Первая в своем классе. В Южной Корее спустили на воду субмарину проекта KSS-3

В Южной Корее спустили на воду первую подводную лодку водоизмещением более 3 тысяч тонн. Торжественная церемония прошла на на верфи компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com.Первая субмарина проекта KSS-3, получившая название Dosan Ahn Chang-ho (SS-083) была заложена на верфи в мае 2016 года и по планам будет передана Военно-морским силам Южной Кореи в 2020 году.Подлодки проекта KSS-3 станут самыми большими в составе ВМС Южной Кореи. Длина подводной лодки первой партии составит 83,5 м, максимальная ширина – 7,7 м, высота – 14,7 м, осадка – 7,62 м, подводное водоизмещение – 3705 т (надводное 3358 т), экипаж – 50 человек. Скорость 20 узлов в подводном положении, дальность плавания составит 10 тыс. морских миль. На вооружении субмарины вертикальная пусковая установка с шестью ячейками с крылатыми ракетами "Чеон Рионг" (дальность пуска 1500 км), а также торпеды.В рамках проекта планируется построить девять субмарин, которые выпустят тремя партиями с внесением модификаций в каждую из последующих. Планируется, что все субмарины вступят в состав флота к 2029 году.