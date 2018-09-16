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Американский БЛА провёл многочасовую разведку у побережья РФ

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В субботу американский стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk после выполнения задания в небе Донбасса провел многочасовой разведывательный полет у побережья Крыма и Краснодарского края, передает Интерфакс.

Американский БЛА провёл многочасовую разведку у побережья РФ


По данным агентства, Global Hawk вошел в пространство над Черным морем со стороны Николаевской области в 13:25. В течение восьми часов он курсировал вдоль побережья Крымского полуострова и Краснодарского края вплоть до города Сочи. Временами БЛА приближался к российской территории на расстояние около 40 километров.


В то же время к югу от Крыма был зафиксирован американский противолодочный самолет P-8A Poseidon. Он также в течение нескольких часов курсировал вдоль российских берегов.

Согласно сообщению, Global Hawk поднялся с базы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия (Италия). Маршрут его полета проходил над территорией Греции, Болгарии и Румынии. Аппаратура, установленная на беспилотнике, способна вести разведку на глубину более 200 км на территории вероятного противника.

Между тем Народная милиция ЛНР сообщила о двух нарушениях «школьного» перемирия за сутки.

По данным пресс-службы ведомства, украинские силовики дважды обстреляли позиции подразделений ЛНР в районе населенных пунктов Сокольники и Лозовое из 82-мм минометов, гранатометов, ДМП и стрелкового оружия. Военнослужащие Луганской республики ответный огонь не открывали.

Напомним, так называемое «школьное» перемирие по договоренности конфликтующих сторон было объявлено 29 августа. В итоге данное перемирие превратилось в очередную, четвертую по счету, неудавшуюся попытку установить мир в регионе с начала года.
Использованы фотографии:
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Над черноморским побережьем России опять кружат разведчики
БПЛА США Global Hawk снова провёл разведку у берегов Крыма и Краснодарского края
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11 комментариев
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  1. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 10:33
    0
    Временами БЛА приближался к российской территории на расстояние около 40 километров. Сбивать нельзя ? Ждем когда на 39 подлетит winked
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 10:35
      0
      Он ничего не нарушает, но мечтает, чтобы его сбили. Будем сбивать?
      1. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 10:40
        +1
        Нет.Просто надо увеличить разведывательные полеты там,где необходимо.
      2. keeper03 Офлайн
        keeper03 Сегодня, 10:53
        0
        Он нарушает то, что разведывает нашу территорию на 200 км вглубь - вот это серьёзно ! Нечего летать вдоль наших границ ! Сбить его - и дело в шляпе ! angry soldier
    2. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 10:38
      0
      Цитата: mvd ru
      Ждем когда на 39 подлетит

      20 мильная зона, поближе надо.37,4 км
    3. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 10:38
      +1
      Цитата: mvd ru
      Сбивать нельзя ? Ждем когда на 39 подлетит

      "Сбивать" -это вообще дело тонкое. Тут горячку пороть нельзя (как бы не хотелось).
      Но системами РЭР\РЭБ щупать надо
      1. kebeskin Офлайн
        kebeskin Сегодня, 10:42
        +2
        РЭБ управление потушить. Подлетит ближе сбить. И потом говорить мы не знали что он не управлялся.
      2. ученый Офлайн
        ученый Сегодня, 10:50
        +2
        Цитата: Chertt
        истемами РЭР\РЭБ щупать надо

        Чего там щупать? Если заглушить в районе систему GPS и ввести нужные поправки в ГЛОНАСС то БПЛА рано или поздно войдет в 20 мильную прибрежную зону, на инерциальных системах при хорошем ветре далеко не улетишь. И даже если каждый 10-й полет у границ России будет заканчиваться потерей БПЛА американские военные быстро откажутся от идеи подобных полетов.
        1. Chertt Онлайн
          Chertt Сегодня, 11:04
          0
          Цитата: ученый
          Если заглушить в районе систему GPS и ввести нужные поправки

          Об том и гутарим. А так как полосатые тоже, не кукурузой на ферме в Айове деланные, я думаю там электро-волновое противостояние идет, только искры летят и озон плавится bully
  2. Vita VKO Онлайн
    Vita VKO Сегодня, 10:36
    0
    Для торжественной "встречи" подобных БПЛА у российских границ нужно разработать воздушную версию системы дистанционного разминирования при помощи микроволнового излучения типа «Листва».
  3. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 10:51
    +1
    И доколе это будет продолжаться ?!! am Сбивать нужно эти беспилотники к такой-то матери ! Войны никакой не будет ибо там нет на борту людей, а вот соваться больше америкашки к нашим приграничным территориям - не будут ! angry Минобороны - Вы там чего сопли-то жуёте ?!? am soldier