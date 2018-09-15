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Первая в своем классе. В Южной Корее спустили на воду субмарину проекта KSS-3

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В Южной Корее спустили на воду первую подводную лодку водоизмещением более 3 тысяч тонн. Торжественная церемония прошла на на верфи компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com.

Первая в своем классе. В Южной Корее спустили на воду субмарину проекта KSS-3


Первая субмарина проекта KSS-3, получившая название Dosan Ahn Chang-ho (SS-083) была заложена на верфи в мае 2016 года и по планам будет передана Военно-морским силам Южной Кореи в 2020 году.


Подлодки проекта KSS-3 станут самыми большими в составе ВМС Южной Кореи. Длина подводной лодки первой партии составит 83,5 м, максимальная ширина – 7,7 м, высота – 14,7 м, осадка – 7,62 м, подводное водоизмещение – 3705 т (надводное 3358 т), экипаж – 50 человек. Скорость 20 узлов в подводном положении, дальность плавания составит 10 тыс. морских миль. На вооружении субмарины вертикальная пусковая установка с шестью ячейками с крылатыми ракетами "Чеон Рионг" (дальность пуска 1500 км), а также торпеды.

В рамках проекта планируется построить девять субмарин, которые выпустят тремя партиями с внесением модификаций в каждую из последующих. Планируется, что все субмарины вступят в состав флота к 2029 году.

Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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22 комментария
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  1. Jolly oldster sailor Офлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 18:54
    -4
    В рамках проекта планируется построить девять субмарин,
    Вот откуда деньги у людей-на всё хватает...Молча завидуем.
    1. Вальдемар Офлайн
      Вальдемар Сегодня, 19:21
      +4
      У нас пл строят, которые побольше и посерьезней и куда дороже. Чему я должен завидовать не объясните? Тому что они под крылышком сша, которое одним даёт вести прибыльный бизнес на экспорт, а другим воздух перекрывает и грабит? Я то знаю секрет экономического "чуда" востока.
      1. Setrac Офлайн
        Setrac Сегодня, 20:29
        -1
        Цитата: Вальдемар
        Чему я должен завидовать не объясните? Тому что они под крылышком сша, которое одним даёт вести прибыльный бизнес на экспорт, а другим воздух перекрывает и грабит? Я то знаю секрет экономического "чуда" востока.

        "Секрет" один и для Ю Кореи и для Японии и для Германии - лечь под США и раздвинуть ноги.
      2. loft79 Онлайн
        loft79 Сегодня, 20:33
        +2
        Цитата: Вальдемар
        У нас пл строят, которые побольше и посерьезней и куда дороже. Чему я должен завидовать не объясните?

        Ну хотя-бы воздухонезависимой СУ. Про " побольше и посерьезней" с чем сравниваете? с АПЛми странно, дизеля у нас соразмерные. И вспомните про мытарства с пл типа "Лада" hi
    2. вадим dok Офлайн
      вадим dok Сегодня, 19:51
      0
      Они сами деньги печатают,так же как и американцы.
      1. hamster1979 Офлайн
        hamster1979 Сегодня, 21:22
        +5
        На данный момент Южная Корея самая технологически передовая страна в мире. Столько ресурсов на образование, научные разработки и технологичекий прогресс не вкладывают ни в одной стране мира. Ведущие корпорации Южной Кореи значительную часть своих доходов тратят на разработку новых технологий, научный прогресс - а не на золотые унитазы, яхты, шубохранилища, откаты, Куршавели и т.д. США печатает деньги, Путя качает нефть и газ (что по сути одно и тоже, что печатать деньги), Южная Корея строит фабрики микросхем и процессоров, самые высокотехнологичные медицинские роботизированные центры (например 70% операций по онкологии полностью автоматизированны), самые передовые в мире верьфи и т.д. и т.п. Так что все не так просто как вам кажется.
  2. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Сегодня, 18:59
    -2
    Очень позитивное видео. Спасибо! smile
    1. turcom Офлайн
      turcom Сегодня, 20:18
      0
      Не понял, что позитивного?
      1. Sadko88 Офлайн
        Sadko88 Сегодня, 21:11
        0
        Дети, форма, салют. Подача события smile
  3. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 19:06
    0
    Лодка по размерам очень большая для дизельной. Не слишком высокая подводная скорость и ОЧЕНЬ большая дальность. Куда они собираются плыть со своими ракетами?
    1. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 19:12
      -1
      К нам,куда же ещё.Уж не к Ыну же...Отойдут на почтительное расстояние от ТОФа,и каааак жахнут.
      1. Сармат Саныч Онлайн
        Сармат Саныч Сегодня, 21:05
        -2
        А смысл им "жахать"?))) Лишь две стратегические АПЛ ТОФ испепелят в Ю.Корее всё живое. Причём ещё до того как вшивая дозвуковая самсунговская балалайка долетить до наших берегов. 90% аналогов нашего оружия юкорейцы и через 20 лет не будут в состоянии делать.
    2. КВУ-НСвД Офлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 19:20
      0
      одка по размерам очень большая для дизельной. Не слишком высокая подводная скорость и ОЧЕНЬ большая дальность. Куда они собираются плыть со своими ракетами?
      В первую очередь юж. корейцы и японцы там заточены в поддержку США против Китая , ну и против нас амерам не задумываясь подмогнут если что...Ну и против своих сородичей с Севера тоже - риторика о примирении противостояния не отменяет . Интересно , а ракеты то с полуторатысячной дальностью - это аборигенизированные Топоры или местный девайс ? надо будет покопать о них инфу ...
    3. sir_obs Онлайн
      sir_obs Сегодня, 22:02
      -1
      Лодка по размерам очень большая для дизельной. Не слишком высокая подводная скорость и ОЧЕНЬ большая дальность. Куда они собираются плыть со своими ракетами?


      Лодка бействительно несоразмерна заявленному вооружению.дальность хода небольшая. У дизелей послевоенного времени в два раза больше. Скорость для дизеля вообще не определяющая ничего, если учесть, что обычно немпревышает скорость пелехода, достаточная для управление по глубине и курсу., ираче посадит свои батареи за пару часов.
  4. rudolff Онлайн
    rudolff Сегодня, 19:28
    +2
    Замыленный годами глаз с трудом такие цифры воспринимает. Порядка 350 тонн запас плавучести, менее 10 процентов к подводному водоизмещению. Хотел бы я на ихнее РБЖ ПЛ глянуть.
  5. Владимир Постников Офлайн
    Владимир Постников Сегодня, 20:22
    +1
    Почему в российских СМИ не упоминается анаэробная установка на этой лодке? Не знаю "почему".
    Specifications of KSS-III B1 (Marine Week 2015)

    Physical dimension
    Length: 83.5m
    Breadth: 9.6m
    Draught: 7.62m
    Surface Displacement: 3,358 tons
    Submerged Displacement: 3,705 tons
    http://i.imgur.com/HxciNcS.jpg (KSS-III B1 at the ROKN booth)

    Ref.: http://themess.net/forum/military-discussion/148969-rok-orders-kss-iii-batch-2-construction-for-3-additional-submarines
    Armaments
    6 x 533mm torpedo tubes
    6 VLS cells
    (New weapons list from Hanwha Defense: http://i.imgur.com/2zPZmCK.jpg, http://i.imgur.com/P8ToXqr.jpg)
    (Note: the VLS is modular and can be replaced by another mission module, such as additional fuel tanks and battery banks, or SDV ingress/egress module.
    http://i.imgur.com/2CE9f2e.jpg - KSS-III model at ADD booth showing different module)

    Propulsion
    Two 3.12MW diesel-electric engines
    PEM fuel cell AIP what
    600 modules x 500kg per module LAB on 4 banks (http://i.imgur.com/0t3tQ2X.jpg; http://i.imgur.com/Iec4jEi.jpg)
    (The Hanwha Techwin model is showing Samsung SDI LiB, but it's the same 500-kg module for LAB. Hanwha Techwin is the packager of both battery types; only the batteries become different)

    Performance characteristics
    Maximum speed: 20 knots submerged
    Underwater endurance: 50 days AIP no snorkel
    Range: 19,000 km without refueling (Hawaii round-trip)

    Combat system and sensors
    LIG Nex1 Jangbogo-III Combat Management System (Hanwha Thales co-production)
    http://i.imgur.com/sIzDj4o.png
    http://i.imgur.com/0LPCTee.png
    LIG Nex1 Jangbogo-III Hull-mounted Sonar
    http://i.imgur.com/sdeF9DY.png
    http://i.imgur.com/9iH9xul.png
    Thales Planar Flank Array Sonar
    Hanwha Thales Mine Avoidance Sonar
    LIG Nex1/STX Towed Array Sonar System
    LIG Nex1 SONATA EW (integrating Indra PEGASO Radar ESM)
    Sagem Optronic Surveillance System
    Hanwha Thales Satellite Communication System
    1. Setrac Офлайн
      Setrac Сегодня, 20:31
      -1
      Цитата: Владимир Постников
      Почему в российских СМИ не упоминается анаэробная установка на этой лодке? Не знаю "почему".

      Потому-что это сомнительное преимущество, а точнее совсем не преимущество.
      1. Владимир Постников Офлайн
        Владимир Постников Сегодня, 20:37
        +1
        Цитата: Setrac
        Потому-что это сомнительное преимущество, а точнее совсем не преимущество.

        Выходит "Рубин" напрасно бюджетные деньги пилил? Или, всё же, "зелен виноград"?
        1. Setrac Офлайн
          Setrac Сегодня, 21:56
          0
          Цитата: Владимир Постников
          Выходит "Рубин" напрасно бюджетные деньги пилил? Или, всё же, "зелен виноград"?

          ВНЭУ бывают разные - это слишком общее название. И если этот ВНЭУ - к примеру - двигатель Стерлинга - то толку от такой ВНЭУ будет немного. "Рубин" "пилил" несколько в другом направлении
  6. sir_obs Онлайн
    sir_obs Сегодня, 20:48
    -1
    Не совем понятно, чем обусловлено стол большое водоизмещение при достаточно скроиных размерениях. Оружия недостаточно для такого большого водоизмещения. Дальность плавания тоже не впечатляет. Если это современный корабль, то чего-тотнедоговаривают.
    1. rudolff Онлайн
      rudolff Сегодня, 21:36
      +2
      Шутите? 10 000 миль не впечатляют? Куда уж больше? Основные измерения тоже вполне соответствуют водоизмещению. По подводному Варшавянка даже чуток "тяжелее", но при этом у кореянки установка вертикально пуска на шесть ракет имеется в дополнение к шести ТА, а у Варшавянки только ТА. Число ракет в последующих подсериях планируют увеличить до десяти. Подводная автономность без РДП до 50 суток. Все остальное тоже на уровне. Если наша Калина когда нибудь будет иметь такие ТТХ, буду только рад.
  7. Самара_63 Офлайн
    Самара_63 Сегодня, 20:58
    0
    Во флоте я только Англичан, Японцев признаю...морские люди от рождения!