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Какой объект под Дамаском подвергся ракетной атаке ВВС Израиля?

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Сирийское государственное информационное агентство SANA об очередной ракетной атаке со стороны Израиля. По сообщениям СМИ, Израиль атаковал аэропорт Дамаска, выпустив несколько ракет. Источник ИА SANA сообщает, что большинство израильских ракет были перехвачены системами ПВО сирийских правительственных войск. Однако добавляется, что несколько ракет всё же разорвались в районе аэропорта, нанеся материальный ущерб объекту.

Какой объект под Дамаском подвергся ракетной атаке ВВС Израиля?


В израильских СМИ информация о ракетной атаке подтверждается. При этом говорится, что атаке подвергся не сам аэропорт сирийской столицы, а некий объект, который был расположен в окрестностях аэропорта. По некоторым сведениям, речь может идти о туннеле, который «мог использоваться представителями группировки «Хизбалла».


По другой версии, основной целью Израиля стал склад, где хранилось оружие, доставленное из Ирана на территорию Сирийской Арабской Республики.

Ракеты выпускались самолётами ВВС Израиля, которые, по последним данным, в воздушное пространство Сирии войти не решились.

Если верить сообщениям сирийских СМИ, то жертв и пострадавших после израильского обстрела нет.

В командовании ЦАХАЛ такого рода сводки привычно не комментируют.
Использованы фотографии:
SANA
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10 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. АлександрК Онлайн
    АлександрК Сегодня, 06:11
    +2
    В израильских СМИ информация о ракетной атаке подтверждается


    Абсолютно все израильские СМИ в данных случаях ссылаются на мусульманские СМИ.

    сообщает, что большинство израильских ракет были перехвачены системами ПВО сирийских правительственных войск. Однако добавляется, что несколько ракет всё же разорвались в районе аэропорта


    Хоть немного начали признавать реальность.
    1. Арон Заави Онлайн
      Арон Заави Сегодня, 06:37
      0
      Цитата: АлександрК
      [

      Хоть немного начали признавать реальность.

      Ну вроде с разных сторон было видно.

  3. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 06:11
    0
    Пингвинов привлекали?
  4. brigadir Онлайн
    brigadir Сегодня, 06:13
    0
    Ракеты выпускались самолётами ВВС Израиля, которые, по последним данным, в воздушное пространство Сирии войти не решились

    Не решились. Как эпично...

    Пора это уже в новостях и не упоменать. Случается раз в неделю и даже чаще. Рутина.
  5. Грац Офлайн
    Грац Сегодня, 06:14
    +1
    а что было бы разбомби мы биологическую американскую лабораторию в Грузии кстати на это мы имеем 100 %, сколько бы визга стояло по всем сми, и на всех международных трибунах,

    кстати я бы рекомендовал нашему руководству разнести подобные лаборатории во всех странах бывшего СССР в щепки, а то дождемся в итоге
    1. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 06:24
      +4
      Цитата: Грац
      я бы рекомендовал нашему руководству разнести подобные лаборатории во всех странах бывшего СССР в щепки

      Дух Маккейна живет. Хорошо что такие как вы, ничего никогда не решают. Разбомбить бактериологическую лабораторию рядом с границами России. Вам надо выдать медаль конгресса и шНобелевскую премию, за низкий IQ wink
  6. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 06:22
    +2
    В израильских СМИ информация о ракетной атаке подтверждается.

    Ложь. Все израильские СМИ ссылаются на то же сирийское правительственное агентство САНА.
    1. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 06:27
      +3
      В командовании ЦАХАЛ такого рода сводки привычно не комментируют

      Тогда где, израильские СМИ берут достоверную информацию
      1. Арон Заави Онлайн
        Арон Заави Сегодня, 06:32
        0
        Цитата: Chertt

        Тогда где, израильские СМИ берут достоверную информацию

        цитируют сирийские источники.
  7. Джек О’Нилл Онлайн
    Джек О’Нилл Сегодня, 06:34
    0
    Опять Сирию, нашего союзника бомбят? Ясно, понятно... Пойду котлетки подогрею...