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News Thump: учения «Восток-2018» — «тайный съезд фетишистов»

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Английский юмор весьма своеобразный, недаром он выделяется в отдельную категорию. Британские сатирики из News Thump решили поиронизировать над масштабными российскими учениями «Восток-2018», а также над западными экспертами, которые с открытым ртом следили за боевыми маневрами, обозвав их «кремлелологами». Сами же авторы статьи тоже решили поиграться в экспертов по Москве и поделиться собственными впечатлениями от увиденного.



Один из «журналистов» написал, что у многих, следивших за учениями «Восток-2018», «поехала крыша», остальные отделалась «легко» — они просто травмированы. Автор статьи акцентировал свое внимание на том, что официальная версия России звучала как «масштабные учения в области бряцания оружием с участием техники и огромного количества людей, бегающих по кругу в лесу», однако никто не предупредил их о том, что военные будут одеты в «короткие и плотно облегающие шорты».


News Thump попытались пошутить над тем, что учения представляли собой «съезд фетишистов, увлеченных сексуально-ролевыми играми в костюмах антропоморфных животных». Журналисты даже якобы приложили к статье якобы фото со спутника, которые «отказался комментировать Кремль». В конце статьи ее авторы позволили подытожить затянувшуюся неудачную шутку абзацем про то, что «Восток-2018 все-таки является настоящей «здоровой, мужской активностью».

Очевидно, что английский юмор переживает не лучшие времена. Несмотря на это, тот факт, что за российскими учениями следят не только западные профильные издания, но и сатирические развлекательные порталы, говорит о том, что «Восток-2018» смог привлечь внимание даже тех, кто далек от военной тематики. Сами манеры, проводимые на Дальнем Востоке и в Сибири, стали самыми масштабными с 1981 года.
Автор:
Олег Орлов
Использованы фотографии:
iz.ru
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29 комментариев
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  1. Аристарх Людвигович Офлайн
    Аристарх Людвигович Сегодня, 18:21
    +6
    На учениях техника с 1981 года не сильно изменилась. «Запад-81» и «Восток-2018» прошло почти 40 лет а техника вся та же.

    Т-72АВ

    Т-62М
    1. DarkMatter Офлайн
      DarkMatter Сегодня, 18:28
      +7
      Я так понимаю это частично техника, которую с хранения снимали. Если это так, то по-моему наоборот хорошо. То есть возможность не только имеется, но ею воспользовались в реальных условиях и провели учения по этой части тоже.
      1. Аристарх Людвигович Офлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 18:39
        0
        Мне всегда нравился Т-62, но в 21ом веке использовать технику еще с тех учений what . Вытащили шилки и БРДМ-2.

      2. Paranoid50 Онлайн
        Paranoid50 Сегодня, 20:03
        +3
        Цитата: DarkMatter
        Я так понимаю это частично техника, которую с хранения снимали.

        В этот раз, как и в 1981-м, Т-62 использовали в качестве мишеней.
        В ходе учебных боевых действий на маневрах "Восток-2018" были уничтожены реальные танки. Речь идет о Т-62. Горящие машины демонстрировались в репортажах с полей "сражений".
        Разумеется, речь идет о танках-мишенях. Кстати, как считают некоторые эксперты, сгоревшие "шестьдесят вторые" - это как раз та техника, что была недавно замечена на железной дороге и так взволновала иностранных блоггеров.
        "Восток-2018" сравнивают с советскими учениями "Запад-81". На них тоже в качестве целей применялись Т-62, которые изображали бронетехнику НАТО. Участники рассказывали, что были и радиоуправляемые варианты средних танков. Пока информация, подтверждающей это, не обнародовалось. Писали лишь о ставших "беспилотными" самоходках времен второй мировой войны СУ-100, которые были уничтожены 125-мм орудиями Т-72 и ПТУР.
        Дмитрий Лемешко
    2. Yak28 Офлайн
      Yak28 Сегодня, 18:31
      +13
      Думаю и через 30 лет, на учениях будет эта же техника,ну если конечно коммунисты к власти не придут и новой техники не настроят.
      1. Аристарх Людвигович Офлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 18:46
        +2
        Пока есть чем сдерживать. Опять же, "советским" наследием, а не нынешним "российским". Спасибо либерал-реформаторам за их "труды".
    3. keeper03 Офлайн
      keeper03 Сегодня, 19:52
      +1
      Аристарх - это специально, дабы ввести врага в заблуждение ! wassat hi
      1. Аристарх Людвигович Офлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 20:04
        +3
        Цитата: keeper03
        дабы ввести врага в заблуждение

        Александр hi К сожалению самые главные, опасные и основные враги сейчас встречаются не на поле боя, а в теплых уютных кабинетах. Добавлю видео, для настроения.
    4. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 21:36
      0
      посмотри на маневры натовцев - там такое же содержимое 80-х годов с вкраплением новой техники
  2. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 18:23
    +2
    Позвольте, граждане Лондонцы, а у кого мэр геем был?
  3. Jolly oldster sailor Офлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 18:26
    +2
    News Thump попытались пошутить над тем, что учения представляли собой «съезд фетишистов, увлеченных сексуально-ролевыми играми в костюмах антропоморфных животных».
    Завидуйте молча,что тут ещё скажешь...
    1. cniza Офлайн
      cniza Сегодня, 18:31
      +3
      Боятся слюной захлебнуться или от желчи отравиться.
  4. Рав Рав Офлайн
    Рав Рав Сегодня, 18:30
    +2
    Англикашки с вечно тормозным юморком распетушились, знают, звездеть языком это не1853 год,там русский мужик их недоразвитых недорослей под Балаклавой хорошо приложил,с тех пор на своём обсиканном острове трындят из за угла боятся пищевого отравления.
  5. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 18:32
    +2
    Ну, тут им видней, по фетишизму (разновидность сексуального отклонения) англосаксам равных нет.
  6. Опер Онлайн
    Опер Сегодня, 18:33
    +2
    А мы голову ломаем полным отсутствием логики в деле Скрипалей и странненькими комментариями по поводу Петрова и Боширова... У англичан шортики в обтягон на уме и даже в военных учениях они видят здоровую мужскую активность... Если так пойдет дальше то нормальный русский мужик перед тем, как протянуть незнакомцу руку будет задавать подозрительный вопрос - вы в Лондоне случайно не были?! Нет! А в Солсбери?! Тоже нет!!! Ну здоров братан тогда, не обижайся! Такие дела...
  7. Оператор Онлайн
    Оператор Сегодня, 18:38
    +2
    Не важно, как пытаются хохмить британские сатирики, важна лишь степень диареи у британских и других западных военных.
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:44
    +1
    Хочу и я над бриташкамм пошутить -их тереза мэй если судить по издаваемым ей звукам, произошла из гиен, или даже является завуалированной шакалихой, а бритухлые острова это ошибка матушки природы, ибо они должны находиться на глубине минимум 100метров под поверхностью воды!
  9. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 18:53
    +2
    Я думал шилки давно с вооружения сняли,а нет ошибался
  10. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 19:04
    +2
    Прочитал дважды , но в чём хохма не усмотрел . Для меня наверное английский юмор слишком тонок ..эх лапоть я дремучий . Но в отклонениях сексуального поведения авторы явно сведущи - даже такому тормозу как я это понятно..
  11. лысова Онлайн
    лысова Сегодня, 20:01
    +1
    Видите это не засеянное поле, по вашим " хотеньям " оно должно быть в Европе. Англия - ты дура стала, как тыне можешь этого понять.
    1. cniza Офлайн
      cniza Сегодня, 20:50
      0
      У них нет цели кого то понимать , их цель - мочить Россию.
  12. лысова Онлайн
    лысова Сегодня, 20:15
    +1
    Пульс нормальный (относительно), ещё адреналинчику , так мы просто,как должно и быть учимся - ну чуть - чуть рисовок, а как же без этого.
    1. лысова Онлайн
      лысова Сегодня, 20:21
      +1
      Простите участвующие в ВО, после вчерашнего, ( трезвый ) установления 10-ки винды яндекса - все сети работают нормально, кроме ВО. Какая то дурь - пароль уж поменял , а конторе - ну не быть откровенной.
      1. лысова Онлайн
        лысова Сегодня, 20:32
        0
        ПРОШЛО НОРМАЛЬНО - НУ ВОТ КОГДА ДЕЛАЮ КОМЕНТ . КАКИЕ ТО НА авторКЕ АНГЛИСКИЕ СЛОВА.
        1. лысова Онлайн
          лысова Сегодня, 20:33
          0
          ВОТ И СЕЙЧАС - СИНХРОНИЗАЦИЮ ДЕЛАЛ
          1. лысова Онлайн
            лысова Сегодня, 20:35
            0
            ПО РУССКИ СКАЖИТЕ, НЕ ПОЙМУ--- /miniposter] Онлайн
            лысова (владимир) Сегодня, 20:33 4
            0
            ВОТ И СЕЙЧАС - СИНХРОНИЗАЦИЮ ДЕЛАЛ
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            1. лысова Онлайн
              лысова Сегодня, 20:43
              0
              Вроде пошло, проверка ! - Ушёл на время.
  13. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 21:21
    0
    Ну, мистер Бин с Бенни Хиллом тоже ведь английский, можно сказать, юмор.
    Английский язык славится многозначностью...
  14. taiga2018 Онлайн
    taiga2018 Сегодня, 22:09
    0
    не знаю как там у них с юмором,но западные СМИ были в полной растерянности,вроде такие масштабные учения,вроде бы угроза,а с другой стороны так далеко от них,даже заголовок к этой новости на евроньюс "А ПРОТИВНИК КТО?",просто кричал об этой растерянности...