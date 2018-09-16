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Ракеты и БЛА: хуситы продолжают атаковать саудовские территории

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Силы ПВО Саудовской Аравии сбили в субботу очередную ракету, запущенную из Йемена мятежниками-хуситами, передает канал Sky News Arabia сообщение представителя аравийской коалиции Турки аль-Малики.

Ракеты и БЛА: хуситы продолжают атаковать саудовские территории


Силы ПВО королевства перехватили баллистическую ракету, запущенную мятежниками из йеменской провинции Саада, сказал аль-Малики, подчеркнув, что это преднамеренный обстрел гражданского района.


Ранее хуситы сообщили через подконтрольный им телеканал Al Masirah о запуске ракеты типа «Бадр-1» по саудовской городу Джизан.

По данным арабского военного альянса, руководимого Саудовской Аравией, в общей сложности было сбито уже 190 ракет, запущенных из Йемена. Удары наносились по приграничным городам и экономическим зонам, однако саудовские ПВО каждый раз своевременно засекали ракеты и уничтожали их, добавили в коалиции.

Ситуация осложняется тем, что в последнее время хуситы стали активно применять боевые беспилотники. Целями БЛА стали аэропорты в Дубае и Абу-Даби, нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Эр-Рияде.

Вместе с тем информации о жертвах и разрушениях в результате атак не поступало.

Предыдущая ракета, по словам представителя аравийской коалиции, была сбита саудитами в пятницу, она была нацелена на нефтеперерабатывающий комплекс в Джизане.

Напомним, противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами в Йемене началось в августе2014 года. В наиболее активную фазу боевые действия перешли в марте 2015 года после вторжения в страну войск арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.
Использованы фотографии:
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2 комментария
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  1. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:25
    0
    Сбили - не сбили , была ракета - не было ракеты --- пустыня велика .. позволяет и ошибки списать , и в боевых кличах поупражняться .
  2. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 10:42
    +1
    Мятежники с баллистическими ракетами, ну и времена пошли... Странно, что хуситов до сих пор именуют мятежниками или повстанцами, что вызывает ассоциации с голодранцами на пикапах, но наличие у них противокорабельных ракет и баллистических ракет говорит о том, что это реальная армия с подготовленными бойцами ибо бывший крестьянин или водитель автобуса не способен эксплуатировать такую сложную технику.