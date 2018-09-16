Новости

На 19 автобусах: из Сеула в КНДР выехала группа по подготовке саммита

5
Первая группа представителей Южной Кореи, численностью более 90 человек, в воскресенье отправилась в Пхеньян для организации саммита на высшем уровне, передает ТАСС.

На 19 автобусах: из Сеула в КНДР выехала группа по подготовке саммита


Согласно сообщению, в передовую группу вошли 93 человека, в их числе государственные должностные лица, технические специалисты и представители СМИ. По договоренности сторон, группа воспользовалась наземным транспортом – 19 автобусов уже пересекли межкорейскую границу и направились в столицу КНДР.


Группу возглавляет секретарь администрации президента по вопросам политики объединения Со Хо. В его задачу входит согласование в течение оставшегося до переговоров времени технических вопросов организации встречи, включая обеспечение ее безопасности, присутствие журналистов, а также протокольные процедуры.

Саммит должен пройти в Пхеньяне 18-20 сентября. Главными действующими лицами станут президент РК Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын. Всего в южнокорейскую делегацию войдут около 200 человек. Пока известны лишь два человека, которые будут в ее составе – это глава правящей партии Ли Хве Чхан (бывший премьер-министр РК) и руководитель группы компаний Samsung Ки Нам Ким.

Перед отъездом в Северную Корею секретарь Со Хо пообещал сделать всё возможное для успешной подготовки и проведения саммита Север-Юг.

Это уже третий межкорейский саммит в текущем году. Первый состоялся в апреле, второй – в мае 2018 года. В ходе встреч главы государств подписали декларации о прекращении взаимной пропаганды, соединении железных дорог и решении проблемы разделенных семей.

На предстоящую встречу президент РК прилетит в Пхеньян прямым рейсом из Сеула.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com
Мы в Яндекс Дзен
Новый лидер КНДР разделит власть с генералами
Скончался Ким Чен Ир
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

5 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. evgen1221 Офлайн
    evgen1221 Сегодня, 11:45
    +6
    В добрый путь
    1. хрыч Онлайн
      хрыч Сегодня, 12:29
      +2
      Цитата: evgen1221
      В добрый путь

      В основе этих телодвижений - объединение ЖД сети РК и КНДР, но естественно с Транссибом и БАМОМ, что и будет Новым Великим Шелковым путем мимо китайцев. Наша РЖД устанет гонять грузы и сырье туда-сюда, РК получит дешевую рабсилу КНДР, сырье из РФ, прежде всего сахалинский газ, вот вам конкурентная нейтрализация китайской дешевизны за счет рабсилы, дешевый энергоноситель, отличный транзит в ЕС минуя порты и лишние погрузки-разгрузки, качество товара не уступающее японщине, европейщине и американщине. Корейский товар будет дешев, дешевле китайщины, но качественный. Рухнет китайпром, рухнет японпром, рухнет и западная ширпотребка. Авто, спецтехника, электроника да и трикотаж, все будет корейское, РФ сдесь весьма также поживится, также сам наш рынок заждался корейского товара дешевле китайского.
  2. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:05
    0
    Саммит должен пройти в Пхеньяне 18-20 сентября. Главными действующими лицами станут президент РК Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын.

    ... полагаю, ни какие внешние силы не помешают проведению саммита ... хотя мерикатосы на подлянки очень заряжённые...
  3. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:06
    0
    и руководитель группы компаний Samsung Ки Нам Ким.
    О как ! Новые отвёрточные производства с оч дешёвой рабсилой не за горами ? Хотя и это тоже момент весьма позитивный ..
  4. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 12:14
    +2
    Рано или поздно они объединятся. Тигр востоко-азиатский получится еще тот. Ну тут американцы главные игроки , Кроме конечно Китая и России.