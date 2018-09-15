Новости

Блащак: Размещение американских баз в Польше обретает реальные шансы

32
Польша имеет реальные шансы разместить на своей территории американские военные базы, заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал TVN.

Блащак: Размещение американских баз в Польше обретает реальные шансы


Глава польского военного ведомства, находящийся в настоящее время с визитом в США, провел встречи с членами палаты представителей Конгресса США и, по данным телеканала, представил американским парламентариям "аргументы в пользу постоянного присутствия армии США на польской территории". При этом Блащак заявляет, что на данный момент "обсуждаются детали" размещения американских баз в Польше. Ранее Польша предлагала США разместить у себя бронетанковую дивизию США и для этого потратить 1,5 - 2 млрд. долларов, при чем переговоры велись в двустороннем порядке, вне договора НАТО.


Кроме этого, идет обсуждение поставок американской военной техники в Польшу, но подробности сделки не раскрываются.

В настоящее время Польша активно наращивает вооруженные силы, объясняя это "агрессией России". В рамках программы увеличения военного присутствия, на территории Польши размещена многонациональная батальонная группа и бронетанковая дивизия США. Чтобы оставить американцев в Польше на постоянной основе, Варшава готова потратить до 2 млрд. долларов.
Использованы фотографии:
https://wpolityce.pl/
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

32 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 13:49
    +2
    Польша имеет все шансы окончательно утратить суверенитет.
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 13:58
      +4
      Цитата: Сергей39
      Польша имеет все шансы окончательно утратить суверенитет.

      Да ладно суверенитет.. нет его у них давно, а вот то, что Польша может вообще перестать существовать, это становится реальностью.. Будет там база, наши ЯО будут туда нацелены и поляки первые превратятся в демократический пепел, героически отдав жизни за процветание америки..
      1. Prjanik Офлайн
        Prjanik Сегодня, 15:09
        0
        Польше вряд ли это грозит, там хватит и обычного принуждения к миру, если что, а вот у заокеанских друзей есть все шансы стать одним лишь пеплом.
    2. Kuroneko Офлайн
      Kuroneko Сегодня, 14:05
      +3
      Цитата: Сергей39
      Польша имеет все шансы окончательно утратить суверенитет.

      А она его когда-то имела?
      И я даже про историю. И в расцвете своих сил (времена Речи Посполитой на пике её могущества) Польшей всегда правили инородцы. И самые знаменитые польские герои и писатели - да-да, тоже не совсем поляки. =3
      Вообще, лучшее, что случилось с Польшей (по моему скромному мнению) - это Станислав Лем. Хотя и он, на минуточку, не поляк, а еврей.
      1. Панда Офлайн
        Панда Сегодня, 14:18
        +1
        В настоящее время Польша активно наращивает вооруженные силы, объясняя это "агрессией России".

        Придется хоронить наших солдат павших , вместе с пшеками ..Там окол 200 тыс пало советских солдат !!! soldier Накроем ВСЕХ ! И паставим единственный памятник, который уже никто не осквернит.."!
        Вот такие дела в РВСН у парней..
        1. Цой Офлайн
          Цой Сегодня, 14:22
          +1
          Цитата: Панда
          Накроем ВСЕХ ! И паставим единственный памятник, который уже никто не осквернит.."!
          Вот такие дела в РВСН у парней..


          Если дойдет до "Накроем ВСЕХ", некому будет памятники ставить. Ну кроме шестируких двухголовых потомков.

          Откуда берется такое желание устроить ядерную войну? И тем более откуда берется уверенность что "Америка в прах, а мы живы и невредимы"?
      2. Фил77 Онлайн
        Фил77 Сегодня, 14:45
        +1
        Соглашусь.А ещё добавлю,*четыре танкиста и собака*,*ставка больше чем жизнь*,песенный конкурс в Сопоте ну и ещё можно что то хорошее вспомнить.Но неприятных моментов конечно больше! hi
        1. sabakina Офлайн
          sabakina Сегодня, 15:47
          +1
          Цитата: Фил77
          Соглашусь.А ещё добавлю,*четыре танкиста и собака*,*ставка больше чем жизнь*,песенный конкурс в Сопоте ну и ещё можно что то хорошее вспомнить.
          Да Сергей. плохое тоже было, но это было много веков назад. А жизнь идёт вперёд. Правда не совсем уверен, что в том направлении, в котором надо. А фильмы, которые Вы упомянули,...Ведь это была частичка идеологического образования. Что щас мы видим? Менты и преступники. То одни круче, то вторые...А мы когда то засматривались теми фильмами. старались быть похожими на тех героев. Нынешняя молодёжь даже океаны перечислить не может.....Грустно всё это...

    3. Комментарий был удален.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:50
    0
    Историю рано или поздно, но суждено нам перепесать, и на этот раз территории бывшей польши, и укроины должны быть разделены между соседями, а мы вернем себе ВСЕ свои земли до последнего милиметра.
    1. Safer Офлайн
      Safer Сегодня, 14:00
      +2
      Сергей Витальевич, а оно нам надо? На восстановление промышленности денег не напасешься (Если уж земли возвращать - от них же должен быть какой-то толк?), а они, в итоге, все равно все развалят. Народы там такие.
      1. Genry Офлайн
        Genry Сегодня, 14:42
        +3
        Цитата: Safer
        они, в итоге, все равно все развалят. Народы там такие.

        Дело не в народах, а в правящей верхушке.
        Была царская Россия и не было национально-территориального разделения. Появился СССР с коммунистами и сразу всем свои национальные квартиры (республики) со своими царьками, которые рано или поздно привели к национализму.
        Если сейчас воссоединять территории, то в виде федеративных единиц государства Россия.
        И восстановление разграбленных территорий дешевле и перспективнее, чем противодействовать военным провокациям "исторических родственников" (оборона ДНР ЛНР).
        1. onix757 Офлайн
          onix757 Сегодня, 15:26
          +1
          Была царская Россия и не было национально-территориального разделения.

          Что не помешало окраинам начать отваливаться. В сегодняшней РФ учли негативный опыт ЦР и намеренно взращивают дорогих бюджету региональных царьков.
        2. Safer Офлайн
          Safer Сегодня, 15:31
          +1
          Пожалуй, я с вами соглашусь. Выходной день - утратил широту мышления.
    2. Kuroneko Офлайн
      Kuroneko Сегодня, 14:12
      +1
      Вы правы. Я уверен, что российские крысы и тараканы - после Первой Мировой Ядерной - действительно овладеют всеми нашими исконными землями вплоть до Аляски (и пойдут расширять свой ареал обитания и далее).
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:53
    +1
    Новая поза для камасутры "суперраком, или по польски"!!!
  4. dgonni Офлайн
    dgonni Сегодня, 14:33
    -3
    Красивая многоходовочка у ВВП получилась просто загляденье. До 2014 года об базах НАТО а тем более США на територии румынии и польши с прибалтикой никто в европах даже не помышлял. Прошло четыре годика и нате получите. Гениальный стратэг гениальный!
    1. Чарик Офлайн
      Чарик Сегодня, 18:05
      0
      да-да собирайтесь кучней чтоб булавай махнул и сдуло всех
  5. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 14:42
    +1
    В настоящее время Польша активно наращивает вооруженные силы, объясняя это "агрессией России".

    Россия, имеющая границу с Польшей в Калининградской области испугала панов своей агрессией? Какие-то bz...деловые людишки. Мы же там не в полный рост стоим, а вас уже трясёт. Да собирайтесь там вместе с американцами - легче будет удавить в случае чего...
  6. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 14:44
    +2
    Агрессия России говорите ! Ну так давайте уже всем НАТОвским гопом навалитесь на нас и порвите в клочья, а то ждать уже больше нету сил ! Чесслово ! am Ну раз мы такие негодяи-аргессоры, давайте мать вашу, сколько уже можно издеваться ! angry soldier
  7. Prjanik Офлайн
    Prjanik Сегодня, 14:49
    +1
    Замечательно, чем сильнее и независимее становится Россия, и чем плотнее обкладывают враги нас своими базами, тем активнее раздаются призывы свергать антинародную власть от неких "патриотов" из соседней новости.
  8. afrikanez Офлайн
    afrikanez Сегодня, 14:49
    +1
    Польша решила не упускать свой шанс, быть уничтоженной первой, при любом "шухере" с западной стороны. fool
  9. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 14:57
    +1
    Я не понял, у них в Польше так много места, чтобы размещать военные БАЗЫ (множественное число, если кто не понял)? belay Буквально вчера, возможно даже здесь, кто то писал, что полевропы можно на поезде проехать за несколько часов.
    1. Фил77 Онлайн
      Фил77 Сегодня, 15:13
      +1
      Вячеслав,привет!У них не места,у них ума просто мало.Вероятно не понимают,что базы первыми под удар в час*икс* попадут Ну или не хотят понимать.
    2. japs Онлайн
      japs Сегодня, 16:11
      0
      Цитата: sabakina
      Я не понял, у них в Польше так много места,

      Места, пожалуй, много. Много баз принесет много денег и работы для аборигенов.
      Опыт нахождения наших войск в Европе показывает, что длительное нахождение иностранных войск в отдельной стране приводит к нарастанию неприязни, недовольства и даже агрессивных действий против этих иностранных войск.
      В ГСВГ на стол Главкома ежедневно попадала сводка происшествий с участием наших военных. В среднем 2-3 листа. А дисциплина, какая-никакая у нас была.
      Как себя ведут пингвины мы знаем.
      Т.е. пусть ставят базы. Это нам на руку.
      ИМХО.
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 16:52
        0
        Ну, если у них БАЗЫ размером с пасеку, то...(Бог им в помощь говорить язык не поворачивается)...Пусть рисуют себе на лбу "мишень"!
    3. dgonni Офлайн
      dgonni Сегодня, 16:14
      0
      Поезд там стандарто выдаёт 250 просто, я за КМ в час! laughing
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 16:54
        0
        Цитата: dgonni
        Поезд там стандарто выдаёт 250 просто, я за КМ в час! laughing

        Вас там "нежданчик" не мучал? wink
  10. Zomanus Офлайн
    Zomanus Сегодня, 15:09
    +2
    Ну как писал аналитик, не помню кто, к 2022 окончательно оформятся союзы "кто с кем и против кого".
    Нейтралов не останется. С экономикой произойдет то же самое, что мы сейчас и видим.
    Получается что вдоль наших западных рубежей обозначился пояс Польша-Украина-Прибалтика.
    Балканы будут выгадывать до последнего, но там тоже наших союзников не видно.
  11. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 16:43
    +1
    Полосатые японок насилуют, ляхи на очереди. А база, это 100 %-ный кандидат в покойники в первые 10 минут конфликта.
  12. razved Онлайн
    razved Сегодня, 17:16
    0
    Американские базы и так там находятся - де-факто. Польский чинуш говорит лишь о том, что они поменяют свой юридический статус.
  13. Yngvar Онлайн
    Yngvar Сегодня, 17:45
    0
    Суть статьи - мишень стала больше!
  14. Darth Gazgkull Офлайн
    Darth Gazgkull Сегодня, 17:51
    0
    Размещение американских баз в Польше обретает реальные шансы стать мишенью для наших ядерных ракет. am