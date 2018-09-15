Россия вводит ограничение на проход судов по Севморпути

Россия с 1 января 2019 года введет ограничение прохода судов иностранной постройки по Северному морскому пути (СМП), заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1", при этом добавив, что это является естественной мерой защиты судостроения и будет стимулировать загрузку российских верфей.Борисов заявил, что Северный морской путь - это российские прибрежные воды и там должны ходить суда российской постройки или под российским флагом, и, вводя ограничение на проход судов иностранной постройки, Россия в первую очередь защищает своих судостроителей. Он добавил, что идея отдать приоритет использованию судов отечественной постройки не нова, в 1920 году США уже вводили подобную меру в отношении судов, курсирующих в прибрежных водах для защиты американских судостроителей.При этом Борисов подчеркнул, что Россия не вводит жесткие ограничения на суда иностранного производства, СМП не будет полностью закрыт для таких судов. По решению правительства будет дано разрешение на проход судов другой постройки, других стран, чтобы не сдерживать бизнес-процессы. Тем более, что не весь типаж судов Россия сможет перекрыть в первое время.Северный морской путь открыт для международного судоходства с 1991 года. Однако в официальных российских документах он определен как "исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация". Это самая короткая дорога из Европы на Дальний восток.