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САА пошла в наступление под Эт-Танфом. Как поживает военная база США?

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Срочные сообщения приходят из Сирии. Правительственные войска САР начали операцию по уничтожению группировки ИГИЛ (*запрещена в РФ) в районе населённого пункта Эт-Танф. Операция эта обращает на себя особое внимание по той причине, что в районе Эт-Танфа располагается военная база США, на которой, как неоднократно сообщалось, осуществлялась подготовка боевиков с последующей их отправкой на фронт против САА.

САА пошла в наступление под Эт-Танфом. Как поживает военная база США?


Сирийская армия продвинулась на несколько километров вглубь территории, которая контролируется ИГИЛ*. На данный момент передовые позиции САА находятся примерно в 25 км от пункта пропуска, расположенного на пограничном участке Сирии и Ирака. Через этот пограничный объект в провинции Хомс в последние годы террористы и курсировали между Ираком и Сирией, осуществляя нападения как на сирийских, так и на иракских военных.


Наступление САА позволило в первые часы нанести огневое поражение игиловцам в районе населённых пунктов Аль-Рашвания и Кобаджеп. Полный контроль над этими территориями позволяет впоследствии осуществить освобождение стратегически важного района – Хумейма, выходящего к границам провинции Дейр-эз-Зор.

Армия Сирии атакует боевиков с трёх направлений – со стороны Хомса, Дамаска и Дейр-эз-Зора. О том, как на данную минуту «чувствуют себя» американские военнослужащие на базе Эт-Танф, не сообщается.
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43 комментария
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  1. Грэг Миллер Офлайн
    Грэг Миллер Сегодня, 11:22
    0
    Я уверен, что американцам не страшно. Сирийцы не посмеют на них напасть.В противном случае - америкосы нанесут мощный удар по Сирии, у них уже все дя этого готово.
    1. Trevis Онлайн
      Trevis Сегодня, 11:26
      +11
      У Русских там тоже кой чего готово. Пусть не забывают.
      1. gurta Офлайн
        gurta Сегодня, 12:53
        -8
        Цитата: Trevis
        У Русских там тоже кой чего готово. Пусть не забывают.
        Пусть кто не забывает? А встречу с ЧВК мы уже видели.
      2. просто экспл Офлайн
        просто экспл Сегодня, 12:59
        0
        на данный момент ни русские ни матрасы друг по другу стрелять не будут.
        стравить нас хотят , и очень сильно хотят , и этого хотят спецслужбы СПШ , ЮК и Израиля . но вояки этого стараются не допустить . ибо гибнуть потом им , а не шпиёнам .
        а вот провокации шпиёны будут устраивать постоянно .
        1. ver_ Офлайн
          ver_ Сегодня, 13:11
          0
          ...на всё воля божья - человек предполагает - Бог располагает..
      3. Сандор Клиган Онлайн
        Сандор Клиган Сегодня, 13:18
        0
        Цитата: Trevis
        у русских там тоже кой чего готово.

        конечно готово - озабоченность и сожеление
    2. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 11:28
      -9
      Да американцам и мы не страшны-отжали уже у них как-то нефтюшку-матушку,кровавыми соплями умылись от никчёмных полосатоухих мерикатосов,ни на что не способных,да у них одни геи да лесбиянки-помните свои комменты,господа? wink
      1. sib.ataman Онлайн
        sib.ataman Сегодня, 11:53
        +7
        Кто кого боится мы ещё увидим! Ещё не вечер.
        1. Jolly oldster sailor Офлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 12:42
          -3
          Минусующим-вы,те,кто с головой совсем не дружат?Или,те,кто близких потерял там?Последним-Царствие Небесное Воинам,убиенным ...
        2. Сандор Клиган Онлайн
          Сандор Клиган Сегодня, 13:19
          -1
          Цитата: sib.ataman
          кого боится мы ещё увидим! Ещё не вечер

          уже 4 год вечер....все смотрим и не видим...
          1. Сергей39 Онлайн
            Сергей39 Сегодня, 13:47
            0
            Время ограничения не имеет. Чем дольше они там сидят , тем хуже для них.
      2. Mefodi5124 Офлайн
        Mefodi5124 Сегодня, 12:20
        0
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Да американцам и мы не страшны-отжали уже у них как-то нефтюшку-матушку,кровавыми соплями умылись от никчёмных полосатоухих мерикатосов,ни на что не способных,да у них одни геи да лесбиянки-помните свои комменты,господа? wink

        Ну поживем, как говорится, увидим!
    3. лысова Онлайн
      лысова Сегодня, 11:42
      +5
      Сомневаюсь, что не страшно. В полной боевой сидят, но знают, если что ... чем это кончится. Поганые амбиции стран Ближнего Востока, каждый хочет урвать. Даже объединив усилия - Сирии, Ирака, Ирана - уже бы карта поменялась. Многие другие бы подумали ( государства ). Не то время жить в своём мирке, и
      по своим законам.
    4. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 11:50
      0
      Обмотались памперсами, повставляли во все дырки тампаксы, и ниичег не боятся!
    5. Гуру Офлайн
      Гуру Сегодня, 12:03
      +3
      Грэг Миллер И об этом , что они готовы нанести удар прекрасно знают в САА, и наверняка уже готовы встретить по полной.
    6. Маз Офлайн
      Маз Сегодня, 13:14
      0
      Яд копят, подлости замышляют, пакости учиняют, спасают бородатых, просят Израиль влупить под видом борьбы с иранскими добровольцами, к гадалке не ходить...
  2. Александр Терентьев Офлайн
    Александр Терентьев Сегодня, 11:27
    +10
    С Богом! Наконец свершилось - впервые за многие годы против США двинулась армия маленькой страны!
  3. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:28
    +7
    О том, как на данную минуту «чувствуют себя» американские военнослужащие на базе Эт-Танф, не сообщается
    Не знаю как они себя чувствуют, но уверен, что при необходимости могут получить воздушную поддержку даже в том случае если ни одна пуля (не говоря о снаряде) не залетит к ним на базу. Хотя по совести эту базу давно нужно смешать с землей, но к сожалению нельзя.
    1. Genry Офлайн
      Genry Сегодня, 11:37
      +10
      Цитата: rotmistr60
      Хотя по совести эту базу давно нужно смешать с землей, но к сожалению нельзя.

      Если очень хочется - то можно !
      У сирийцев железный аргумент: америкосы заняли часть сирийской территории без договора на аренду.
    2. Лелёк Офлайн
      Лелёк Сегодня, 11:46
      -1
      Цитата: rotmistr60
      Не знаю как они себя чувствуют, но уверен, что при необходимости могут получить воздушную поддержку даже в том случае если ни одна пуля (не говоря о снаряде) не залетит к ним на базу.

      hi , Геннадий.
      А на этот случай и существует белокасочная операция " ОВ Асада". Как только загорятся портки американских "рембо", так сразу эта операция вступит в действие с участием мировых СМИ. Напрягает ещё и другое. Турки по сообщениям ведут себя не по-союзнически с Россией и Ираном:

      Но не фейк ли это с целью стравить участников "триумвирата"? Впрочем, посмотрим, как оно проявится.
    3. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 11:47
      +3
      Цитата: rotmistr60
      но к сожалению нельзя.

      Это кто сказал? Американцы небось? Пусть в Техасе командуют.
    4. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 11:56
      -1
      И нужно и можно! Занозу из задницы выдирать нужно, а то сидеть будет невозможно!
  4. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 11:29
    -2
    А что за источник информации о наступлении ....на всех ресурсах пока тишина ...
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 11:31
      +1
      Тот же вопрос...
  5. Rostislav Офлайн
    Rostislav Сегодня, 11:31
    +9
    Изолировать пингвинов на их базе, чтобы только воздушное снабжение осталось - верный шаг. Напрямую атаковать базу Асаду не под силу, а вот если взять ее в окружение, лишив возможности движения по земле, то для амеров теряют смысл тренировочные лагеря, - ни пополнение не набрать, ни подготовленных террористов в бой не отправить.
    Еще попотеет Асад, выдавливая пососатых из страны.
    1. NordUral Офлайн
      NordUral Сегодня, 11:44
      +4
      Вот именно, умная блокировка, чтобы не дать повод для налета америкосов. И наша поддержка, тоже умная.
    2. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 12:01
      -1
      А куда ему деваться? Пусть потеет. Чем быстрее выдавят полосатых, тем быстрее мирная жизнь пойдёт на поправку!
  6. АнтонП Офлайн
    АнтонП Сегодня, 11:37
    +1
    А при чем здесь Эт-Танф? Ликвидируют совсем другой котел, в районе Сухны и Дейр эз Зор
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:39
    +5
    Если враг не сдаётся, то его унечтожают.Сша, создав базы по подготовке террористов (настоящих, а не как в израиле, массово мирное население нарекли террористами), должны ответить за это, ответить кровью своих вояк, пришедших помогать убивать мирное Сирийское население.
    1. Плотник 2329 Офлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 13:02
      0
      Сирийцами надо игил доедать, а не грингосов кусать. Сирия со Штатами не справится, это не Вьетнам.
      А нам смысл есть масштаб войнушки увеличивать?
  8. Панда Онлайн
    Панда Сегодня, 12:01
    0
    особое внимание по той причине, что в районе Эт-Танфа располагается военная база США,

    Незаконная !!! Интересно как это смогут объяснить еврейские юристы международного права ?
    К вики обратятся ..)))
    Вот дела то ..Сегодня ночью Израиль нанесет ракетный удао в тыл Сирийской армии ..тут к бабке не ходи.. bully
  9. bratchanin3 Офлайн
    bratchanin3 Сегодня, 12:01
    +2
    Думаю, с американскими базами лучше справятся партизаны. Поди разбери, чьи они.
    1. Гуру Офлайн
      Гуру Сегодня, 12:13
      0
      Партизаны нужны были , что бы матрасники анус держали в тонусе. laughing и не скучали.
  10. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 12:12
    +3
    Оцените маневр laughing , все ждут удара по Идлибу и даже вроде как арт подготовку начали , а в это время начали операцию по освобождению собственной территории от ИГ* в Эт-танф. Матрасники думаю в восторге
  11. evgen1221 Офлайн
    evgen1221 Сегодня, 12:15
    +1
    Вот носятся все с этими амерскими базами-непонимаю, реально окружить, блокировать наземное сообщение, для прикола рэб и сидите сколько высидится.Законных оснований пребывания нет-нет, по ним не стреляют-нестреляют, а то что забором обнесли и окресные нечистоты за этот забор сливают, так это мы( сирийское правительство) тут полигон утилизации го..на постановили воздвигнуть. Сидите нюхайте войны света.
  12. мерцание Офлайн
    мерцание Сегодня, 12:19
    +1
    Ну так мерины и так собираются Сирию отбомбить. Побомбят, Сирия и так вся в руинах, это мало кого удивит ... Но вот если сирийцы в отместку разнесут американскую базу Эт Танфу и отчистят свою землю от американской скверны, то весь мир только и будет говорить об этом.
    З.Ы. Думаю, Сирия дает этим понять что будет с бравыми меринами, если они нанесут ракетный удар по Сирии - что, повторюсь не будет новостью, зато уничтожение создат "мирового жандарма" в Сирии будет новостью номер 1.
    1. asv363 Офлайн
      asv363 Сегодня, 13:15
      +1
      Думаю, операцию САА надо поддержать нашим военным.
  13. samal20123 Офлайн
    samal20123 Сегодня, 12:23
    +1
    Мочить Полосатых, быстрее домой уберутся !!!
  14. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 12:29
    0
    Давно ожидаемая новость. Ждать всяких "Томагавков" за инсценированную химатаку - ну бред же. И Идлиб зачистят, и остальные "уголочки"... Потом придёт очередь восточного берега Ефрата. Никакие повстанцы-партизаны против регулярной армии не устоят. Если армия "правильная" и мотивированная.
    1. Гуру Офлайн
      Гуру Сегодня, 12:48
      0
      Горный стрелок Именно так партизаны могли пошуметь, или какие нибудь пакости совершить, а вот со спецназом или регулярной армией им не совладать. А вот то что просто так Идлиб зачистят - не согласен, слишком много заинтересованных игроков. Относительно восточного берега Ефрата тоже под вопросом, Матрасники пообещали Курдам государство ,так что это их жизненно важный вопрос, и к тому же с "ништяком" в виде нефтяных полей. Это тот еще гадюшник поэтому не чего не делать - значит просто лечь и сдохнуть.
  15. wolf11 Офлайн
    wolf11 Сегодня, 13:04
    +1
    САА пошла в наступление под Эт-Танфом. Как поживает военная база США?

    Нормально поживает.
    1. voyaka uh Офлайн
      voyaka uh Сегодня, 13:32
      0
      Им там скучно. Умирают от безделья. А тут, если сирийцы придвинутся, хоть какой-то "экшен".
      Но ведь не дадут пехоте поработать - замочат колонны издалека с воздуха...
  16. ggl1 Онлайн
    ggl1 Сегодня, 14:02
    0
    Бейте американских сволочей где только можно
    Россия,Иран и Китай помогут