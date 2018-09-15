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Грузинский экс-министр: США проводят эксперименты над людьми

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В американских лабораториях, расположенных на территории Грузии, могли проводиться секретные эксперименты над людьми. Об этом заявил бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в интервью RT.

Грузинский экс-министр: США проводят эксперименты над людьми


Согласно заявлению Гиоргадзе, в окрестностях грузинской столицы находится лаборатория имени Ричарда Лугара, она расположена на территории бывшей российской военной базы, в 17 километрах от Тбилиси, в поселке, который назывался Алексеевкой. В ней могли проводить эксперименты над людьми. Лаборатория строилась с 2004 года и вошла в строй в 2011 году. По документам она предназначалась якобы для разработки препаратов и средств борьбы с биологическим оружием. Открывал ее лично замминистра обороны США при активном содействии бывшего в ту пору президентом Грузии Михаила Саакашвили.


По словам Гиоргадзе лаборатория использовалась как секретный полигон Пентагона для создания биологического оружия, где вместо подопытных кроликов использовали людей. Лаборатория находится под контролем США, грузинские специалисты туда не допускаются.

Ранее Гиоргадзе заявил, что получил "от друзей" из Грузии документы, свидетельствующие о "секретных экспериментах на жителях Грузии", которые, как утверждается, проводились с упомянутой лаборатории.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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27 комментариев
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  1. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Сегодня, 18:12
    +2
    Да они своих то травят. Чему удивляться? И бомбят без разбора. Тут очень красивая статья была недавно про роботов вместо пехоты. Сдаёться мне контейнеры с мусором из многоквартирных домов ещё не скоро роботам поручат вывозить... smile
    1. Logall Онлайн
      Logall Сегодня, 18:18
      +5
      Они там над мухами эксперименты ставили... И не только. Местные жители жаловались на сильный зуд после укусов насекомых, которых развелось парадоксально много... И таких лабораторий у наших границ может оказаться множество! (Уверен, что в Незалежной уже имеется. Не первый год) Их цель одна - мгновенное уничтожение большого числа населения страны... Какой? - гадать не приходится...
      Хочется верить, что наши военные зря времени не теряют и уже имеется ответ на подобные угрозы. Как по защите населения, так и ...
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 18:23
        +7
        Цитата: Logall
        Они там над мухами эксперименты ставили... И не только. И таких лабораторий у наших границ может оказаться множество! (Уверен, что в Незалежной уже имеется. Не первый год) Их цель одна - мгновенное уничтожение большого числа населения страны... Какой? - гадать не приходится...

        Вот почему бы не заявить, что если в течении двух недель, все эти лаборатории не уберутся, то мы их сами уберем. Чего ждать то, пока "партнеры" на нас эпидемию нашлют.Был бы СССР так бы и сделано было..
        1. Shurik70 Офлайн
          Shurik70 Сегодня, 19:09
          0
          Да они своих то травят

          Ставить опыты с биологическим оружием, потенциально способным "вырваться из-под контроля" вполне логично не у себя дома, а далеко-далеко у вражеских границ. Прибалтика слишком близко к Европе. В Казахстане у американцев нет таких сверхсекретных баз под их полным контролем. Так что если где и проводить такие опыты - то именно в Грузии.
          А вот Гиоргадзе похоже на старости лет в маразм впал. Такой утечки ему не простят. Неужто грехов на душе столько, что хоть чуть очиститься хочет перед смертью?
      2. Severok Онлайн
        Severok Сегодня, 19:05
        +2
        Единственный адекватный ответ на эти лаборатории может быть только один - сворачивание экономического взаимодействия с звездато-полосатыми: запрет на импорт им любого сырья, продукции машиностроения, сворачивание взаимодействия в сфере космоса. А самое сильно действующее средство от них - национализация экономики, закрытие границ для госчиновников и глав крупных корпораций, торговых сетей, любого "бызнеса", где оборот более полулярда деревянных, посадка на нары всего правительства эРэФии заодно с их родственниками и расследование их деятельности с публикацией во ВСЕХ СМИ не только России, но и Мира.
        1. Анатольевич Офлайн
          Анатольевич Сегодня, 19:12
          +1
          Еще бы руководство в России было национально-патриотическим, а не антинародным Путинско-алигархическим.
          1. Опер Онлайн
            Опер Сегодня, 20:02
            +1
            Мне вот интересно очень речь в статье идет о тайных лабораториях США в Грузии! Конечно есть таковые и не только там! А речь здесь некоторые комментаторы ведут о посадках в руководсьве РФ... И даже про Игоря Георгадзе, что он в маразм впал!!! Так вот мне интересно знать где этих комментаторов собственно обучали? Какие они книжки читают? Как их родители в детстве воспитывали? Кто их друзья и вообще каков круг общения? А самое интересное они вообще где то работают или только на столбах и светофорах висят по всяким знаковым для страны дням? Неужели за это столько платят или еще кто то доплачивает? Может как раз те, кто комаров в Грузии разводит? Глядя на эти комментарии слова Георгадзе об опытах над людьми получают совсем иной гораздо больший смысл...
            Теперь дальше в статье про лаборатории другой комментатор совершенно серьезно заламывает руки и восклицает - вот был бы СССР... Ну, как это вообще можно прокомментировать а?! В бытность СССР началось верховенство доллара! ООН почему то располагается в США! Сначало СССР создал Израиль, а потом сам же с ним и бодался вплоть до того, что позволил им сбивать советские самолеты!США разделили Корею! Залили Вьетнам напалмом! Устроили блокаду Кубе! Страшно сказать даже Китай устроил с СССР настоящий военный конфликт, погибли наши пограничники и?! Так и простоял себе этот Китай прям до самого развала СССР и сейчас на месте! А зачем СССР разбазаривая народное достояние содержал весь этот соцлагерь, который сразу же в то НАТО и ломанулся, как только СССР его же собственное коммунистическое руководство решило "перестроить"! Продолжить? А руководство нынешней России за грузинских комаров предлагается разогнать, все национализировать и границы закрыть?! Мдааааа... У меня был один знакомый очень веселый человек, который в ответ на вот такие вот подобные загогулины делал очень серьезное лицо и отвечал -хм, ты думаешь ты д у р а к, а я нет?! Так вот очень интересно мне товарищи такие перлы изрекающие думают, что они умнее всех на свете? Или может просто аудиторию не уважают изначально? Или может считают, что в СССР кроме них ни кто не жил? Или считают, что они здесь выступают перед школотой висящей на светофорах?!
            1. Svarog Онлайн
              Svarog Сегодня, 20:32
              +1
              Что то вы в кучу все смешали.. люди..кони... Речь идет о том, что нужно устранять угрозы массового поражения населения РФ. И в отличии от РФ СССР сопли не жевал и такой ситуации, как сейчас на Донбассе и Грузии даже Рейган в самых эротических снах представить не мог.
              Цитата: Опер
              Теперь дальше в статье про лаборатории другой комментатор совершенно серьезно заламывает руки и восклицает - вот был бы СССР...
              Эко вас от СССР то таращит.. Приятно наверно на хозяина работать, раньше милиция была, работали на народ,а сейчас полиция, на кого работает?
              1. Опер Онлайн
                Опер Сегодня, 20:58
                -1
                СССР и заложил эту ситуацию на Украине и создал Украину для чего то разделив русский народ! СССР это моя страна в которой я родился, вырос, отслужил в СА и пошел работать! И во времена СССР я ни кому не позволял хаить мою страну в моем присутствии хотя дури видел много! А шептунов тогда было не меньше чем и вас сейчас! Разница только в том, что тогда вы по коридорам, кабинетам и кухням шептались, а теперь открыто плюете в страну! Раньше подобные вам кивали на запад-ах, ах как там красиво, какие там модные вещи, машины, реклама и рассказывали анекдоты про стареющих коммунистических вождей, фарцевали клянча у иностранцев жвачку и значки с брелочками... Теперь вы точно также подтачиваете страну -ах, ах как было замечательно в СССР! 70-летний рай на земле! Такие, как вы никогда не отвечают не на один справедливо поставленный вопрос! Я что то наврал в своем предыдущем комментарии? Критика должна быть конструктивной направленной на улучшение жизни в стране! Вы же разрушители т.к.занимаетесь критиканством! Развал Российской империи явился для русского народа катастрофой ужасной! Это сделали вам подобные и теми же методами, как впоследствии развалили СССР, что явилось для русского народа катастрофой не меньшей! СССР надо было спокойно и разумно реформировать! Теперь вы пытаетесь развалить Россию... У вас уже ничего не получится, товарищ! Русский народ такие вот как вы обманули 2 раза! Третьего не будет потому, что 3-го Россия уже не переживет. Это вас корежит от сильной России. И это вам для ее развала нужны совершенно не русские марксизмы-коммунизмы! Не обломится вам на этот раз. Мало того-хлопотно будет. Органы правопорядка и безопасности во все времена работали на страну. Как бы она на тот момент не назывались. От революционеров и террористов, что в принципе одно и тоже в любые времена в первую очередь страдал городовой, участковый, опер, следователь... Простые люди из народа-не вам горлопанам чета!
                1. Svarog Онлайн
                  Svarog Сегодня, 21:24
                  +1
                  Цитата: Опер
                  Разница только в том, что тогда вы по коридорам, кабинетам и кухням шептались, а теперь открыто плюете в страну!

                  Как это по вашему я плюю в страну? Вы считаете, что человек который конструктивно критикует деятельность руководства страны, плюет в страну? Вы считаете, что в стране все замечательно? Вы смешон, как минимум..из за таких, как вы, которые либо не видят, либо сытно устроены, либо не далекие, мы и живем, так как живем.. Постоянно повторяю одно и то же и сейчас это скажу.. Ибо это весомый, конструктивный аргумент, на который вам подобные персонажи ничего внятно ответить не могут.. А именно, за 20 лет ничего не было сделано в России, ничего, что было бы конкурентным на мировых рынках.. Вам это не о чем не говорит? Вы хоть пытаетесь из редка включить голову.. Посмотрите на название компа за которым вы сидите, на программное обеспечение, оглядитесь вокруг, стиральная машина, утюг, телефон, средства гигиены,бытовой химии, ит.д вы где нибудь видите русские бренды? А вот фокус, если вдруг увидели русское название, посмотрите мелкие буквы, кто производитель.. одежду у себя оглядите..
                  Цитата: Опер
                  вас уже ничего не получится, товарищ! Русский народ такие вот как вы обманули 2 раза! Третьего не будет потому, что 3-го Россия уже не переживет.

                  Лозунги оставьте себе, когда вас скопом на митинги ЕР гонят, вот там и кричите.. А развалят эту страну не я и подобные мне, а воры, коррупция и бессменные лидеры, которые от весел галлерных оторваться не могут..
                  Цитата: Опер
                  Органы правопорядка и безопасности во все времена работали на страну. Как бы она на тот момент не назывались.

                  Не нужно мне рассказывать про органы правопорядка, очень, очень хорошо знаком, как они работают в современной России.. Как правило, честные люди там долго не могут работать..
                  Цитата: Опер
                  От революционеров и террористов, что в принципе одно и тоже в любые времена в первую очередь страдал городовой, участковый, опер, следователь... Простые люди из народа-не вам горлопанам чета!

                  Швеция или Финляндия, да и Германия, да вообще любая страна, где уровень жизни высок и социальная составляющая развита.. вы можете представить там революцию? Да там ни один человек не подымится против государства.... Боятся революций лишь те, где не справедливо распределены доходы, где люди не живут, а выживают..
                  1. Опер Онлайн
                    Опер Сегодня, 21:43
                    -1
                    Съездите в Германию и посмотрите! Там уже не будет революции потому, что Германии нет уже вообще! Вам видимо нравятся кучи арабов насилующие немок и уже требующие снятия министра МВД?! Ну у каждого конечно свои любимые приколы... Или вам нравится скандинавские третьи-четверто-полые отношения?! Ну так флаг в руки, но не в России и не мечтайте! Порядочные люди говорите в органах правопорядка не задерживаются? Ну здесь я скажу только одно-вы не русский человек если обгаживаете офицеров, прапорщиков, сержантов и рядовых погибших, израненных, покалеченных, из года в год теряющих друзей и близких ( да да некоторые потеряли детей, жен и родителей) в борьбе с террористами и убийцами! Ваши стоны про иностранную бытовую технику и кивание в сторону СССР вообще просто смешны, когда не то, что запорожец или москвич для советских людей были просто мечтой, но и на холодильник с телевизором копили и в очередях стояли или по блату покупали и даже книги по талонам... В ваших комсомольских собраниях я участвовать не собираюсь! Наслушался подобной бестолковой болтовни в свое время на всю жизнь! Рассказывайте свои сказки в вашем пламенном но очень узком кругу! Ну или стенгазету, что ли начните выпускать ну типа там "Новая искра"! Листовки очень не советую. И вообще не морочьте людям голову и не отрывайте от дела. Сейчас фильм по СТС идет смешной "Стражи галактики." Мы с женой смотрим и пиво пьем с криветками. Немецкое кстати. Очень она на меня обижается, что я на вас отвлекаюсь. Она безусловно права. Не буду расстраивать любимую женщину. Пока.)
                    1. Svarog Онлайн
                      Svarog Сегодня, 21:52
                      0
                      Цитата: Опер
                      Мы с женой смотрим и пиво пьем с криветками. Немецкое кстати.

                      Очень патриотично.. в этом вся подобная вам публика..Так сказать хлеба и зрелищ..
                      Цитата: Опер
                      Съездите в Германию и посмотрите!

                      Я же говорю вы смешон.. У меня родственники в Германии живут и вообще не жалуются.. да в некоторых районах есть напряги, но такие же как и в Москве.. Я вот иду по Москве и посредь бела дня бородатый чувак коврик у дороги стелет.. Так что рассказывайте эти страшилки на митингах в ЕР wassat
                      Цитата: Опер
                      Ваши стоны про иностранную бытовую технику

                      Как я и говорил, аргументов нуль.. hi
        2. Вальдемар Офлайн
          Вальдемар Сегодня, 19:29
          +1
          Термоядерная боеголовка по лаборатории - вот адекватный ответ
  2. Аристарх Людвигович Офлайн
    Аристарх Людвигович Сегодня, 18:13
    +4
    Проведение каких-либо экспериментов над людьми на территории CШП вызвало бы скандал в СМИ. А так на грызунах можно.
    1. Фил77 Офлайн
      Фил77 Сегодня, 18:21
      +2
      Будут они на своей земле такие эксперименты проводить,зачем?если вот такие грызуны уже в очередь выстроились.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:15
    +2
    "Бросок анаконды" в действии! Нас окружают и военными базами, и биологическими, против нас работает армия лжесми! Ничему уже не удивляемся!
    1. cniza Офлайн
      cniza Сегодня, 18:34
      +3
      Это уже не бросок , это петля и отступать они не собираются , а мы молча наблюдаем.
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:17
    +3
    Господин Георгадзе мог эту базу даже не пустить на территорию грузии, но, ничего не делал в этом плане, а как стал очередным б/у, вдруг совесть проснулась???
  5. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 18:20
    +3
    Известно об этом уже давно, но очевидно только сейчас, наверное при смене "оборонительной" позиции России на "наступательную", в информ войне, данное направление поручено Минобороне РФ. А, кому ещё? Департамент МИДа не тянет (там ещё много либералов-демократов).
  6. razved Офлайн
    razved Сегодня, 18:44
    +4
    Аналогичные биолаборатории США построили практически во всех бывших республиках СССР. На Украине их, например, точно 4 (может и больше). Причём, всем там заведуют американские военные и деньги выделяет на этих лабораторий работу Пентагон.
  7. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 18:47
    +3
    Я всегда с недоверием относился к закрытым объектам иностранных держав, расположенных на чужой территории. Такие нелепые эпидемии "африканской чумы" у российских свиней слишком подозрительны. А то, что в один прекрасный момент эпидемия гриппа может выкосить пол-страны - это надо поспрашивать у бактериологов, хотя и так понятно: природные мутации вирусам - одно, а искусственное доведение штаммов до "кондиции" - совершенно другое. Даже у России есть возможность адекватных ответов. Американцы не церемонились с наркоторговцами, почему мы должны смотреть сквозь пальцы на их непонятную деятельность?
    России давно пора оставить двусторонние связи с подобными странами на уровне консульства в столице и десятка сотрудников, включая дворника-охранника и повара... yes
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 19:19
      0
      Цитата: ROSS 42
      России давно пора оставить двусторонние связи с подобными странами на уровне консульства в столице и десятка сотрудников, включая дворника-охранника и повара...

      Даже если так поступим, как вы предлагаете, то угроза массового вымирания граждан РФ никуда не денется.. поэтому тут радикальными методами нужно действовать..
  8. Тигр Онлайн
    Тигр Сегодня, 19:31
    +1
    А про такие же лаборатории на Украине еще шум не поднимают? Это типа секрет? Или там в медицинских целях украинских бомжей всякой гадостью питают и держат под наблюдением? А что если "вражеский" снаряд случайно накроет..? Украина де говорит, что вроде воюет там с кем то...)) Того и гляди раз там бахнет и мутантами пол страны станет...
  9. Журба Офлайн
    Журба Сегодня, 19:46
    -3
    Ну кругом врахи.
    Ужас!
  10. GibSoN Офлайн
    GibSoN Сегодня, 20:23
    0
    Новость появилась чуть ли не неделю назад! Кто то не спешит.
  11. Сергей-8848 Офлайн
    Сергей-8848 Сегодня, 21:23
    0
    Будучи министром ГБ Грузии, Игорь Георгадзе никаких подобных заявлений не делал и даже подумать о подобном не мог, кроме высказываний на счёт того, что НАТО - старший брат Грузии. Только лишившись всех постов и будучи отодвинутым от кормушки, теперь может себе позволить сказать что-нибудь более честное.
    Если был и мог - почему не делал? Что ж теперь руками разводить и сокрушаться? Деды в горах послушали и сказали - неправ Георгий. Вот он теперь и пляшет, а поздно.
  12. Тигр Онлайн
    Тигр Сегодня, 22:01
    0
    Цитата: Сергей-8848
    Будучи министром ГБ Грузии, Игорь Георгадзе никаких подобных заявлений не делал и даже подумать о подобном не мог

    Министром госбезопасности Грузии он был в 1993—1995 гг... и, кстати, после был в активной оппозиции. И явным противником товарища Сааааакашвили...и его команды все годы!