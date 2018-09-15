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Горбачёв не понимает, почему его "не любят" в России

83
Первый и единственный президент СССР впал в размышления на тему о том, почему КПСС не удалось сохранить своего влияния и власти в стране. По словам Михаила Горбачёва, решившего заработать на издании новой своей книги «В меняющемся мире», КПСС могла бы остаться при власти в стране, но помешал «путч». Это очередная попытка со стороны Горбачёва переложить ответственность за крах страны на членов так называемого ГКЧП. Именно они в 1991 году предприняли попытку (как известно, неудачную) по спасению единства СССР.



Горбачёв фактически высказывает удивление тем, что в России его «многие не любят». Далее экс-генсек добавляет: «Понять бы, почему?»


Какой, однако, Михаил Сергеевич непонятливый. Никак не может осознать одной простой вещи: народ «не любит» (его трактовка) Горбачёва по причине того, что при нём перестала существовать великая страна, при нём полилась кровь братоубийственных войн, потоки которой не остановлены по сей день, при нём вдруг выросли границы между республиками, в которых порой оказались разделёнными и члены одних семей, при нём создались все условия для перехода страны под внешнее управление.

Если человек этого не понимает, то такое непонимание выглядит откровенным лукавством или возрастными изменениями.

У Горбачёва в ходе презентации книги поинтересовались: «Холодная война возвращается?» На это экс-президент СССР заявил, что Холодная война никуда и не уходила. Примечательно, что это заявление сделал человек, который несколько десятилетий назад объявил, что у нашей страны теперь нет врагов, и что все угрозы Холодной войны превратились в прах, благодаря «беспрецедентной открытости».
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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83 комментария
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  1. APIS Офлайн
    APIS Сегодня, 11:06
    +22
    Врёт
    Однозначно врёт.
    1. майор Юрик Офлайн
      майор Юрик Сегодня, 11:14
      +22
      Цитата: APIS
      Врёт
      Однозначно врёт.

      Лицемер до мозга костей! am Партаппаратная школа в действии, от комбайнера до генсека, весело и говорливо,по пути распродавая Родину оптом и в розницу! И чё этому народу надо????? negative
      1. Панда Онлайн
        Панда Сегодня, 11:17
        +30
        Горбачёв не понимает, почему его "не любят" в Росси

        Пусть сперва в Россию приедет или в бывшие ..Ему там все раскажут ,если успеет живым выскочить..Иуда меченная! negative
        В лучшем случае заплюют и яйцами закидают , в худшем толпа просто разорвет (вспоминая своих родственников погибших в 90-х ,после развала и т.д.)
        Кстате сейчас провал идет в демографии и пенсионный возраст повышают (потому что та погибло огромное количество и сколько нерожденных..) Падла горбатая будь ты проклят иуда..
        1. НИКНН Офлайн
          НИКНН Сегодня, 11:36
          +17
          Не любят??? belay Да его порвать на куски готовы!!! negative
          1. Svarog Онлайн
            Svarog Сегодня, 13:22
            +4
            Цитата: НИКНН
            Не любят??? belay Да его порвать на куски готовы!!! negative

            Удивляет почему не порвали и пенсию платят в 500 т.. А ведь его нужно судить, как впрочем и Ельцина, но Ельцину памятники ставят, а этот мемуары пишет.. Все с ног на голову перевернуто..
            1. Вас Влад Офлайн
              Вас Влад Сегодня, 13:51
              +2
              Цитата: Svarog
              Удивляет почему не порвали и пенсию платят в 500 т.. А ведь его нужно судить, как впрочем и Ельцина, но Ельцину памятники ставят, а этот мемуары пишет.. Все с ног на голову перевернуто..

              А это Ельцын СССР раздербанил?Спасибо коммунистам за нашу прос-анную страну!Всё су-и поделили..
            2. ROSS 42 Онлайн
              ROSS 42 Сегодня, 13:52
              +1
              Цитата: Svarog
              А ведь его нужно судить, как впрочем и Ельцина, но Ельцину памятники ставят, а этот мемуары пишет.. Все с ног на голову перевернуто..

              Какая интересная реакция на первые обвинительные посты, где ругают ГМС... am И какая скромность в поддержке, что надо судить и ГМС, и ЕБН, и ...всех, кто способствовал, поддерживал под руку карабкающегося на танк, сочинял указы, по которым с "благословения" власти тащили, дербанили, присваивали, увозили за границу и прятали, делили и устанавливали право собственности на принадлежащее всем... feel
              Действительно, перевёрнуто с ног на голову. Герои и настоящие государственники в плевках и под пылью веков. Имена их упоминают с оглядкой. А нувориши правят бал...
              От них, что ли, ждать осуждения? От этих, готовых стрелять в безоружных только по праву закона о применении оружия? Даже удивительно, как возник вопрос о пенсии иуде, продавшей всё, что было можно. Грязи, которая боится появляться в стране и набирается наглости спрашивать, почему его не любят.
              - А я что говорю? Люди как люди. А эти антисемиты их не любят. Одни негров не любят, другие семитов.

              А у нас не любят Горбачёва...
        2. ver_ Офлайн
          ver_ Сегодня, 12:22
          +1
          ...а где эта *квартирует* .. ?
          1. сорок восьмой Офлайн
            сорок восьмой Сегодня, 13:41
            0
            Цитата: ver_
            ...а где эта *квартирует* .. ?

            Знамо где, в Германии. Городишко Оберах, что в Баварских Альпах.
      2. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 11:25
        +5
        Цитата: APIS
        Однозначно врёт.

        Цитата: майор Юрик
        Лицемер до мозга костей!

        Более чем, так как этот "путч" он сам и организовал. Я одного не понимаю, почему те кто еще остался от ГКЧП молчат. Ведь их показания могли бы многое изменить в "светлом образе" Горбачева
        1. sib.ataman Онлайн
          sib.ataman Сегодня, 12:10
          +1
          Не молчат! По-моему Бакланов по ящику его открыто обвинял!
          1. ROSS 42 Онлайн
            ROSS 42 Сегодня, 13:57
            0
            Цитата: sib.ataman
            Не молчат! По-моему Бакланов по ящику его открыто обвинял!

            А вот интересное видео, где "Ба! Знакомые все лица!" и Сажи Умалатова:
      3. sib.ataman Онлайн
        sib.ataman Сегодня, 12:08
        +5
        Причём здесь партаппаратная школа? Его что учили там Родину предавать? Иуда тоже был одним из любимых учеников Христа!
      4. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 12:28
        +3
        Тот же вопрос "А чего им(народу)надо?"задают и нынешние власть придержащие...Ничего нового-народец не тот попался..
      5. Kuroneko Онлайн
        Kuroneko Сегодня, 13:34
        +2
        Он просто сволочь, козёл, гадина, и всё прочее (в том числе и нецензурное - в основном нецензурное).
        Мне трудно кого-то ненавидеть (это тяжело психически), но уж Мишку Меченого я ненавижу. И жду не дождусь, когда он наконец-то откинет копыта. Сковородка и личный чёрт с вилами его уже давно заждались.
    2. Росомаха Офлайн
      Росомаха Сегодня, 12:56
      +4
      Цитата: APIS
      Врёт
      Однозначно врёт.

      Конечно знает, потому что даже Октябрёнок знает что предателей никто не любит, кол ему в дышло мразюка поганая.
  2. Machete Офлайн
    Machete Сегодня, 11:06
    +11
    Ну да, почему мы его не любим, глупые?
    Может, за развал великой страны с её великой армией? Может, за полную сдачу всех национальных интересов? За нищету граждан в клятую перестройку?
    Ну, не знаю...
    Наверное, мы просто не понимаем своего счастья.
    1. электроОлег Офлайн
      электроОлег Сегодня, 11:15
      +3
      Горбачёв не понимает, почему его "не любят" в России

      Пускай подваливает во двор к нам, мы с пацанами ему на пальцах поясним чё почём хоккей с мячём laughing
  3. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 11:11
    +9
    «Понять бы, почему?»
    Да чего ж тут непонятного ? При тебе , главном руководителе , такая страна развалилась , а не стала на путь реформирования и объяснять сейчас что то - бессмыслица и детский лепет . Натворил делов - так уж доживай свой век молча , пиши мемуары - их может потомкки прочтут , может в чём то оправдают.. Но сейчас уж точно нет - не в традиции у русских добрым словом царей бездарных поминать , а уж потерявших огромную часть страны так и вовсе скорее проклянут не разбираясь в тонкостях обстоятельств ..
  4. Окорок Онлайн
    Окорок Сегодня, 11:13
    +8
    а где любят предателей? характерно что этот э-э-э... презик после развала СССР выехал на пмж в Германию, что логично, так для Германии он действительно сделал много! идеалом этих людей всегда была лакейская и лизоблюдство по чужим столам а он как то стал руководителем Великой Страны...
    возмите Плешивого, Алкаша или, прости господи, какую нибудь кучму или шушкевича и найдите 10 отличий
  5. avia12005 Офлайн
    avia12005 Сегодня, 11:17
    +3
    Удивляюсь, как он ещё не понимает, почему ему до сих пор ... лицо не погладили wassat
  6. Rostislav Офлайн
    Rostislav Сегодня, 11:19
    +5
    Чем реже этого иуду ближайшие 25-30 лет вспоминать будут, тем лучше.
    Беспристрастно анализировать сейчас все равно невозможно, эмоции захлестывают, как только эта сво...чь всплывает где-то.
    1. NordUral Офлайн
      NordUral Сегодня, 11:49
      0
      А а этом варианте уже некому и нечего будет обсуждать.Территории не обсуждают, а осваивают.
  7. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:23
    +11
    Предатель никогда не поймет почему его считают предателем. Такова сущность этого явления, которое увы, но встречается.
    1. Prosha Офлайн
      Prosha Сегодня, 11:55
      +3
      Цитата: rotmistr60
      Предатель никогда не поймет почему его считают предателем. Такова сущность этого явления, которое увы, но встречается.

      Не только встречается, а цветет буйным цветом, вы посмотрите на Украину, там тоже не понимают, что такого плохого сделали - "это наша жизнь и какое ваше дело" а на самом деле они предали все, что соединяло два народа -общую историю поражений и побед, горечи и радости, которые сопровождали людей на протяжении более 300 лет общей истории и не понимают, почему такое неприятие современных деяний Украины и других близких нам в прошлом республик!
      1. freddyk Офлайн
        freddyk Сегодня, 12:11
        +2
        Согласен с Вами, только нашей истории более 1000 лет:-)
  8. Henderson Офлайн
    Henderson Сегодня, 11:30
    0
    Что же это за страна была, если ее смог развалить всего лишь один единственный человек?
    1. NordUral Офлайн
      NordUral Сегодня, 11:48
      +1
      Много их было, Герман, но генсеком и президентом была эта мразь.
      1. Вас Влад Офлайн
        Вас Влад Сегодня, 13:53
        0
        Цитата: NordUral
        Много их было, Герман, но генсеком и президентом была эта мразь.

        Ага, всё политбюро и на местах не вякали,а присматривали деляну пожирней!
    2. Prosha Офлайн
      Prosha Сегодня, 11:59
      +1
      Цитата: Henderson
      Что же это за страна была, если ее смог развалить всего лишь один единственный человек?

      Хорошая была страна, в которой люди настолько успокоились, что не увидели как руководители и сами они стали жертвой своих влажных мечтаний - жить и ничего не бояться и не прилагая усилий "петь плясать и веселиться", как та стрекоза в известной басне, вокруг больших хищников, которые облизываются на богатства вашего улья и думают как выкурить из него пчел и самим кушать мед.
  9. Сибирский цирюльник Офлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 11:30
    +4
    " я три недели не был в бане! Меня девушки не любят!..."(с)
    Угробить Страну,а потом искренне удивляться.. Верх цинизма
  10. Ru_Na Офлайн
    Ru_Na Сегодня, 11:31
    +3
    Горбачёв не понимает, почему его не любят в России?! Какие проблемы, пусть приезжает, выйдет поговорит с народом, вместе с люлями придёт и пониманием!
  11. Zubr Онлайн
    Zubr Сегодня, 11:32
    +3
    Горбачёв фактически высказывает удивление тем, что в России его «многие не любят». Далее экс-генсек добавляет: «Понять бы, почему?»


    Больше чем уверен, ему бы тут каждый советский гражданин, ещё бы и пулю в лоб засадил.
  12. Appraiser Офлайн
    Appraiser Сегодня, 11:34
    +2
    А за что его любить? Таких правителей государства нужно просто ненавидеть ..... Пустил под нож миллионы человеческих судеб и теперь удивляется.... am am
  13. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 11:34
    +2
    Горбачёв не понимает, почему его "не любят" в России
    За родимое пятно на голове наверное wassat laughing
    1. Monster_Fat Офлайн
      Monster_Fat Сегодня, 12:02
      +6
      Любопытно то, что еще в далеком 1985 году,когда сабж стал "генеральным секретарем", моя бабушка (уже давно покойница) покачав головой, со слезами на глазах, сказала (не дословно): "Все конец Рассеюшке..."Микола Меченный" пришел на царствование-конец нашей стране и всему нашему времени наступает...." Я еще спросил тогда-что за бред, она пояснила, что якобы, по какому-то там пророчеству, приход "Миколы Меченного" означает скорое крушение российской государственности и следом - наступление всемирного хаоса и воцарение антихриста.... Еще раз напоминаю, было это в "дремучем 1985 году", когда никто и подумать не мог о том, чем все кончится.... crying
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 12:10
        +3
        Мои старые тоже самое говорили на Яике-реке... hi
      2. freddyk Офлайн
        freddyk Сегодня, 12:16
        0
        А что делать? Ваша бабушка не говорила? Меченый то жив еще. Мож ему кол осиновый вбить надо, не, не помните?:-)
        1. Monster_Fat Офлайн
          Monster_Fat Сегодня, 12:36
          +1
          А что делать? Ваша бабушка не говорила?

          Как же "не говорила"-"говорила". То, что дальше будет, дескать, написано в Святом Писании в "Откровении Иоанна Златоуста" и ничего изменить нельзя-все будет так, как там описано. Единственное, что якобы, может сделать человек-это типа, "покаяться", повернуться к Богу и не грешить в преддверии Страшного Суда", причем типа нельзя смотреть на других, ибо нельзя скопом войти в Царство Божие, дескать по Писанию, Ворота туда открываются только для "каждого" отдельно и якобы "легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в Царство Божие"...... А тем, кто способствует приходу антихриста, ничего делать не надо, незачем грех себе на душу брать, ибо сказано в Писании: "они уже получают "награду свою".... Еще раз акцентирую: это не мои слова(я-атеист "до мозга костей").
          1. freddyk Офлайн
            freddyk Сегодня, 12:43
            0
            Вот я тоже атеист, хотя коммунизм уже тоже относят к религии:-) Но вполне вероятно бабушка Ваша права.
            1. Monster_Fat Офлайн
              Monster_Fat Сегодня, 12:52
              +1
              Я тоже с годами, в этом, все больше и больше убеждаюсь. Причем, у меня работа такая-приходится по всему миру мотаться, и то, что я ВЕЗДЕ наблюдаю, мне все больше и больше не нравится-везде побеждают, жадность, ложь, стяжательство, алчность, рушится экология, происходят климатические изменения и пр. все, как раз, идет так, как описываются события в преддверии прихода времени Антихриста и затем Страшного Суда в "Откровении..."
        2. Фил77 Онлайн
          Фил77 Сегодня, 12:45
          0
          Какой осиновый кол?Вы сами то 85 год помните?Так бы Вас к этому Иуде с осиновым колом наперевес *9* и подпустила!Да и кто тогда после череды похорон генсеков думал,что эта мразь окажется мразью?!Была надежда на реформы,перемены и т.д.Но уж не на то,что в итоге произошло.
      3. Русский ватник Офлайн
        Русский ватник Сегодня, 13:07
        +2
        Моя бабуля, покойница жила в соседней станице.... Знала Мишу и его родителей. Ее слова когда началась перестройка были следующими " Если б знала, что это такое Г....НО растет, не поленилась бы сходила и удавила гадину...." hi
  14. lopuhan2006 Онлайн
    lopuhan2006 Сегодня, 11:39
    +2
    Перевертышь!!! Гореть ему вечно......
  15. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:40
    +1
    Ждём -с праздника, когда же его черти от нас заберут!
  16. Ходанов Офлайн
    Ходанов Сегодня, 11:40
    +2
    Предатель пытается изобразить из себя "всадника без головы". А награды за развал Союза брал и берёт... Годы всё расставили по своим местам. Второй раз не обдуришь. Наелись досыта. Сиди в своей Германии и не высвечивай
  17. Прим2 Офлайн
    Прим2 Сегодня, 11:41
    +3
    Самое интересное что ГКЧП действовал с молчаливого согласия самого Горбачева а сейчас он несёт какую то пургу.
  18. NordUral Офлайн
    NordUral Сегодня, 11:46
    +3
    Не любят? Ненавидим, !
  19. Alekseits Офлайн
    Alekseits Сегодня, 11:51
    +2
    Почему же не любят? Есть некоторые, которые готовы его на руках носить, ибо благодаря ему они стали бизнесменами, олигархами. И их, к сожалению, немало.
    А простой народ на куски его готов порвать, лишь бы дали его в руки.
  20. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 11:53
    +1
    Почему "не любят"? Достаточно того, что его любят на "западе". Интересный он человек, променять кресло руководителя империи на рекламу пиццы "Хат"....хотя....может, ему лавры Фемистокла, не давали жить спокойно... wink
  21. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 11:55
    +2
    Горбатому американцы дали медаль за победу в холодной войне ! yes А он говорит, что она не закончилась ! wassat Так отдавай её обратно ! negative fool bully
  22. пищак Офлайн
    пищак Сегодня, 12:04
    +3
    Очень характеризует "незадачливого" Мишку-Меченого и то, кто его "любит"! winked
    Конечно, зря Ю.В.Андропов вытянул в Москву этого услужливого ставропольского "колхозника", тот так и не превзошёл свой уровень хуторянского "мЫшления" и руководство огромной сверхдержавой явно намного превышало все Мишины и Раины "компетенции"!
    То, что ГМС "не понял"( ой ли?!) до сих пор за что же его так "не любят"-ПРОКЛЯЛИ абсолютное большинство( ещё живых и миллионов зарано ушедших из жизни, "благодаря" этой "шельме") советских соотечественников, лишь наводит на грустные мысли об очевидной "умственной нелепости" этого унылого "существа". имхо
    Не знаю как кто, но честно скажу, что если доведётся мне пережить мегадеструктивного "рекламщика пиццы и дорожных сумок", то на "иззабугорное" известие о его кончине скажу: "Сдох, собака, и поделом!", но и не сильно удивлюсь, если нынешние российские власти, вслед за "мировыми илитами", устроят этому матёрому иудушке "знатные проводы" с посмертным награждением каким-нить высшим отличием... request
    1. Фил77 Онлайн
      Фил77 Сегодня, 13:01
      +1
      А почему бы не задать вопрос,а как вообще он попал в первые эшелоны власти?и как такой человек как Андропов не увидел,не просчитал,что он собой представляет?или уже тогда существовал некий план*А*?И в чём был интерес Андропова,ротация кадров в древнем политбюро,или нечто другое?!
  23. Серж Горелый Онлайн
    Серж Горелый Сегодня, 12:10
    +1

    А за что не любят? Он же красаучик.
  24. Комментарий был удален.
  25. A.B. Офлайн
    A.B. Сегодня, 12:14
    +2
    Слов о Горби нет, одни эпитеты и те матерные.
  26. evgen1221 Офлайн
    evgen1221 Сегодня, 12:23
    +1
    А вот как сдохнет,небось в России похороненным возжелает быть сволочь.
  27. свободный Онлайн
    свободный Сегодня, 12:23
    +2
    Горбатая мразь!!!
  28. РядовойСА Офлайн
    РядовойСА Сегодня, 12:29
    +1
    когда же ты наконец издохнешь, ?
  29. seacap Офлайн
    seacap Сегодня, 12:32
    0
    Цитата: freddyk
    Согласен с Вами, только нашей истории более 1000 лет:-)

    Уточню слегка, по славянскому календарю сейчас 7036 г., столько и нашей истории
  30. SCHMEL Офлайн
    SCHMEL Сегодня, 12:40
    +1
    Коллегу то своего, с "днюшкой" поздравил?

  31. seacap Офлайн
    seacap Сегодня, 12:45
    +1
    Еще жив иуда? Его "подельничек" то сдох как собака от перепоя и страха, так прихлебатели "мировая илита" ему центры и монументы лепит на народные денежки, этот тоже хочет? Кстати,как-то промелькнуло, что членов "семейки" стали "подтягивать" во власть снова, решив что народ забыл кто есть кто, а кто из холопов и помнил, тот сдох уже, забывая о том, что они же нам подняли вместе с возрастом выхода на пенсию и продолжительность жизни на 10 лет заодно. Народ не злопамятен и отходчив, просто память на подлецов и мерзость по отношению к себе у него хорошая на столетия и тысячелетия.
  32. Владимир Теплов Офлайн
    Владимир Теплов Сегодня, 12:46
    -8
    Зря вы так на Горбачева. Давайте разберемся как было до него и как после. До него чтоб заработать все было на приписках и на халтуре. Зтоже самообман выкапал у себя в огороде мешок картошки а скажу два производили обувь которую никто неносил и потом ее вечно уценяли и в итоге на свалку кто выигрывал .Еслибы не Горбачев то ктото другой всеравно так бесконечно продолжатся немогло. У Горбачева два косяка борьба с алкоголем что собственно правильно но наверно надо было както по другому и нетрудовые доходы. Но послн поездки в Венгрию все изменилось. Вывел войска из Авганистана чтоб люди наши негибли разрешил кооперативы зарабатывайте сколько можете освобождал от налогов на два года раздал земли под дачи и строительство чостных домов а у кого небыло денег давл кредит на тридцать лет но людям было мало они хотели большего и выбрали Ельцина который сделал нас миллионерами только купить за этот миллион было нечего и обложил нас всех налогами такчто вспомните кто всетаки начал этот развал СССР
    1. Не либероид Русский Онлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 13:13
      0
      прям инкарнация немцова в вашем профиле )))) тот тоже так болтал... только без ошибок и грамотно
    2. Русский ватник Офлайн
      Русский ватник Сегодня, 13:26
      +1
      Ну насчет борьбы с алкоголем вы не в тот огород. Инициатором этой компании был господин Лигачев. Кредит на 30 лет я такого не слышал. Зато вывел в чистое поле ГСВГ. И не взял денег с Германии, хотя немцы были согласны построить выводящимся войскам инфраструктуру. На переговорах горбатым тогдашний канцлер Коль привез 100 миллиардов и думал что не хватит... НО ВСЕ УВЕЗ ОБРАТНО. Не оформил документально обещание НЕ РАСШИРЯТЬ НАТО, поверив на слово, как сам объясняет, но вопрос результата. Вся его жизнь показывает, что он просто так ничего не делал..... И мне кажется что в данном случае он брешет как сивый мерин. И так можно еще продолжать до бесконечности...
  33. bratchanin3 Офлайн
    bratchanin3 Сегодня, 12:52
    +1
    Почему то ему никто не может объяснить, что он предал страну, сдал её (страну) английскому премьеру. Он предатель национальных интересов России. За что его любить?
  34. Не либероид Русский Онлайн
    Не либероид Русский Сегодня, 13:10
    +1
    новичка ему в гречку
    1. Фил77 Онлайн
      Фил77 Сегодня, 13:52
      0
      Да Вы шутите наверное,оно гречку не употребляет!Да и *новичком*его поздно угощать,само уйдёт! am
  35. Игорь Половодов Онлайн
    Игорь Половодов Сегодня, 13:15
    +1
    Заглядывая в новостные ленты "завтрашнего дня":
    Заголовок:
    В очередной раз осквернена могила Gorbaчёва.
  36. olgen Офлайн
    olgen Сегодня, 13:15
    0
    горбатого только могила исправит
    1. Фил77 Онлайн
      Фил77 Сегодня, 13:53
      0
      Да ну,мы с могилами не воюем!надеюсь.
  37. Рав Рав Офлайн
    Рав Рав Сегодня, 13:21
    0
    Ч М О, больше написать нельзя,забанят.
  38. arhPavel Офлайн
    arhPavel Сегодня, 13:21
    0
    Вот моя стиралка начала барахлить, отстирывает плохо, гремит..
    Вызвал я мастера Мишу, он начал делать. В процессе этого, он перепачкал мне ещё и чистое, мне совсем ходить не в чем стало. А потом ещё откуда-то второй появился, Боря. Я только вышел на улицу, воздухом чистым подышать, как мой дом 15ти этажный вообще рухнул. Миша сразу за границу свалил, а Боря ещё сидел на обломках пытался собрать машину..
  39. военный пенсионер Офлайн
    военный пенсионер Сегодня, 13:22
    0
    Этого плешивого урода в России не "не любят", а ненавидят, как ненавидят ПРЕДАТЕЛЕЙ и ПРОДАЖНЫХ С_СУК.
  40. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:24
    0
    Первый и единственный президент СССР впал в размышления на тему о том, почему КПСС не удалось сохранить своего влияния и власти в стране

    ... лучше бы в кОму ... angry
  41. Sovetskiy Онлайн
    Sovetskiy Сегодня, 13:36
    0
    Горбачёв фактически высказывает удивление тем, что в России его «многие не любят». Далее экс-генсек добавляет: «Понять бы, почему?»

    И правда, почему? lol Ведь 30 летнее переформатирование сознания населения бывшего СССР должно было уже завершиться полной победой индивидуального, капиталистического ростовщика, а молодежь так вообще СССР не помнит и родилось при "капитализме". Нынешняя пропаганда уже со всех утюгов "доказала" что коммунизм - "тягчайшее преступление над человечеством". Даже Гарант не может находиться рядом с открытым Мавзолеем Ленина и какой уже год подряд, прикрывает фанеркой его при каждом параде, наверное от стыда за свое советское прошлое. Так почему сейчас то меченного не любите, освобожденные от "своего социалистического рабского мЫшления", что стар и млад, дорогие сограждане "свободной" России? lol
    1. Улиточник N9 Офлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 13:43
      +1
      Ну,....как вымрет поколение, помнящее, как жилось при СССР (не при позднем-горбачевском СССР), то помяните мое слово-Мишку Меченного, потомки в лице РПЦ еще и канонизируют, как "святого", построят в дополнение к "Ельцин Центрам", еще и "Горбачев- Храмы". wink
      1. Sovetskiy Онлайн
        Sovetskiy Сегодня, 13:56
        0
        Цитата: Улиточник N9
        Ну,....как вымрет поколение, помнящее, как жилось при СССР (не при позднем-горбачевском СССР), то помяните мое слово-Мишку Меченного, потомки в лице РПЦ еще и канонизируют, как "святого", построят в дополнение к "Ельцин Центрам", еще и "Горбачев- Храмы".

        Так об этом уже давно мечтают в своих влажных мечтах наши "реформаторы", да вот проблемка, молодежь не нюхавшая социализму, все больше начинает придерживаться левых взглядов. Как так может быть? Почему? request laughing lol
  42. faterdom Офлайн
    faterdom Сегодня, 13:36
    0
    Когда наступила деменция - только книжки и писать! Ему писать только в памперсы пора.
  43. faterdom Офлайн
    faterdom Сегодня, 13:38
    0
    Цитата: Владимир Теплов
    Вывел войска из Авганистана

    Вы хоть название страны выучите на досуге. Его даже американцам пришлось-таки выучить -17 лет там победить не могут.
  44. Million Онлайн
    Million Сегодня, 13:41
    0
    Не все интервью.Вырезана вот эта часть:
    Экс-президент добавил, что хотел бы разобраться в этом, и предположил, что негативное отношение к нему может быть связано с его происхождением.
    «Выкопали они (пользователи Сети — прим. ВЗГЛЯД), что был у меня прадед Моисей. А меня не смущают евреи. Кого они смущают, я не знаю — это народ, с которым интересно строить жизнь. А я чистый русский. И потом — они собрались донести? Ну куда они донесут?», — сказал Горбачев
  45. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 13:45
    0
    Гипотетически, сделай он такое в США... его просто линчевали и закрыли вопрос.
  46. senima56 Онлайн
    senima56 Сегодня, 13:48
    +1
    "А где твоя Родина, сынок?! Продал её Горбачёв, чтобы тусоваться красиво!...." ( "Брат-2", монолог шофёра такси)
  47. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 13:56
    0
    Не знаю, кто тогда, в 1985 году первым сказал про его пятно, но в народе пошёл слух: "Нам хана".