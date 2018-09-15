МИД РФ: Россия не будет выполнять "ультиматум" США по химобъектам
Россия ответила отказом и не намерена выполнять в одностороннем порядке требования США по дополнительным инспекциям объектов химической деятельности, заявили в российском МИДе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия закончила уничтожение своих запасов химического оружия в 2017 году и проводилось это под международным контролем. В настоящее время Россия продолжает добросовестно выполнять свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Организация по запрещению химического оружия в рамках КЗХО за восемь месяцев 2018 года провела четыре инспекции российских предприятий химической промышленности, а также проверены четыре объекта, которые в рамках конверсии переведены на выпуск продукции промышленного назначения. По ее словам, ОЗХО не прекращала работу в России и продолжает ее осуществлять в соответствии с Конвенцией.
Захарова заявила, что Россия ни при каких условиях не станет выполнять ультимативных требований Соединенных Штатов и призвала Вашингтон в первую очередь самим выполнить обязательства по уничтожению химического оружия.
Ранее помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что США могут отказаться от второго пакета санкций "по делу Скрипалей", если Москва позволит Вашингтону проводить инспекции на российских химических объектах, а также если Россия даст США гарантии, что не будет больше применять нервно-паралитические вещества против своих граждан.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия закончила уничтожение своих запасов химического оружия в 2017 году и проводилось это под международным контролем. В настоящее время Россия продолжает добросовестно выполнять свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Организация по запрещению химического оружия в рамках КЗХО за восемь месяцев 2018 года провела четыре инспекции российских предприятий химической промышленности, а также проверены четыре объекта, которые в рамках конверсии переведены на выпуск продукции промышленного назначения. По ее словам, ОЗХО не прекращала работу в России и продолжает ее осуществлять в соответствии с Конвенцией.
Захарова заявила, что Россия ни при каких условиях не станет выполнять ультимативных требований Соединенных Штатов и призвала Вашингтон в первую очередь самим выполнить обязательства по уничтожению химического оружия.
Ранее помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что США могут отказаться от второго пакета санкций "по делу Скрипалей", если Москва позволит Вашингтону проводить инспекции на российских химических объектах, а также если Россия даст США гарантии, что не будет больше применять нервно-паралитические вещества против своих граждан.
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