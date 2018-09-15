Русские военные на Азове: Волкер "озабочен", а Порошенко жалуется

Представитель американского Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты расценивают присутствие российских военных в Азовском море как агрессивные и провокационные шаги. Такое заявление он сделал на брифинге в кулуарах встречи Ялтинской Европейской Стратегии, проходящей в настоящее время в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".Волкер сообщил, что Вашингтон не принимает претензии Москвы на шельфы и считает присутствие российских военных в акватории Азовского моря "агрессивными провокационными шагами". Соединенные Штаты очень обеспокоены данной ситуацией, добавил Волкер.Накануне встречи Ялтинской Европейской Стратегии, Волкер также "обеспокоился" нахождением российских военных в Азовском море. Тогда он заявил, что Россия резко нарастила военную группировку в данном районе и проверяет входящие корабли "в агрессивной манере" и это "вызывает глубокую озабоченность США". Волкер пообещал нарастить военную помощь Киеву "в связи с обострением обстановки" для "сдерживания новой агрессии Москвы".Между тем украинский президент Петр Порошенко в интервью американскому изданию Washington Post обвинил Россию в полной блокировке судов, идущих через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя. Он заявил, что Россия нарушает все нормы международного права, останавливая и досматривая суда. Порошенко пообещал подать иск на Россию в международную постоянную палату третейского суда, а также нарастить военное присутствие в акватории Азовского моря.Слова украинского президента "никогда" не расходятся с делом, военное присутствие Украины на Азовском море действительно возросло - в акваторию переброшены два катера "Гюрза-М" и ожидается третий.