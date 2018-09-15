Блащак: Размещение американских баз в Польше обретает реальные шансы
Польша имеет реальные шансы разместить на своей территории американские военные базы, заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал TVN.
Глава польского военного ведомства, находящийся в настоящее время с визитом в США, провел встречи с членами палаты представителей Конгресса США и, по данным телеканала, представил американским парламентариям "аргументы в пользу постоянного присутствия армии США на польской территории". При этом Блащак заявляет, что на данный момент "обсуждаются детали" размещения американских баз в Польше. Ранее Польша предлагала США разместить у себя бронетанковую дивизию США и для этого потратить 1,5 - 2 млрд. долларов, при чем переговоры велись в двустороннем порядке, вне договора НАТО.
Кроме этого, идет обсуждение поставок американской военной техники в Польшу, но подробности сделки не раскрываются.
В настоящее время Польша активно наращивает вооруженные силы, объясняя это "агрессией России". В рамках программы увеличения военного присутствия, на территории Польши размещена многонациональная батальонная группа и бронетанковая дивизия США. Чтобы оставить американцев в Польше на постоянной основе, Варшава готова потратить до 2 млрд. долларов.
Глава польского военного ведомства, находящийся в настоящее время с визитом в США, провел встречи с членами палаты представителей Конгресса США и, по данным телеканала, представил американским парламентариям "аргументы в пользу постоянного присутствия армии США на польской территории". При этом Блащак заявляет, что на данный момент "обсуждаются детали" размещения американских баз в Польше. Ранее Польша предлагала США разместить у себя бронетанковую дивизию США и для этого потратить 1,5 - 2 млрд. долларов, при чем переговоры велись в двустороннем порядке, вне договора НАТО.
Кроме этого, идет обсуждение поставок американской военной техники в Польшу, но подробности сделки не раскрываются.
В настоящее время Польша активно наращивает вооруженные силы, объясняя это "агрессией России". В рамках программы увеличения военного присутствия, на территории Польши размещена многонациональная батальонная группа и бронетанковая дивизия США. Чтобы оставить американцев в Польше на постоянной основе, Варшава готова потратить до 2 млрд. долларов.
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