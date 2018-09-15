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Русские военные на Азове: Волкер "озабочен", а Порошенко жалуется

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Представитель американского Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты расценивают присутствие российских военных в Азовском море как агрессивные и провокационные шаги. Такое заявление он сделал на брифинге в кулуарах встречи Ялтинской Европейской Стратегии, проходящей в настоящее время в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

Русские военные на Азове: Волкер "озабочен", а Порошенко жалуется


Волкер сообщил, что Вашингтон не принимает претензии Москвы на шельфы и считает присутствие российских военных в акватории Азовского моря "агрессивными провокационными шагами". Соединенные Штаты очень обеспокоены данной ситуацией, добавил Волкер.


Накануне встречи Ялтинской Европейской Стратегии, Волкер также "обеспокоился" нахождением российских военных в Азовском море. Тогда он заявил, что Россия резко нарастила военную группировку в данном районе и проверяет входящие корабли "в агрессивной манере" и это "вызывает глубокую озабоченность США". Волкер пообещал нарастить военную помощь Киеву "в связи с обострением обстановки" для "сдерживания новой агрессии Москвы".

Между тем украинский президент Петр Порошенко в интервью американскому изданию Washington Post обвинил Россию в полной блокировке судов, идущих через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя. Он заявил, что Россия нарушает все нормы международного права, останавливая и досматривая суда. Порошенко пообещал подать иск на Россию в международную постоянную палату третейского суда, а также нарастить военное присутствие в акватории Азовского моря.

Слова украинского президента "никогда" не расходятся с делом, военное присутствие Украины на Азовском море действительно возросло - в акваторию переброшены два катера "Гюрза-М" и ожидается третий.
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30 комментариев
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  1. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 15:10
    +5
    Пусть беспокоятся. Надеюсь, у них хватит ума не совать свой нос в Азовское море
    1. Logall Онлайн
      Logall Сегодня, 15:34
      +6
      Цитата: Сергей39
      Надеюсь, у них хватит ума не совать свой нос в Азовское море

      Волкер пообещал нарастить военную помощь Киеву "в связи с обострением обстановки" для "сдерживания новой агрессии Москвы".
      Сами не сунуться, но пару спасательных шлюпок подкинут... И, может быть, кортик.

      1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
        Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:38
        +2
        Не кортик, а наркотик, вон они упоротые такие))
      2. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 15:52
        +2
        Соединенные Штаты очень обеспокоены данной ситуацией, добавил Волкер.

        Не знаю даже чего и посоветовать... "Новопасит" вроде успокаивает не плохо. sad
      3. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 16:11
        +1
        Сами не сунуться, но пару спасательных шлюпок подкинут... И, может быть, кортик.
        Саня, ты прав. Всё деньги, 38 лярдов отдали евреям. Хохлы волосы на себе рвут. Причём во всех местах. laughing
    2. bobba94 Офлайн
      bobba94 Сегодня, 15:52
      +1
      Ума у них не хватит. Просто в Азовское море не зайдет ни один американский эсминец ( средняя глубина моря примерно 4,5 метра ).
    3. Starover_Z Онлайн
      Starover_Z Сегодня, 16:14
      +2
      Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты расценивают присутствие российских военных в Азовском море как агрессивные и провокационные шаги.

      А какого нескальпированного бледнолицего ковбоя их кора-блям делать в акватории Чёрного моря вообще ?! Чего суют своё свиное рыло за тысячи миль от своих берегов ?!
  2. Опер Офлайн
    Опер Сегодня, 15:14
    +13
    Вдумайтесь - "Ялтинская Европейская Стратегия?!" Проходящая в Киеве!!! Волкер обеспокоен Азовским регионом... Честно прям так хочется вместе с Порошенко послать их на озеро Мичиган на порыбачить на вместе с украинскими пограничниками и сочувствующими на от греха на ...
    1. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 16:14
      +2
      Нам тоже как то не по себе от присутствия военных США в мексиканском заливе soldier
    2. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:15
      0
      Ага, пусть у себя в мексиканском заливе обеспокаиваются, а Азов исконно наш, сами разберёмся, что хотим то и делаем на своей территории.
    3. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 16:37
      +1
      Цитата: Опер
      Вдумайтесь - "Ялтинская Европейская Стратегия?!" Проходящая в Киеве!!!
      Жду Нюрнбе́ргский процесс в Киеве!!! laughing
  3. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 15:31
    +6
    А присутствие России , допустим , на Патриарших прудах не беспокоит?
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:17
      +1
      Или на Каспии, Байкале. hi
  4. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:37
    +3
    Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты расценивают присутствие российских военных в Азовском море как агрессивные и провокационные шаги.


    А я считаю, что наличие Натовских войск в руине и окрестностях как агрессивные и провокационные шаги.
    Что теперь скажут?))
    1. Logall Онлайн
      Logall Сегодня, 15:45
      +5
      Что и всегда: "это шаги сдерживания агрессивной России неумолимо приближающейся к границам стран НАТО и их союзников."
      1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
        Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:57
        +2
        Ну да, натовские говорящие головы еще те мастаки извратить объективную правду и врать не моргнув глазом.
    2. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:20
      +1
      hi Скажут что демократию "принесли" украине!!! laughing
  5. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 16:00
    +2
    Такое заявление он сделал на брифинге в кулуарах встречи Ялтинской Европейской Стратегии, проходящей в настоящее время в Киеве,
    Звучит как "Ялтинская конференция большой тройки". laughing Интересно, кого они третьим возьмут? recourse
    1. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 16:16
      +1
      Наверное Луну smile
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 16:45
        0
        Луну тоже древние хохлы создали? belay
  6. samarin1969 Онлайн
    samarin1969 Сегодня, 16:15
    +2
    Само присутствие русофоба Волкера на Украине - уже провокация.
  7. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 16:25
    0
    В рамках стратегии "в каждой бочке затычка" полосатоухие "интересуются" нашими военными в нашем море? Этот Волкер, потеряв "патрона" Маккейна, начал путать слова...
  8. Black Sniper Офлайн
    Black Sniper Сегодня, 16:28
    +2
    обвинил Россию в полной блокировке судов, идущих через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя.
    ---------------------------------
    Вот же ж ДЭБИЛ, их не блокируют, а досматривают на предмет незаконного провоза... laughing lol
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:31
    +3
    Валкеру нужно просто по мужски, репу на-бить, тогда он "вспомнит " что Азовское море сугубо Российское, внутреннее, а укроина вообще ошибка Советской власти, и эту ошибку России рано или поздно, но придется удалять с карты Земли.
  10. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 16:47
    +1
    Волкеру в нашем МИДе уже сказали, вали домой, пусть пришлют кого-нибудь поумнее. А на клоуна Петрушку можно и плюнуть.
  11. Чичиков Офлайн
    Чичиков Сегодня, 17:01
    +1
    "Ялтинский форум" в Куеве, такая же фикция, как и "Митрополит Константинопольский"! Ни Ялты у Куева, ни Константинополя у митрополита!
  12. Теренин Онлайн
    Теренин Сегодня, 17:37
    +1
    Для успокоения "озабоченности", по Азову, Волкера" и жалобы Порошенко вижу, что наибольший результат получило мнение форумчан - набить обоим морду! winked
  13. Darth Gazgkull Офлайн
    Darth Gazgkull Сегодня, 17:48
    0
    Азовское море-mare nostrum. Выводы делайте сами.
  14. Чарик Офлайн
    Чарик Сегодня, 17:56
    0
    Вашингтон не принимает претензии Москвы на шельфы -так вам и не предьявляют - идите мелкими шажками
  15. Moreno Офлайн
    Moreno Сегодня, 18:05
    0
    Эти "советники" приходят и уходят. Советника Псаки где сейчас ?