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В Крыму назвали ОБСЕ «русофобской площадкой»

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Крупнейшая в мире региональное сообщество – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – превращается в русофобскую площадку, передает РИА Новости заявление главы болгарской национально-культурной автономии Крыма Ивана Абажера.



Недавно делегация представителей общественных организаций Крыма приняла участие в ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека, которая состоялась в Варшаве. Абажер выступил на совещании, несмотря на протест украинцев. В своем докладе он уделил внимание межнациональным отношениям на полуострове. Выступление Абажера было встречено негативно.


Превращение ОБСЭ в русофобскую площадку недопустимо, эту тенденцию пора менять, заявил он по итогам мероприятия. По словам Абажера, международной организации пора стать эталоном непредвзятости и объективности – именно эти принципы были заложены при ее создании.

Он также предложил привлечь к дискуссиям в ОБСЕ членов международной ассоциации «Друзья Крыма».

Эти люди из разных государств уже побывали на полуострове и способны донести правду до международного сообщества, подчеркнул Абажер.

Кроме того, он пригласил делегатов ОБСЕ посетить Крым и не медлить с визитом.

Каждый из делегатов должен принять волевое решение, но оно того стоит: ведь они смогут своими глазами увидеть, как развивается Крым в составе России, побеседовать с крымчанами понять, наконец, почему они решили вернуться на историческую родину, сказал Абажер.

Он добавил, что негативное представление о ситуации на полуострове складывается от незнания истинного положения дел либо нежелания видеть очевидное.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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10 комментариев
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  1. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 12:43
    +5
    заявление главы болгарской национально-культурной автономии Крыма Ивана Абажера.
    Внесём драйва в эту скучную новость.А России и русским вот по зарез нужно всякие национально-культурные автономии? Хоть болгарские ,хоть армянские?И тд. Что ,горе опыт СССР ничему не научил? А ,ну да чуть не забыл что Россия это одно ,Русский Мир другое. hi
    1. Опер Онлайн
      Опер Сегодня, 13:23
      +5
      Вы видимо, как это к сожалению не редко случается, плохо понимаете о чем говорите. Цитируемое вами название это официальный статус общины болгар Крыма. Занимается общество возрождением культурных и духовных основ народа. Проводятся дни культуры международные фестивали болгарской культуры - болгарские встречи. Подобные общества созданы армянами и немцами Крыма. А как таковой институт национально - культурных автономий был создан в России в 1996 году, что позволяет национальным меньшинствам заниматься развитием культуры и языка и национального образования. В настоящее время болгарами восстановлены побратимские отношения между городами Крыма Коктебелем и Симферополем и болгарскими Обзором и Русе. Вы видете в этом, что то плохое, Наблюдатель?Одной из своих целей Абажер ставит сохранение и восстановление памятников связанных с подвигами российского и советского солдата на территории Болгарии! Создана рабочая группа состоящая из болгар Крыма. Мало того Абажер везде говорит о том, что народ Болгарии искренне ждет полного возвращения России на Балканы! Он был участником двух конференций ОБСЕ на которых смело отстаивал российскую позицию! Больше бы таких болгар и таких болгарских обществ!
      1. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 13:47
        +1
        Он добавил, что негативное представление о ситуации на полуострове складывается от незнания истинного положения дел либо нежелания видеть очевидное.


        Они и не собираются ничего знать и смотреть , Крым это повод поливать грязью Россию и все.
      2. Наблюдатель2014 Онлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 13:49
        -2
        Опер (Игорь)
        Вы видимо, как это к сожалению не редко случается, плохо понимаете о чем говорите. Цитируемое вами название это официальный статус общины болгар Крыма. Занимается общество возрождением культурных и духовных основ народа
        Чьего народа? И какая польза от всего этого нам? Не болгарской общине?Скажем так дипломатично.Быть самим себе приятным что сохраняем другим их культуру и их ценности.Ожидая как во времена позднего СССР удара под дых?Любая поддержка(или другими словами недальновидность нац политики) не коренных народов России это создание проблем будущим поколениям .Спасибо в конце 90х научили русских Россию любить. hi
        1. Опер Онлайн
          Опер Сегодня, 14:09
          +1
          Дочитайте до конца мой комментарий увидите пользу! Россия тем и Россия, что никогда не ущемляла другие народы в своем развитии, а наоборот позволяла им получить новый стимул этого развития в составе большой и сильной страны. В Крыму никогда не было сколь либо серьезных трений между русскими, болгарами, немцами. греками ... Лишь спонсируемый русофобствующей украинской властью Джемилев с меджлисом и частью татар занимали антагонистическую позицию, которой стеснялись даже остальные татары простые труженики не имеющие часто ни кола не двора! Результатом этого стало более 90% проголосовавших за Россию граждан! Это были не только русские, болгары, немцы, греки и армяне выступавшие в Крыму всегда единым фронтом и против насильственной украинизации и против заезжих бандеровцев пытающихся устанавливать в Крыму свои порядки! Но и большинство татар!
          Настоящих русских людей не только по крови, но и по духу не надо учить Россию любить! Нет таких учителей за ненадобностью! Русские без России вообще не живут где бы они не находились. Судьба такая.
      3. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 14:20
        0
        Цитата: Опер
        Проводятся дни культуры международные фестивали болгарской культуры - болгарские встречи. Подобные общества созданы армянами и немцами Крыма.

        Вас почитать, так в Крыму только папуасы не прописаны были! laughing
        1. Опер Онлайн
          Опер Сегодня, 14:32
          0
          Вас лично я пару раз был вынужден назвать вашим настоящим именем, когда вы радостно поддержали провокатора заявившего, что будто бы я где то говорил, что готов в народ стрелять! Слова мои об этом и вы и вам подобные так привести и не смогли. И не сможете т.к. таких слов и даже близко я ни когда не говорил! Но и извинений от вас в признании вашей если и не подлости то точно глупости я не получил! Также, как публично писали гадости так и извинитесь. До этого момента общаться с вами считаю для себя невозможным.
  2. Sadko88 Онлайн
    Sadko88 Сегодня, 12:45
    +3
    Кто ОБСЕ финансирует, тот его и танцует. Прискорбно, но сейчас даже Красный крест не беспристрастен
    1. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 13:08
      +2
      Цитата: Sadko88
      Кто ОБСЕ финансирует, тот его и танцует. Прискорбно, но сейчас даже Красный крест не беспристрастен

      Энто как превращается??? Да вспомните Чечню, как ОБСЕ защищала белых и пушистых "повстанцев" и клеймила кровожадных руссиш золдатен. Давно пора выйти ( а соответственно не платить!) из этой богодельни.
  3. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 13:08
    -1
    Господам глобалистам из руководства РФ конечно ближе всякие ОБСЕристы чем "всякие" русские или болгары. Других причин тратит взносы в эти организации - нет.