Новости

Главный храм ВС РФ. Не делает ли Минобороны ошибки?

128
На сайте министерства обороны России некоторое время назад опубликовано объявление о сборе средств на строительство главного храма Вооружённых сил РФ. На странице hram.mil.ru говорится о том, что есть возможность построить главный храм ВС РФ общими усилиями. Там же организован сбор пожертвований.

Главный храм ВС РФ. Не делает ли Минобороны ошибки?


Далее сообщается, что храм расположится в парке «Патриот» и в конечном итоге будет объединять всех православных верующих военнослужащих российских Вооружённых сил.


Из презентационного материала:
Обширный храмовый комплекс, спроектированный в монументальном русско-византийском стиле, расположится на территории парка «Патриот» и будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.


В храме планируется создать несколько приделов – в честь святых, которые являются покровителями тех или иных видов и родов войск: придел Святого Илии Пророка (ВДВ и ВКС), придел Святого князя Александра Невского (Сухопутные войска), придел Святого Апостола Андрея Первозванного (ВМФ), придел великомученицы Варвары (РВСН).

На данный момент на строительство главного храма ВС РФ пожертвованы средства в размере 1,021 млрд рублей.

Строительство главного православного храма Вооружённых сил РФ действительно может стать этапом дополнительной консолидации в армейских рядах, однако возникает и немаловажный вопрос. Ведь Россия – многоконфессиональное государство. И в армии РФ службу проходят не только те военнослужащие, которые являются православными верующими. Именно поэтому вопрос таков: при многоконфессиональном составе ВС России нужно ли Минобороны РФ делать упор на том, что именно православный храм должен быть главным храмом Вооружённых сил? И насколько актуально вообще использование термина "главный храм", исходя из характера устава Вооружённых сил страны?
Использованы фотографии:
http://hram.mil.ru
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юридическая защита чувств верующих: несколько слов о целесообразности новых законодательных норм
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

128 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Альф Офлайн
    Альф Сегодня, 08:06
    +22
    А почему бы этот храм не построить за счет церкви ? Почему церкви строятся за счет государства, если у нас, по Конституции церковь отделена от государства ?
    1. evgen1221 Офлайн
      evgen1221 Сегодня, 08:11
      +25
      Потому что с 90х так повелось, расходы за счет государства а доходы это уже частная собственность.И это правило работает во всех областях жизни теперешней страны.
      1. внук Перуна Онлайн
        внук Перуна Сегодня, 08:20
        +4
        Зачем наговариваете на бескорыстных безсеребренников wink Какие доходы? Они свечки просто так раздают, а денежки - так это не плата, а добровольные пожертвования.
        1. Shurik70 Офлайн
          Shurik70 Сегодня, 09:03
          +7
          А кто утверждал такой дизайн храма?
          Какая-то помесь православного храма, Мордора и хайтека. Ужас какой.
          И правильно сказал автор, в российской армии не только православные служат.
          1. Piramidon Офлайн
            Piramidon Сегодня, 09:37
            +4
            Цитата: Shurik70
            правильно сказал автор, в российской армии не только православные служат.

            Вот и пусть мусульмане пожертвуют на мечеть, а иудеи на синагогу. Ведь они явно на этот храм не скидывались.
            1. Shurik70 Офлайн
              Shurik70 Сегодня, 10:43
              +1
              Да жертвуют, строятся же на какие-то деньги.
              Вопрос не в том, кто финансировал. Вопрос в том, кто и зачем в многоконфессиональном государстве кто-то предлагает оттолкнуть от службы в армии половину населения?
        2. 210окв Офлайн
          210окв Сегодня, 09:26
          +10
          Кто Вас заставляет покупать в церковных лавках?Не хотите-не берите.
          1. внук Перуна Онлайн
            внук Перуна Сегодня, 09:32
            +5
            Дмитрий, Вы неправильно используете термин "покупать". Покупка-продажа тех же свечек подразумевает регистрацию торговой точки в налоговой, кассовый аппарат и все остальное по закону. Поэтому никакие не продажи, а "пожертвования".
            1. электроОлег Офлайн
              электроОлег Сегодня, 10:49
              -1
              Интересно, почему он чёрный? Как-то жутко смотреть.
    2. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 08:15
      -3
      Тебе какая разница,не из твоего кармана строят. Да ты и не дашь
      1. Опер Офлайн
        Опер Сегодня, 08:55
        +2
        Таких людей, как комментаторы выше можно увидеть у каждого храма даже самой маленькай церквушки они подсчитывают сколько прихожане и просто прохожие бросили в ящичек для пожертвований висящий на ограде храма. Они ведут постоянные разговоры о "баснословных заработках" священников и про их "шикарную жизнь"! "Поповские мерседесы" это вообще их главный лживый аргумент! Как только речь заходит о введении основ православия в школах на территории исторической России они тут же вспоминают, что у нас страна многоконфессиональная и мы обидим мусульман, как будто кто то мешает вводить аналогичные дисциплины в Дагестане, Ингушетии и ... Вам ничего это не напоминает? В ЕС с храмов уже кресты снимают, чтобы не оскорблять иноверцев... Кстати характерно то, что про безсеребренников нам здесь рассказывает внук Перуна!!! Если у вас нет денег внучок то в любом храме вам свечку дадут просто так. Если вы еще и голодный и холодный то накормят и оденут. Приходите. Не век же вам по капищам скитаться. Господь любит любого заблудшего своего сына и дочь. И конечно это будет главный храм МО и это правильно! Ответ найдите сами. И еще. Государство не содержит и не строит храмы к сожалению. Может помочь с реставрацией но для этого надо пройти столько инстанций... Уверяю вас это временно! Семидесятилетие безбожных гонений закончилось. Отголоски остались. Но все проходит и это пройдет!
        1. Александр романов Онлайн
          Александр романов Сегодня, 08:57
          +6
          Цитата: Опер
          Таких людей, как комментаторы выше можно увидеть у каждого храма даже самой маленькай церквушки

          Привет Игорь. У друга мама умерла ,отпевали в Церкви. Так на входе стояла одна пришибленная с подружкой,такои же хромающей на голову. Так каждому советы давала,типа с детьми туда идти не стоит,там трупный яд.
          1. Опер Офлайн
            Опер Сегодня, 09:13
            +3
            Привет, Саша. Ну есть просто больные люди. Такое бывает. Есть бесноватые. Это как ты знаешь субстанции уже другого порядка! Строится главный храм МО! И... Смотри сколько "искреннего" негодования!!!!! С чего бы это?!
            1. Александр романов Онлайн
              Александр романов Сегодня, 09:48
              -1
              Цитата: Опер
              Смотри сколько "искреннего" негодования!!!!! С чего бы это?!

              А ты посмотри кто негодует,атеисты-большевики,да сектант одиночка. Они в каждой теме о Церкви из штанов выпрыгивают
              1. внук Перуна Онлайн
                внук Перуна Сегодня, 09:57
                +6
                При этом обратите внимание: никто из не-христиан вас не оскорбляет и ярлыки не навешивает. В отличие от...
                И кстати, не-христиане свои слова аргументируют и за них отвечают. Опять же в отличие от...
                Поэтому, Александр, не продолжайте нарушать правила и выяснять отношения.
                1. Александр романов Онлайн
                  Александр романов Сегодня, 10:12
                  +2
                  Цитата: внук Перуна
                  0
                  При этом обратите внимание: никто из не-христиан вас не оскорбляет и ярлыки не навешивает. В отличие от...

                  Да неужели
                  Цитата: внук Перуна
                  +1
                  Есть мнение, что православие не имеет отношения к христианству.
                  Почему православие называется православием? Правильно славят? Так христиане не славят, а молятся. И разве лютеране и католики неправильно славят/молятся?

                  Вопрос,какого банана ты пришел в тему,если у тебя другая вера? Ответ -устроить срач
                  1. внук Перуна Онлайн
                    внук Перуна Сегодня, 10:20
                    +3
                    Неверно, я всего лишь тактично указал на несколько недостоверностей в высказываниях христиан. В том, что христиане вместо аргументированных возражений сразу агрессивно перешли на личности - вины моей нет wink
                  2. Опер Офлайн
                    Опер Сегодня, 10:40
                    0
                    Суть вопроса, Александр в том, что ведь православные всех этих людей в храм на веревке не тащут! Вообще в их капища и секты не лезут. В основном жалеют их. А вот на их постоянную агрессию в отношении Православной веры мы будем отвечать! Не им нас учить, как и что нам делать! Стерпеть можно какое то личное оскорбление и агрессию если это конечно не наносит ущерб здоровью и не угрожает жизни. Каждый верующий человек церковь Божья! Ну а уж поругание и оскорбление святынь мы допускать права не имеем! Каждому воздастся по делам его!
                  3. Dashout Офлайн
                    Dashout Сегодня, 10:52
                    +1
                    Цитата: Александр романов
                    Вопрос,какого банана ты пришел в тему,если у тебя другая вера? Ответ -устроить срач

                    Александр! Не ведитесь! Это грантоеды и украинские националисты! Их задача в любых публичных обсуждениям внести вражду и раскол... Надо просто игнорировать их!
                    Их даже минусовать бесполезно: минуту назад ставлю посту внуку перуна -1, а выскакивает +2. Ну что это? И администрация этого не знает?
            2. Dashout Офлайн
              Dashout Сегодня, 10:49
              0
              Цитата: Опер
              Смотри сколько "искреннего" негодования!!!!!

              Воинствующие атеисты и грантоеды!
        2. внук Перуна Онлайн
          внук Перуна Сегодня, 09:19
          +2
          Не надо рассказывать людям, большую часть жизни прожившим в СССР, про "гонения". Церкви строились, ходили в церкви все, кто хотели, семинарии спокойно учили попов, на пасху во всех кулинариях продавали куличи.
          1. Опер Офлайн
            Опер Сегодня, 09:23
            +2
            Вом годков то сколько сказочник?! Вы лучше потрудитесь узнать сколько во время СССР храмов было разрушено?!
            1. внук Перуна Онлайн
              внук Перуна Сегодня, 09:53
              +5
              Цитата: Опер
              Вы лучше потрудитесь узнать сколько во время СССР храмов было разрушено

              "Время СССР" - это большой исторический период с несколькими ярко выраженными эпохами.
              Храмы разрушались в первой эпохе в 20-е годы и первой половине 30-х. До обретения Сталиным реальной силы, кстати. Потом никаких "притеснений" не было, даже наоборот.
            2. Ююка Офлайн
              Ююка Сегодня, 10:13
              +7
              Цитата: Опер
              Вом годков то сколько сказочник?! Вы лучше потрудитесь узнать сколько во время СССР храмов было разрушено?!


              Не надо перевирать историю... В СССР были разные периоды, так что не стоит сравнивать 20-е и 70-е. Да и еще - я предпенсионер, по-новому, крещеный в 60-е. Поинтересуйтесь - сколько некрещенных тех лет? Это про гонения...
              Отец был секретарем партбюро, потому крестили тайком на окраине города, чтобы не портить карьеру. А вот в конце 60-х никто особо не скрывался и пасху все отмечали без проблем. На кладбище было не протолкнуться и в то время, и никто не следил - коммунист или нет.
          2. Александр романов Онлайн
            Александр романов Сегодня, 09:49
            -7
            Цитата: внук Перуна
            -1
            Не надо рассказывать людям, большую часть жизни прожившим в СССР, про "гонения". Церкви строились

            Врать в глаза,это главный критерий набора в твою секту?
            1. внук Перуна Онлайн
              внук Перуна Сегодня, 10:02
              +7
              Строились. Одна из церквей была построена в конце 60-х в полукилометре от моего дома. И мы, когда были пионерами, могли свободно и без последствий прийти туда во время обрядов. Так что не надо голословно обвинять других во лжи. Непорядочно это...
        3. внук Перуна Онлайн
          внук Перуна Сегодня, 09:46
          +9
          Раз уж Вы пытаетесь обвинить меня во лжи про "безсеребренников", то зря сами написали о "поповских мерседесах", про которые кстати я ничего не говорил wink
          Цитата: Опер
          Государство не содержит и не строит храмы к сожалению

          Государство сейчас в отличие от СССР само ничего не зарабатывает и существует только за счет различных налогов. А теперь вопрос на засыпку: в честь какого праздника ВСЕ налогоплательщики должны оплачивать строительство и содержание именно христианских храмов при условии, что по Конституции у нас вообще-то светское много конфессиональное государство?
          1. НИКНН Онлайн
            НИКНН Сегодня, 10:06
            0
            Что вообще за осуждения возведения храма могут быть? Мать потеряла сына в горячей точке и для нее это единственное место где она общается со своим сыном! Кто ей запретит пожертвовать на храм и ходить туда? Кто ее может осудить?
            1. внук Перуна Онлайн
              внук Перуна Сегодня, 10:40
              +4
              Николай, не надо путать. Помолиться можно в любой церкви. А Министерство обороны (государственная структура в нашем светском государстве) строит не просто очередную церковь, а Главный храм.
              Строит Главный храм в парке Патриот - специально организованном месте пропаганды (в хорошем смысле) наших Вооруженных сил.
              Нужно ли в парке Патриот такое навязывание христианства?
          2. Опер Офлайн
            Опер Сегодня, 11:01
            0
            Разговаривать с позиции здравомыслия с людьми даже и не знаю, как назвать то, чтобы не оскорбить, зашоренными что ли, очень трудно!я просто приведу вам совершенно официальную статистику не оспариваемую даже КПРФ! Видимо справедливо вообще понимают, что на эти темы им лучше вообще не дискутировать! К 1914 году на территории Российской Империи насчитывалось 54 174 православных храмов! В 1987 году в СССР оставалось 6 893! Ну и теперь о так сказать личностных впечатлениях. Могу много, что сказать на эту тему, но скажу самое простое и безобидное. Я родился в 1967 году. Все у нас были октябрятами так? Все пионерами и комсомольцами за очень редким исключением и такие считались какими то маргинальными или ущербными так? Везде и на предприятиях и в ВУЗах да везде были комсомольские и партийные организации так или нет? Проводились бесконечные комсомольские и партийные собрания! В ВУЗах история КПСС изучалась большечем собственно профильные предметы. Ленинские работы, а уж ключевые цитаты точно заучивались просто наизусть! Так или нет?! Ну а теперь почитайте ка таких ненавистников Православия, как ваши кумиры марксизма-ленинизма и особенно Ленина о религии?!?!?! И вы здесь всем имеете наглость втирать, что пионер или комсомолец не говоря уже о члене КПСС мог так себе спокойно и открыто исповедовать Православное Христианство?!?! Вы кому здесь эти сказки рассказываете?! Все вами сказанное было бы действительно очень смешно если бы не было так грустно!
        4. Константин Шевченко Офлайн
          Константин Шевченко Сегодня, 09:49
          +3
          Храм изначально был памятью погибшим вдалеке от родины. Расписывался датами побед и поражений именами полководцев и героев. И зажигают не свечку, она лишь средство, а огонь памяти. Не забывайте, что Христос был плотником, а исповедовал знания бесплатно и крещен бесплатно. Что капище, а также любое здание в подобной теме не нужны, одурмание людей и не важно откуда занесло.
        5. BAI Онлайн
          BAI Сегодня, 09:57
          +6
          Государство не содержит и не строит храмы к сожалению.

          Про храм Христа Спасителя это расскажите.
          Внести ясность мы попросили ключаря храма Христа Спасителя протоиерея Михаила Рязанцева.

          В чьих руках реальная власть

          — Отец Михаил, что в комплексе храма Христа Спасителя принадлежит Русской Православной Церкви?

          — Ничего.

          — А иконы, святые мощи?

          — Святыни, утварь, разумеется, церковные. А из недвижимости, помещений, имущества — ничего.

          — А стол, за которым вы сидите, чья собственность?

          — Вся обстановка была закуплена инвесторами на стадии строительства храма. Когда комплекс сдавали, обставили кабинет ключаря и покои Святейшего Патриарха. Нам это передано в пользование Фондом храма.

          — Кто же собственник храма Христа Спасителя?

          — Город Москва.

          — Недавно храм Преображения в цокольной части комплекса был украшен росписью. Кто это финансировал?

          — Городской бюджет.
    3. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 08:34
      +7
      Цитата: Альф
      Почему церкви строятся за счет государства,

      Что вам непонятно в слове "пожертвования"? Из бюджета бывает только "финансирование".
    4. Nick_R Офлайн
      Nick_R Сегодня, 08:55
      +9
      Могу предположить как собирались пожертвования. Пишется письмо подрядчику минобороны и те добровольно-принудительно бегут перечислять деньги, закладывая эти расходы в бюджет.
      1. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 09:00
        +4
        Цитата: Nick_R
        Могу предположить как собирались пожертвования

        Могу предположить что ваши предположения неверны.
        1. Опер Офлайн
          Опер Сегодня, 09:19
          +2
          Да вы просто вдумайтесь, какую чепуху он городит?! Подрядчики МО из выделенных бюджетных средств по указанию МО перечисляют деньги на Храм! Это смешно даже комментировать! Танков и самолетов меньше будет или толщина брони меньше?! Кстати Михалков из личных средств пожертвовал 500 000 рублей. Он тоже подрядчик?!
    5. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 10:00
      0
      Если РПЦ держится лишь на прихожанах, "свечном бизнесе"и неприкасаемом авторитете, то в государство соваться не стоит. А, если бабла на брюлики, "ролексы" и "майбахи" с эскортом не хватает, то и от государства отжать не грех. Но за это чем то платить надо? Хотя бы пропагандой о доброй власти, которая спину гнет, как раб на галерах за народное счастье. winked
    6. Alexkorzun Офлайн
      Alexkorzun Сегодня, 10:16
      +5
      А почему бы этот храм не построить за счет церкви ? Почему церкви строятся за счет государства, если у нас, по Конституции церковь отделена от государства ?


      Думаю, что государство не питает никаких иллюзий по поводу института религии. Религия - опиум. Это бизнес, построенный на оболванивании людей и удержании их в повиновении. И это свойство религии как нельзя лучше соответствует цели любого государства. Потому этим жирным лжецам такие преференции - они работают над удержанием стада в стойле.
  2. внук Перуна Онлайн
    внук Перуна Сегодня, 08:14
    +4
    Нужно ли вообще насаждение христианства или любой другой авраамической религии в армии? Еще ни разу эти религии не объединяли народы, только разделяли. Как пример - враждебная нам Польша стала после насаждения там католицизма.
    1. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 08:18
      +8
      В окопы бы тебя загнать,и посмотреть с какои скоростью креститься начнешь
      1. внук Перуна Онлайн
        внук Перуна Сегодня, 08:26
        +1
        Креститься чужим богам точно не начну wink У нас, славян, свои РОДные боги есть.
        1. Александр романов Онлайн
          Александр романов Сегодня, 08:45
          -4
          У кастрюлеголовых хохлов Оден,у тебя Перун,в целом между вами разницы нет. Кучка сектантов
          1. внук Перуна Онлайн
            внук Перуна Сегодня, 09:05
            +8
            Своей агрессией, крайней нетерпимостью и попытками оскорбить Вы лишний раз подтвердили мои предыдущие слова о том, что христианство вносит раскол.
            А ведь если что, то нам с Вами отражать внешнюю агрессию плечом к плечу. Делайте выводы...
            1. Александр романов Онлайн
              Александр романов Сегодня, 09:12
              -5
              Цитата: внук Перуна
              А ведь если что, то нам с Вами отражать внешнюю агрессию плечом к плечу.

              Да не поидешь ты никуда
              1. внук Перуна Онлайн
                внук Перуна Сегодня, 09:22
                +3
                ОбоснуйТЕ, Александр (что-то не припоминаю, чтобы с Вами на брудершафт пил)
                1. Александр романов Онлайн
                  Александр романов Сегодня, 09:52
                  -3
                  Цитата: внук Перуна
                  ОбоснуйТЕ

                  Бывал бы ты в окопах или болел за Россию,по сектам бы не бегал и Православие не оплевывал.
                  1. внук Перуна Онлайн
                    внук Перуна Сегодня, 10:09
                    +6
                    Очередная порция оскорблений и ни одного аргумента. Россия и христианство - не тождественные понятия.
          2. zloybond Офлайн
            zloybond Сегодня, 09:29
            +4
            Сектантство? Максимум информации, которая доводится до рядового гражданина, сводится к общим словам о том, что секта – это плохо. Человек не замечает того момента, когда его начинают «обращать» в новую веру. Оставте в стороне вопрос взаимоотношения сект и закона или власти, просто научитесь распознавать сектантство.
            Прежде всего, следует оговориться, что само понятие «секта» не имеет четкого определения. Так, согласно словарю Ожегова, католицизм может быть признан сектантским движением внутри православия (кстати, на западе нашу Церковь называют Ортодоксальной), мусульманство можно отнести к христианским сектам – ведь они признают Иисуса одним из пророков и верят в единого Бога. В то же время, по канонам ислама, именно христиане вместе с иудеями являются мусульманской сектой, «людьми книги», держателями Писания (ахл ал-китаб) и не подлежат насильственному обращению в ислам в отличие от всех прочих Homo sapiens. Ну, а с точки зрения буддиста весь мир западнее Индии – это заблудшие люди, далеко отставшие на пути познания истины. В общем если разбираться – то все относительно. Но в нашем случае это в основном бизнес и способ управления массами в общей системе управления государством.
          3. Dashout Офлайн
            Dashout Сегодня, 10:59
            0
            Цитата: Александр романов
            У кастрюлеголовых хохлов Оден,у тебя Перун,в целом между вами разницы нет. Кучка сектантов


            Регулируемая (в сторону грантоедов) система плюс/минус.
            Саша, у тебя было -3, поставил свой плюс и стало -5!
            Вот классную систему придумали на сайте!!!
        2. игорка357 Офлайн
          игорка357 Сегодня, 08:46
          +2
          Ну и какому из многочисленных молитесь?Их очень много у ВАС, вы кстати в курсе какие традиции надо соблюдать что бы поклоняться Перуну?То-то и оно..что лишь бы крикнуть,а соблюдение обычаев..неее..мы и так верим!Позорище!
          1. Chertt Онлайн
            Chertt Сегодня, 09:47
            +1
            Цитата: игорка357
            Ну и какому из многочисленных молитесь?Их очень много у ВАС

            В Исконных религиях (как они это называют, ведь язычество -это оскорбительное прозвище), Бог один. Отождествляется с всеобщим космическим разумом -Природой. а Тор, Велес, Перун, Мокошь это его проявления -"дети". В христианстве все тоже самое -верховный (тройной) Бог и множество его проявлений: Божья матерь, серафимы-престолы-власти, многоглазые быки-львы, вознесенные святые (курирующие ту или иную деятельность) и.т.д. Верховный символ -труп на виселице
          2. Константин Шевченко Офлайн
            Константин Шевченко Сегодня, 10:50
            0
            Поклонение, это колдовство. Чудо, - узаконенное колдовство.
        3. san4es Офлайн
          san4es Сегодня, 08:50
          +4
          Цитата: внук Перуна
          ...У нас, славян, свои РОДные боги есть.

          ...Язычество - это сурово
          1. Александр романов Онлайн
            Александр романов Сегодня, 08:59
            0
            Цитата: san4es
            .Язычество - это сурово

            Да,да и главное это легко лечится,первои тряской в самолете или недалеко приземлившеися миной
            1. rammjager Онлайн
              rammjager Сегодня, 09:31
              +3
              Цитата: Александр романов
              Цитата: san4es
              .Язычество - это сурово

              Да,да и главное это легко лечится,первои тряской в самолете или недалеко приземлившеися миной

              Не факт!Я,например,наоборот атеистом стал:)
      2. Ююка Офлайн
        Ююка Сегодня, 10:18
        +4
        Цитата: Александр романов
        В окопы бы тебя загнать,и посмотреть с какои скоростью креститься начнешь


        Уважаемый Александр, не уподобляйтесь тем бабкам в церкви, которые все время дергают - не так одет(а), не так крестишься. Больше уважения ко всем, доброжелательней. Как минимум - перестаньте тыкать... Ей-Богу, не красит верующего человека (это без сарказма) hi
      3. друг зверей Онлайн
        друг зверей Сегодня, 10:49
        0
        Древние люди грозы боялись, а нынешние, значит, смерти в окопе. Страх перед неизвестным - фундамент верований, но Человек всё это преодолеет также, как узнал, что такое гроза. И поможет Ему в этом наука и технический прогресс.
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 10:52
          0
          Цитата: друг зверей
          Древние люди грозы боялись, а нынешние, значит, смерти в окопе. Страх перед неизвестным - фундамент верований, но Человек всё это преодолеет также, как узнал, что такое гроза. И поможет Ему в этом наука и технический прогресс.

          Что абсолютно не противоречит ни одной из религий.
          1. друг зверей Онлайн
            друг зверей Сегодня, 11:05
            0
            Отвечу столь же глубоко и неожиданно - противоречит.
    2. Victor Jnnjdfy Офлайн
      Victor Jnnjdfy Сегодня, 08:25
      +14
      Когда вижу, как поп с важным и серьёзным видом окропляет стратегический ракетоносоц, то мне сразу вспоминается т. О. Бендер с его бессмертным:"Почём опиум для народа?"
      1. Chertt Онлайн
        Chertt Сегодня, 08:35
        +12
        А вы представьте себе, глаза Юрия Алексеевича, если бы он увидел попа с кадилом, на космодроме. Как это было на "Восточном" laughing
        1. игорка357 Офлайн
          игорка357 Сегодня, 08:48
          -4
          Оооо уважаемый,да вы лишь бы ляпнуть!Юрий Алексеевич бы в душе Бога поблагодарил за это!В СССР очень многие люди верили в Бога, только по своему..а уж космонавты каждый второй перед полетом молился!!!!
          1. Chertt Онлайн
            Chertt Сегодня, 09:19
            +3
            В бога верят все, даже атеисты. (по моим наблюдениям). Только имена ему дают разные.
            Но какое отношение к богу, имеет брызганье водой на ракету, мужчиной с изображением виселицы на шее
            1. друг зверей Онлайн
              друг зверей Сегодня, 10:58
              0
              Бог слишком широкое понятие, а вот обряды, книги и прочая мифология вполне конкретны и имеют куда более приземленный источник.
        2. Victor Jnnjdfy Офлайн
          Victor Jnnjdfy Сегодня, 08:55
          +9
          И ведь как-то 12.04.1967 справились коммунисты-комсомольцы с задачей без попов с кадилами ... А "Восточный" почему -то сейчас, в 21 веке, идёт у "истинных" православных с тяжелыми потугами и большим воровством казенных денег.
          1. КВУ-НСвД Онлайн
            КВУ-НСвД Сегодня, 09:10
            +1
            Такой Вы здравомыслящий и прогрессивно - критичный , а необразованный
            И ведь как-то 12.04.1967 справились коммунисты-комсомольцы с задачей без попов
            Данное событие случилось 12 апреля 1961 г. И не говорите про опечатку - 1 и 7 на клавиатуре не рядом hi
            1. Victor Jnnjdfy Офлайн
              Victor Jnnjdfy Сегодня, 09:33
              +3
              Первый спутник на семерку . 1957. Хотел сразу исправить дату, так нет. Появилось окошко, что администратор сайта запретил мне оставлять комментарии на сайте. Потом запрет пропал. То ли случилось "чудо" или какой-то сбой, то ли администратор сайта не в меру православный? Кто-нибудь может объяснить?
          2. Victor Jnnjdfy Офлайн
            Victor Jnnjdfy Сегодня, 09:11
            +1
            12.04.1961. После дежурства не внимателен.
          3. Опер Офлайн
            Опер Сегодня, 09:54
            -5
            Как комсомольцы с коммунистами справились с задачами мы все очень хорошо видим! Страна наша с 1917 года уменьшилась значительным образом. Карту Российской Империи сравните просто и все! Ну а народ наш стал самым большим разделенным в мире! Я конечно утверждать однозначно не могу, может люди просто были ума не большого? Но уж если главным врагом был поп с кадилом то может и задачи именно такие ставились? Может они их и правда почти выполнили, как нам здесь товарищ вещает? Господь видно помешал выполнить до конца! И Богородица Распростерла над многострадальной страной нашей Покров Свой! Понятно не нравится им строительство главного храма МО! Пожалеем их. Да умудрит их Господь!
      2. Опер Офлайн
        Опер Сегодня, 09:09
        -2
        Эти слова в уста литературного героя О.Бендера вложены Иехиелом Лейб бен Арье Файнзильбергом. Это Ильф если вам будет угодно. Вы уж цитируйте настоящих авторов, а не вымышленных!
        1. Victor Jnnjdfy Офлайн
          Victor Jnnjdfy Сегодня, 09:17
          +5
          Ильф и Петров. Петров тоже еврей? Может, эта фраза пришла в голову именно Петрову? А каков образ Федора Вострикова (отца Федора) у этих авторов...А Пушкин тоже еврей? Он написал "Сказку о попе и о работники его балде".
          Не нужно заниматься антисемитизмом. А то, если будете этим увлекаться, еще загремите за разжигание по ст. 282.
          1. Опер Офлайн
            Опер Сегодня, 09:29
            -1
            Биографию Петрова вы можете прочесть сами. Там есть очень интересная деталь о друге детства. Катаев (это Петров) дали с ним клятву верности. Потом по мотивам вот этой дружбы появилась экранизированное произведение Зеленый фургон. Катаев сдал друга, но правда замолвил словечко и того не расстреляли-в лагеря попал... Да вы не думайте я же не обвиняю. Тогда времена такие были. Многие люди и храмы рушили и священников в лагеря отправляли и на иконы плевали. И не только дружков уголовников сдавали, но и родителей и отказывались от них!!! Вот за сию вакханалию ответ до сих пор держим! А когда корабль новый боевой батюшка освещает то вы хоть кораблю радуйтесь то? А то, что то у вас прям сумеречное состояние сознания какое то! Корабль то российский!!! Новый!!! А вы о сокроаищах в стульях задумываетес и их соискателях...)))))
            1. Victor Jnnjdfy Офлайн
              Victor Jnnjdfy Сегодня, 09:40
              0
              Прислушались к моему совету и переключились с еврея Ильфа на Петрова. Осторожность и ещё раз осторожность в "еврейском вопросе"!
          2. Ююка Офлайн
            Ююка Сегодня, 09:51
            +2
            Цитата: Victor Jnnjdfy
            Ильф и Петров. Петров тоже еврей? Может, эта фраза пришла в голову именно Петрову? А каков образ Федора Вострикова (отца Федора) у этих авторов...А Пушкин тоже еврей? Он написал "Сказку о попе и о работники его балде".
            Не нужно заниматься антисемитизмом. А то, если будете этим увлекаться, еще загремите за разжигание по ст. 282.


            самое смешное в советское время ни у кого в мыслях не было кто есть кто по национальности. У кого возникали какие-то претензии к чьей-то национальности, получали по башке в прямом и переносном. Сейчас чуть что - "он же еврей!" ну или наоборот, "он же не еврей!". А еще отношение к Богу. Пушкин был верующим, но не любил попов. Религия и вера это немножко разное...

            Религия — является общественным институтом, занимающим важное место в структуре общества; выступает как форма общественного сознания, выражающая определенные идеи и регулирующая общественные отношения; существует в виде системы норм и предписаний поведения человека в обществе.(с)

            Исходя из этого, в каждый период истории нормы и предписания подстраиваются под власть. Поэтому фраза "Религия - опиум для народа" актуальна была всегда, вот только к вере и Богу это не имеет никакого отношения.
        2. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 09:43
          0
          Иехиелом Лейб бен Арье Файнзильбергом.
          ———
          Ну Вы загнули. Благодаря Вам я впервые задумался о том, что моё еврейское имя это Альберт Авраам Бен Ицхак ...не фига се laughing
        3. BAI Онлайн
          BAI Сегодня, 09:49
          0
          Происхождение фразы идет от маркиза де Сада.
    3. Alexkorzun Офлайн
      Alexkorzun Сегодня, 10:21
      +3
      А почему бы этот храм не построить за счет церкви ? Почему церкви строятся за счет государства, если у нас, по Конституции церковь отделена от государства ?


      Авраамические религии - безусловно гешефт их авторов - "богоизбранных". Каждой конфессии сунули по методичке, разделили и теперь с успехом властвуют. А Владимир "выбирая" религию Руси, не о Руси думал а именно о том же - как удержать свободный народ в стойле. (а на комментарии недорослей не обращайте внимания, их высеры - недостаток образованности в этом вопросе)
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 10:30
        +1
        Цитата: Alexkorzun
        А почему бы этот храм не построить за счет церкви ? Почему церкви строятся за счет государства, если у нас, по Конституции церковь отделена от государства ?


        Авраамические религии - безусловно гешефт их авторов - "богоизбранных". Каждой конфессии сунули по методичке, разделили и теперь с успехом властвуют. А Владимир "выбирая" религию Руси, не о Руси думал а именно о том же - как удержать свободный народ в стойле. (а на комментарии недорослей не обращайте внимания, их высеры - недостаток образованности в этом вопросе)

        Владимир выбирал религию по принципу Византия или Халифат. Как в своё время хазары. Те пошли своим путём, выбрав иудаизм, Владимир же предпочёл быть связанным с Константинополем.
  3. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 08:15
    +4
    Какие ошибки ещё с давних времён духовество в армиях есть. Так что пусть строят
  4. фрезер Офлайн
    фрезер Сегодня, 08:18
    +4
    Нам нужен Зикурат.
  5. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 08:21
    +12
    И другой вопрос.Статья 14 Конституции РФ 1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 08:31
      +5
      Цитата: parusnik
      Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

      У военнослужащих есть потребности, в том числе и религиозные. Нужно их удовлетворять, Конституцию это никак не нарушает.
    2. федоров Офлайн
      федоров Сегодня, 08:47
      +2
      Перед законом то типа равны.
      А ничего что в иудейских нравописаниях прямым текстом ( лень копаться ) написано - неверных можно обманывать, грабить убивать и брать в рабство? И это синагога... В царские времена еврей не мог стать офицером был запрет официальный, наверное были причины ?
      И по данному вопросу многие по "зонам срок мотали и мотают даже сейчас ,за разжигания розни. И Я их знаю .Конституция блин sad
      1. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 08:56
        +4
        Цитата: федоров
        А ничего что в иудейских нравописаниях прямым тестом ( лень копаться ) написано - неверных можно обманывать, грабить убивать и брать в рабство? И это синагога...

        Иудаизм у нас не запрещён. Не занимайтесь разжиганием.
        Еврей-ортодокс и сейчас не может стать офицером, по религиозным убеждениям.
        Че им там можно я не знаю, но за всё вышеперечисленное у нас в тюрьму сажают по факту совершения преступления, а не за гипотетическую возможность его совершения.
        1. федоров Офлайн
          федоров Сегодня, 09:32
          +5
          Я тут в Украине обитаю под Киевом. Киевская Русь, Ярослав Мудрый ..все дела.
          Но сейчас в правительстве 90 % евреи, даже заокианские есть. И о чем мне думать ? Может со своим калашем на Донбасс вернуться ? там друзья-товарищи. Или на месте бандеревщину подогретую евреями и США устранять ? Так и так срок есть условный.
          1. Krasnodar Онлайн
            Krasnodar Сегодня, 09:58
            +1
            Цитата: федоров
            Я тут в Украине обитаю под Киевом. Киевская Русь, Ярослав Мудрый ..все дела.
            Но сейчас в правительстве 90 % евреи, даже заокианские есть. И о чем мне думать ? Может со своим калашем на Донбасс вернуться ? там друзья-товарищи. Или на месте бандеревщину подогретую евреями и США устранять ? Так и так срок есть условный.

            Возвращайтесь, конечно. Не платите налоги евреям laughing
      2. BAI Онлайн
        BAI Сегодня, 09:40
        -1
        царские времена еврей не мог стать офицером был запрет официальный, наверное были причины ?

        У Гитлера тоже
        наверное были причины ?
      3. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 09:56
        +1
        Цитата: федоров
        Перед законом то типа равны.
        А ничего что в иудейских нравописаниях прямым текстом ( лень копаться ) написано - неверных можно обманывать, грабить убивать и брать в рабство? И это синагога... В царские времена еврей не мог стать офицером был запрет официальный, наверное были причины ?
        И по данному вопросу многие по "зонам срок мотали и мотают даже сейчас ,за разжигания розни. И Я их знаю .Конституция блин sad

        Это глупости, основанные на фальшивках выкрестов и антисемитов. По Торе (Пятикнижию Моисееву) людей нельзя убивать (самозащита является исключением) и грабить (не возжелай). По еврейским источникам (Шульхан Арух и т.д.) везде написано - нищим давайте то-то, за больными ухаживайте так-то, а если к Вам попадёт нееврей, то с ним поступайте точно также, для того ЧТОБЫ МЕЖДУ НАМИ И ГОЯМИ БЫЛ МИР.
        По поводу запретов в РИ - они были по всей Европе, снимались персонально, как только чел крестился, а потом были отменены вовсе, после февральской революции в России тоже. Это было связано с непризнанием евреями Христа и, соответственно, государственной религии.
      4. Servisinzhener Офлайн
        Servisinzhener Сегодня, 10:39
        0
        Не сочтите за труд покапайтесь и скажите где именно об этом написано.
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 10:57
          0
          Цитата: Servisinzhener
          Не сочтите за труд покапайтесь и скажите где именно об этом написано.

          https://ru.m.wikiquote.org/wiki/Кицур_Шулхан_Арух
          Пункт второй
    3. Ююка Офлайн
      Ююка Сегодня, 09:57
      +2
      Цитата: parusnik
      И другой вопрос.Статья 14 Конституции РФ 1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.


      вот именно... тем более в армии, где много национальностей и выпячивать одну веру перед другой как-то по меньшей мере неразумно. Смысл строительства такого храма в парке "Патриот"? Терзают смутные сомнения, что это церковь пролоббировала.
  6. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 08:31
    +4
    Зачем вообще нужен храм ВС РФ?Как без такого храма Великую Отечественную выиграли ума не приложу.Как уже тут писали религия не объединяет,а скорее наоборот.Объединяет идеология.В Москве церкви на каждом углу строят, полнейшее недоразумение.У меня не далеко от дома штраф стоянка и бензоколонка,и между ними построили церковь,ну не идиотизм?Хотя в пятисот метрах уже давно стоит другая церковь.Походу церкви это какая то афера с отмывкой или распила государственных денег.
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 08:39
      +7
      Цитата: Yak28
      Как без такого храма Великую Отечественную выиграли ума не приложу.

      Вообще, без Православной Церкви не обошлось, товарищ Сталин понимал этот момент и именно он воссоздал её, как структуру, в 1943 году.
      1. Константин Шевченко Офлайн
        Константин Шевченко Сегодня, 10:56
        +1
        Христианская секта давно известна как шпионская сеть, о чем Римский мог знать много интересного за 1000 верст и более.
  7. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 08:39
    +5
    Главный храм ВС РФ. Не делает ли Минобороны ошибки?
    Строительство храмов никогда не бывает ошибкой . Бывает , что строительство УЖЕ ничего не меняет , но вреда не приносит никогда . А насчёт многоконфессиональности...Ничего не мешает неподалёку построить мечеть , синагогу и буддисткий храм ... Лишь бы место стало намоленным ... А про то , что некоторые тут высказываются по поводу строительства государством , а пользования церковью , то отвечу так - и строят люди , и пользуются люди , и остаётся он потомкам , а все рассуждения о сребролюбивых попах оставьте ради Бога - в храм ходят не на оклады и ризы любоваться , а души ради и веры ..
    1. игорка357 Офлайн
      игорка357 Сегодня, 08:53
      +5
      Мечеть пожалуйста..только без молитв по громкоговорителям пять раз в день, если религия не мешает другим религиям ради Бога,но слушать завывания муллы..не-не-не!Извините дорогие мусульмане, в чужой монастырь со своим уставом как говорится...и никаких хиджабов в Российских школах!!!
      1. БВС Офлайн
        БВС Сегодня, 10:03
        0
        А КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН ПО ПРАЗДНИКАМ, ЭТО НИЧЕГО?
    2. BAI Онлайн
      BAI Сегодня, 09:38
      +1
      .Ничего не мешает неподалёку построить мечеть , синагогу и буддисткий храм

      На Поклонной горе в Москве это все уже так и есть.
  8. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 08:40
    +3
    Россия страна православная, так что не вижу никаких причин этот храм не строить.
    1. внук Перуна Онлайн
      внук Перуна Сегодня, 09:11
      0
      Есть мнение, что православие не имеет отношения к христианству.
      Почему православие называется православием? Правильно славят? Так христиане не славят, а молятся. И разве лютеране и католики неправильно славят/молятся?
      И почему по-английски РПЦ называется русской ортодоксальной (правоверной) церковью? А не православной?
      1. КВУ-НСвД Онлайн
        КВУ-НСвД Сегодня, 09:22
        +4
        0
        Есть мнение, что православие не имеет отношения к христианству.
        Почему православие называется православием? Правильно славят? Так христиане не славят, а молятся. И разве лютеране и католики неправильно славят/молятся?
        И почему по-английски РПЦ называется русской ортодоксальной (правоверной) церковью? А не православной?
        Сергей перестаньте доказывать неправильность православия . Поклоняйтесь кому хотите или Вам просто нужно повонючей вонь на сайте развести ? Подозреваю , что так ..
        1. внук Перуна Онлайн
          внук Перуна Сегодня, 10:54
          +1
          Развести вонь? Я задал вопросы, на мой скромный взгляд вполне логичные. Никого не оскорблял и никого не дезинформировал. Хамские выходки пусек осуждаю. К излишней возбудимости и хамству христиан не причастен. Поэтому Ваши подозрения абсолютно безпочвенны.
      2. Александр романов Онлайн
        Александр романов Сегодня, 09:55
        -1
        Цитата: внук Перуна
        0
        Есть мнение, что православие не имеет отношения к христианству.
        Почему православие называется православием? Правильно славят? Так христиане не славят, а молятся

        Тебе бы в больницу сходить реально.
      3. dsk Офлайн
        dsk Сегодня, 10:07
        +3
        Цитата: внук Перуна
        Есть мнение
        что Земля плоская...
        «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую.
        Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.
        Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? 39когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?
        И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.» (От Матфея 25:31-40)
      4. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 10:09
        0
        Цитата: внук Перуна
        Есть мнение, что православие не имеет отношения к христианству.
        Почему православие называется православием? Правильно славят? Так христиане не славят, а молятся. И разве лютеране и католики неправильно славят/молятся?
        И почему по-английски РПЦ называется русской ортодоксальной (правоверной) церковью? А не православной?

        Это Вы залезаете глубоко в дебри теологии. Прочитав Новый Завет, зная язык Иисуса и что он исповедовал, для себя я пришёл к выводу, что Христос был за веру в Б-га, но против религии в принципе (как института человеческого). Но это мои личные выводы, никому их не навязываю.
    2. БВС Офлайн
      БВС Сегодня, 10:04
      -2
      Это вы в конституции нашли - " Россия страна православная" или где?
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 10:38
        +1
        Цитата: БВС
        Это вы в конституции нашли - " Россия страна православная" или где?

        Религией русского народа является православие, языком - русский, национальным государством - Россия. Что-то неверно?
  9. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 09:02
    +1
    И насколько актуально вообще использование термина "главный храм", исходя из характера устава Вооружённых сил страны?
    Я не понял, это армия или где? Сказано ГЛАВНЫЙ, значит ГЛАВНЫЙ.
  10. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 09:03
    +1
    Это уже в самом деле каким-то маразмом начинает пахнуть.
    Действующие храмы в будни не наполняются, чего ещё плодить?!
    Наблюдаю по своему городу - строятся непонятно что, для храма мал, для часовни, слишком
    велик, и постоянно закрыт. Что это - застолбить землю, попилить деньги?
    1. Ююка Офлайн
      Ююка Сегодня, 10:06
      +1
      Цитата: 3vs
      Это уже в самом деле каким-то маразмом начинает пахнуть.
      Действующие храмы в будни не наполняются, чего ещё плодить?!
      Наблюдаю по своему городу - строятся непонятно что, для храма мал, для часовни, слишком
      велик, и постоянно закрыт. Что это - застолбить землю, попилить деньги?


      Самое интересное на культуре поведения никак не сказывается... В советское время храмов было намного меньше, а культуры больше. Сейчас хорошо - подъехал к храму, обматерил того, кто машину поперек поставил. Зашел, попросил отпущения грехов, вышел, еще раз обматерил, и... до следующей субботы греши спокойно... Меня всегда умиляло такое отношение "верующих". Знаю одно бизнесмена, каждую субботу "отмаливает", а по городу все кто с ним имел дело, его ненавидят - "кидал" как мог, даже в мелочах.
  11. BISMARCK94 Офлайн
    BISMARCK94 Сегодня, 09:04
    0
    А все остальные храмы уже забились до отказа? Зачем еще? У нас в Екб согласовали строительство еще одного (возле ебн-центра), сколько можно-то?
    1. Альф Офлайн
      Альф Сегодня, 09:22
      0
      Цитата: BISMARCK94
      А все остальные храмы уже забились до отказа? Зачем еще? У нас в Екб согласовали строительство еще одного (возле ебн-центра), сколько можно-то?

      Так семинарии продолжают выпуск. Надо куда-то попов пристраивать. Цем больше религиозного дурмана, тем проще этим народом управлять.
  12. Ю-81 Офлайн
    Ю-81 Сегодня, 09:17
    -1
    А чем обычные храмы не подходят? Зачем именно свой нужен?
    Абсолютно бессмысленная идея на мой взгляд.
    1. ЗВС Офлайн
      ЗВС Сегодня, 11:05
      0
      Затем, что на строительстве любого объекта можно украсть денег больше, чем при реализации других проектов. И проверить соответствие сметы построенному довольно затруднительно. Да и не даст Шойгу никому инспектировать строительство.
  13. Грац Офлайн
    Грац Сегодня, 09:22
    0
    мне кажется это абсолютно лишнее. в питере по-моему у моряков есть свой храм, у отдельных гвардейских полков храмы в москве восстановили, это вполне хватит, а нафига в парке громадный храм, там столько прихожан не будет
  14. РУСС Офлайн
    РУСС Сегодня, 09:27
    +2
    Красивый и нужный храм.
    1. мордвин 3 Онлайн
      мордвин 3 Сегодня, 10:04
      0
      Цитата: РУСС
      Красивый и нужный храм.

      С каких это пор в Христианской религии стали строить храмы черного цвета?
  15. Nychego Офлайн
    Nychego Сегодня, 09:33
    +1
    Церквесрач на топваре - "благодаря" автору материала троллинг состоялся.
  16. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 09:35
    +1
    Отложив в сторону вопрос - нужен он или не нужен, можно сказать следующее. Традиционно на Руси каменные храмы были белыми. Потом - цветными. Но никогда - черными.
    1. РУСС Офлайн
      РУСС Сегодня, 09:52
      +2
      Цитата: BAI
      Отложив в сторону вопрос - нужен он или не нужен, можно сказать следующее. Традиционно на Руси каменные храмы были белыми. Потом - цветными. Но никогда - черными.

      На Руси храмы были не только белыми ,но и расписными и именно с наружи , но со временем краска выгорала и смывалась,поэтому и церкви дошли до нас белыми.
  17. Vita VKO Онлайн
    Vita VKO Сегодня, 09:48
    +2
    , что именно православный храм должен быть главным храмом Вооружённых сил?

    Действительно "вопрос вопросов" задал автор статьи. Самое удивительное как он "складно" ложиться в американскую концепцию "управляемого хаоса" - разделяй и властвуй. Неужели сам додумался или все таки подсказали?
    Объединять народы России должно не только оружие выставленное в парке Патриот, но и Вера, в которой главное не пожертвования и традиции, а единые морально-этические нормы. И если мусульмане России поддержат эту идею Министра обороны, то главная мечеть Вооруженных сил будет стоять рядом.
    1. ЗВС Офлайн
      ЗВС Сегодня, 11:01
      0
      Опять рука Америки? Вы-бы что-нибудь более новое придумали. Так и таскаете этузатертую до дыр байку.
      Ответь на один только вопрос:
      - Почему строй военнослужащих, где стоят представители всех конфессий благословляет православный священнослужитель? и ВСЕ! Никто из мусульманства, иудейства и буддизма не принимает участие в этом церемониале?
      Знаю, что начнешь говорить о взаимопонимание конфессий. Это абсолютная ложь. Освещение и благословление кого-либо или чего-либо стоят больших денег. Можешь узнать в церкви. Вот и зарабатывает таким образом церковь на яхты класса "Люкс" для Кирилла.
      Ты укого-нибудь из мусульманского духовенства в России видел царские резиденции и яхты?
      Власть наживы, а не духовное возрождение овладело сегодня православной церковью.
  18. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 09:54
    +2
    У нас в ВС много представителей других конфессий, помимо христианства и выделять его, по меньшей мере не этично, на мой взгляд.
    А потому, дабы никого не обидеть, нужно или дистанциироваться от церкви, как таковой, вообще, или пусть каждое из направлений свои строит (храмы) вообщем культурном комплексе.
    Меня крайне удивляет и настораживает нынешнее увлечение религией после десятилетий её отрицания при Советской власти.
    Вот тогда было, на мой взгляд, правильнее, хочешь веровать, пожалуйста, но тишком, не выпячивая, потому как ни сама церковь, ни её отношение к мирскому, не у всех, очень далеко, вызывают тёплое отношение. ИМХО.
    1. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 10:17
      +1
      Цитата: К-50
      У нас в ВС много представителей других конфессий, помимо христианства и выделять его, по меньшей мере не этично, на мой взгляд.

      Основа России Православие!
  19. Darth Gazgkull Офлайн
    Darth Gazgkull Сегодня, 10:28
    -1
    Русский народ является государствообразующим, так что всё правильно. Ничего не имею против прочих, кто жил и живёт на территории страны.Но только если они коренные, а не сами знаете кто.
  20. андрей витальевич Офлайн
    андрей витальевич Сегодня, 10:34
    +1
    на мой взгляд проект не удачный..цвет выбрали отпад,это траур в честь очередного раскола?да и сам храм больше смахивает на мечеть...это что...на всякий случай?
  21. ЗВС Офлайн
    ЗВС Сегодня, 10:52
    0
    Православная религия в современной России под руководством Кирилла стала откровенно ортодоксальной и главенствующей над всеми другими конфессиями. Это приведет к общеконфессиональному расколу в конце концов со временем.
  22. NordUral Онлайн
    NordUral Сегодня, 11:04
    0
    Если уж думать о Боге (в общем понимании, без разделения религий), то надо создать комплекс, где в одно устремлении будут и православный храм, и мусульманский, и остальные верования.
    Хотя для меня, атеиста, все это звучит дико в 21 веке. Но каждая душа имеет право на веру и надо это уважать. Только делать это так, чтобы объединять многочисленные народы и народности нашей страны, а не сеять раздор. И еще - тот храм, что на изображении - что это за стиль и какое отношение эта архитектура имеет к традициям православного церковного строительства?