США решили закупить российские Бе-200. А как же санкции?

К сожалению, сейчас лесные пожары стали привычным стихийным бедствием, хорошо знакомым сотрудникам служб чрезвычайных ситуаций многих стран. Огонь бушевал в лесных массивах Португалии, Франции, Греции, Бразилии, Индонезии. И во многих вышеперечисленных странах в таких случаях прибегают к помощи самолетов МЧС РФ Бе-200. Американцы, которые столкнулись с огненной стихией в лесах Калифорнии, решили закупить партию Бе-200 для США.Первый контракт между штатовскими пожарными и Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г. М. Бериева (далее ТАНТК), на котором собирают российский Бе-200, предполагает поставку 10 гидросамолетов в США. Но интересы звездно-полосатых покупателей не ограничиваются только этой моделью таганрогского авиапредприятия: они также хотят приобрести небольшой пассажирский лайнер Бе-103, который рассчитан на перевозку пяти пассажиров и хорошо зарекомендовал себя на локальных линиях.Более того, американская сторона собирается приобрести у ТАНТК права на изготовление обоих типов самолетов с их производством в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом планируется делать такие машины не только для продажи клиентам в Соединенных Штатах, но и попробовать вывести их на европейский и китайский рынок авиатехники.Американский контракт на покупку десяти Бе-200 может быть только первой ласточкой для таганрогского авиазавода. Скорее всего, вслед за США такие гидромашины захотят купить и другие страны. Пока пожарные Испании, Греции, Италии при возгорании обширных территорий своих стран обращаются за помощью в МЧС России. Но после закупки партий Бе-200 они смогут более эффективно бороться с огнем полностью своими силами.