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Россия вводит ограничение на проход судов по Севморпути

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Россия с 1 января 2019 года введет ограничение прохода судов иностранной постройки по Северному морскому пути (СМП), заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1", при этом добавив, что это является естественной мерой защиты судостроения и будет стимулировать загрузку российских верфей.

Россия вводит ограничение на проход судов по Севморпути


Борисов заявил, что Северный морской путь - это российские прибрежные воды и там должны ходить суда российской постройки или под российским флагом, и, вводя ограничение на проход судов иностранной постройки, Россия в первую очередь защищает своих судостроителей. Он добавил, что идея отдать приоритет использованию судов отечественной постройки не нова, в 1920 году США уже вводили подобную меру в отношении судов, курсирующих в прибрежных водах для защиты американских судостроителей.


При этом Борисов подчеркнул, что Россия не вводит жесткие ограничения на суда иностранного производства, СМП не будет полностью закрыт для таких судов. По решению правительства будет дано разрешение на проход судов другой постройки, других стран, чтобы не сдерживать бизнес-процессы. Тем более, что не весь типаж судов Россия сможет перекрыть в первое время.

Северный морской путь открыт для международного судоходства с 1991 года. Однако в официальных российских документах он определен как "исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация". Это самая короткая дорога из Европы на Дальний восток.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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48 комментариев
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  1. Minus Офлайн
    Minus Сегодня, 15:48
    +12
    Давно пора. Только сейчас будет столько истерики со стороны "партнёров"... laughing
    1. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 15:52
      -7
      Цитата: Minus
      Давно пора. Только сейчас будет столько истерики со стороны "партнёров"... laughing

      Они им и не пользуются, это удар по отечественным судоходным компаниям.
      1. К. Сергей. Офлайн
        К. Сергей. Сегодня, 16:28
        +8
        Цитата: Дырокол
        Они им и не пользуются, это удар по отечественным судоходным компаниям.

        C чего бы это? Поясните пожалуйста.
        1. тлауикол Онлайн
          тлауикол Сегодня, 17:07
          -2
          Цитата: К. Сергей.
          Цитата: Дырокол
          Они им и не пользуются, это удар по отечественным судоходным компаниям.

          C чего бы это? Поясните пожалуйста.

          дык у нас половина торгового флота - иномарки, а крупный тоннаж, так почти все
          1. тол100в Онлайн
            тол100в Сегодня, 17:56
            0
            Цитата: тлауикол
            дык у нас половина торгового флота - иномарки, а крупный тоннаж, так почти все

            Тут еще вопрос и о том - под каким "флагом" они ходят!
            1. тлауикол Онлайн
              тлауикол Сегодня, 18:01
              0
              так вот нашим компаниям, использующим суда иностранной постройки, и придется платить "за флаг" голландцам, финнам и прочим немцам, чтобы они вместо ямайского или мальтийского флага русский поднимали
          2. evgen1221 Офлайн
            evgen1221 Сегодня, 18:06
            0
            Под Российским флагом,-для этого и придумано
        2. конёк-горбунок Офлайн
          конёк-горбунок Сегодня, 17:55
          +1
          Цитата: К. Сергей.
          C чего бы это? Поясните пожалуйста.


          Что бы ходить северным морским путём,нужны суда ледового класса,то есть усиленный корпус,желательно без бульбы,мощный котёл для обогрева танков на морозе,ну и четырёхлопастный винт.У иностранцев в основном недорогие суда без излишеств,на пример на больших контейнеровозах маерск,спецкраска с покрытием для лучшего скольжения,и винт шестилопастный,то есть никто не будет эти суда гробить во льдах,ремонт не окупит прибыль
      2. Chertt Офлайн
        Chertt Сегодня, 16:36
        +9
        Цитата: Дырокол
        это удар по отечественным судоходным компаниям

        Я думал, что уж эту новость *всепропальщики* негативно прокомментировать не смогут. Я их недооценил wink
        1. Dashout Онлайн
          Dashout Сегодня, 17:02
          +2
          Да куда уж без них... сидят на каждой странице (новости) ...
      3. kenig1 Офлайн
        kenig1 Сегодня, 17:23
        +4
        В статье написано "или под Российским флагом ", то есть деньги будут идти в наш бюджет, а не бюджет Лесото.
    2. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 15:55
      -4
      СМП не будет полностью закрыт для таких судов. По решению правительства будет дано разрешение на проход судов другой постройки, других стран, чтобы не сдерживать бизнес-процессы. Тем более, что не весь типаж судов Россия сможет перекрыть в первое время.
      А каким тогда нельзя? Прогулочным яхтам?
    3. ученый Офлайн
      ученый Сегодня, 15:58
      +3
      Цитата: Minus
      сейчас будет столько истерики со стороны "партнёров

      Можно и без истерик. Главное что бы не было поддержки и одобрений со стороны Запада. Иначе у большинства россиян возникнут сомнения в правильности этого решения.
    4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:48
      +2
      Не в тему, кирпичами в меня не кидать -на учениях Запад 2018 погиб наш десантник из Бурятии! На многих сайтах эта информация недавно появилась! !! soldier
      1. тол100в Онлайн
        тол100в Сегодня, 18:19
        0
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        -на учениях Запад 2018 погиб наш десантник из Бурятии!

        Это масштабные учения. Жалко бойца. Соболезнование родным. Только один вопрос: - а сколько людей за этот отрезок времени погибли в ДТП и в пожарах!?
    5. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 17:01
      0
      Видео к новости
  2. Сергей Медведев Офлайн
    Сергей Медведев Сегодня, 15:53
    +1
    Ну хоть где-то наши власти зубы показали. Если так дальше пойдёт, американцы в космос на батутах полетят. Нефиг дырки сверлить! laughing
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 17:44
      +1
      Ну и правильно, ещё и пошлины нужно ввести для иностранных судов за проход по СМП!!! hi
  3. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 15:55
    -6
    Самое смешное, большинство наших ледоколов финской постройки, они тоже попадут под ограничения?
    1. сорок восьмой Офлайн
      сорок восьмой Сегодня, 15:59
      +9
      Цитата: Дырокол
      Самое смешное, большинство наших ледоколов финской постройки, они тоже попадут под ограничения?

      Если судно идет под нашим флагом, то ограничения на него не распространяются. Если судно идет под иностранным флагом, но построено на наших верфях - ограничений также нет. Я так понимаю.
    2. Dart2027 Офлайн
      Dart2027 Сегодня, 16:15
      +14
      Цитата: Дырокол
      Самое смешное, большинство наших ледоколов финской постройки

      Судостроительной верфи Arctech Helsinki Shipyard в Финляндии - 100% акций которой принадлежат ОАО "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК).
      1. Dashout Онлайн
        Dashout Сегодня, 17:04
        +4
        Цитата: Dart2027
        Судостроительной верфи Arctech Helsinki Shipyard в Финляндии - 100% акций которой принадлежат ОАО "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК).

        Ну и какого фига она там делает? Пусть переезжает домой... Ругаемся что ВВП не растет, а тут вон что...
      2. Опер Офлайн
        Опер Сегодня, 17:08
        +3
        Товарищ не подумал. Очень спешил с ложечкой дегтя...)
    3. Tusv Офлайн
      Tusv Сегодня, 18:00
      0
      Цитата: Дырокол
      Самое смешное, большинство наших ледоколов финской постройки, они тоже попадут под ограничения?

      А все газовозы для Сабетты Южнокорейской и чё? Сертификаты на суда в арктической зоне, где выдают? И разрешение для верфи, что строят суда для арктической зоны, там же. Не получил сертификат - гуляй Вася через Суец hi
  4. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 15:56
    +7
    Северный морской путь открыт для международного судоходства с 1991 года.
    Проклятый год нашей истории
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 16:33
      +3
      [quote=КВУ-НСвД][/quote] Проклятый год нашей истории[/quote] Виктор, видимо Вы перепутали с 1993 годом. В 1991 году ещё можно было всё исправить, правда Г. Жукова не нашлось тогда...Для тех. кто помнит, как мы жили раньше!
  5. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 16:12
    +4
    Господи, Своевременно. так должно и быть - естественно. А вот защищать свои границы, надо и ресурсы.
    . .
  6. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 16:15
    +5
    Резко! Но ожидаемо. Стоит ещё кое что предпринять. Дабы "проняло" поглубже. И не в ущерб себе!
    1. denart50 Офлайн
      denart50 Сегодня, 17:30
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      Стоит ещё кое что предпринять.


      Да и так уж Арктика осваивается... ПВО-ПРО-РЛС, аэродромы, "Бастионы" и т.д.. разворачиваются-восстанавливаются... good
  7. Sadko88 Онлайн
    Sadko88 Сегодня, 16:18
    +4
    Планета круглая. Пусть ходят вдоль своих
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:33
    +6
    Вот так, потихоньку власть и испровляет свои же ошибки, когда наивно верили что запад нам "настоящие друзья "!
    1. Теренин Онлайн
      Теренин Сегодня, 16:50
      +6
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Вот так, потихоньку власть и испровляет свои же ошибки, когда наивно верили что запад нам "настоящие друзья "!

      Вспомнился фильм: "Начальник Чукотки". Образец ответственности за порученное дело. yes
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 17:03
        +4
        Шедевр!!!Был реальный прототип. wink
  9. Оператор Онлайн
    Оператор Сегодня, 16:44
    +5
    Имеется в виду пользование навигационно обустроенным Северным морским путем.

    Пользование иностранными судами т.н. Северо-Восточным проходом вне территориальных вод РФ теоретически возможно, но на практике невыполнимо - минимальная граница плавающих льдов в августе проходит по архипелагу Северная Земля, т.е. в российских террводах.

    В отдельные годы граница плавающих льдов проходит еще южнее - по российским архипелагам Новая Земля и Новосибирские острова.
    1. Удав КАА Офлайн
      Удав КАА Сегодня, 17:15
      +5
      Цитата: Оператор
      минимальная граница плавающих льдов в августе проходит по архипелагу Северная Земля,

      Не поэтому ли Китай строит атомный ледокол? Хотя за навигационное и гидро-метеообеспечение все равно придется платить, даже если они исключат из прейскуранта ледокольную проводку (обеспечение).
      1. Оператор Онлайн
        Оператор Сегодня, 17:40
        +1
        Пущай строит - для проводки в арктических льдах надо иметь целый флот ледоколов и судов ледового класса, плюс сухопутные базы для ледокольного резерва, а пока что китайских территорий в Арктике не наблюдается.
  10. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 16:51
    +1
    Господь услышал мои молитвы, давно я об этом твердил, не хрен по нашим огородам чужим шляться.
    1. Андрей из Челябинска Офлайн
      Андрей из Челябинска Сегодня, 17:08
      +3
      Цитата: Ros 56
      Господь услышал мои молитвы, давно я об этом твердил, не хрен по нашим огородам чужим шляться.

      Да кто шляется-то?:)))) Севморпуть - это перевозки «Норникель», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Росшельф" и централизованный Северный завоз. Иностранцы свои грузы этим маршрутом почти не возят. Так-то правильно, конечно, что только мы возить будем, но... ущемит это интересы от силы нескольких иностранных компаний-перевозчиков, да и то не слишком.
      1. Ros 56 Онлайн
        Ros 56 Сегодня, 17:11
        0
        ПОКА, не возят, уже полосатые в полный рост засуетились.
        1. Jolly oldster sailor Онлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 17:15
          0
          Не засуетились-выше прекрасно Андрей,который из Челябы,расписал... hi
    2. Комментарий был удален.
    3. Комментарий был удален.
    4. тлауикол Онлайн
      тлауикол Сегодня, 17:28
      0
      мы там, на СМП свои АПЛ на иномарках возим - тот же финский Трансшельф, например - что, не будем пускать ? stop
  11. denart50 Офлайн
    denart50 Сегодня, 17:12
    +2
    "Северный морской путь - это российские прибрежные воды и там должны ходить суда российской постройки или под российским флагом, и, вводя ограничение на проход судов иностранной постройки, Россия в первую очередь защищает своих судостроителей"...

    Хм... Меня всё время смущает именно ЭТА фраза... Если уж на то пошло, то не так уж много кораблей у нас отечественной постройки... Даже при мощном Советском Союзе уж поляки, немцы и финны вовсю зарабатывали на строительстве кораблей различных типов и проектов для СССР...
    Как-то этим публичным людям надо такие выступления грамотно "оформлять", в том числе и с юридической стороны...
    А так - Бог в помощь... Уже даже то, что решили три ледокола строить на Дальнем Востоке - также есть хорошо... Пусть даже первый блин будет комковато-сырым, однако какая помощь будет в судоходстве на ДВ и Севере... hi
  12. Кукуруза Онлайн
    Кукуруза Сегодня, 17:15
    +2
    Звучит интересно, вопрос насколько это соответствует морскому праву?
    Непосредственно через русские территориальные воды сев.мор.путь не проходит(если посмотреть маршрут на карте), Берингов пролив также уже много десятилетий не является полностью русским.
    1. Ros 56 Онлайн
      Ros 56 Сегодня, 18:27
      0
      Звучит интересно, вопрос насколько это соответствует морскому праву?

      Лишь бы это соответствовало интересам нашей страны, а про всякие права это вы расскажите полосатым, они любят всякую хрень на эту тему пороть, а сами бомбами да ракетами по этим самым правам.
  13. Suhow Офлайн
    Suhow Сегодня, 17:30
    +1
    Давно,пора показать зубы партнерам.
  14. Darth Gazgkull Офлайн
    Darth Gazgkull Сегодня, 17:47
    +1
    Севморпуть наш - что хотим, то и делаем!
  15. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 18:16
    0
    а своих то судов хватит?
  16. ROBIN-SON Онлайн
    ROBIN-SON Сегодня, 18:25
    0
    Странно. Вроде строился как конкурент Суэцкого канала. Там идут суда под любым флагом. Каждый день 20-30 судов в конвое. Дневной и ночной трафик. Деньги не пахнут.
    Но через Суэц могут идти суда любого класса. Через СМП только ледового. Да и те иногда затирает лед и им требуется ледокол. Так что конвой должен быть небольшой, а это значит при интенсивном судоходстве надо много ледоколов. Тяжелые ледяные поля обычно пробивает тяжелый атомный ледокол, но льды от него настолько крупные, что грузовое судно может повредить корпус или винт. Поэтому их сопровождают ДЭ ледоколы, они разбивают лед на более мелкие фрагменты и им зачастую приходится брать судно "под усы" т.е. на буксир. Проводка судов по СМП требует профессионализм как от экипажей ледоколов так и всех обеспечивающих проводку.
    Иностранные судоходные компании не имеют судов ледового класса, да им они и не нужны. Естественно затраты на их строительство дороже. Не знаю, на сколько дороже-дешевле провод через СМП чем через Суэц. Там конечно экономия на времени рейса, а они существенны. Иностранные компании будут набирать опыт СМП и делать выводы. Можно конечно России строить суда, сухогрузы, суда для перевозки нефти, химии, СПГ и иностранные компании будут фрахтовать этот флот. Но здесь вопрос, а есть у нас мощности, доки и главное люди для их обслуживании, ведь много плавсостава ушло работать под флагом за хорошие деньги.