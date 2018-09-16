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Представитель Варфоломея на Украине чествует нацистов

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Архиепископ Памфилийский Даниил (Зелинский), направленный на Украину Константинопольским патриархом Варфоломеем в качестве экзарха, подарил экс-лидеру движения «Правый сектор» (запрещено в РФ) Дмитрию Ярошу редкие книги украинского нациста начала ХХ века Дмитрия Донцова – автора первого перевода «Майн кампф» Адольфа Гитлера на украинский язык, сообщает EADaily.

Представитель Варфоломея на Украине чествует нацистов


Об этом случае рассказал в «Фейсбуке» мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов, известный на Украине под кличкой «Вешатель» («А вешать их будем потом», – сказал он однажды о пророссийском населении Донбасса).


Так вот, в конце апреля Филатов побывал в США, где встречался с богатыми представителями украинской диаспоры. Также он посетил в штате Нью Джерси резиденцию архиепископа Даниила в консистории Украинской православной церкви США (подчинена Константинопольскому патриарху).

Во время встречи, Даниил отметил, что очень любит книги и собрал их десятки тысяч. Он вспомнил, что Филатов увлекается творчеством Донцова и сказал: «Бери любые – вот все его прижизненные издания. Кстати, передай от меня пару книг Ярошу».

Филатову очень импонирует тот факт, что книги украинского нациста Донцова подарил ему и его другу Ярошу назначенный ныне экзархом Даниил.

Издание напоминает, что Филатов и Ярош дружат давно. Оставив в свое время руководство «Правого сектора», Ярош перешел в партию «Укроп», где Филатов является членом совета. Говоря об архиепископе Данииле, Филатов подчеркнул: он очень крут: молодой, решительный, прогрессивный, энциклопедически образованный – лучшего выбора (при назначении экзарха) невозможно себе представить.

Пока мэр Днепра не может осуществить свою мечту расправиться с жителями ДНР и ЛНР, поэтому в настоящее время вынужден ограничиться лишь словестными угрозами, да запретом в своем городе исполнения и трансляции русских песен.
Использованы фотографии:
eadaily.com / uocofusa.org
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35 комментариев
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  1. МВГ Офлайн
    МВГ Сегодня, 08:43
    +1
    Киев один раз уже предал веру Руси (крещение Руси), так что для них это не новое
    1. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 08:51
      +2
      У нас у самих предателей веры хватает. Достаточно почитать коменты в теме о строительстве Храма
      1. МВГ Офлайн
        МВГ Сегодня, 08:53
        0
        Не спорю, но для Киева это уже система. Кстати говоря, в 1918-1924 там было ровно то же самое
        1. Александр романов Онлайн
          Александр романов Сегодня, 09:01
          0
          Цитата: МВГ
          в 1918-1924 там было ровно то же самое

          В 41 они были такими же и верили,что России скоро хана
          1. 210окв Офлайн
            210окв Сегодня, 09:22
            +2
            У меня один вопрос...Почему эти убытки еще живы?
            1. Опер Офлайн
              Опер Сегодня, 10:07
              0
              Ну здесь, как никогда подходит русская поговорка-каков поп такой приход! Вопрос ваш надо адресовать Хрущеву. Жаль, что не ответит - на сковородке жарится. Занят. Вот почему он распустил из лагерей всю эту бандеровскую кодлу, когда наши бойцы просто попавшие в плен еще сидели это большой вопрос! Мало того эти деятели впоследствии занимали руководящие партийные должности(?!?!?!) в УССР!
            2. роман66 Офлайн
              роман66 Сегодня, 10:23
              0
              а кто же их того-самого будет?
          2. роман66 Офлайн
            роман66 Сегодня, 10:31
            0
            вот разочаровались-то в итоге! привет hi
          3. Антарес Офлайн
            Антарес Сегодня, 10:44
            0
            Цитата: Александр романов
            Цитата: МВГ
            в 1918-1924 там было ровно то же самое

            В 41 они были такими же и верили,что России скоро хана

            Конечно, ведь тогда был СССР и украинцы за него умирали (не все, конечно, процент перешедших был как и русских)воевали и побеждали в рядах КА Советского Союза, а не России.Вместе с русскими,а не россиянами.
  2. Воваd Онлайн
    Воваd Сегодня, 08:49
    -10
    Очередная пропагандистская статья .Напоминает мне тут,где из Парубия тоже пытались сделать сторонника Гитлера используя его неполные цитаты а также исказив смысл фразы с точностью наоборот.Я думаю,что такие нелепые фейки в духе "визитки яроша" это самая нелепая пропаганда из всех возможных.
    1. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 08:55
      +3
      Цитата: Воваd
      Очередная пропагандистская статья .Напоминает мне тут,где из Парубия тоже пытались сделать сторонника Гитлера

      Твои комент напоминает многих посетителей с саита Цензор нет , орущих-Слава Украине
      1. Воваd Онлайн
        Воваd Сегодня, 09:26
        -1
        Это не важно,кто каких взглядов придерживается.Но если с Парубием был ФЕЙК,это ФЕЙК!

        5+ хвилин ВІДЕО викриття російської маніпуляції, яку поширювали українські експерти, політики та "журналісти". Мене іноді запитують, чому це я так не люблю 112-й та Newsone? Подивіться відео. У ньому докази участі цих телеканалів у поширені російської пропаганди. Я назвав цей кейс "Парубій любить Гітлера". Так публічний виступ Андрій Парубій подавали російські ЗМІ та їхні посіпаки в Україні. Хоча насправді Парубій говорив геть протилежне. Він застерігав, що Гітлер використовував елементи прямої демократії (референдум) для маніпуляції. І ні про яку любов до Гітлера не йшлося. Але російська пропаганда розігнала хвилю, що "Парубій Гітлера любить", називав його героєм та демократом. А хто ж допомагав розганяти цю хвилю в Україні? Політики з партій "За життя" та "Опозиційний блок". Експерти з пулу екс-регіоналів та Медведчука. "Журналісти" Newsone та "вся команда" 112-го. Пам'ятаєте, що передувало війні? Масована інформаційна кампанія "Фашизм не пройдет". Усі ці "антифашистські марши" за участю регіоналів висвітлювали як російські, так і українські канали. Це була така медіаартпідготовка. Потім зайшли "зелені чоловічки" , "наші хлопці" та армія РФ. Здається, війна так нічому і не навчила. Ну від екс-ригів та медведчуківців і очікувати не варто було, що вони зроблять якісь висновки. Вони тупо повернулися у часи 2013-го. Але от ті "журналісти" та працівники погано прихованих російських медіа в Україні. Як вам готувати грунт для російської агресії? Чи ви живете за принципом "потрапив у гівно, то сиди і не чірікай"? Ну і питання до патріотів, які продовжують ходити на ефіри цих говноЗМІ: що ще має статися, щоб ви визнали, що своєю участю в цих ефірах підігруєте російській пропаганді? Коли Мураєв назвав Сенцова терористом, то група депутатів аж пару днів бойкотувала Newsone та 112-й. Після випадку з відвертою маніпуляцією щодо Парубія ані пари з вуст...

        Опубликовано Oleksii Bratushchak Понедельник, 10 сентября 2018 г.
      2. Антарес Офлайн
        Антарес Сегодня, 10:46
        +1
        Цитата: Александр романов
        Твои комент напоминает многих посетителей с саита Цензор нет , орущих-Слава Украине

        да честно сказать что комментарии, противоречащие тематике сразу выдают владельцам-гражданство Украины, грант Госдепа, или кипу.
        При этом же надо поставить Цензор как эталон противоположного отношения.Тут хватает и оскорблений и искажений названия Украина и Украинцы. Ничуть не хуже Цензора стараются.
    2. МВГ Офлайн
      МВГ Сегодня, 09:02
      +1
      И что же эта статья пропагандирует?
      1. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 09:24
        0
        Да не задавайте этот вопрос..Все равно не ответит...
    3. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 09:04
      0
      Про парубия даже в Европе его осудили кстати.
      1. solzh Офлайн
        solzh Сегодня, 09:23
        0
        Кстати, ссылочку можете дать, где недоразвитого парубия осуждает Европа?
        1. Серый брат Офлайн
          Серый брат Сегодня, 09:37
          +2
          Цитата: solzh
          Кстати, ссылочку можете дать, где недоразвитого парубия осуждает Европа?

          Я без проблем нашёл по последним вашим трём словам, в Европарламенте какие-то агенты Кремля осудили его - было такое.
        2. Грибок Офлайн
          Грибок Сегодня, 10:00
          +2
          МИД Франции осудил спикера Верховной рады за слова о Гитлере
          https://www.rubaltic.ru/news/14092018-mid-frantsii-osudil-spikera-verkhovnoy-rady-za-slova-o-gitlere/
    4. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 09:06
      +7
      Цитата: Воваd
      Очередная пропагандистская статья .Напоминает мне тут,где из Парубия тоже пытались сделать сторонника Гитлера используя его неполные цитаты а также исказив смысл фразы с точностью наоборот

      Просто оставлю это здесь.
    5. solzh Офлайн
      solzh Сегодня, 09:29
      -1
      Когда и какие цитаты парубия искажали?
    6. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 10:26
      0
      Не тебе рассуждать о проблемах России, свой вклад в фашистов французы сделали в ВМВ.
    7. konstantin68 Офлайн
      konstantin68 Сегодня, 10:41
      0
      Цитата: Воваd
      "визитки яроша"

      А ее не было? Визитки? Вам еще методички не обновили,что ли?
  3. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 09:11
    +1
    Библию мало читали. Хотя бы Новый Завет.
    Церковь до лампочки, можно просто посидеть и помолиться искренне. И иконы ( они просто настраивают ) и церковные иерархи пофиг. Но кому-то вечно вобла не хватает - типа "церкви".
    Да и крестились до реформы Никона двумя перстами, потом в Сибирь "загнали" староверов так называемых, из который дивизии создавали, что б дать пилюлей немцам под Москвой.
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 10:15
      0
      Цитата: федоров
      Библию мало читали. Хотя бы Новый Завет.
      Церковь до лампочки, можно просто посидеть и помолиться искренне. И иконы ( они просто настраивают ) и церковные иерархи пофиг. Но кому-то вечно вобла не хватает - типа "церкви".
      Да и крестились до реформы Никона двумя перстами, потом в Сибирь "загнали" староверов так называемых, из который дивизии создавали, что б дать пилюлей немцам под Москвой.

      Мне ещё мой отец говорил, что "...не надо обобщать, Вера, это одно, а попы (или иные духовники) это совсем другое..."
  4. solzh Офлайн
    solzh Сегодня, 09:21
    +1
    Пока мэр Днепра

    Не могу привыкнуть к новому названию Днепропетровска. Днепр для меня - река. Река, на чьих берегах началась история государства Российского.
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 09:26
      0
      Цитата: solzh
      Днепр для меня - река

      Для меня это ещё холодильник и мотоцикл.
      1. Димка75 Офлайн
        Димка75 Сегодня, 09:46
        0
        Москва. Река? Лодочный мотор?
        Ну у вас и логика ..
        1. Серый брат Офлайн
          Серый брат Сегодня, 10:06
          0
          Цитата: Димка75
          0
          Москва. Река? Лодочный мотор?

          Электробритва - до сих пор дома где-то лежит. Там "безопасное" лезвие ещё вставляется.
        2. konstantin68 Офлайн
          konstantin68 Сегодня, 10:43
          0
          Однако Лондон Темзой не назвали все же.
      2. федоров Офлайн
        федоров Сегодня, 09:58
        +2
        Совершенно согласен. ! "Днепр" холодильник 25-ть лет пропахал, пока не сменил на "НОРД", тот же завод. Ну а мотоциклом в юности баловался, 12-ть человек умещалось - вперед на дискотеку в село smile И как он бедный выдерживал ? Советско - немецкая школа мотоциклостроения ? И сопровождали первых лиц на Красной Площади то же на "Днепре" - мотоцикле.
    2. Котище Офлайн
      Котище Сегодня, 09:37
      0
      Если следовать вопросника ЕГЭ то совершенно верно "как только бояр Рюриковых: Аскольда и Дира зарубили, Киевом матью городов Русских объявили" - дык и поперла история Русского государства.
      Без шуток я на полном "серьезе" составители опросника отметают тождество призвания Рюрика и образования Древнерусского государства.
      По поводу Днепра и Днепропетровска я с Вами абсолютно согласен.
    3. Василенко Владимир Офлайн
      Василенко Владимир Сегодня, 09:39
      +1
      Цитата: solzh
      Днепр для меня - река. Река, на чьих берегах началась история государства Российского.

      правды ради значительно севернее в Новгороде
      1. Опер Офлайн
        Опер Сегодня, 10:22
        0
        Город называется Екатеринослав! 6 отктября 1786 года князь Потемкин в "Начертании города" написал - Всемилостивейшая Государыня, где же инде, как в стране посвященной славе Вашей быть городу из великолепных зданий; а потому я и предпринял проекты составить достойные высокому сего граду названию!
  5. Журба Онлайн
    Журба Сегодня, 10:19
    -1
    Ну власовцы и дают!
    Московия всегда ею и останется.
    О Киеве забудьте, если немци захотели написать истрию той территорию, которой они руководили, то не ведитесь на их прикол.