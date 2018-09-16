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Новые данные о следах сверления на "Союзе". Комиссия РКК "Энергия" сообщает

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Комиссия РКК «Энергия» озвучила предварительные выводы внутреннего расследования по факту разгерметизации космического корабля «Союз» и обнаружения упомянутой разгерметизации после его стыковки с Международной космической станцией. РИА Новости со ссылкой на представителя корпорации сообщает о том, что исследование сделанных на всех этапах сборки и после неё фотографий даёт однозначный вывод.



В сообщении говорится, что фотографии обшивки космического корабля делались в цехе 45-го Завода экспериментального машиностроения РКК «Энергия». Ни до, ни после установки противометеоритной защиты на «Союз МС-09» никаких отверстий, как и следов «лишнего» сверления, не было. Такой вывод и позволяют сделать множественные фотообразцы.


РИА Новости приводит заявление собеседника:
Если не учитывать версию сверления корабля в космосе, отверстие было проведено в те 180 суток между тем, как покинул цех в РКК "Энергии" и запуском на орбиту.


При этом источник почему-то не сообщает, по какой причине он не учитывает версию сверления обшивки космического корабля в космосе.

Напомним, что ранее эксперты отметили следующее: характер сверления говорит о том, что оно осуществлялось без упора. Косвенно это показывает на возможное осуществление процесса в условиях невесомости.
Использованы фотографии:
NASA
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2 комментария
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  1. профессор Онлайн
    профессор Сегодня, 06:25
    0
    Ни до, ни после установки противометеоритной защиты на «Союз МС-09» никаких отверстий, как и следов «лишнего» сверления, не было.

    Теперь это однозначно- инопланетяне просверлили.
  2. pru-pavel Онлайн
    pru-pavel Сегодня, 06:31
    +1
    Скорее всего сверлили пока ракета взлетала. Потому как рев двигателей маскирует звук сверления. А так там все стальное. Если начать за км сверлить звук через металл передается так что кажется всем что башку тебе сверлят. У нас на ТЭЦ также. Стукнут по трубе за полкилометра. А слышно громко в соседнем корпусе. Все металлическое звук проводит очень сильно. Надо следить за астронавтами на взлете теперь особенно тщательно. И проверять чтобы они дрели зубила и другие режущие инструменты на борт во время старта с собой не притаскивали.