Грузинский экс-министр: США проводят эксперименты над людьми
В американских лабораториях, расположенных на территории Грузии, могли проводиться секретные эксперименты над людьми. Об этом заявил бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в интервью RT.
Согласно заявлению Гиоргадзе, в окрестностях грузинской столицы находится лаборатория имени Ричарда Лугара, она расположена на территории бывшей российской военной базы, в 17 километрах от Тбилиси, в поселке, который назывался Алексеевкой. В ней могли проводить эксперименты над людьми. Лаборатория строилась с 2004 года и вошла в строй в 2011 году. По документам она предназначалась якобы для разработки препаратов и средств борьбы с биологическим оружием. Открывал ее лично замминистра обороны США при активном содействии бывшего в ту пору президентом Грузии Михаила Саакашвили.
По словам Гиоргадзе лаборатория использовалась как секретный полигон Пентагона для создания биологического оружия, где вместо подопытных кроликов использовали людей. Лаборатория находится под контролем США, грузинские специалисты туда не допускаются.
Ранее Гиоргадзе заявил, что получил "от друзей" из Грузии документы, свидетельствующие о "секретных экспериментах на жителях Грузии", которые, как утверждается, проводились с упомянутой лаборатории.
Согласно заявлению Гиоргадзе, в окрестностях грузинской столицы находится лаборатория имени Ричарда Лугара, она расположена на территории бывшей российской военной базы, в 17 километрах от Тбилиси, в поселке, который назывался Алексеевкой. В ней могли проводить эксперименты над людьми. Лаборатория строилась с 2004 года и вошла в строй в 2011 году. По документам она предназначалась якобы для разработки препаратов и средств борьбы с биологическим оружием. Открывал ее лично замминистра обороны США при активном содействии бывшего в ту пору президентом Грузии Михаила Саакашвили.
По словам Гиоргадзе лаборатория использовалась как секретный полигон Пентагона для создания биологического оружия, где вместо подопытных кроликов использовали людей. Лаборатория находится под контролем США, грузинские специалисты туда не допускаются.
Ранее Гиоргадзе заявил, что получил "от друзей" из Грузии документы, свидетельствующие о "секретных экспериментах на жителях Грузии", которые, как утверждается, проводились с упомянутой лаборатории.
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