САА пошла в наступление под Эт-Танфом. Как поживает военная база США?

Срочные сообщения приходят из Сирии. Правительственные войска САР начали операцию по уничтожению группировки ИГИЛ (*запрещена в РФ) в районе населённого пункта Эт-Танф. Операция эта обращает на себя особое внимание по той причине, что в районе Эт-Танфа располагается военная база США, на которой, как неоднократно сообщалось, осуществлялась подготовка боевиков с последующей их отправкой на фронт против САА.Сирийская армия продвинулась на несколько километров вглубь территории, которая контролируется ИГИЛ*. На данный момент передовые позиции САА находятся примерно в 25 км от пункта пропуска, расположенного на пограничном участке Сирии и Ирака. Через этот пограничный объект в провинции Хомс в последние годы террористы и курсировали между Ираком и Сирией, осуществляя нападения как на сирийских, так и на иракских военных.Наступление САА позволило в первые часы нанести огневое поражение игиловцам в районе населённых пунктов Аль-Рашвания и Кобаджеп. Полный контроль над этими территориями позволяет впоследствии осуществить освобождение стратегически важного района – Хумейма, выходящего к границам провинции Дейр-эз-Зор.Армия Сирии атакует боевиков с трёх направлений – со стороны Хомса, Дамаска и Дейр-эз-Зора. О том, как на данную минуту «чувствуют себя» американские военнослужащие на базе Эт-Танф, не сообщается.