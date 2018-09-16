Новые данные о следах сверления на "Союзе". Комиссия РКК "Энергия" сообщает

Если не учитывать версию сверления корабля в космосе, отверстие было проведено в те 180 суток между тем, как покинул цех в РКК "Энергии" и запуском на орбиту.

Комиссия РКК «Энергия» озвучила предварительные выводы внутреннего расследования по факту разгерметизации космического корабля «Союз» и обнаружения упомянутой разгерметизации после его стыковки с Международной космической станцией. РИА Новости со ссылкой на представителя корпорации сообщает о том, что исследование сделанных на всех этапах сборки и после неё фотографий даёт однозначный вывод.В сообщении говорится, что фотографии обшивки космического корабля делались в цехе 45-го Завода экспериментального машиностроения РКК «Энергия». Ни до, ни после установки противометеоритной защиты на «Союз МС-09» никаких отверстий, как и следов «лишнего» сверления, не было. Такой вывод и позволяют сделать множественные фотообразцы.РИА Новости приводит заявление собеседника:При этом источник почему-то не сообщает, по какой причине он не учитывает версию сверления обшивки космического корабля в космосе.Напомним, что ранее эксперты отметили следующее: характер сверления говорит о том, что оно осуществлялось без упора. Косвенно это показывает на возможное осуществление процесса в условиях невесомости.