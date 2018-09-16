Видео Наши танки: от Т-34 до Т-14 «Армата» Сегодня, 09:59 0

Отечественное танкостроение по праву считается одним из лучших в мире. У современных российских конструкторов танков были славные учителя советской школы, создавшей такие шедевры, как знаменитая «тридцатьчетверка», Т-55, Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90.



Помимо получивших мировую известность разработок, которые выпускались массово, существовали и уникальные танки, созданные в считанных экземплярах в порядке эксперимента, среди которых особо стоит выделить ИС-7, на порядок превосходящий своих современников, или Объект-279 на четырех гусеничных движителях.



Практически все серийные модели отечественных танков пользуются популярностью во всем мире. На вооружении ряда стран до сих пор состоят и успешно участвуют в боевых действиях танки Т-55 и Т-64, которые были выпущены в 50-60 гг. прошлого столетия.





На сегодняшний день венцом российской школы танкостроения является первый в мире танк нового поколения Т-14 с необитаемой башней, созданный на основе универсальной гусеничной платформы «Армата», аналогов которому, как и достойных соперников, в мире пока не существует.



В представленном ролике показана эволюция отечественного танкостроения от знаменитого Т-34, ставшего лучшим танком Второй мировой войны до Т-14, на который в ближайшее десятилетие будут ориентироваться танкостроители всего мира.



