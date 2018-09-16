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В "Нафтогазе" заявили о колоссальных потерях Украины от реализации "СП-2"

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Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил о результатах расчётов вероятных потерь Украины от введения в эксплуатацию второй ветки «Северного потока». На Украине в том, что «Северный поток-2» со временем будет введён в эксплуатацию, уже мало кто сомневается, включая самого Коболева. Сомнения, по всей видимости, отпали после заявлений Ангелы Меркель на встрече с главами Прибалтики, где канцлер ФРГ сообщила, что «СП-2» очень важен не только для Германии, но и для всей Европы.

В "Нафтогазе" заявили о колоссальных потерях Украины от реализации "СП-2"

На фото объект "Газпрома" в Ростовской области


Андрей Коболев в ходе своего выступления отметил, что украинский бюджет после ввода в строй газопровода «Северный поток-2» будет терять до 3% ВВП ежегодно.


По словам Андрея Коболева, Украина сегодня получает около 3 млрд долларов в год в качестве российской платы за транзит газа в Европу. И если проект «СП-2» будет реализован, то этих средств бюджет может лишиться. Даже если Россия примет решение оставить часть транзита газа через украинскую территорию, то, в любом случае, средства, которые будет получать за этот транзит Киев, окажутся существенно меньше, чем те, какие есть сегодня.

Некоторое время назад в «Газпроме» выступили с прогнозом по поводу введения в технологическую эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Прогноз таков: ввод в эксплуатацию состоится до конца будущего года. В 2019 году истекает и срок действия российско-украинского контракта на транзит голубого топлива в страны ЕС.
Использованы фотографии:
пресс-служба "Газпрома"
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15 комментариев
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  1. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 07:42
    0
    Андрей Коболев в ходе своего выступления отметил, что украинский бюджет после ввода в строй газопровода «Северный поток-2» будет терять до 3% ВВП ежегодно.
    Да даже если столько, хотя некоторые эксперты называют большую цифру, и то это много. По этому США будут делать все, что бы компенсировать это, нет не за свой счет, а за счет России и других стран...
    1. Svdtk750 Офлайн
      Svdtk750 Сегодня, 08:17
      +3
      США будут делать все возможное еще потому, чтобы меньше денег шло в наш бюджет. Чем хуже будет экономическое положение жителей нашей страны, тем им лучше. Когда жители недовольны можно заплатив небольшие деньги привести к власти послушного правителя. Так было на Украине дважды, когда на Майдат привозили на заработки поездами жителей западной Украины, когда студенты подрабатывали, чтобы получить зачеты-экзамены автоматом за деньги. Теперь они все пожинают плоды своего заработка. Когда началась операция против Донбасса спустя некоторое время жители западных областей уезжали не на фронт, а за пределы Украины, чтобы не погибнуть
      1. kjhg Офлайн
        kjhg Сегодня, 08:33
        0
        Цитата: Svdtk750
        когда на Майдат привозили на заработки поездами жителей западной Украины, когда студенты подрабатывали, чтобы получить зачеты-экзамены автоматом за деньги. Теперь они все пожинают плоды своего заработка.

        Я вас умоляю, никто на Украине не сожалеет, что произошел майдан. Люди просто сожалеют, что плодами этого майдана воспользовались проходимцы, типа Порошенко. Даже если какая то небольшая часть и получала за это деньги, то это явно не студенты, а хорошо подготовленные бойцы правого сектора и других экстремистских организаций, которые были ядром сопротивления.
        1. svp67 Офлайн
          svp67 Сегодня, 08:57
          0
          Цитата: kjhg
          Даже если какая то небольшая часть и получала за это деньги

          Я Вас умоляю...это "небольшая часть" была очень большой, да еще и достаточно активной. Многие умудрялись получать денежки и от этих и от тех, периодически появляясь на митингах противоборствующих сторон. И это был и есть один из способов зарабатывания денег. Да, еще в начале последнего майдана, там было достаточно БОМЖей, которые "работали" за кров и еду. Надо было создать массовость и её создавали всеми способами.
        2. 210окв Офлайн
          210окв Сегодня, 09:29
          0
          "Ядро сопротивления"?Не смешите мои тапки!Бомбисты-террористы обыкновенные.
        3. Ros 56 Офлайн
          Ros 56 Сегодня, 10:16
          +1
          Прекрати врать от имени всех украинцев. Что за мода пользоваться бабскими сплетнями.
    2. samarin1969 Офлайн
      samarin1969 Сегодня, 08:34
      +1
      Цитата: svp67
      Андрей Коболев в ходе своего выступления отметил, что украинский бюджет после ввода в строй газопровода «Северный поток-2» будет терять до 3% ВВП ежегодно.
      Да даже если столько, хотя не которые эксперты называют большую цифру, и то это много. По этому США будут делать все, что бы компенсировать это, нет не за свой счет, а за счет России и других стран...


      Пан Коболев высчитал 3 млрд и выставляет счет Западу на "компенсации". Германия вполне может "пересчитать" эту сумму и что-то платить ...год-два.
    3. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 10:13
      0
      Станок по закатке губенок у меня в гараже, приезжайте, у нас и кузнец есть.
  2. Димка75 Онлайн
    Димка75 Сегодня, 07:48
    -2
    Даёшь СП-3, СП-4 назло каклам. Газа в России много.
  3. rotmistr60 Онлайн
    rotmistr60 Сегодня, 07:54
    +8
    будет терять до 3% ВВП ежегодно
    Чего это вдруг так засуетились украинцы? Ведь их президент, в который раз сказав "до свидания Россия", помахав ручкой, вспомнив "ласкового Мишу" (олимпийского), с гордостью рассказал в тысячный раз об экономических, военных и европейских успехах своей страны. Или наконец начали понимать, что одно дело слова президента под рюмочку и вопли националистов, а другое - грустная реальность?
    1. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 09:00
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Чего это вдруг так засуетились украинцы?

      Так одно дело "ручкой махать" и "остаточно прощеваться" в 1001 раз, зная, что эти 3 лярда "текут" в казну и с них можно "подкормиться" и совсем иное, когда, какой то там "агрессорский" "Газпром" покушается на деньги, которые ты уже считаешь своими, а он видишь ли платить не желает. Это ж и личные доходы у пана П и К упадут...
  4. случайный прохожий Офлайн
    случайный прохожий Сегодня, 08:31
    +4
    Это очень хорошо, но мало. Россия должна активно подрывать экономику Украины. Где запрет на импорт всех товаров из Украины, где запрет на перечисление денег из России на Украину?
  5. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 09:43
    0
    А то, что полосатоухие собираются вообще "посадить" всю Европу на свой СПГ и вообще прекратить всяческий транзит через Украину? Они об этом не думают?
    Да нечем, похоже...
  6. Кот_Кузя Офлайн
    Кот_Кузя Сегодня, 10:20
    -1
    А России-то какое дело до проблем скакунов? Пусть скачут дальше. Ишь, привыкли жить за счет России. Сами, сами зарабатывайте на жизнь.
  7. андрей витальевич Офлайн
    андрей витальевич Сегодня, 10:49
    0
    почему,собственно,нас должно волновать сколько потеряет страна официально признавшая РФ врагом и агрессором?и почему это волнует их хозяев?нанося России колоссальные убытки срывом договоров,санкциями,поддержкой и созданием новых тер.организаий и пр...-только потирают ручки:хорошо,наказываем не демократическое,варварское государство...а когда мы отказываемся кормить неофашистов-националистов - поднимается вой...да,пусть они фашисты,но они наши фашисты,демократические