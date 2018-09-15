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Business Insider: американский F-22 не противник российскому Су-35

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Вслед за американским журналом The National Interest, постоянно сравнивающего российское и американское вооружение, этим же занялся и новостной портал Business Insider. В материале, вышедшем на портале, военный обозреватель Business Insider сравнил истребитель пятого поколения F-22 Raptor и российский Су-35, предположив, что они могли встретиться в реальном бою.

Business Insider: американский F-22 не противник российскому Су-35


По мнению автора материала, при встрече в бою американского F-22 Raptor и российского Су-35, самолет пятого поколения проиграет, даже несмотря на то, что ведение воздушного боя является главной специализацией американского истребителя. Американский самолет в бою сразу теряет свое основное преимущество - незаметность, а также ему просто не хватает вооружения. Российский Су-35 более маневренный по сравнению с F-22, что дает ему преимущество и в дальнем и ближнем воздушном бою.


Отставной пилот американских ВВС Дэвид Берк, в свое время летавший на F-22, рассказал изданию, что по сравнению с российским Су-35, американский истребитель сильно уступает в маневренности. При полетах на F-22, добавил он, нас всегда учили "избегать маневренных столкновений с противником", а использовать преимущество истребителя - незаметность. Также российский самолет несет гораздо больше ракет, чем американский истребитель, что также дает преимущество российскому Су-35.

В итоге автор Business Insider резюмировал, что F-22 с его упором на незаметность не приспособлен для перехватов, а эту работу могут делать самолеты четвертого поколения, типа F-15.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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13 комментариев
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  1. ФЕОДОР Офлайн
    ФЕОДОР Сегодня, 17:25
    0
    Шо ? Опять ! Уже победили ? belay
    1. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 17:42
      +3
      Ох уж эти бои, "сферических коней в вакууме". Но видать "пипл хавает", раз все новые издания такой аННалитикой начинают заниматься
    2. Рав Рав Онлайн
      Рав Рав Сегодня, 17:51
      +1
      В точности сказать не могу, главное чтоб мерикатосы боялись,а мы на войну не явились!
  2. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 17:26
    +6
    Раз отставной пилот говорит-пожалуй,поверю тогда...Они правду только в отставке говорят сейчас...
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:26
    +2
    Непохоже на янки!Или таким способом хотят выбить денег на модернизацию Ф22, или пускают нам пыль в глаза, дабы мы повелись на их сказки, и не развивали у себя 5е поколение истребителей.
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 17:56
      0
      На ВО месяц назад была статья где указывалось на приостановку производства F-22, исходя из этого модернизация коснётся F-35. hi
  4. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 17:35
    +4
    Любой самолёт, включивший локатор, теряет преимущество незаметности...
    И на первый план выходят остальные качества самолета, скорость, манёвр, огонь ( по Покрышкину). А может, и не врет. Отставники у них режут правду-матку...не боясь увольнений и обвинений.
    1. тол100в Онлайн
      тол100в Сегодня, 17:44
      +2
      Цитата: Горный стрелок
      И на первый план выходят остальные качества самолета, скорость, манёвр, огонь ( по Покрышкину). А может, и не врет. Отставники у них режут правду-матку...не боясь увольнений и обвинений.

      Но нам не стоит забывать еще об одном "качестве" - а именно количестве этих самых самолетов! Ведь этот фактор тоже имеет значение. И он не в пользу ВКС РФ. А с учетом всех остальных Рафалей, Тайфунов и иже с ними, тем более! А шакалы в одиночку не нападают!
  5. Sadko88 Онлайн
    Sadko88 Сегодня, 17:38
    +1
    Не противник, но и не приятель smile
  6. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 17:50
    +1
    90% в бою зависит от лётчика.
  7. Удав КАА Офлайн
    Удав КАА Сегодня, 17:54
    +1
    F-22 с его упором на незаметность не приспособлен для перехватов, а эту работу могут делать самолеты четвертого поколения, типа F-15.
    Автор видимо проталкивает идею моденизации "Орла" до версии F-15Х и принятие его на вооружение.
  8. Runoway Офлайн
    Runoway Сегодня, 17:55
    0
    Проиграв гонку в маневренности, американцы сделали ставку на больший радиус обнаружения и дальность ракет воздух-воздух. Исходя из этого и получается:"победит раньше тот кто обнаружит" и пускай F-22 не такой уж невидимка как его молюют,но то что планер и покрытие это преимущество в обнаружении это факт. Выходит, говоря о сражении этих двух самолётов, следует сравнивать их вооружения,эпр и бортовые системы, причём немаловажно какое кол-во самолётов ими оборудованы(риторически для ВКС, тк,к примеру, "Президент" ом давно хвалились,но сирийская компания показала, что мало кто ими оборудован)
  9. gurta Онлайн
    gurta Сегодня, 18:25
    0
    Самая большая проблема Ф22 это переводчики на русский. Неплохо бы выкладывать и линки на сравнения. Их там несколько, и они уверенны:
    the newest generation of US warplanes reimagines aerial combat in such a way that future pilots won't even have to get their hands dirty to deter or defeat the enemy.
    https://www.businessinsider.com/su-35-vs-f-22-2016-9#stealth-6