В Новосибирске отреставрируют Ил-2, обнаруженный на Кольском полуострове

Поднятый со дна озера Кулонга в Мурманской области в августе этого года штурмовик Ил-2, будет доставлен 17 сентября в Новосибирский государственный технический университет, где займутся его реставрацией, сообщает "РГ" со ссылкой на пресс-службу ВУЗа.По словам доктора технических наук, профессора кафедры прочности летательных аппаратов университета Владимира Бернса, под руководством которого и пойдет реставрация штурмовика, обнаруженный в Мурманской области Ил-2 является единственным в мире сохранившимся самолетом одноместной версии. Полное восстановление самолета до летного состояния займет не менее четырех лет, после чего планируется использовать штурмовик в авиашоу и в авиасалонах по всему миру.Ранее в Новосибирском государственном техническом университете уже восстановили до летного состояния два штурмовика Ил-2, которые уже участвуют в авиашоу по всему миру.По данным фонда "Крылатая память Победы", занимавшегося подъемом самолета, на штурмовике летал командир 3-й эскадрильи 46 Штурмового авиаполка Северного флота капитан Александр Каличев. Он был подбит зениткой 22 августа 1943 года при штурмовке вражеского аэродрома Луостари, но смог дотянуть до своей территории и посадить самолет на поверхность озера. После того, как Каличев покинул самолет, Ил-2 затонул на глубине 18 метров. Каличев прошел всю войну и уволился из армии в звании подполковника в 1955 году.