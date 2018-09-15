ДНР: К убийству Захарченко причастны западные спецслужбы

К убийству главы самопровоглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко причастны западные спецслужбы. Об этом сообщил и.о. главы республики Денис Пушилин.К теракту, унесшему жизнь Захарченко, причастен пятый департамент контразведки СБУ, заявил Пушилин, добавив, что в правоохранительных органах ДНР есть полное понимание, кто это сделал. При работе республиканских спецслужб и исследования остатков взрывного устройства, были выявлены высокие технологии, ранее не применяемые СБУ. Это говорит о том, что к теракту причастны западные спецслужбы, отметил он. Кроме этого, большую помощь в расследовании убийства Захарченко оказывает Россия, добавил Пушилин.Между тем сообщается, что один из задержанных оказался сотрудником СБУ, он дал показания и "полную раскладку" по теракту. При этом подробностей задержания и показаний задержанного не приводится.Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате теракта в кафе "Сепар" в столице республики. По факту убийства Захарченко уголовное дело также возбудили в Следственном комитете России. С целью оказания помощи правоохранителям ДНР, в Донецк отправилась группа сотрудников ФСБ.