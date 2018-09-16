Какой объект под Дамаском подвергся ракетной атаке ВВС Израиля?
Сирийское государственное информационное агентство SANA об очередной ракетной атаке со стороны Израиля. По сообщениям СМИ, Израиль атаковал аэропорт Дамаска, выпустив несколько ракет. Источник ИА SANA сообщает, что большинство израильских ракет были перехвачены системами ПВО сирийских правительственных войск. Однако добавляется, что несколько ракет всё же разорвались в районе аэропорта, нанеся материальный ущерб объекту.
В израильских СМИ информация о ракетной атаке подтверждается. При этом говорится, что атаке подвергся не сам аэропорт сирийской столицы, а некий объект, который был расположен в окрестностях аэропорта. По некоторым сведениям, речь может идти о туннеле, который «мог использоваться представителями группировки «Хизбалла».
По другой версии, основной целью Израиля стал склад, где хранилось оружие, доставленное из Ирана на территорию Сирийской Арабской Республики.
Ракеты выпускались самолётами ВВС Израиля, которые, по последним данным, в воздушное пространство Сирии войти не решились.
Если верить сообщениям сирийских СМИ, то жертв и пострадавших после израильского обстрела нет.
В командовании ЦАХАЛ такого рода сводки привычно не комментируют.
В израильских СМИ информация о ракетной атаке подтверждается. При этом говорится, что атаке подвергся не сам аэропорт сирийской столицы, а некий объект, который был расположен в окрестностях аэропорта. По некоторым сведениям, речь может идти о туннеле, который «мог использоваться представителями группировки «Хизбалла».
По другой версии, основной целью Израиля стал склад, где хранилось оружие, доставленное из Ирана на территорию Сирийской Арабской Республики.
Ракеты выпускались самолётами ВВС Израиля, которые, по последним данным, в воздушное пространство Сирии войти не решились.
Если верить сообщениям сирийских СМИ, то жертв и пострадавших после израильского обстрела нет.
В командовании ЦАХАЛ такого рода сводки привычно не комментируют.
- Использованы фотографии:
- SANA
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