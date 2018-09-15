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В Новосибирске отреставрируют Ил-2, обнаруженный на Кольском полуострове

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Поднятый со дна озера Кулонга в Мурманской области в августе этого года штурмовик Ил-2, будет доставлен 17 сентября в Новосибирский государственный технический университет, где займутся его реставрацией, сообщает "РГ" со ссылкой на пресс-службу ВУЗа.

В Новосибирске отреставрируют Ил-2, обнаруженный на Кольском полуострове


По словам доктора технических наук, профессора кафедры прочности летательных аппаратов университета Владимира Бернса, под руководством которого и пойдет реставрация штурмовика, обнаруженный в Мурманской области Ил-2 является единственным в мире сохранившимся самолетом одноместной версии. Полное восстановление самолета до летного состояния займет не менее четырех лет, после чего планируется использовать штурмовик в авиашоу и в авиасалонах по всему миру.




Ранее в Новосибирском государственном техническом университете уже восстановили до летного состояния два штурмовика Ил-2, которые уже участвуют в авиашоу по всему миру.

По данным фонда "Крылатая память Победы", занимавшегося подъемом самолета, на штурмовике летал командир 3-й эскадрильи 46 Штурмового авиаполка Северного флота капитан Александр Каличев. Он был подбит зениткой 22 августа 1943 года при штурмовке вражеского аэродрома Луостари, но смог дотянуть до своей территории и посадить самолет на поверхность озера. После того, как Каличев покинул самолет, Ил-2 затонул на глубине 18 метров. Каличев прошел всю войну и уволился из армии в звании подполковника в 1955 году.
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25 комментариев
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  1. Аристарх Людвигович Офлайн
    Аристарх Людвигович Сегодня, 19:16
    +9
    Летчик Александр Иванович Каличев родился в 1909 году. С 10 мая 1942 года по 29 января 1943 года проходил службу в составе Военно-воздушных сил Черноморского флота, а с 29 января 1943 года — в составе Северного флота. Уволился из армии в 1955 году в звании подполковника. Награжден орденом "Красное Знамя", орденом Ленина, орденом "Отечественной войны 1 степени", медалью "За боевые заслуги", медалью "За оборону Кавказа", орденом "Красная Звезда" и орденом "Отечественной войны 2 степени".


  2. Severok Онлайн
    Severok Сегодня, 19:19
    +6
    Озёра полуострова ещё полны тайн, которые предстоит открыть.
    1. Аристарх Людвигович Офлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 19:29
      +10
      Недавно с аэродрома Жуковский в небо снова поднялся штурмовик Ил-2, который был восстановлен фондом «Крылатая память Победы» при поддержке ПАО «Ил». Этот самолет был поднят со дна озера Кривое в Мурманской области, где пролежал более 70 лет.
      1. Аристарх Людвигович Офлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 19:47
        +10
        Восстановленный в Новосибирске ИЛ-2 в 2018 году совершил перелет в Берлин для участия в авиашоу, чтобы порадовать местных дедов.
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 20:02
          +1
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Восстановленный в Новосибирске ИЛ-2 в 2018 году совершил перелет в Берлин для участия в авиашоу, чтобы порадовать местных дедов.

          В Берлине у населения сработала генетическая память и увидев ИЛ-2 в небе, единовременно население германии стало откладывать кирпичи..
  3. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Сегодня, 19:20
    +3
    Красавцы! Вообще был не в курсе про одноместную версию ИЛ-2
    1. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 19:23
      +1
      Сначала так делали,но потом стали спину прикрывать вторым пилотом с пулемётом,уж больно лёгкая мишень стала сзади для люфтваффенских летунов истребительных...
      1. ltc35 Офлайн
        ltc35 Сегодня, 19:32
        +3
        Сначала летчики-штурмовики были против введения двухместных версий. Уж больно часто привозили с заданий мертвого стрелка (броннеспинка у летчика была, а стрелок был защищен гораздо хуже). Но затем проблему стали решать. Читал мемуары героя Советского Союза Емельянова. К сожалению не помню инициалов этого человека. В книге хорошо описаны будни наших летчиков с первого дня войны.
        1. Гиви_49 Офлайн
          Гиви_49 Сегодня, 21:49
          0
          Василий Борисович Емельяненко, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза, в дальнейшем гвардии полковник
          До войны недоучившийся композитор, ведущий группы штурмовиков 7-го гшап, 88 боевых вылетов на штурмовку наземных войск, 2 сбитых самолёта, трижды сбит сам.
          В 1942 году будучи сбитым зенитным огнём, совершил вынужденную посадку в районе цели на вражеской территории, после чего был вывезен своим ведомым Михаилом Талыковым, севшим рядом и забравшим своего командира под огнём врага. Инспектор по технике пилотирования 230-й шад. Оставил прекрасные воспоминания "В военном воздухе суровом" (https://www.litmir.me/br/?b=60811&p=1)
      2. NN52 Офлайн
        NN52 Сегодня, 19:43
        +3
        Jolly oldster sailor

        Если комментируете на авиа тему, то надо быть точнее, а не нести чушь... Не второй пилот, а стрелок..
        1. Jolly oldster sailor Офлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 19:49
          0
          Пардоньте,Димитрий,если задел тонкие струны души Вашей....А стрелок,не пилот разве?Тоже ведь лётчик,по-моему скромному мнению... hi
          1. NN52 Офлайн
            NN52 Сегодня, 20:53
            +1
            Про мои струны.... Ну не вам...
            Стрелок то и потом на Ил 2 задом летал.... Не летчик....
          2. роман66 Офлайн
            роман66 Сегодня, 20:57
            +1
            а кочегар на корабле - разве не штурман? странно....
          3. Piramidon Офлайн
            Piramidon Сегодня, 21:14
            -1
            Цитата: Jolly oldster sailor
            А стрелок,не пилот разве?Тоже ведь лётчик,по-моему скромному мнению...

            Пилот - пилотирует, а летчик - летает.
            Как у нас когда то говорили:
            "Курица - не птица,
            вертолет - не самолет,
            стюардесса - не девица,
            правый летчик - не пилот"
            В экипаже есть штурманы, радисты, стрелки, операторы...это все летный состав, но пилот - это тот, кто УПРАВЛЯЕТ самолетом.
            1. dauria Онлайн
              dauria Сегодня, 22:03
              0
              это все летный состав, но пилот - это тот, кто УПРАВЛЯЕТ самолетом.


              Вот беда, а у нас не было ПИЛОТОВ. Командир был, правак был ( летчик-штурман ), борттехник был . А , вспомнил , был один "ПИЛОТ" - звали его АП-34Б. laughing Да не было в советской армии "пилотов", чё моду взяли у западников.
    2. sso-250659 Офлайн
      sso-250659 Сегодня, 21:34
      0
      Первая модификация изначально была 2-х местной , вторым был стрелок. Но Сергею Владимировичу не удалось отстоять свою точку зрения на этот вопрос перед командованием ВВС РККА. По их настоянию в серию пошла одноместная версия, но с увеличенныи запасом бензина. Как результат, не защищенная задняя полусфера и неизбежные потери.
  4. Вкд Двк Офлайн
    Вкд Двк Сегодня, 19:34
    +3
    Я, конечно, не возражаю, но лёгкое изумление у меня всё-таки осталось. В августе сбили самолёт и он приводнился на покрытое льдом озеро..... Неужели там такое бывает?
    1. major071 Онлайн
      major071 Сегодня, 20:05
      +2
      Очепятка вышла, текст пришлось подправить hi
  5. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 19:36
    +3
    Да уж - сохранность на удивление ...да же краска не совсем облезла - видно дно торфяное и вода всегда ледяная ..да и не разбился , а сел ... Так что восстановление не доставит особых проблем . А реальные восстановленные и летающие много ценнее реплик , так что ждём на авиашоу ...
  6. Yujanin Офлайн
    Yujanin Сегодня, 19:41
    +2
    Есть фотографии, которые могут рассказывать одну большую историю. Этот кадр из той серии.
  7. mamont5 Офлайн
    mamont5 Сегодня, 19:47
    +2
    Цитата: КВУ-НСвД
    а уж - сохранность на удивление ...да же краска не совсем облезла

    Да уж, бронекорпус то понятноЮ а вот крылья действительно сохранились хорошо.
  8. лысова Онлайн
    лысова Сегодня, 19:51
    +4
    Да просто слов чувствам нет - блин. Они ведь за нас, не просто за Сталина, он их просто настроил,тех кто в критический момент жил - простите, те кто отдал душу и не важно как,даже закусочек ПОБЕДЫ ,приклоняюсь.
  9. Peter Smith Офлайн
    Peter Smith Сегодня, 20:09
    +1
    участвуют громко сказано. в основном стоят на захолустных аэродромах
  10. ROSS_Ulair Офлайн
    ROSS_Ulair Сегодня, 20:53
    +2
    Штурмовка аэродрома... Практически самоубийство, особенно по меркам начала войны.
    И летали. И штурмовали. Герои!

    Вечная память всем, кто взлетел навсегда.
  11. Самара_63 Офлайн
    Самара_63 Сегодня, 20:56
    +1
    У нас в Самаре на постаменте стоит,тоже с болот поднятый с тех мест примерно...Странно их только в тои районе и находят, видимо немцы много именно там сбили...
    40- тыс их сделанно было