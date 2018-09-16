Новости

США решили закупить российские Бе-200. А как же санкции?

38
К сожалению, сейчас лесные пожары стали привычным стихийным бедствием, хорошо знакомым сотрудникам служб чрезвычайных ситуаций многих стран. Огонь бушевал в лесных массивах Португалии, Франции, Греции, Бразилии, Индонезии. И во многих вышеперечисленных странах в таких случаях прибегают к помощи самолетов МЧС РФ Бе-200. Американцы, которые столкнулись с огненной стихией в лесах Калифорнии, решили закупить партию Бе-200 для США.



Первый контракт между штатовскими пожарными и Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г. М. Бериева (далее ТАНТК), на котором собирают российский Бе-200, предполагает поставку 10 гидросамолетов в США. Но интересы звездно-полосатых покупателей не ограничиваются только этой моделью таганрогского авиапредприятия: они также хотят приобрести небольшой пассажирский лайнер Бе-103, который рассчитан на перевозку пяти пассажиров и хорошо зарекомендовал себя на локальных линиях.


Более того, американская сторона собирается приобрести у ТАНТК права на изготовление обоих типов самолетов с их производством в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом планируется делать такие машины не только для продажи клиентам в Соединенных Штатах, но и попробовать вывести их на европейский и китайский рынок авиатехники.

Американский контракт на покупку десяти Бе-200 может быть только первой ласточкой для таганрогского авиазавода. Скорее всего, вслед за США такие гидромашины захотят купить и другие страны. Пока пожарные Испании, Греции, Италии при возгорании обширных территорий своих стран обращаются за помощью в МЧС России. Но после закупки партий Бе-200 они смогут более эффективно бороться с огнем полностью своими силами.
Автор:
Олег Орлов
Мы в Яндекс Дзен
День пожарной охраны. Как создавалась и крепла пожарная охрана России
День гражданской обороны. Войска МЧС всегда готовы прийти на помощь
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

38 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 16:04
    +4
    Американцы, которые столкнулись с огненной стихией в лесах Калифорнии, решили закупить партию Бе-200 для США.
    Да ладно вам прикалываться.Пусть закупают.У людей на заводе в Таганроге хоть зарплата может быть норм.будет
    1. AUL Офлайн
      AUL Сегодня, 16:16
      +14
      Готовую продукцию - да пожалуйста! А вот права на производство машин - тут уж извините! С их производственными мощностями будут клепать самолеты, как сосиски, а нафига нам такой конкурент, ТАНТК рухнет в одночасье!
      1. Наблюдатель2014 Онлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 16:18
        -5
        AUL (Александр)
        А вот права на производство машин - тут уж извините!
        А ,никто про права и лицензии производства и не говорил. hi
        1. maxim947 Офлайн
          maxim947 Сегодня, 16:22
          +5
          Даже если у них будет сборка из составных частей произведенных в Таганроге, то это очень не плохо, даже с частичной своей локализацией
          1. krot Офлайн
            krot Сегодня, 17:48
            +3
            А где всепропальщики? Наши самолеты же самые говеные.. Никому нафиг ненужные!
        2. AUL Офлайн
          AUL Сегодня, 16:23
          +7
          Читайте внимательней новость!
          Более того, американская сторона собирается приобрести у ТАНТК права на изготовление обоих типов самолетов с их производством в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
          1. Наблюдатель2014 Онлайн
            Наблюдатель2014 Сегодня, 16:26
            +1
            AUL (Александр)
            Читайте внимательней новость!
            Бывает! Смотришь в книгу видишь фигу laughing drinks
        3. loginovich Онлайн
          loginovich Сегодня, 17:21
          0
          Более того, американская сторона собирается приобрести у ТАНТК права на изготовление обоих типов самолетов с их производством в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом планируется делать такие машины не только для продажи клиентам в Соединенных Штатах, но и попробовать вывести их на европейский и китайский рынок авиатехники.
          Цитата: Наблюдатель2014
          AUL (Александр)
          А вот права на производство машин - тут уж извините!
          А ,никто про права и лицензии производства и не говорил. hi

          Читайте внимательней .
      2. Vita VKO Офлайн
        Vita VKO Сегодня, 16:30
        +4
        Цитата: AUL
        А вот права на производство машин - тут уж извините!

        Права можно продать по разному. В условиях санкций самым разумным будет участие ТАНТК в совместном предприятии. Тогда откроются многие рынки, которые ранее ТАНТК были просто недоступны. Кроме того, не стоит забывать о китайских конкурентах, AG600 завершает испытания.
        1. SSR Офлайн
          SSR Сегодня, 16:44
          +1
          Цитата: Vita VKO
          Цитата: AUL
          А вот права на производство машин - тут уж извините!

          Права можно продать по разному. В условиях санкций самым разумным будет участие ТАНТК в совместном предприятии. Тогда откроются многие рынки, которые ранее ТАНТК были просто недоступны. Кроме того, не стоит забывать о китайских конкурентах, AG600 завершает испытания.

          Что уж что, а матрасники реально могут раскрутить эти "бренды" и начать продавать по всему миру.
          ПС.
          Бе-200 давно нравится и Бекас класс.
          Надо им раскрутиться.
      3. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 16:49
        0
        Цитата: AUL
        +5
        Готовую продукцию - да пожалуйста!

        Это диверсия. Там и так по два самолёта в год со скрипом производятся.
    2. Kuroneko Офлайн
      Kuroneko Сегодня, 16:28
      +2
      У Бериева всегда была и есть хоть и небольшая, но устойчивая ниша - это не МиГ с его реально смутным и неясным (до последнего времени и событий) будущим.
  2. Михаил55 Офлайн
    Михаил55 Сегодня, 16:04
    0
    Деньги не пахнут?
  3. svp67 Онлайн
    svp67 Сегодня, 16:05
    +4
    Более того, американская сторона собирается приобрести у ТАНТК права на изготовление обоих типов самолетов с их производством в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
    Наивно полагать, что после этого произойдет вот это...
    Американский контракт на покупку десяти Бе-200 может быть только первой ласточкой для таганрогского авиазавода. Скорее всего, вслед за США такие гидромашины захотят купить и другие страны.
    Они будут покупать уже американские машины, уж США все для этого сделают. Тем более, что не стоит забывать, что данный самолет имеет сертификацию с украинскими движками, а вот с их аналогами у него её нет. А это значит время, которое американцы могут так растянуть...что к моменту выхода эта машина уже не кому нужна не будет
  4. Kuroneko Офлайн
    Kuroneko Сегодня, 16:05
    0
    Пока пожарные Испании, Греции, Италии при возгорании обширных территорий своих стран обращаются за помощью в МЧС России. Но после закупки партий Бе-200 они смогут более эффективно бороться с огнем полностью своими силами.

    Ну-ну. Откуда у Испании и Греции на это деньги найдутся - очень интересно посмотреть. Как бы опять всё очередным щедро списанным кредитом не закончилось.
  5. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 16:05
    -1
    А как же санкции? Ничего личного, только бизнес..
    1. Великанов Офлайн
      Великанов Сегодня, 16:22
      +2
      Цитата: parusnik
      0
      А как же санкции?

      Может, санкции это просто часть игры под названием Глобальный Развод, в которую играют президенты по обе стороны Атлантики? Играют для того, чтобы населению было чем заняться.
  6. БВС Офлайн
    БВС Сегодня, 16:11
    0
    А где сам контракт?И кто выступает от стороны СЩА? Скорее всего фейк!
    1. Kuroneko Офлайн
      Kuroneko Сегодня, 16:19
      +2
      Цитата: БВС
      А где сам контракт?И кто выступает от стороны СЩА? Скорее всего фейк!

      Полминуты в Гугле (так, чисто навскидку):

      http://www.airrecognition.com/index.php/archive-world-worldwide-news-air-force-aviation-aerospace-air-military-defence-industry/global-defense-security-news/global-news-2018/september/4510-seaplane-global-air-services-orders-10-be-200es-amphibious-aircraft.html

      Global Airservices - Майями, Флорида.

      https://www.aviaport.ru/news/2018/09/08/554085.html
      Подписанный контракт предусматривает поставку четырёх Бе-200ЧС и опцион ещё на шесть самолётов этого типа. Первые две машины будут оснащены украинскими двигателями Д-436ТП, остальные - двигателями SAM-146 российско-французского производства.
      1. БВС Офлайн
        БВС Сегодня, 16:27
        0
        Простой вопрос - а данный самолетик сертифицирован ли в США, СУДЯ по приведенному тексту, то он сертифицирован только в Европе?
        1. Kuroneko Офлайн
          Kuroneko Сегодня, 16:32
          +1
          Информации, где именно Global Airservices их намерена применять, пока что нет.
          Никто тащемта и не говорил, что они исключительно по америкам летать будут. Просто сама контора - юсовская, а уж в каких странах-континентах будет использовать наши Бэ-ешки - это уже отдельный вопрос.
          1. БВС Офлайн
            БВС Сегодня, 16:37
            -1
            Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не разрешит компании США покупать не сертифицированное воздушное судно. Все.
            1. Kuroneko Офлайн
              Kuroneko Сегодня, 16:42
              0
              Вы путаете опять же страну применения и владельца (к тому же в нашем случае мы имеем дело с негосударственной фирмой-частником, далёкой от госструктур).
              Ничего, например, что многие наши в том числе и отечественные шаланды ходят под флагами каких-то островных карликовых государств?
              Той же Global Airservices никто не мешает купить эти самолёты и, скажем, сдавать их в лизинг вообще третьим конторам без применения Бе-200 на территории Штатов (в той же Европе). Такое частенько практиковалось.
  7. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 16:19
    +3
    Я не понял, самая крутая "цивилизация" на Земле, имея НЛО в виде ФУ 22 и ФЙ 35 не могут построить самолёт-пожарник? belay
    1. Kuroneko Офлайн
      Kuroneko Сегодня, 16:22
      0
      А им раньше просто видимо не горело. =3
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 16:50
        +2
        Цитата: Kuroneko
        А им раньше просто видимо не горело. =3

        Угу, не горело. При губернаторе Шварце в Калифорнии ещё как горело!
        1. Kuroneko Офлайн
          Kuroneko Сегодня, 16:52
          +1
          Спецэффекты.
          Арни всегда питал к ним слабость.
          Кстати, я одного из моих котярусов тоже назвал Арнольдом, Арни. Он пока ещё не терминатор, но уверенно идёт к успеху.
    2. fif21 Онлайн
      fif21 Сегодня, 17:01
      0
      Цитата: sabakina
      не могут построить самолёт-пожарник?

      Спрос мал на пожарные самолеты , поэтому не в интересах России продавать лицензию на изготовление. hi
    3. профессор Офлайн
      профессор Сегодня, 17:44
      -1
      Цитата: sabakina
      Я не понял, самая крутая "цивилизация" на Земле, имея НЛО в виде ФУ 22 и ФЙ 35 не могут построить самолёт-пожарник? belay

      Уже.


      А самый удачный гидросамолет это канадский пожарный самолет Bombardier 415. Ему нет равных в цена/эффективность.


      Кстати, самый большой гидросамолет в мире это Dornier Do X


      Было бы желание.
  8. Proton Офлайн
    Proton Сегодня, 16:23
    +4
    Купить самолеты,что б потом угробить завод,путем клепания китайских поделок пусть и лицензионных. request
    Только готовая продукция,никаких лицензий.
  9. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 16:31
    0
    Санкции санкциями . а пожары трампами не потушишь .
  10. БВС Офлайн
    БВС Сегодня, 16:33
    0
    НОВОСТЬ 2016 ГОДА
    Дипломат добавил, что "проект находится на этапе подготовки сертификации под требования американских авиационных властей. Самолёт уже сертифицирован в Европе. И здесь он может пройти сертификацию по упрощённой схеме". По его словам поставки Бе-200 – "в числе потенциальных проектов".
    http://aviation21.ru/sertifikaciya-be-200chs-v-ssha-mozhet-projti-po-uproshhyonnoj-sxeme/
    Вопрос - Сертификация в США есть или нет?
    1. Kuroneko Офлайн
      Kuroneko Сегодня, 16:38
      +1
      На данный момент нет. Хотя и есть возможность при необходимости протащить (проект допускает замену движков на американские Элиссоны).
      1. БВС Офлайн
        БВС Сегодня, 16:42
        0
        Когда будет сертификация под требования американских авиационных властей, тогда можно будет и порассуждать такую новость .Процесс сертификации может занять 2-3 года и много денег. Пока это журавель в небе. Дискуссия беспочвенна, ее можно закрыть.
  11. Гильятон Офлайн
    Гильятон Сегодня, 16:40
    +2
    Вот с кем не нужно иметь дело, так это с американцами! no Да и потом, не стоит забывать, что продукция ТАНТК - двойного назначения! stop
  12. AwaZ Онлайн
    AwaZ Сегодня, 16:44
    0
    американцы , в плане практичности и выгоды , заткнут всех за пояс. На днях ролик видел, где за кадром говоилось про американсккие танки и на видео эти самые танки на аэродроме доставали из самолетов , но на заднем плане стоит бензовоз с характерной окраской ЛукОйла , так же как и с огроменным логотипом этой конторы..
  13. fif21 Онлайн
    fif21 Сегодня, 16:56
    +2
    Пусть за рубли покупают! wassat А права на производство ? Так ведь санкции понимаешь , обломинго матрасникам однако laughing
  14. sgazeev Офлайн
    sgazeev Сегодня, 17:10
    +1
    А как знаменитая "Каталина"? Разучились?Конечно легче выпускать резаную бумагу.