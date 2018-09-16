В ОАГ заговорили о военном вторжении в Венесуэлу. Реакция официального Каракаса

Официальный Каракас отреагировал на заявление руководителя ОАГ (Организации американских государств) Луиса Альмагро по поводу ситуации в Венесуэле. Альмагро в частности заявил, что ОАГ рассматривает в том числе и возможность военного вмешательства в ситуацию, которая складывается в Каракасе и других крупных городах латиноамериканского государства.При этом в ОАГ не принимают во внимание тот факт, что основная волна протестов в Венесуэле уже схлынула и власти пытаются предпринимать все меры для нормализации обстановки, в том числе предлагая контакты с оппозицией по выработке консолидированного решения. Однако для той части венесуэльской оппозиции, которая получает поддержку от США, явно не представляет интерес выработка такого решения. Этой части оппозиции интересен хаос, который и можно использовать как причину иностранного военного вторжения.Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что г-н Альмагро пытается своими заявлениями реанимировать наиболее худшие и деструктивные сценарии для страны. По словам Делси Родригес, официальный Каракас направит обращение в ООН, в котором укажет на неподобающий тон Луиса Альмагро, подталкивающего такую международную организацию как ОАГ к военному вторжению в независимое государство.Напомним, что ситуация в Венесуэле накалилась после падения цен на нефть. Сегодня цены на нефть находятся на достаточно высоких отметках, и ситуация несколько выправилась, однако последствия экономического кризиса дают о себе знать миллионам граждан этого государства Южной Америки. Главные проблемы в первую очередь в том, что представители радикальной оппозиции не хотят вступать в диалог с действующими властями, а исповедуют типичный «майданный» сценарий.