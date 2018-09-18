Записки Колорадского Таракана. Куба Рибле под мексиканский сэндвич

У меня иногда создается впечатление, что я с вами, уважаемые читатели, не прощаюсь вовсе. Как в нормальной человеческой жизни. Утром встал. Пообщался с семьей. Выбрался "на поверхность". Осмотрелся. Поработал. Притащил домой очередной кусок сахара или другой какой еды и опять с семьей. Хорошо...Так что приветствую семью и гостей, что "зашли на огонек". Я вернулся с очередным "куском еды" для вашего мозга и сердца. Будем препарировать наших очередных "мокриц" вместе. А мокриц этих набралось действительно не мало. Для Украины неделя — вечность!Знаете, я, кажется, нашел рецепт человеческого счастья. Счастье — это когда жизнь катится ровно. Без колдобин и ухабов. Когда вечером ты возвращаешься туда же, откуда ушел утром. Когда ты знаешь, что будешь делать завтра и послезавтра. Когда твои близкие знают, что завтра будет завтрак, обед, ужин...Я, понятное дело, совершенно не касаюсь, например, вашего Сергея Удальцова, но уж извините, как-то пришлось. Это к правам человека и прочей лабуде, которой вы нам тут иной раз тыкаете.Но... У нас на Украине с этим как раз проблемы. Это не моё личное мнение. Говорить о целой стране может только чиновник, у которого есть хоть какая-то статистика. Поэтому забрался я в отчет Счетной палаты по этому вопросу по итогам 2017 года. Только-только подготовленный и представленный 12 сентября, если кому надо.Начну с понятной для обывателя цифр, которые озвучил Всемирный банк:Конечно, можно говорить о том, что жить стало веселее. Только на голодный желудок не особо гопак плясать хочется. И списать это на войну или козни России не получается. Тем более пропагандой не особо прикроешься. Данные европейские. И наши.Короче говоря, хорошо, что ещё остались заробитчане, которые везут деньги в нэньку. Правда, все больше и больше таких, кто остается за границей и перетаскивает семьи туда же. На мой взгляд, сегодня это порядка 15-18 млн. человек. Воистину, страна, где сбываются мечты. Причем самые мрачные. Народ убедили, что нас гнобили москали, а оказалось, что свои паны гнобят в разы больше.Хотя, впрочем, как мне кажется, у москалей, то бишь у вас, ситуация ничуть не лучше.А люди-то мы хорошие. Расскажу я вам об одном происшествии у береговой линии озера Сиваш. В Джанкойском районе у села Стефановка. Кто не знает, это теперь Россия.Короче, пошли наши хлопцы на рыбалку. Из украинского села на другой стороне озера. Стрелковое Геничевского района Херсонской области. Сети забросили. Не удочки же забрасывать? А тут горилка пропадает. Хорошая такая горилка. Крепкая. А вы же знаете нашу прижимистость и хозяйственность. Короче, не пропала горилка...И тут ещё рыба в сети пошла. Накидали половину лодки. А ещё половину? Решили сети соседей потрусить. Ну и... Мотор-то есть на лодке. Тут пограничники российские... Хорошие, в принципе, ребята оказались:Но особо расслабляться не стоит. У нас не забалуешь. Я долгое время рассказывал о всяких там правосеках и прочих радикалах, которые делают нам очень нервную систему. Сегодня настала очередь рассказать об ответе пенсионеров на действия "пионеров".Во вторник киевская полиция задержала старушку пенсионерку за расстрел молодых людей из окна собственной квартиры. И не надо делать большие глаза. Бабульку просто достали пьяные вопли под окном. Ну и периодические посылы к какой-то там матери. Взяла пистолет и разогнала пьянь. Если честно, иногда у самого такое желание возникает.Какое заглавие для статьи пропадает. "Пенсионерия наносит ответный удар!" Да что там статьи, для романа...Пора рассказать о серьезных заявлениях нашего Гидранта. Наверное, вы не в курсе, что у нас прошла очередная Ялтинская конференция. Точнее, 15-я ежегодная Ялтинская Европейская Стратегия. Это официальное название. Жителей Крыма и особенно Ялты просьба не беспокоиться. Мы со своим... Артек, крымская прокуратура, крымская полиция, Ялта... Короче, в киевской Ялте это было.Я, если быть совсем честным, посмотрел выступление Гидранта лично. Как говорит Тараканчик в таких случаях: "Такую нес пургу Гидрант, что аж дух захватывало». А в зале жидкие аплодисменты, переходящие в ехидные улыбочки... Но Гидрант он и есть Гидрант. Хреновина важная, но не всегда используемая.Итак, тезисно от украинского Гидранта на Конституции:Тут, кстати, лучше даже согласиться. Перекрестившись и с криком «Слава Богу!». В смысле, что не по Уралу граница евроценностей проходит. Так что – давайте там, поразмашистее!Не мог Гидрант не сказать о своей мечте — о НАТО. Почему-то считается, что мы просто спим и видим себя в НАТО. На самом деле, надоели эти европейские стремления. Да и вообще стремления. Приходит понимание того, что жить надо своим умом. Не европейским, не русским, не американским. Своим!Но все эти разговоры упираются в одну проблему, которую просто необходимо будет решать. Деньги! Где их взять, когда зарабатывать не на чем?Интересные мысли Гидрант выдал о предстоящих выборах. Для россиян, как только что переживших собственные выборы, ничего нового. Обещания слизаны с обещаний ваших политиков один в один.У вас, наверное, говорили, что Вашингтон ходит?Кстати, я достаточно часто слышу от россиян вопрос о введении военного положения из-за войны, на которую вы не желаете являться. Не удивляйтесь, хотя уверен, что удивятся даже мои сограждане, но ответ на этот вопрос Гидрант тоже дал.Вот ведь как. По нашей логике, вы хотели ограничить наших граждан в политических правах и свободах, а Гидрант это "просканировал" и не допустил! "Сало уронили! Хреново салу!". "Щё, не вмерла Украина?". А народ верит...Но, для граждан, которые проживают на Донбассе ничего хорошего не обещают. Гидрант научился манипулировать словами. А мы научились их расшифровывать."Провести местные выборы на Донбассе можно будет только после вывода с Востока Украины российских войск и обеспечения там безопасности. Как только Минские соглашения будут реализованы, в Донецкой и Луганской областях состоятся свободные выборы".Помните положение Гидранта "буквой зю" из-за обещания остановить войну?Занавес… Каждому бы президенту так, не находите? Вот прямо взять, и начать ответственно относиться. А то посмотришь на некоторых, а там «да я общение давал на том сроке, а сейчас этот…».Если честно, надоели люди со своими закидонами. В смысле, насекомым надоели. И не только нам. Короче, решили мы вас малость проучить. В России этим занялись клещи. Мы решили не так радикально провести обучение. У нас пауки и ещё некоторые. Загадили природу цари, мокрицу вас.Не помню рассказывал вам о каракурте, который не выдержал издевательства над пляжем на берегу лимана Алибей? Гадят и гадят. Гадят и гадят. Короче тяпнул каракурт мадаму за... Представляете, во всей Одессе не нашлось сыворотки от укуса каракурта. Что за страна...Решили мы вызвать более либеральных пауков. Европейцев. Хеиракантиум фамилия. Но мы его по-свойски называем желтосумый колющий паук. Пауки достигают длины 15 мм. Охотятся ночью. Обычно прячутся в листьях травянистых растений, свернутых в трубочку. Иногда эти пауки нападают на человека. Укус их не смертельный, но весьма болезненный.Ребятам, в смысле паукам, у нас понравилось. Уже заселили Одесскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Запорожскую области. Единственное, что пока их страшит, это наша зима. Но мы их обнадежили. Люди вон без газа, отопления и горячей воды выживают, так что нам сам Бог велел...Но радикалы среди нас тоже есть. Маленькие, по схронам прячутся. Сейчас активно работают эти, название такое на фамилии сродников Гидранта похожее, лептоспиры.Радикалы они и есть радикалы. ОУН/УПА параллельного с человеческим мира. Во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали трех мужчин, у которых диагностировали инфекционное заболевание – лептоспироз. Двое больных – из Львова, третий – житель Жовковского района. А на прошлой неделе от лептоспироза умер мужчина...На счет заговора насекомых я конечно пошутил. Мы не мстим людям. Люди сами неплохо справляются в плане изведения себя в конечном счете.Кто разогнал на Украине санэпидемстации? Мы что ли за это на майдан выходили? Может, мы ликвидировали ненавистные советские санитарные нормы и правила? Мы ввергли страну в Средневековье? Подорожником все болезни лечим...И ещё. Мы допустили создание американской биохимлаборатории на нашей земле? Расскажу-ка я вам об одном больном, которого госпитализировали к нам в Александровскую больницу. Случай банальный. Лихорадка Западного Нила. На Украине. Мы же пирамиды когда-то строили. Вот когда подтверждение авторства пришло.Официально мужчина заразился на Крите. Диагноз "менингиальная форма лихорадки Западного Нила" подтвержден официально. На сегодня состояние пациента стабильное, динамика позитивная, но о прогнозах говорить еще рано.Раскрою один маленький секрет. Но вы должны напрячь мозг и вспомнить известные вам биологические лаборатории, которые создал Пентагон по периметру России. А я процитирую профессора Голубовскую:Что дальше? Холера? Так уже зафиксирована. Тиф? Малярия? Цинга? Нома? Лепра? Бубонная чума? Черная оспа?А что это я от традиций отхожу? Все о серьезном и о серьезном. И ни разу вас не напугал. Патриоты узнают — кастр… тьфу, люстрируют. Мы же настолько сильны, что уже сами себя боимся. Хотя, бояться нас действительно нужно, судя по количеству погибших и изувеченных в нашей армии. Нам даже война не нужна.Ну держитесь. Мне известно, что вы где-то там, на востоке страны, учения проводите. И вот не страшно. Как может быть страшно от "Востока-2018". Скорее возникает ассоциация с каким-нибудь космическим аппаратом или батискафом. Короче, не умеете вы подать товар лицом. И не умели...Ну что это за название для учения — "Содружество", "Восток", "Запад"... Тьфу.Учитесь у европейцев! В смысле у нас. Rapid Trident-2018. Или Riverine-2018. Да хотя бы Шторм — 2018, если у вас с иноземной мовой туго. Испугались? То-то же. Как вы яхту назовете, так она и поплывет (с).Смотрел видео с ваших учений. Ну ничего, пойдет. У вас денег больше, вы можете из в воздух выпуливать. А мы пока будем "отражать морской десант" в Бердянске, Херсоне, Запорожье, Одессе, Николаеве. Всеми имеющимися. До полного изнеможения, в смысле, изничтожения.Ну и традиционная перемога этой недели! Во Львове сварили 20 литров кофе в одной турке!СУГС три раза! Это же надо было собрать кузнецов. Взять медь и железо и выковать 25-килограммовую турку. Потом залить её водой. Бросить полтора килограмма кофе. И... перемога! Почти 200 дармоед... тьфу, добровольцев получили по чашечке кофе."Турку, которая весит 25 кг, кузнецы выковали из железа и меди. Туда бариста всыпали полтора килограмма отборной арабики. Готовили напиток около 20 минут. А вот снять с огня огромную турку самостоятельно не смогли, понадобилась посторонняя помощь".Надо было конечно из Мехико поваров пригласить. К этим 20 литрам кофе да их 70-метровый сэндвич, весом 865 килограммов... А для особо патриотичных, вроде меня, кубинцев с их коктейлем Куба Рибле. Это когда одном гигантском "стакане" поместилось более ста бутылок рома, 200 литров кока-колы и несколько ведер льда. Во гульнули бы...А пока до встречи. Всем забитых на зиму погребов. Здоровых организмов и спокойствия за завтрашний день. Будем жить!Постскриптум. Фото, которыми я разукрасил "Записки", может, кому-то покажутся "не в тему", но они не несут почти никакой смысловой нагрузки. Просто свежие картинки из Киева, не более того.