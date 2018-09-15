Business Insider: американский F-22 не противник российскому Су-35

Вслед за американским журналом The National Interest, постоянно сравнивающего российское и американское вооружение, этим же занялся и новостной портал Business Insider. В материале, вышедшем на портале, военный обозреватель Business Insider сравнил истребитель пятого поколения F-22 Raptor и российский Су-35, предположив, что они могли встретиться в реальном бою.По мнению автора материала, при встрече в бою американского F-22 Raptor и российского Су-35, самолет пятого поколения проиграет, даже несмотря на то, что ведение воздушного боя является главной специализацией американского истребителя. Американский самолет в бою сразу теряет свое основное преимущество - незаметность, а также ему просто не хватает вооружения. Российский Су-35 более маневренный по сравнению с F-22, что дает ему преимущество и в дальнем и ближнем воздушном бою.Отставной пилот американских ВВС Дэвид Берк, в свое время летавший на F-22, рассказал изданию, что по сравнению с российским Су-35, американский истребитель сильно уступает в маневренности. При полетах на F-22, добавил он, нас всегда учили "избегать маневренных столкновений с противником", а использовать преимущество истребителя - незаметность. Также российский самолет несет гораздо больше ракет, чем американский истребитель, что также дает преимущество российскому Су-35.В итоге автор Business Insider резюмировал, что F-22 с его упором на незаметность не приспособлен для перехватов, а эту работу могут делать самолеты четвертого поколения, типа F-15.