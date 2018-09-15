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МИД РФ: Россия не будет выполнять "ультиматум" США по химобъектам

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Россия ответила отказом и не намерена выполнять в одностороннем порядке требования США по дополнительным инспекциям объектов химической деятельности, заявили в российском МИДе.

МИД РФ: Россия не будет выполнять "ультиматум" США по химобъектам


Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия закончила уничтожение своих запасов химического оружия в 2017 году и проводилось это под международным контролем. В настоящее время Россия продолжает добросовестно выполнять свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Организация по запрещению химического оружия в рамках КЗХО за восемь месяцев 2018 года провела четыре инспекции российских предприятий химической промышленности, а также проверены четыре объекта, которые в рамках конверсии переведены на выпуск продукции промышленного назначения. По ее словам, ОЗХО не прекращала работу в России и продолжает ее осуществлять в соответствии с Конвенцией.


Захарова заявила, что Россия ни при каких условиях не станет выполнять ультимативных требований Соединенных Штатов и призвала Вашингтон в первую очередь самим выполнить обязательства по уничтожению химического оружия.

Ранее помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что США могут отказаться от второго пакета санкций "по делу Скрипалей", если Москва позволит Вашингтону проводить инспекции на российских химических объектах, а также если Россия даст США гарантии, что не будет больше применять нервно-паралитические вещества против своих граждан.





Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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38 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 12:12
    +2
    Просто повторюсь, что все те кто считал трампа чуть ли не дружбаном России , за деревьями леса не видели! Он лицемер, лжец, и типичный диктатор себе на уме!Хотя ума у него с гулькин нос, остальное, ненависть к России в завуалированной форме, эдакий маккейн 2,в облике псевдоинтеллектуала.
    1. тол100в Офлайн
      тол100в Сегодня, 12:18
      +13
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Он лицемер, лжец, и типичный диктатор себе на уме!

      Он простая марионетка в руках его выдвигавших! Зиц-председатель , вещающий через Твиттер.
      1. майор Юрик Офлайн
        майор Юрик Сегодня, 12:47
        +3
        Трампа вытащили в президенты его еврейские родичи через еврейское лобби в янкесии. Теперь он творит то,что ему шепчут кумовья в кипах. А Израиль творит что хочет, крича что у них сват президентом матрасии служит. Вот так и рулят политику, этой кодле самостоятельные страны как кость в горле! negative
        1. Сандор Клиган Офлайн
          Сандор Клиган Сегодня, 13:23
          0
          Цитата: майор Юрик
          Трампа вытащили в президенты его еврейские родичи через еврейское лобби в янкесии.

          интересно... feel весь мир знает, что в президенты его Путин вытащил, а вы опять про евреев.....
    2. Victor_B Офлайн
      Victor_B Сегодня, 12:24
      +1
      Ну лично Трамп может быть (и скорее всего) по другому политику США направил, но...
      Таки да! Система у них устроена так, что общее направление политики реально мало зависит от персоналии президента.
      Только предыдущие презики не дергались сильно по сторонам.
      А вот Трамп не системный и поэтому система его упорно пережевывает!
      1. taiga2018 Онлайн
        taiga2018 Сегодня, 12:57
        0
        Цитата: Victor_B
        Система у них устроена так, что общее направление политики реально мало зависит от персоналии президента.

        нам бы так,а то каждый мало- мальский претендент норовит всё повернуть на 180 градусов,особенно во внешней политике...
      2. Prjanik Онлайн
        Prjanik Сегодня, 13:04
        +1
        Надо отметить, что его предшественники встраивали весь мир в глобальный однополярный порядок с главным гегемоном-надзирателем, а Трамп пошёл по пути протекционизма. Однако это не говорит системный он или нет, может обстоятельства в мире изменились, что глобалистский проект накрывается, кризисы там мировые, сопротивление сильных лидеров, отстаивающих национальные интересы, да и идейные основатели могли уже помереть и нувориши пошли другой дорожкой.
    3. Chertt Офлайн
      Chertt Сегодня, 12:30
      +2
      Рад видеть такие спокойные комменты, по поводу наглого заявления амеров. У меня пару минут, пальцы только на матершинные буквы, соглашались нажимать wink
      1. taiga2018 Онлайн
        taiga2018 Сегодня, 12:59
        +2
        Цитата: Chertt
        Рад видеть такие спокойные комменты, по поводу наглого заявления амеров. У меня пару минут, пальцы только на матершинные буквы, соглашались нажимать wink

        да просто почти никто и не удивляется наглости американцев переходящей в хамство...
      2. Сергей39 Онлайн
        Сергей39 Сегодня, 13:39
        +1
        Да такие заявления только и стоят матерщины в коментах. Не более. Зря в правительстве отвечают на всякие нелепые заявы.
        1. Chertt Офлайн
          Chertt Сегодня, 13:47
          0
          Цитата: Сергей39
          Зря в правительстве отвечают на всякие нелепые заявы.

          Ответить можно по разному. Иногда наши дипломаты хорошо тролят и юморят западных недоумков wink
    4. Серж Горелый Онлайн
      Серж Горелый Сегодня, 12:45
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Просто повторюсь, что все те кто считал трампа чуть ли не дружбаном России , за деревьями леса не видели! Он лицемер, лжец, и типичный диктатор себе на уме!Хотя ума у него с гулькин нос, остальное, ненависть к России в завуалированной форме, эдакий маккейн 2,в облике псевдоинтеллектуала.

      Да никто не делал другана из Трампа. Просто Хилая Клитор была ещё хуже. Из двух зол, как говорится.
    5. Kuroneko Онлайн
      Kuroneko Сегодня, 13:41
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Просто повторюсь, что все те кто считал трампа чуть ли не дружбаном России

      Видимо, вы считаете Клинтоншу гораздо бОльшим другом России?
      А Трамп как был для нас меньшим злом, так и остаётся.
      Если несогласны - добро пожаловать на другой глобус с альтернативной историей, где выборы выиграла она. Хотя сомневаюсь, что вам так уж понравится сей "новый, дивный мир".
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:47
        0
        Свят, свят, свят! belay Еще я бесовку в человечьем обличии к друзьям нашей страны не причислял! !!! belay belay
        1. Kuroneko Онлайн
          Kuroneko Сегодня, 13:53
          0
          Рад, что мы друг друга понимаем.
          Кстати, "дружба" в политике англо-саксов вещь немыслимая. Ещё британцы в своё время ёмко это сформулировали - "у Англии нет друзей, есть только временные интересы".
  2. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:14
    +2
    Что и следовало ожидать . Идите лесом . Выполнение ультиматумов ничего не изменяет , да и чья б корова мычала ..
  3. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 12:17
    0
    Дурные требования выполнять не будут. Да и требовать что - то от России - это по меньшей мере провокация...
  4. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 12:17
    +2
    В пешее эротическое путешествие!
    Паровозиком!
    Вместе с Наглией!
  5. Удав КАА Онлайн
    Удав КАА Сегодня, 12:18
    0
    если Москва позволит Вашингтону проводить инспекции на российских химических объектах, а также если Россия даст США гарантии, что не будет больше применять нервно-паралитические вещества против своих граждан.

    1. Может вам еще "и ключ дать от квартиры, где деньги лежат?" (с).
    2. Янки видимо по себе всех остальных меряют: травили своих граждан, теперь аборигенов в Грузии биороботами делают...
    И что самое главное -- не стесняются эту чушь нести с высоких трибун!
    (Совсем круглые сироты: НИ СТЫДА, НИ СОВЕСТИ!) yes
  6. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 12:21
    0
    В своей основе данное требование США было абсурдным, Россия закончила уничтожение своих запасов химического оружия в 2017 году и проводилось это под международным контролем а, вот США и Англия так не уничтожили свои запасы.
    1. Victor_B Офлайн
      Victor_B Сегодня, 12:26
      +1
      Лживые, лицемерные они.
    2. Хагалаз Офлайн
      Хагалаз Сегодня, 12:55
      0
      Это требование было хорошо продуманным. Все компетентные персоны прекрасно осведомлены, что в России хоморужее уничтожено, так же они понимают, что Россия не унизится и не пойдёт на дополнительную инспекцию. А значит сакнкции обязательно введут.
      На тот случай, если ВДРУГ Россия прогибается, претензии содержат формулировку, что США МОГУТ отказаться (а могут и не отказаться) от санкций. Скорее всего не отказались бы, а выдвинули новые требования.
  7. мерцание Онлайн
    мерцание Сегодня, 12:25
    +1
    МИД РФ: Россия не будет выполнять "ультиматум" США по химобъектам
    Восхищаюсь выдержкой нашего МИДа. За такие "ультиматумы" надо просто посылать на ...
    Ну да ладно, МИД не может себе этого позволить ... официально. МИД не может, а мы можем.
    1. Сандор Клиган Офлайн
      Сандор Клиган Сегодня, 13:25
      -1
      Цитата: мерцание
      официально. МИД не может, а мы можем.

      и что вы можете? плюнуть с сайта прямо в Трампа?
  8. Панда Онлайн
    Панда Сегодня, 12:28
    0
    Захарова заявила, что Россия ни при каких условиях не станет выполнять ультимативных требований Соединенных Штатов и призвала Вашингтон в первую очередь самим выполнить обязательства по уничтожению химического оружия.

    Определенные круги произведут химатаку в европе и т.д. и в этом обвинят Россию и Сирию..Чую генами уже! hi США и Израильзагнаны в угол.. negative
    1. gurta Офлайн
      gurta Сегодня, 12:51
      0
      Цитата: Панда
      Захарова заявила, что Россия ни при каких условиях не станет выполнять ультимативных требований Соединенных Штатов
      А это значит что санкциям быть. Слыш Михан, возрадуйся.
    2. Сандор Клиган Офлайн
      Сандор Клиган Сегодня, 13:25
      +1
      Цитата: Панда
      Определенные круги произведут химатаку в европе и т.д. и в этом обвинят Россию и Сирию..Чую генами уже!

      Михан, чуйка у тебя не та....ахинею пишешь
  9. Prjanik Онлайн
    Prjanik Сегодня, 12:42
    0
    Цитата: мерцание
    МИД РФ: Россия не будет выполнять "ультиматум" США по химобъектам
    Восхищаюсь выдержкой нашего МИДа. За такие "ультиматумы" надо просто посылать на ...
    Ну да ладно, МИД не может себе этого позволить ... официально. МИД не может, а мы можем.

    Громко вслух Лаврову конечно не позволяет должность такое говорить, но по губам прочитать всё равно можно winked
  10. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 12:42
    +1
    Во-первых, нам не страшны проверки, проверяйте, но с условием, что в это время и мы проверим некоторые, подведомственные США об'екты по производству химоружия yes В Чехии, например! ....и, в ответ...тишина...
  11. Грэг Миллер Офлайн
    Грэг Миллер Сегодня, 12:45
    +1
    Эх, доразаружаемся ... Аукнется нам это "добровольно и в одностороннем порядке"....
  12. bratchanin3 Офлайн
    bratchanin3 Сегодня, 12:45
    +1
    Ну хоть какая то твёрдая нотка прозвучала в ответе Захаровой, а то всё от нашего МИДа оправдательные речи слышны.
  13. Стена Офлайн
    Стена Сегодня, 12:55
    0
    "Россия ни при каких условиях не станет выполнять ультимативных требований Соединенных Штатов и призвала..." это уже заведомо позиция обвиняемого, а надо начинать свои заявления со слов "Россия требует..."
  14. gurta Офлайн
    gurta Сегодня, 13:08
    0
    Россия ни при каких условиях не станет выполнять ультимативных требований Соединенных Штатов
    A чё, с доппингом тоже так начинали, а сейчас Минспорт признал допинговые проблемы, выявленные в России. "https://www.sports.ru/athletics/1066947715.html"
  15. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:21
    +1
    ... озверела мерикатосня, так и лезет на рожон... с какого перепугу будем "выполнять" их хотелки, не 90-е годы прошлого века, чай... angry
  16. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 13:23
    0
    Ну, что ж ...готовимся к новому витку санкций.
  17. faterdom Офлайн
    faterdom Сегодня, 13:34
    0
    помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила
    Какая она после этого "Маниша"? Так, манишка. Или вообще ширинка.
  18. Журба Онлайн
    Журба Сегодня, 13:36
    0
    Надо полагать Катя Лаврова сожжет свой диплом?
    Шютка?
  19. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 13:41
    0
    На объекте «Кизнер» в Удмуртии 27 сентябр 2017 года, уничтожена последняя партия боевых отравляющих веществ, хранившихся на территории Российской Федерации. Полное и безопасное уничтожение Россией химического оружия официально зафиксировано Международной Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая выдала соответствующие сертификаты. День полного уничтожения химического оружия в России войдет в историю. Рано или поздно, народ осознает, что же мы сделали, уничтожив 40 тысяч тонн отравляющих веществ.
    В США к подобному способу обеззараживания своих химических боеприпасов пришли на много позже. И полностью ликвидировать свое химоружие американцы, по их словам, смогут только к 2023 году.