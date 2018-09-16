В "Нафтогазе" заявили о колоссальных потерях Украины от реализации "СП-2"

На фото объект "Газпрома" в Ростовской области

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил о результатах расчётов вероятных потерь Украины от введения в эксплуатацию второй ветки «Северного потока». На Украине в том, что «Северный поток-2» со временем будет введён в эксплуатацию, уже мало кто сомневается, включая самого Коболева. Сомнения, по всей видимости, отпали после заявлений Ангелы Меркель на встрече с главами Прибалтики, где канцлер ФРГ сообщила, что «СП-2» очень важен не только для Германии, но и для всей Европы.Андрей Коболев в ходе своего выступления отметил, что украинский бюджет после ввода в строй газопровода «Северный поток-2» будет терять до 3% ВВП ежегодно.По словам Андрея Коболева, Украина сегодня получает около 3 млрд долларов в год в качестве российской платы за транзит газа в Европу. И если проект «СП-2» будет реализован, то этих средств бюджет может лишиться. Даже если Россия примет решение оставить часть транзита газа через украинскую территорию, то, в любом случае, средства, которые будет получать за этот транзит Киев, окажутся существенно меньше, чем те, какие есть сегодня.Некоторое время назад в «Газпроме» выступили с прогнозом по поводу введения в технологическую эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Прогноз таков: ввод в эксплуатацию состоится до конца будущего года. В 2019 году истекает и срок действия российско-украинского контракта на транзит голубого топлива в страны ЕС.