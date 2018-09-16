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В ОАГ заговорили о военном вторжении в Венесуэлу. Реакция официального Каракаса

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Официальный Каракас отреагировал на заявление руководителя ОАГ (Организации американских государств) Луиса Альмагро по поводу ситуации в Венесуэле. Альмагро в частности заявил, что ОАГ рассматривает в том числе и возможность военного вмешательства в ситуацию, которая складывается в Каракасе и других крупных городах латиноамериканского государства.



При этом в ОАГ не принимают во внимание тот факт, что основная волна протестов в Венесуэле уже схлынула и власти пытаются предпринимать все меры для нормализации обстановки, в том числе предлагая контакты с оппозицией по выработке консолидированного решения. Однако для той части венесуэльской оппозиции, которая получает поддержку от США, явно не представляет интерес выработка такого решения. Этой части оппозиции интересен хаос, который и можно использовать как причину иностранного военного вторжения.


Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что г-н Альмагро пытается своими заявлениями реанимировать наиболее худшие и деструктивные сценарии для страны. По словам Делси Родригес, официальный Каракас направит обращение в ООН, в котором укажет на неподобающий тон Луиса Альмагро, подталкивающего такую международную организацию как ОАГ к военному вторжению в независимое государство.

Напомним, что ситуация в Венесуэле накалилась после падения цен на нефть. Сегодня цены на нефть находятся на достаточно высоких отметках, и ситуация несколько выправилась, однако последствия экономического кризиса дают о себе знать миллионам граждан этого государства Южной Америки. Главные проблемы в первую очередь в том, что представители радикальной оппозиции не хотят вступать в диалог с действующими властями, а исповедуют типичный «майданный» сценарий.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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35 комментариев
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  1. nPuBaTuP Офлайн
    nPuBaTuP Сегодня, 06:43
    +1
    Венесуэле остается только один вариант...позвать к себе Россию в гости....вот пин\досия усерется:))
    1. Наблюдатель2014 Онлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 06:49
      0
      nPuBaTuP (Николай)
      Венесуэле остается только один вариант...позвать к себе Россию в гости....вот пин\досия усерется:))
      Ага .Мечтать не вредно.Вредно не мечтать hi
    2. семург Офлайн
      семург Сегодня, 06:50
      0
      Цитата: nPuBaTuP
      Венесуэле остается только один вариант...позвать к себе Россию в гости....вот пин\досия усерется:))

      Страна с самыми большими запасами нефти живёт в перманентном кризисе, это ошибка и вина нынешнего руководства Венесуэлы которое у власти уже лет 10-15. РФ профинансировал Венесуэлу на несколько ярдов баксов , но по всей видимости не в коня корм , как бы не пришлось списывать долги .
      1. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 07:02
        +4
        Так Россия и Украину профинансировала больше всех. И тоже корм оказался не в коня. И что делать будем?
        1. atalef Онлайн
          atalef Сегодня, 07:16
          -1
          Цитата: Мистер Кредо
          Так Россия и Украину профинансировала больше всех. И тоже корм оказался не в коня

          может корм не тот ?
          1. Мистер Кредо Офлайн
            Мистер Кредо Сегодня, 07:22
            -2
            А может кормилец не тот?
          2. урман Офлайн
            урман Сегодня, 07:34
            +8
            Во во точно не тот корм , надо было , лещей, подзатыльников надовать.
          3. Ванёк Офлайн
            Ванёк Сегодня, 07:51
            0
            Цитата: atalef
            может корм не тот ?


            Хоть какой-то позитив из Израиля.

            Александр hi
          4. Ros 56 Офлайн
            Ros 56 Сегодня, 10:08
            +1
            Не тех кормили кого надо было. А этих, вернее их предков, надо было еще во время и после войны ликвидировать, недоработка товарища Меркулова. Сейчас пожинаем результат.
        2. Наблюдатель2014 Онлайн
          Наблюдатель2014 Сегодня, 07:23
          -1
          Мистер Кредо (Кредо)
          Так Россия и Украину профинансировала больше всех. И тоже корм оказался не в коня. И что делать будем?
          Как всегда.Простим am
          1. Мистер Кредо Офлайн
            Мистер Кредо Сегодня, 07:35
            +2
            Ну тогда зададим вопрос нашим братьям. Что они делать будут? Грошей нема. Страна разорена. Европе они не нужны. Будете входить в состав России?
          2. Ros 56 Офлайн
            Ros 56 Сегодня, 10:09
            0
            После того как похороним бандерлогов.
      2. Chertt Онлайн
        Chertt Сегодня, 07:15
        +4
        Цитата: семург
        Страна с самыми большими запасами нефти живёт в перманентном кризисе

        А вы не видите связи между самыми большими запасами нефти и перманентном кризисе
        В Ираке и Ливии, тоже нет связи wink
        PS Хотя наличие раздо*лБ*ства в правительстве Венесуэлы не кто не оспаривает
        1. atalef Онлайн
          atalef Сегодня, 07:20
          -1
          Цитата: Chertt
          А вы не видите связи между самыми большими запасами нефти и перманентном кризисе

          нет в мире много стран с большими запасами нефти.
          Норвегия , Бруней, Катар , Саудия , Нигерия , США , Канада итд.
          Россия наконец.
          1. Chertt Онлайн
            Chertt Сегодня, 07:34
            +6
            Все перечисленные страны подконтрольны США. За Нигерию и Африку в целом, идет борьба. Остается Россия и Иран. И угадайте -кто главные страны злодеи в мире, по версии звездно полосатых
    3. Sadko88 Офлайн
      Sadko88 Сегодня, 07:11
      +1
      Там не военные нужны а менеджеры хорошие. Но у нас у самих их мало
      1. ученый Офлайн
        ученый Сегодня, 07:35
        +3
        Любой менеджмент будет бессилен перед воровством и коррупцией чиновников, тем более если за продажными чиновниками стоит оппозиция, финансируемая из США.
      2. урман Офлайн
        урман Сегодня, 07:36
        +2
        Цитата: Sadko88
        Но у нас у самих их мало

        Их просто нет!!!!!!!!
        1. Chertt Онлайн
          Chertt Сегодня, 07:45
          +2
          Цитата: урман
          Их просто нет!!!!!!!!

          Щас Кудрин, Набиулина и Чубайс очень обиделись
    4. KCA Офлайн
      KCA Сегодня, 09:07
      +1
      Россия далеко, но вот Китай уже там, и как он отреагирует, интересно
    5. mashinist Офлайн
      mashinist Сегодня, 09:57
      -1
      кому ещё Россия должна помочь? может уже на себя обратим внимание?
  2. Dart2027 Офлайн
    Dart2027 Сегодня, 06:49
    0
    Табаки залаял.
  3. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 06:52
    -2
    Простите, за мой взрыв --- жалко что нет договора = а убивать надо твари.
    1. лысова Офлайн
      лысова Сегодня, 08:22
      0
      А что не так?--- ваши мудрёности, обннадёхивают народ России.мжет я не прав"""
  4. Бер Офлайн
    Бер Сегодня, 07:38
    0
    Неожиданно рано winked. Цель амеров Иран-Венисуэла и так было понятно, плюс на горизонте Пакистан, но лет через шесть семь, а тут? request
    1. Громобой Офлайн
      Громобой Сегодня, 08:38
      +2
      Цитата: Бер
      плюс на горизонте Пакистан,

      паки им не по зубам.За них "китайские добровольцы" впишутся,да + бовыми джонками с моря прикроют это направление.Пакистан есть замок для победы в Афганистане,а Афган это прямая дорога и ключ Индии.Сейчас ведётся опосредованная война в Афгане между Америкой с сателитами против Народно освободительной Армии Китая.Талибы порох и ружейную смазку не из воздуха берут....к тому же все каналы поставок китайского вооружения и средств чётко отработаны ещё во времена Советско_Афганской войны.Тогда китайцы справно снабжали душманов боеприпасами и остальным.от по этим трафикам и идёт снабжение ТТалибов сейчас.Ключ к Индии,война там навсегда,к сожалению.....
      1. Бер Офлайн
        Бер Сегодня, 08:41
        +1
        Боевики ИГ из Сирии в Афганистане могут перепрофилировать на Пакистан, современная информационная война, это война нового типа и может вскрыть изнутри любую страну.
        1. Громобой Офлайн
          Громобой Сегодня, 08:58
          +1
          Цитата: Бер
          0
          Боевики ИГ

          Меткое замечание....могут.И такой трафик наблюдается.ЦРУ добро просыпало афганскую землю .Ожиревшие монархии Залива им спонсоры,поэтому для самой Америки это не стоит и цента.ИГ это мощная идея.Все страны магометанского толка под прицелом.Это глубокая тема....коммунистическая идея 21 века.Озлобленность,соц.неудавлетворённость,лишения и просто пропаганнда через боевую сеть американской армии,под названием Интернет.Всё может быть толчком и любое построение могёт рухнуть в любую секунду.В любую,подчёркиваю.Посмотрите на карту....видите как Индия разрезает зелёный магометанский пояс?Входит в Содружество и официально подчиняется британской Королеве,пасьянс сложился.21 век ждут великие потрясения.Ну,впрочем как всегда
  5. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 07:40
    +3
    заявление руководителя ОАГ (Организации американских государств) Луиса Альмагро по поводу ситуации в Венесуэле
    Штаб квартира этой организации находится в Вашингтоне поэтому откуда дует ветер понятно. Вот выдержка из Устава этой организации: "- Поддерживать мир и справедливость, способствовать солидарности, укреплять сотрудничество и защищать свой суверенитет, свою территориальную целостность, и независимость." При этом собрались вводить войска в страну-участницу этой организации.
    1. Громобой Офлайн
      Громобой Сегодня, 08:24
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Штаб квартира этой организации находится в Вашингтоне

      Благодарю за Службу!Быстро же вы вычислили эту не организацию,а практически подотдел ЦРУ.Поддерживать мир и справедливость,говорите))) Напоминает приезд инопланетян в фильме."Мы пришли к вам с миром!"
    2. лысова Офлайн
      лысова Сегодня, 08:31
      0
      Геннадий привет. Ты судишь и тви мнения - не ресуюсь 0добряю, извени за ругатнью повторяюсь
  6. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 07:44
    0
    Чё не стоит ?! - Ну давай обождём.
  7. Громобой Офлайн
    Громобой Сегодня, 08:17
    +2
    Вот.товарищи,для чего нужен России-матушке океанский флот.Море это не бескрайние дали,а средство быстрой коммуникации.
    Товарищ Брежнев,Главком Советского Союза этот вопрос быстро б решил....поживи Великий Союз чутка подольше....///без малейших шансов для США/// и без переговоров.Отправил бы атомный "Ульяновск" и подпёр бы эту мощь дежурной бригадой подводных носителей смерти.Южная Америка дышит и звонко кричит,кровь индейцев Инка в них закипает.А у нас даже нет площадки для подготовки спецов в войне в джунглях.Раньше была в Никарагуа,а сейчас где тренироваться,не в Сочи же.
  8. Machete Офлайн
    Machete Сегодня, 10:05
    0
    Интересно: чем оккупационные войска могут помочь при разногласия народа и власти?
    Весь гнев народа перекинется на этих непонятных вояк из-за бугра.
  9. Darth Gazgkull Офлайн
    Darth Gazgkull Сегодня, 10:29
    0
    Нужно передать Венесуэле ядерное оружие. Тогда ни один туда не полезет.