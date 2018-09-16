Новая турецкая военная колонна идёт в Сирию. Уже к границам Латакии
Вчера, 15 сентября 2018 года, сирийские правительственные соединения после недели боёв наконец подняли флаг Сирийской Арабской Республики над городом Бир-Аджан, расположенного в мухафазе Эль-Кунейтра, которая получила широкую известность в ходе арабо-израильских войн.
Таким образом, ещё на одном участке фронта остатки анклава боевиков были ликвидированы, и силы, лояльные правительству Башара Асада, вышли ещё в одном месте непосредственно к Голанским высотам, находящимся под прямым военным контролем Израиля.
Эти данные подтвердил тактический штаб правительственной коалиции, находящийся в столице этой мухафазы. Согласно сообщению информационного портала Al-Masdar News, сирийские войска уничтожили последних отдельных боевиков, скрывавшихся в этом населённом пункте, и в целом завершили разминирование его территории.
Об участии шиитских подразделений из иностранных добровольцев, а также российских сил в этой операции, пока не сообщается. По всей видимости, Дамаском (вынужденно и, вероятно, не без воздействия России) соблюдается ультиматум Израиля о запрете нахождения иранских и иных шиитских несирийских подразделений вблизи израильских границ.
Наступление правительственных подразделений на остающиеся мелкие анклавы различных исламистских групп на юго-западном фронте после некоторого перерыва, необходимого на пополнение и перегруппировку сил, продолжается.
Между тем стало известно о продвижении турецкой колонны военной техники в направлении границы провинции Латакия (САР). В сирийских и ливанских СМИ заявлено о том, что колонна состоит примерно из полусотни военных автомобилей и средств бронетехники. Она вышла из турецкой провинции Хатай. На данный момент турецкие силы и средства добрались до горного массива Шах-Шабо, откуда открывается прямой путь на равнину Аль-Гааб в провинции Идлиб.
Активисты оппозиции сообщили, что большой турецкий военный конвой пробрался в горы Шахшабо, из которых открывается вид на равнину Аль-Гааб на юго-западе Идлиба.
Таким образом, ещё на одном участке фронта остатки анклава боевиков были ликвидированы, и силы, лояльные правительству Башара Асада, вышли ещё в одном месте непосредственно к Голанским высотам, находящимся под прямым военным контролем Израиля.
Эти данные подтвердил тактический штаб правительственной коалиции, находящийся в столице этой мухафазы. Согласно сообщению информационного портала Al-Masdar News, сирийские войска уничтожили последних отдельных боевиков, скрывавшихся в этом населённом пункте, и в целом завершили разминирование его территории.
Об участии шиитских подразделений из иностранных добровольцев, а также российских сил в этой операции, пока не сообщается. По всей видимости, Дамаском (вынужденно и, вероятно, не без воздействия России) соблюдается ультиматум Израиля о запрете нахождения иранских и иных шиитских несирийских подразделений вблизи израильских границ.
Наступление правительственных подразделений на остающиеся мелкие анклавы различных исламистских групп на юго-западном фронте после некоторого перерыва, необходимого на пополнение и перегруппировку сил, продолжается.
Между тем стало известно о продвижении турецкой колонны военной техники в направлении границы провинции Латакия (САР). В сирийских и ливанских СМИ заявлено о том, что колонна состоит примерно из полусотни военных автомобилей и средств бронетехники. Она вышла из турецкой провинции Хатай. На данный момент турецкие силы и средства добрались до горного массива Шах-Шабо, откуда открывается прямой путь на равнину Аль-Гааб в провинции Идлиб.
Активисты оппозиции сообщили, что большой турецкий военный конвой пробрался в горы Шахшабо, из которых открывается вид на равнину Аль-Гааб на юго-западе Идлиба.
- Использованы фотографии:
- AMN
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