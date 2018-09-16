Главный храм ВС РФ. Не делает ли Минобороны ошибки?

Обширный храмовый комплекс, спроектированный в монументальном русско-византийском стиле, расположится на территории парка «Патриот» и будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.

На сайте министерства обороны России некоторое время назад опубликовано объявление о сборе средств на строительство главного храма Вооружённых сил РФ. На странице hram.mil.ru говорится о том, что есть возможность построить главный храм ВС РФ общими усилиями. Там же организован сбор пожертвований.Далее сообщается, что храм расположится в парке «Патриот» и в конечном итоге будет объединять всех православных верующих военнослужащих российских Вооружённых сил.Из презентационного материала:В храме планируется создать несколько приделов – в честь святых, которые являются покровителями тех или иных видов и родов войск: придел Святого Илии Пророка (ВДВ и ВКС), придел Святого князя Александра Невского (Сухопутные войска), придел Святого Апостола Андрея Первозванного (ВМФ), придел великомученицы Варвары (РВСН).На данный момент на строительство главного храма ВС РФ пожертвованы средства в размере 1,021 млрд рублей.Строительство главного православного храма Вооружённых сил РФ действительно может стать этапом дополнительной консолидации в армейских рядах, однако возникает и немаловажный вопрос. Ведь Россия – многоконфессиональное государство. И в армии РФ службу проходят не только те военнослужащие, которые являются православными верующими. Именно поэтому вопрос таков: при многоконфессиональном составе ВС России нужно ли Минобороны РФ делать упор на том, что именно православный храм должен бытьхрамом Вооружённых сил? И насколько актуально вообще использование термина "главный храм", исходя из характера устава Вооружённых сил страны?