ДНР: К убийству Захарченко причастны западные спецслужбы
К убийству главы самопровоглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко причастны западные спецслужбы. Об этом сообщил и.о. главы республики Денис Пушилин.
К теракту, унесшему жизнь Захарченко, причастен пятый департамент контразведки СБУ, заявил Пушилин, добавив, что в правоохранительных органах ДНР есть полное понимание, кто это сделал. При работе республиканских спецслужб и исследования остатков взрывного устройства, были выявлены высокие технологии, ранее не применяемые СБУ. Это говорит о том, что к теракту причастны западные спецслужбы, отметил он. Кроме этого, большую помощь в расследовании убийства Захарченко оказывает Россия, добавил Пушилин.
Между тем сообщается, что один из задержанных оказался сотрудником СБУ, он дал показания и "полную раскладку" по теракту. При этом подробностей задержания и показаний задержанного не приводится.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате теракта в кафе "Сепар" в столице республики. По факту убийства Захарченко уголовное дело также возбудили в Следственном комитете России. С целью оказания помощи правоохранителям ДНР, в Донецк отправилась группа сотрудников ФСБ.
К теракту, унесшему жизнь Захарченко, причастен пятый департамент контразведки СБУ, заявил Пушилин, добавив, что в правоохранительных органах ДНР есть полное понимание, кто это сделал. При работе республиканских спецслужб и исследования остатков взрывного устройства, были выявлены высокие технологии, ранее не применяемые СБУ. Это говорит о том, что к теракту причастны западные спецслужбы, отметил он. Кроме этого, большую помощь в расследовании убийства Захарченко оказывает Россия, добавил Пушилин.
Между тем сообщается, что один из задержанных оказался сотрудником СБУ, он дал показания и "полную раскладку" по теракту. При этом подробностей задержания и показаний задержанного не приводится.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате теракта в кафе "Сепар" в столице республики. По факту убийства Захарченко уголовное дело также возбудили в Следственном комитете России. С целью оказания помощи правоохранителям ДНР, в Донецк отправилась группа сотрудников ФСБ.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com/
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter