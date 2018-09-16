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Новая турецкая военная колонна идёт в Сирию. Уже к границам Латакии

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Вчера, 15 сентября 2018 года, сирийские правительственные соединения после недели боёв наконец подняли флаг Сирийской Арабской Республики над городом Бир-Аджан, расположенного в мухафазе Эль-Кунейтра, которая получила широкую известность в ходе арабо-израильских войн.

Новая турецкая военная колонна идёт в Сирию. Уже к границам Латакии


Таким образом, ещё на одном участке фронта остатки анклава боевиков были ликвидированы, и силы, лояльные правительству Башара Асада, вышли ещё в одном месте непосредственно к Голанским высотам, находящимся под прямым военным контролем Израиля.


Эти данные подтвердил тактический штаб правительственной коалиции, находящийся в столице этой мухафазы. Согласно сообщению информационного портала Al-Masdar News, сирийские войска уничтожили последних отдельных боевиков, скрывавшихся в этом населённом пункте, и в целом завершили разминирование его территории.

Об участии шиитских подразделений из иностранных добровольцев, а также российских сил в этой операции, пока не сообщается. По всей видимости, Дамаском (вынужденно и, вероятно, не без воздействия России) соблюдается ультиматум Израиля о запрете нахождения иранских и иных шиитских несирийских подразделений вблизи израильских границ.



Наступление правительственных подразделений на остающиеся мелкие анклавы различных исламистских групп на юго-западном фронте после некоторого перерыва, необходимого на пополнение и перегруппировку сил, продолжается.

Между тем стало известно о продвижении турецкой колонны военной техники в направлении границы провинции Латакия (САР). В сирийских и ливанских СМИ заявлено о том, что колонна состоит примерно из полусотни военных автомобилей и средств бронетехники. Она вышла из турецкой провинции Хатай. На данный момент турецкие силы и средства добрались до горного массива Шах-Шабо, откуда открывается прямой путь на равнину Аль-Гааб в провинции Идлиб.

Активисты оппозиции сообщили, что большой турецкий военный конвой пробрался в горы Шахшабо, из которых открывается вид на равнину Аль-Гааб на юго-западе Идлиба.
Использованы фотографии:
AMN
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6 комментариев
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  1. Hottabych Офлайн
    Hottabych Сегодня, 09:03
    +1
    Это что-то значит! wink Но, только для тех кто в теме! А мы - можем только гадать...
    1. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 09:39
      0
      конвой пробрался в горы Шахшабо, из которых открывается вид на равнину Аль-Гааб
      От куда еще они такой вид увидят, вот и ездят экскурсиями. feel
  2. donavi49 Офлайн
    donavi49 Сегодня, 09:46
    +1
    Ну свой ограниченный контингент в Идлибе они накачали знатно. Даже Султанские кувалды завезли.
    1. donavi49 Офлайн
      donavi49 Сегодня, 09:50
      0
      В Джиср Шугуре (у Латакии) разворачивают новую часть с бронетехникой.


      В Мореке (главная цель наступления САА с Хамы) также свой наблюдательный пункт танками закрыли.
  3. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 10:14
    0
    Хорошие новости. Сирийцы "не разжимают зубов", и быстро "зачищают" свою территорию. А передвижение ротных колонн - не повод для "уток". Турки не совсем дураки. И не допустят курдской автономии в Сирии. И Дамаску это выгоднее. Любые бои сирийцев с курдами нежелательны - для будущего страны.
    1. Livonetc Онлайн
      Livonetc Сегодня, 10:56
      0
      Работа с курдами в Сирии напомирает ситуацию - добрый/ злой полицейский.
      Не хотите по хорошему с сирийской властью, огребете от султанской.