News Thump: учения «Восток-2018» — «тайный съезд фетишистов»
Английский юмор весьма своеобразный, недаром он выделяется в отдельную категорию. Британские сатирики из News Thump решили поиронизировать над масштабными российскими учениями «Восток-2018», а также над западными экспертами, которые с открытым ртом следили за боевыми маневрами, обозвав их «кремлелологами». Сами же авторы статьи тоже решили поиграться в экспертов по Москве и поделиться собственными впечатлениями от увиденного.
Один из «журналистов» написал, что у многих, следивших за учениями «Восток-2018», «поехала крыша», остальные отделалась «легко» — они просто травмированы. Автор статьи акцентировал свое внимание на том, что официальная версия России звучала как «масштабные учения в области бряцания оружием с участием техники и огромного количества людей, бегающих по кругу в лесу», однако никто не предупредил их о том, что военные будут одеты в «короткие и плотно облегающие шорты».
News Thump попытались пошутить над тем, что учения представляли собой «съезд фетишистов, увлеченных сексуально-ролевыми играми в костюмах антропоморфных животных». Журналисты даже якобы приложили к статье якобы фото со спутника, которые «отказался комментировать Кремль». В конце статьи ее авторы позволили подытожить затянувшуюся неудачную шутку абзацем про то, что «Восток-2018 все-таки является настоящей «здоровой, мужской активностью».
Очевидно, что английский юмор переживает не лучшие времена. Несмотря на это, тот факт, что за российскими учениями следят не только западные профильные издания, но и сатирические развлекательные порталы, говорит о том, что «Восток-2018» смог привлечь внимание даже тех, кто далек от военной тематики. Сами манеры, проводимые на Дальнем Востоке и в Сибири, стали самыми масштабными с 1981 года.
Один из «журналистов» написал, что у многих, следивших за учениями «Восток-2018», «поехала крыша», остальные отделалась «легко» — они просто травмированы. Автор статьи акцентировал свое внимание на том, что официальная версия России звучала как «масштабные учения в области бряцания оружием с участием техники и огромного количества людей, бегающих по кругу в лесу», однако никто не предупредил их о том, что военные будут одеты в «короткие и плотно облегающие шорты».
News Thump попытались пошутить над тем, что учения представляли собой «съезд фетишистов, увлеченных сексуально-ролевыми играми в костюмах антропоморфных животных». Журналисты даже якобы приложили к статье якобы фото со спутника, которые «отказался комментировать Кремль». В конце статьи ее авторы позволили подытожить затянувшуюся неудачную шутку абзацем про то, что «Восток-2018 все-таки является настоящей «здоровой, мужской активностью».
Очевидно, что английский юмор переживает не лучшие времена. Несмотря на это, тот факт, что за российскими учениями следят не только западные профильные издания, но и сатирические развлекательные порталы, говорит о том, что «Восток-2018» смог привлечь внимание даже тех, кто далек от военной тематики. Сами манеры, проводимые на Дальнем Востоке и в Сибири, стали самыми масштабными с 1981 года.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- iz.ru
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