости... Поставят у грузин натовские РЛС и будут "шарить" не напрягаясь от Волги и до Енисея.
    1. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 12:17
      0
      Это не новость, а сплетня! Этот хрен датский, как курнёт травки, так начинает всякую околесицу нести!
  14. sib.ataman Онлайн
    sib.ataman Сегодня, 12:15
    0
    Интересно, этот гомнюк почитывает перед сном протоколы Нюрбергского процесса?
  15. A.B. Офлайн
    A.B. Сегодня, 12:18
    0
    Вроде Столтенберг не слишком старый, 1959 г рождения, а уже старческий маразм.
  16. zed042 Офлайн
    zed042 Сегодня, 12:31
    0
    11.11.18, вроде, запланирован референдум в ЛДНР. Может и суета по этому поводу? Ну примут Грузию в НАТО. Заранее же ответ подготовлен.
  17. Старый26 Онлайн
    Старый26 Сегодня, 12:52
    0
    Цитата: Панда
    Россия Турцию скоро выдернет из их членов .

    Вы это всерьез? И что, за последние 30 лет были случаи, когда мы выдергивали кого-то из НАТО? Не стоит обольщаться. Если Турция, что-то и покупает у России, не стоит из этого делать далеко идущие выводы...
    Цитата: Грац
    грузин если и возьмут в нато то не полноправным членом , скорее всего без обязательств о защите

    Членом НАТО можно или стать, или не стать. Нет такого варианта, что одни будут полноправные, другие неполноправные. Вопрос стоит в другом. Будет ли в случае конфликта, особенно с младонатовцами, автоматически вводится в действие статья 5 Устава НАТО или предварительно будет парламентская гворильня.
    И Украина и Грузия из штанов выпрыгивают, чтобы стать членами НАТО. Однако принять их можно только тогда, когда не будет статьи о нерешенных территориальных вопросах. Как бы НАТО не хотело бы закрепиться и в Украине, и в Грузии, свою шею подставлять они за эти страны не будут. Тем более, что помимо ныне существующих территориальных проблемм есть еще и "Отложенные". Те же менгрелы тоже не против отделиться от Грузии. Как наверняка будут и другие области Украины, если встанет вопрос о НАТО...
    1. zastava1144 Онлайн
      zastava1144 Сегодня, 13:14
      0
      bred polneishi! ia mengrel i takoi fantazii chto vi pridumali u nas i v mislax ne bilo, net i ne budet!
      na schet teritorii polovina kipra okupirovan Turciei, no eto ne meshaet ne Turciu ne Greciu bit chlenom aliansa. tak chto vashi jelanii ne umestni tem bolee chto u nas uje otkrili baza aliansa dlia podgotovki voennix stran nato! )))
      1. лысова Онлайн
        лысова Сегодня, 13:45
        0
        Gia, меня удивляет твой оборот речи, если ты хочешь по английскому - так и пиши, по русски соответственно. А ты скорее по написанию Арменин. Может и ошибаюсь.
        1. лысова Онлайн
          лысова Сегодня, 13:57
          0
          Почему ?! - я не нарушал.
  18. Не либероид Русский Офлайн
    Не либероид Русский Сегодня, 13:16
    0
    чтоб грузия стала членом нато, требуется признание ей осетию и абхазию независимыми государствами.... иначе никто ее не примет вопреки устава нато
    1. zastava1144 Онлайн
      zastava1144 Сегодня, 13:38
      -1
      Цитата: Не либероид Русский
      0
      чтоб грузия стала членом нато, требуется признание ей осетию и абхазию независимыми государствами.... иначе никто ее не примет вопреки устава нато

      vi ne pravi, est precendent: Turcia-Grecia!
      1. Не либероид Русский Офлайн
        Не либероид Русский Сегодня, 13:41
        0
        продолжайте верить )))) пример осла с морковкой вам в помощь
        1. zastava1144 Онлайн
          zastava1144 Сегодня, 13:42
          0
          nu ti priam Petrosian! :)
  19. лысова Онлайн
    лысова Сегодня, 13:37
    0
    Нужны ли базы ? - laughing ну а как ? - естественно. России - это всё, не в новинку - негативно конечно ( одурмаченные и дурни ). Вот не смотрели они, в детстве ( да и по сути ) - кота Леопольда.
  20. zastava1144 Онлайн
    zastava1144 Сегодня, 13:51
    0
    mujiki pora poniat chto sssr ruxnul blogodaria russkomu Gorbachovu, i novuiu sssr sozdat nikomu ne udatsia!
    ne lezte chujuiu stranu jivite u sebia kak xotite!
    vixodite iz Samachablo i Abxazii, mi sami uladim vnutri nas problemi!
    xotite drujit s nami? radi boga prixodite v gosti milosti prosim. da i prixodiat desiatki tisich russkie na otdix i nikto ix ne obijaet!
    okupirovannie vami gruzinskie zemli kak gruz na spine na podiome dlia vas! bez gruzin i bez bejencev kotoria tam jili, k stati i russkie stroili tam chto prostroeno! skolko let proshlo posle voini i vezde razruxa, ia chasto ezju cherez tak nazivaemuiu "aabxazskoi respubliki" v Rossiu rodnim rostovki oblast i viju kakaia razruxa tam!
  21. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 13:52
    0
    "Далее генсек западного военного блока заявил, что НАТО будет противостоять «российскому напору» и дальше помогать своим союзникам."... ну да... ну да... в 2008 уже наблюдали... как противостояли... сдриснули со скоростью поноса все побросав.
  22. zastava1144 Онлайн
    zastava1144 Сегодня, 13:58
    0
    Цитата: Панда
    Особенно с Грузией ..Там бактериологическое оружие испытывают и прям в открытую

    otkuda takaia fantazia? nikakoi bakteorolicheski orujie tut ne sozdano! rabotaet laboratoria kotori sozdan dlia izuchenie bakteriofagov dlia lechenie raznogo tipa opuxolei!
    blin govorite xot utochite info! )))
    Цитата: Не либероид Русский
    список всех наших банков с юридическим адресом в америке огласите, сказочник

    a vi sami utochnite, dumaiu legko pereproverit moi koment! )))
  23. zastava1144 Онлайн
    zastava1144 Сегодня, 13:59
    0
    Цитата: Не либероид Русский
    ух ты, ура с дивана началось

    mda koment tut izlishni... )))
  24. Комментарий был удален.