На 19 автобусах: из Сеула в КНДР выехала группа по подготовке саммита
Первая группа представителей Южной Кореи, численностью более 90 человек, в воскресенье отправилась в Пхеньян для организации саммита на высшем уровне, передает ТАСС.
Согласно сообщению, в передовую группу вошли 93 человека, в их числе государственные должностные лица, технические специалисты и представители СМИ. По договоренности сторон, группа воспользовалась наземным транспортом – 19 автобусов уже пересекли межкорейскую границу и направились в столицу КНДР.
Группу возглавляет секретарь администрации президента по вопросам политики объединения Со Хо. В его задачу входит согласование в течение оставшегося до переговоров времени технических вопросов организации встречи, включая обеспечение ее безопасности, присутствие журналистов, а также протокольные процедуры.
Саммит должен пройти в Пхеньяне 18-20 сентября. Главными действующими лицами станут президент РК Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын. Всего в южнокорейскую делегацию войдут около 200 человек. Пока известны лишь два человека, которые будут в ее составе – это глава правящей партии Ли Хве Чхан (бывший премьер-министр РК) и руководитель группы компаний Samsung Ки Нам Ким.
Перед отъездом в Северную Корею секретарь Со Хо пообещал сделать всё возможное для успешной подготовки и проведения саммита Север-Юг.
Это уже третий межкорейский саммит в текущем году. Первый состоялся в апреле, второй – в мае 2018 года. В ходе встреч главы государств подписали декларации о прекращении взаимной пропаганды, соединении железных дорог и решении проблемы разделенных семей.
На предстоящую встречу президент РК прилетит в Пхеньян прямым рейсом из Сеула.
Согласно сообщению, в передовую группу вошли 93 человека, в их числе государственные должностные лица, технические специалисты и представители СМИ. По договоренности сторон, группа воспользовалась наземным транспортом – 19 автобусов уже пересекли межкорейскую границу и направились в столицу КНДР.
Группу возглавляет секретарь администрации президента по вопросам политики объединения Со Хо. В его задачу входит согласование в течение оставшегося до переговоров времени технических вопросов организации встречи, включая обеспечение ее безопасности, присутствие журналистов, а также протокольные процедуры.
Саммит должен пройти в Пхеньяне 18-20 сентября. Главными действующими лицами станут президент РК Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын. Всего в южнокорейскую делегацию войдут около 200 человек. Пока известны лишь два человека, которые будут в ее составе – это глава правящей партии Ли Хве Чхан (бывший премьер-министр РК) и руководитель группы компаний Samsung Ки Нам Ким.
Перед отъездом в Северную Корею секретарь Со Хо пообещал сделать всё возможное для успешной подготовки и проведения саммита Север-Юг.
Это уже третий межкорейский саммит в текущем году. Первый состоялся в апреле, второй – в мае 2018 года. В ходе встреч главы государств подписали декларации о прекращении взаимной пропаганды, соединении железных дорог и решении проблемы разделенных семей.
На предстоящую встречу президент РК прилетит в Пхеньян прямым рейсом из Сеула.
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