Горбачёв не понимает, почему его "не любят" в России

Первый и единственный президент СССР впал в размышления на тему о том, почему КПСС не удалось сохранить своего влияния и власти в стране. По словам Михаила Горбачёва, решившего заработать на издании новой своей книги «В меняющемся мире», КПСС могла бы остаться при власти в стране, но помешал «путч». Это очередная попытка со стороны Горбачёва переложить ответственность за крах страны на членов так называемого ГКЧП. Именно они в 1991 году предприняли попытку (как известно, неудачную) по спасению единства СССР.Горбачёв фактически высказывает удивление тем, что в России его «многие не любят». Далее экс-генсек добавляет: «Понять бы, почему?»Какой, однако, Михаил Сергеевич непонятливый. Никак не может осознать одной простой вещи: народ «не любит» (его трактовка) Горбачёва по причине того, что при нём перестала существовать великая страна, при нём полилась кровь братоубийственных войн, потоки которой не остановлены по сей день, при нём вдруг выросли границы между республиками, в которых порой оказались разделёнными и члены одних семей, при нём создались все условия для перехода страны под внешнее управление.Если человек этого не понимает, то такое непонимание выглядит откровенным лукавством или возрастными изменениями.У Горбачёва в ходе презентации книги поинтересовались: «Холодная война возвращается?» На это экс-президент СССР заявил, что Холодная война никуда и не уходила. Примечательно, что это заявление сделал человек, который несколько десятилетий назад объявил, что у нашей страны теперь нет врагов, и что все угрозы Холодной войны превратились в прах, благодаря «беспрецедентной открытости».