Представитель Варфоломея на Украине чествует нацистов
Архиепископ Памфилийский Даниил (Зелинский), направленный на Украину Константинопольским патриархом Варфоломеем в качестве экзарха, подарил экс-лидеру движения «Правый сектор» (запрещено в РФ) Дмитрию Ярошу редкие книги украинского нациста начала ХХ века Дмитрия Донцова – автора первого перевода «Майн кампф» Адольфа Гитлера на украинский язык, сообщает EADaily.
Об этом случае рассказал в «Фейсбуке» мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов, известный на Украине под кличкой «Вешатель» («А вешать их будем потом», – сказал он однажды о пророссийском населении Донбасса).
Так вот, в конце апреля Филатов побывал в США, где встречался с богатыми представителями украинской диаспоры. Также он посетил в штате Нью Джерси резиденцию архиепископа Даниила в консистории Украинской православной церкви США (подчинена Константинопольскому патриарху).
Во время встречи, Даниил отметил, что очень любит книги и собрал их десятки тысяч. Он вспомнил, что Филатов увлекается творчеством Донцова и сказал: «Бери любые – вот все его прижизненные издания. Кстати, передай от меня пару книг Ярошу».
Филатову очень импонирует тот факт, что книги украинского нациста Донцова подарил ему и его другу Ярошу назначенный ныне экзархом Даниил.
Издание напоминает, что Филатов и Ярош дружат давно. Оставив в свое время руководство «Правого сектора», Ярош перешел в партию «Укроп», где Филатов является членом совета. Говоря об архиепископе Данииле, Филатов подчеркнул: он очень крут: молодой, решительный, прогрессивный, энциклопедически образованный – лучшего выбора (при назначении экзарха) невозможно себе представить.
Пока мэр Днепра не может осуществить свою мечту расправиться с жителями ДНР и ЛНР, поэтому в настоящее время вынужден ограничиться лишь словестными угрозами, да запретом в своем городе исполнения и трансляции русских песен.
Об этом случае рассказал в «Фейсбуке» мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов, известный на Украине под кличкой «Вешатель» («А вешать их будем потом», – сказал он однажды о пророссийском населении Донбасса).
Так вот, в конце апреля Филатов побывал в США, где встречался с богатыми представителями украинской диаспоры. Также он посетил в штате Нью Джерси резиденцию архиепископа Даниила в консистории Украинской православной церкви США (подчинена Константинопольскому патриарху).
Во время встречи, Даниил отметил, что очень любит книги и собрал их десятки тысяч. Он вспомнил, что Филатов увлекается творчеством Донцова и сказал: «Бери любые – вот все его прижизненные издания. Кстати, передай от меня пару книг Ярошу».
Филатову очень импонирует тот факт, что книги украинского нациста Донцова подарил ему и его другу Ярошу назначенный ныне экзархом Даниил.
Издание напоминает, что Филатов и Ярош дружат давно. Оставив в свое время руководство «Правого сектора», Ярош перешел в партию «Укроп», где Филатов является членом совета. Говоря об архиепископе Данииле, Филатов подчеркнул: он очень крут: молодой, решительный, прогрессивный, энциклопедически образованный – лучшего выбора (при назначении экзарха) невозможно себе представить.
Пока мэр Днепра не может осуществить свою мечту расправиться с жителями ДНР и ЛНР, поэтому в настоящее время вынужден ограничиться лишь словестными угрозами, да запретом в своем городе исполнения и трансляции русских песен.
- Использованы фотографии:
- eadaily.com / uocofusa.org
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