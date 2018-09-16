Американский БЛА провёл многочасовую разведку у побережья РФ
В субботу американский стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk после выполнения задания в небе Донбасса провел многочасовой разведывательный полет у побережья Крыма и Краснодарского края, передает Интерфакс.
По данным агентства, Global Hawk вошел в пространство над Черным морем со стороны Николаевской области в 13:25. В течение восьми часов он курсировал вдоль побережья Крымского полуострова и Краснодарского края вплоть до города Сочи. Временами БЛА приближался к российской территории на расстояние около 40 километров.
В то же время к югу от Крыма был зафиксирован американский противолодочный самолет P-8A Poseidon. Он также в течение нескольких часов курсировал вдоль российских берегов.
Согласно сообщению, Global Hawk поднялся с базы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия (Италия). Маршрут его полета проходил над территорией Греции, Болгарии и Румынии. Аппаратура, установленная на беспилотнике, способна вести разведку на глубину более 200 км на территории вероятного противника.
Между тем Народная милиция ЛНР сообщила о двух нарушениях «школьного» перемирия за сутки.
По данным пресс-службы ведомства, украинские силовики дважды обстреляли позиции подразделений ЛНР в районе населенных пунктов Сокольники и Лозовое из 82-мм минометов, гранатометов, ДМП и стрелкового оружия. Военнослужащие Луганской республики ответный огонь не открывали.
Напомним, так называемое «школьное» перемирие по договоренности конфликтующих сторон было объявлено 29 августа. В итоге данное перемирие превратилось в очередную, четвертую по счету, неудавшуюся попытку установить мир в регионе с начала года.
По данным агентства, Global Hawk вошел в пространство над Черным морем со стороны Николаевской области в 13:25. В течение восьми часов он курсировал вдоль побережья Крымского полуострова и Краснодарского края вплоть до города Сочи. Временами БЛА приближался к российской территории на расстояние около 40 километров.
В то же время к югу от Крыма был зафиксирован американский противолодочный самолет P-8A Poseidon. Он также в течение нескольких часов курсировал вдоль российских берегов.
Согласно сообщению, Global Hawk поднялся с базы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия (Италия). Маршрут его полета проходил над территорией Греции, Болгарии и Румынии. Аппаратура, установленная на беспилотнике, способна вести разведку на глубину более 200 км на территории вероятного противника.
Между тем Народная милиция ЛНР сообщила о двух нарушениях «школьного» перемирия за сутки.
По данным пресс-службы ведомства, украинские силовики дважды обстреляли позиции подразделений ЛНР в районе населенных пунктов Сокольники и Лозовое из 82-мм минометов, гранатометов, ДМП и стрелкового оружия. Военнослужащие Луганской республики ответный огонь не открывали.
Напомним, так называемое «школьное» перемирие по договоренности конфликтующих сторон было объявлено 29 августа. В итоге данное перемирие превратилось в очередную, четвертую по счету, неудавшуюся попытку установить мир в регионе с начала года.
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