В Крыму назвали ОБСЕ «русофобской площадкой»
Крупнейшая в мире региональное сообщество – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – превращается в русофобскую площадку, передает РИА Новости заявление главы болгарской национально-культурной автономии Крыма Ивана Абажера.
Недавно делегация представителей общественных организаций Крыма приняла участие в ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека, которая состоялась в Варшаве. Абажер выступил на совещании, несмотря на протест украинцев. В своем докладе он уделил внимание межнациональным отношениям на полуострове. Выступление Абажера было встречено негативно.
Превращение ОБСЭ в русофобскую площадку недопустимо, эту тенденцию пора менять, заявил он по итогам мероприятия. По словам Абажера, международной организации пора стать эталоном непредвзятости и объективности – именно эти принципы были заложены при ее создании.
Он также предложил привлечь к дискуссиям в ОБСЕ членов международной ассоциации «Друзья Крыма».
Эти люди из разных государств уже побывали на полуострове и способны донести правду до международного сообщества, подчеркнул Абажер.
Кроме того, он пригласил делегатов ОБСЕ посетить Крым и не медлить с визитом.
Каждый из делегатов должен принять волевое решение, но оно того стоит: ведь они смогут своими глазами увидеть, как развивается Крым в составе России, побеседовать с крымчанами понять, наконец, почему они решили вернуться на историческую родину, сказал Абажер.
Он добавил, что негативное представление о ситуации на полуострове складывается от незнания истинного положения дел либо нежелания видеть очевидное.
Недавно делегация представителей общественных организаций Крыма приняла участие в ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека, которая состоялась в Варшаве. Абажер выступил на совещании, несмотря на протест украинцев. В своем докладе он уделил внимание межнациональным отношениям на полуострове. Выступление Абажера было встречено негативно.
Превращение ОБСЭ в русофобскую площадку недопустимо, эту тенденцию пора менять, заявил он по итогам мероприятия. По словам Абажера, международной организации пора стать эталоном непредвзятости и объективности – именно эти принципы были заложены при ее создании.
Он также предложил привлечь к дискуссиям в ОБСЕ членов международной ассоциации «Друзья Крыма».
Эти люди из разных государств уже побывали на полуострове и способны донести правду до международного сообщества, подчеркнул Абажер.
Кроме того, он пригласил делегатов ОБСЕ посетить Крым и не медлить с визитом.
Каждый из делегатов должен принять волевое решение, но оно того стоит: ведь они смогут своими глазами увидеть, как развивается Крым в составе России, побеседовать с крымчанами понять, наконец, почему они решили вернуться на историческую родину, сказал Абажер.
Он добавил, что негативное представление о ситуации на полуострове складывается от незнания истинного положения дел либо нежелания видеть очевидное.
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