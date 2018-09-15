Новости

ДНР: К убийству Захарченко причастны западные спецслужбы

21
К убийству главы самопровоглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко причастны западные спецслужбы. Об этом сообщил и.о. главы республики Денис Пушилин.

ДНР: К убийству Захарченко причастны западные спецслужбы


К теракту, унесшему жизнь Захарченко, причастен пятый департамент контразведки СБУ, заявил Пушилин, добавив, что в правоохранительных органах ДНР есть полное понимание, кто это сделал. При работе республиканских спецслужб и исследования остатков взрывного устройства, были выявлены высокие технологии, ранее не применяемые СБУ. Это говорит о том, что к теракту причастны западные спецслужбы, отметил он. Кроме этого, большую помощь в расследовании убийства Захарченко оказывает Россия, добавил Пушилин.


Между тем сообщается, что один из задержанных оказался сотрудником СБУ, он дал показания и "полную раскладку" по теракту. При этом подробностей задержания и показаний задержанного не приводится.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате теракта в кафе "Сепар" в столице республики. По факту убийства Захарченко уголовное дело также возбудили в Следственном комитете России. С целью оказания помощи правоохранителям ДНР, в Донецк отправилась группа сотрудников ФСБ.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
Мы в Яндекс Дзен
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

21 комментарий
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Михаил177 Офлайн
    Михаил177 Сегодня, 13:11
    +1
    Кто бы сомневался. Амерские уши кругом торчат.
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 13:18
      +5
      Мне не совсем понятно, кому вообще выгодна была смерть Захарченко, если это западные спецслужбы или хохлы, то чего в конечном результате они добились? Ровным счетом ничего. Второй момент, почему нет ответа, убили Моторолу,Гиви и других, но хохлогенералы все при жизни... Это война, а на войне принято отвечать..
      1. 501Legion Онлайн
        501Legion Сегодня, 13:28
        +2
        само устранение вот и результат не нужны на Донбассе сильные лидеры
  2. колорад Офлайн
    колорад Сегодня, 13:13
    +2
    я так и думал
  3. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:18
    +2
    Это говорит о том, что к теракту причастны западные спецслужбы, отметил он.

    ... ни один суд не признает вины запада...кроме российского...
  4. taiga2018 Онлайн
    taiga2018 Сегодня, 13:25
    +1
    учитывая то,что именно западные спецслужбы натаскивают украинских диверсантов...
    1. Проксима Онлайн
      Проксима Сегодня, 13:50
      +1
      Цитата: taiga2018
      учитывая то,что именно западные спецслужбы натаскивают украинских диверсантов...
      Тут всегда стоит известный вопрос: «Кому это выгодно?» То, что Западу дестабилизация обстановки на Донбассе очень нужна - это и к бабушке не ходи! hi
  5. Журба Онлайн
    Журба Сегодня, 13:31
    0
    А хто такой захарченко для Штатов?
    Вы в свыём уме?
    1. Strashila Офлайн
      Strashila Сегодня, 13:42
      0
      а чьи инструкторы их обучают... туркменские что ли...???
      1. Журба Онлайн
        Журба Сегодня, 13:49
        0
        Эти "инструкторы" сами учатся.
        Так кто такой захарченко?
    2. Dart2027 Онлайн
      Dart2027 Сегодня, 13:52
      0
      Цитата: Журба
      А хто такой захарченко для Штатов

      Враг.
      Цитата: Журба
      Эти "инструкторы" сами учатся.

      У кого?
      1. Журба Онлайн
        Журба Сегодня, 13:54
        -1
        На счёт "врага" вы не только преувеличили, но и удивили.
        Украина успешно сдерживает московию. - а значит есть чему научиться.
        Вы ж там не рогатками воюэте...
    3. samarin1969 Онлайн
      samarin1969 Сегодня, 13:57
      0
      Цитата: Журба
      А хто такой захарченко для Штатов?
      Вы в свыём уме?

      Формально, для глобалистов Захарченко - Че Гевара подрывающий их миропорядок. И чтобы другим было страшно возглавлять "несистемные" государственные образования его убили. Для трампа уничтожение Захарченко вполне имело смысл - помощь украинским союзникам.
      1. Журба Онлайн
        Журба Сегодня, 13:59
        0
        Ну это глупо. " Че..".
        Не, не буду отвечать, глупо.
  6. zed042 Офлайн
    zed042 Сегодня, 13:36
    0
    Не факт. Не зря же референдум.
  7. Панда Онлайн
    Панда Сегодня, 13:47
    +1
    Тупая и вороватая киевская хунта ,на это не способна....!
    ЦРУ и прочии моссады ,ждите ответа .. soldier
    Нетаньяху хватит мотаться в Москву , как только так сразу кровь льется
    Пшел вон negative
  8. atalef Онлайн
    atalef Сегодня, 13:55
    -2
    К теракту, унесшему жизнь Захарченко, причастен пятый департамент контразведки СБУ, заявил Пушилин, добавив, что в правоохранительных органах ДНР есть полное понимание, кто это сдела

    ну если они это сделали ( как в общем ублрали и всех остальных полевых командиров ) - то в общем можно только поопладировать их поофессионализму.
    Для Украины Захарченко и Ко - враги и они с ними поступают точно так же как в свое время поступали ВС РФ с Дудаевым и другими сепаратистами.
    Это абсолютно не имеет значения кто работает с ВСу - ЦРУ , Ми-6 , или Петагон.
    Уровень профессионализма зашкаливает.
    Убрать тихо и спокойно всех - посто всех значимых фигур в ЛДНР .
    Уйти не замеченными не оставив никаких явных следов , не попавшись ни на одну камеру.
    Аплодирую стоя , ДРГ ВСУ как одним из самых высоких профессионалов.
    Это вам ни Новичком ручки мазать.
    Есть чему поучиться.
    Каждое покушение - 100% результат .
    Можно конечно по разному относиться к ВСУ , но если говорить о профессионализме -- есть чему поучиться.
  9. ggl1 Онлайн
    ggl1 Сегодня, 13:58
    0
    ФСБ это должен учесть и пресечь чтобы это не повторилось
    где нибудь в другом месте
  10. Вова Кабаев Онлайн
    Вова Кабаев Сегодня, 13:58
    0
    Как можно было выявить после взрыва остатки "высоких технологий"?
    И если можно, почему не указали каких именно?
    Похоже на врачей-вредителей, пропитавших обои ртутью.
    1. Журба Онлайн
      Журба Сегодня, 14:00
      0
      Какой автор такая и "новость".
  11. d1975 Онлайн
    d1975 Сегодня, 14:00
    0
    Цитата: Журба
    На счёт "врага" вы не только преувеличили, но и удивили.
    Украина успешно сдерживает московию. - а значит есть чему научиться.
    Вы ж там не рогатками воюэте...
    Ну и вы звездануто-полосатые тоже ! am