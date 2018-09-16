Ракеты и БЛА: хуситы продолжают атаковать саудовские территории
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили в субботу очередную ракету, запущенную из Йемена мятежниками-хуситами, передает канал Sky News Arabia сообщение представителя аравийской коалиции Турки аль-Малики.
Силы ПВО королевства перехватили баллистическую ракету, запущенную мятежниками из йеменской провинции Саада, сказал аль-Малики, подчеркнув, что это преднамеренный обстрел гражданского района.
Ранее хуситы сообщили через подконтрольный им телеканал Al Masirah о запуске ракеты типа «Бадр-1» по саудовской городу Джизан.
По данным арабского военного альянса, руководимого Саудовской Аравией, в общей сложности было сбито уже 190 ракет, запущенных из Йемена. Удары наносились по приграничным городам и экономическим зонам, однако саудовские ПВО каждый раз своевременно засекали ракеты и уничтожали их, добавили в коалиции.
Ситуация осложняется тем, что в последнее время хуситы стали активно применять боевые беспилотники. Целями БЛА стали аэропорты в Дубае и Абу-Даби, нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Эр-Рияде.
Вместе с тем информации о жертвах и разрушениях в результате атак не поступало.
Предыдущая ракета, по словам представителя аравийской коалиции, была сбита саудитами в пятницу, она была нацелена на нефтеперерабатывающий комплекс в Джизане.
Напомним, противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами в Йемене началось в августе2014 года. В наиболее активную фазу боевые действия перешли в марте 2015 года после вторжения в страну войск арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.
Силы ПВО королевства перехватили баллистическую ракету, запущенную мятежниками из йеменской провинции Саада, сказал аль-Малики, подчеркнув, что это преднамеренный обстрел гражданского района.
Ранее хуситы сообщили через подконтрольный им телеканал Al Masirah о запуске ракеты типа «Бадр-1» по саудовской городу Джизан.
По данным арабского военного альянса, руководимого Саудовской Аравией, в общей сложности было сбито уже 190 ракет, запущенных из Йемена. Удары наносились по приграничным городам и экономическим зонам, однако саудовские ПВО каждый раз своевременно засекали ракеты и уничтожали их, добавили в коалиции.
Ситуация осложняется тем, что в последнее время хуситы стали активно применять боевые беспилотники. Целями БЛА стали аэропорты в Дубае и Абу-Даби, нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Эр-Рияде.
Вместе с тем информации о жертвах и разрушениях в результате атак не поступало.
Предыдущая ракета, по словам представителя аравийской коалиции, была сбита саудитами в пятницу, она была нацелена на нефтеперерабатывающий комплекс в Джизане.
Напомним, противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами в Йемене началось в августе2014 года. В наиболее активную фазу боевые действия перешли в марте 2015 года после вторжения в страну войск арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.
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