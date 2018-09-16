Власти Египта обыграли исламистов на финансовом поле
Только вчера стало известны подробности уникальной операции, которую неожиданно провели на минувшей неделе власти Египта против финансово-экономической основы радикальных исламистских групп, всё ещё существующих в этой стране.
Во вторник, 11 сентября 2018 г., как передаёт арабский информационный портал Al-Youm Al-Sabeh, специальная комиссия по проверке и изъятию активов террористических организаций, а также по управлению ими, неожиданно постановила заморозить весьма значительные средства на счетах лиц, так или иначе связанных с деятельностью исламских радикальных организаций.
В минувший четверг, 13 сентября, суд Каира поддержал инициативу специальной комиссии правительства, в результате чего на выявленных счетах исламистов было арестовано средств на 61 млрд. египт. фунтов (более 3,4 млрд. USD).
Стоит отметить, что всего были заморожены или конфискованы средства 1589 частных лиц, 118 юридических лиц, аффилированных с исламскими радикалами (в том числе сеть магазинов по продаже электроники и группа отелей), средства 1113 различных частных и общественных неправительственных организаций, а также 33 счета различных СМИ (сайтов, изданий и телеканалов). Также были заморожены средства на счетах 104 образовательных и 69 лечебных учреждений по всей территории Египта, в той или иной степени связанных с рядом исламистских движений и организаций, базирующихся как внутри этой страны, так и за её пределами.
Специальная комиссия по финансовым активам исламистов в своём официальном заявлении сообщает, что были получены «неопровержимые доказательства планов лидеров террористических и радикальных организаций неожиданно вывести за рубеж крупные суммы в иностранной валюте с целью подрыва национальной экономики Египта». Соответственно, это спровоцировало бы углубление экономического кризиса в данном государстве и тем самым дало бы возможность для новой попытки захвата власти исламистами.
В связи с этими данными, а также и с тем, что исламисты Египта постоянно продолжали оказывать материальную поддержку таким вооружённым группировкам, как «Хасм» и «Лива ас-Саура», деятельность спецкомиссии была активизирована и привела, судя по официальной информации, к весьма неплохим результатами.
Среди прочего египетскими правоохранительными органами и органами власти были выявлены и конфискованы: средства бывшего президента Египта – исламиста Мухаммеда Мурси, средства высшего муршида (главного духовного наставника) запрещённой в РФ организации «Братья-мусульмане» Мухаммеда Бадиа; средства Хейрата аш-Шатра, второго по важности лица в этой организации, а также средства Саада аль-Кататни, бывшего спикера нижней палаты египетского парламента и лидера исламистской «Партии свободы и справедливости» (политического крыла «Братьев-мусульман»).
Кроме того, в список конфискованного, по некоторым данным, вошли счета находящегося за границами Египта бывшего капитана национальной сборной по футболу Мухаммеда Абу Трека, как минимум имевшего плотные контакты с исламистами.
Ну что же, нам, со своей стороны, остаётся только поздравить светские силы Египта с очередной победой и пожелать им дальнейших успехов на поле борьбы против исламского терроризма и религиозного радикализма. Однако отметим, что пока решения о замораживании финансовых активов носят ещё временный характер, т. к., согласно египетскому законодательству, у лиц (как физических, так и юридических), чьи счета подпали под конфискацию, есть неделя для подачи апелляций, а у египетского суда есть месяц на вынесение решения. И только после этого, если апелляции будут отклонены, все изъятые у исламистов и лиц, их поддерживающих, средства будут переданы в собственность государства.
Добавим, что в данный момент в Египте до сих пор всё ещё идут тысячи уголовных процессов, причём не только в отношении лидеров исламистских группировок, но и против рядовых членов данных объединений. Так, буквально сегодня уголовный суд Каира вынес постановление об аресте двух сыновей экс-президента этой страны, также являвшихся активными сторонниками радикального политического ислама, а вчера, как сообщает египетское издание «Аль Ахрам», судебная власть подтвердила правомочность решения министра внутренних дел Египта об отстранении от службы тех полицейских, кто откажется сбривать бороды.
Таким образом, Египет, несмотря на то, что является исламским и ближневосточным государством, пошёл дальше в противодействии исламизму, чем уже как почти век светская Россия, где в некоторых регионах Северного Кавказа служащие государственных силовых структур вполне официально и без последствий для себя ходят «с бородами по Сунне», в результате чего непрофессионалу часто становится в чём-то сложно отличить местных силовиков от боевиков.
Во вторник, 11 сентября 2018 г., как передаёт арабский информационный портал Al-Youm Al-Sabeh, специальная комиссия по проверке и изъятию активов террористических организаций, а также по управлению ими, неожиданно постановила заморозить весьма значительные средства на счетах лиц, так или иначе связанных с деятельностью исламских радикальных организаций.
В минувший четверг, 13 сентября, суд Каира поддержал инициативу специальной комиссии правительства, в результате чего на выявленных счетах исламистов было арестовано средств на 61 млрд. египт. фунтов (более 3,4 млрд. USD).
Стоит отметить, что всего были заморожены или конфискованы средства 1589 частных лиц, 118 юридических лиц, аффилированных с исламскими радикалами (в том числе сеть магазинов по продаже электроники и группа отелей), средства 1113 различных частных и общественных неправительственных организаций, а также 33 счета различных СМИ (сайтов, изданий и телеканалов). Также были заморожены средства на счетах 104 образовательных и 69 лечебных учреждений по всей территории Египта, в той или иной степени связанных с рядом исламистских движений и организаций, базирующихся как внутри этой страны, так и за её пределами.
Специальная комиссия по финансовым активам исламистов в своём официальном заявлении сообщает, что были получены «неопровержимые доказательства планов лидеров террористических и радикальных организаций неожиданно вывести за рубеж крупные суммы в иностранной валюте с целью подрыва национальной экономики Египта». Соответственно, это спровоцировало бы углубление экономического кризиса в данном государстве и тем самым дало бы возможность для новой попытки захвата власти исламистами.
В связи с этими данными, а также и с тем, что исламисты Египта постоянно продолжали оказывать материальную поддержку таким вооружённым группировкам, как «Хасм» и «Лива ас-Саура», деятельность спецкомиссии была активизирована и привела, судя по официальной информации, к весьма неплохим результатами.
Среди прочего египетскими правоохранительными органами и органами власти были выявлены и конфискованы: средства бывшего президента Египта – исламиста Мухаммеда Мурси, средства высшего муршида (главного духовного наставника) запрещённой в РФ организации «Братья-мусульмане» Мухаммеда Бадиа; средства Хейрата аш-Шатра, второго по важности лица в этой организации, а также средства Саада аль-Кататни, бывшего спикера нижней палаты египетского парламента и лидера исламистской «Партии свободы и справедливости» (политического крыла «Братьев-мусульман»).
Кроме того, в список конфискованного, по некоторым данным, вошли счета находящегося за границами Египта бывшего капитана национальной сборной по футболу Мухаммеда Абу Трека, как минимум имевшего плотные контакты с исламистами.
Ну что же, нам, со своей стороны, остаётся только поздравить светские силы Египта с очередной победой и пожелать им дальнейших успехов на поле борьбы против исламского терроризма и религиозного радикализма. Однако отметим, что пока решения о замораживании финансовых активов носят ещё временный характер, т. к., согласно египетскому законодательству, у лиц (как физических, так и юридических), чьи счета подпали под конфискацию, есть неделя для подачи апелляций, а у египетского суда есть месяц на вынесение решения. И только после этого, если апелляции будут отклонены, все изъятые у исламистов и лиц, их поддерживающих, средства будут переданы в собственность государства.
Добавим, что в данный момент в Египте до сих пор всё ещё идут тысячи уголовных процессов, причём не только в отношении лидеров исламистских группировок, но и против рядовых членов данных объединений. Так, буквально сегодня уголовный суд Каира вынес постановление об аресте двух сыновей экс-президента этой страны, также являвшихся активными сторонниками радикального политического ислама, а вчера, как сообщает египетское издание «Аль Ахрам», судебная власть подтвердила правомочность решения министра внутренних дел Египта об отстранении от службы тех полицейских, кто откажется сбривать бороды.
Таким образом, Египет, несмотря на то, что является исламским и ближневосточным государством, пошёл дальше в противодействии исламизму, чем уже как почти век светская Россия, где в некоторых регионах Северного Кавказа служащие государственных силовых структур вполне официально и без последствий для себя ходят «с бородами по Сунне», в результате чего непрофессионалу часто становится в чём-то сложно отличить местных силовиков от боевиков.
- Автор:
- Михаил Сириец
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