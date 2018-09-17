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Работники фитнес-цеха Боширов и Петров

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История с отравлением Скрипалей в Солсбери ОВ «Новичок» приобретает трагикомические формы, так что вызывает в памяти рассказ нашего юмориста Аркадия Райкина о двух работниках транспортного цеха, которые появляются в кульминационный момент развития событий.


Видеокадр: RT


…В Солсбери проходит тайная операция по отравлению Скрипалей, а в это время два работника московского фитнес-цеха Боширов и Петров гуляют по Солсбери, наслаждаясь горячим кофе и памятниками старинной архитектуры. Когда-то это называлось «сходить за хлебушком», а сегодня – съездить в Англию «оторваться». Затем они спокойно улетают в Москву.


Спецам из английской МИ6 этого мало, они вдобавок к Боширову и Петрову выводят на сцену ещё «Аполлона», который есть и у Райкина! Ах, Аполлон, Аполлон! На этот раз "Аполлон" сдаёт грушников-работников фитнес-цеха МИ6, которая вовремя завербовала его в российском посольстве в Риме, чтобы он мог опознать «офицеров ГРУ Боширова и Петрова», но слишком поздно, чтобы предупредить роковое отравление в Солсбери. Об этом солидно поведала Daily Express, ссылаясь на свои источники в МИ6. И назвала эту вербовку триумфом МИ6 и провалом ГРУ!

Но всё это было до пресс-конференции Боширова и Петрова Маргарите Симоньян в Москве, где они рассказали, как поехали в Англию «оторваться», а потом увидели себя в роли героев мирового сериала о шпионах-отравителях. И потребовали извинений от Британии! Теперь МИ6 нужно предъявить свой «триумф» — «Аполлона», чтобы он ещё раз, на пресс-конференции, опознал «офицеров ГРУ».

Кстати, Боширова и Петрова пречестная английская пресса уже убила как нежелательных свидетелей для Кремля. Но они ожили, как отравленные Скрипали! А вот «Аполлон» может и впрямь почить какой-нибудь странной английской смертью, ждёт его какой-нибудь шарфик в ванной, как Березовского. Если он вообще существует.

А виноват в таком конце «Аполлона» и истории с Бошировым и Петровым, не кто иной, как Владимир Путин. Он сам сказал об этом на ВЭФ во Владивостоке: «Мы их нашли!» Но когда нашли! Подождали, когда вылезет из МИ6 «Аполлон», и после этого захлопнули мышеловку! Чтобы фейк-ньюз превратились в фейк-МИ6!

МИД Британии тоже в мышеловке. МИД идентифицировало Боширова и Петрова в интервью с Маргаритой Симоньян, тут деваться было некуда, а потом ляпнуло: «Очевидно, что эти люди – офицеры российской военной разведки». Почему же очевидно? Потому что они дали «лживую и искажающую информацию», не признались, что они офицеры ГРУ! Опять всё замыкается на пресловутом «Аполлоне», только он может теперь вытащить МИ6 и МИД Британии из большой лужи лжи! Ждём-с продолжения банкета!

Впрочем, разгадку истории в Солсбери уже сообщил лидер оппозиционных премьер-министру Британии Терезе Мэй лейбористов Джереми Корбин: «Мэй демонстрирует все признаки нахождения в офисе, но не у власти». Другими словами, Тереза Мэй и Борис Джонсон, её подельник по «делу Скрипалей», — марионетки, которыми вертят спецслужбы МИ5 с МИ6 и кто-то ещё, скорее всего, то самое «глубинное государство», которого якобы нет, но уши которого торчат отовсюду, так что и Джереми Корбин не смог удержаться и увидел их, несмотря на свой высокий статус лидера оппозиции.

Здесь уместно вспомнить, что именно МИ5 с МИ6, а именно агент МИ6 Кристофер Стил, сфабриковали досье на Дональда Трампа о его вербовке в Москве, по просьбе, видимо, покойного сенатора Джона Маккейна, именно он дал ход этому досье. Хайли лайкли, МИ5 с МИ6 сфабриковали и «дело Скрипалей» против России. Если они так шельмуют президента США Дональда Трампа, то в отношении России и Путина они могут пойти на что угодно, дошли до ОВ «Новичок». Как говорится, единожды совравший будет врать и дальше.

Вообще, чему мы удивляемся? Ведь была уже знаменитая пробирка экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, с которой он врал с трибуны ООН об ОМУ в Ираке, и ведь не по своей инициативе врал, а с подачи американских спецслужб, всех семнадцати! В 20-х годах прошлого века Британия сфальсифицировала подобный скандал против России, сочинив подложное «письмо Коминтерна», сегодня эта ложь всплыла. И где английские извинения и раскаяние? Запад просто какой-то патологический лжец, а сегодня вдобавок и химический.

Дональд Трамп по совету спецслужб подписал указ о том, что санкции и другие кары могут налагаться теперь на кого угодно всего лишь по подозрению американских спецслужб, то есть им достаточно оболгать кого угодно, и можно вводить санкции, а может быть, и бомбить? Либерализм и демократия в одном флаконе с ложью спецслужб!

Эксперт из области спецслужб Яков Кедми считает, что «Британия сделала лишний шаг с Бошировым и Петровым, и всё превратилось в трагикомедию». Однако этот «лишний шаг» МИ6 сделала потому, что наш МИД не давал информационных поводов для дальнейшего нагнетания истерии вокруг истории в Солсбери. Вот и пришлось Британии делать этот «лишний шаг». Британские СМИ могут сколько угодно делать хорошую мину, но Британия сидит в луже с «Новичком», Скрипалями, Бошировым, Петровым и «Аполлоном» на виду всего мира. И висит ещё вопрос: «А где Скрипали? Почему они молчат?»
Автор:
Виктор Каменев
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28 комментариев
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  1. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 06:16
    +4
    Виктор,да ну их нафиг,эти фейки перемусоливать...надоели.оставь это первому каналу и ртр...
    1. Vard Онлайн
      Vard Сегодня, 08:59
      +1
      Ну почему... Очень забавно читать... прям как Агата Кристи... Кстати есть мнение что убийца во всех произведениях, это миссис Марпл.. и она всех подставила... так что в этом ключе все становится ясно ...
  2. Балу Онлайн
    Балу Сегодня, 06:18
    +5
    На вопрос что делали возле бензоколонки правильный ответ-заблудились. Так последняя новость: еще двое подозреваемых в убивстве.
    Чувствуется британам понравилось внимание к их скрипалям. Я по прежнему предполагаю, что никакого новичка не было, а было похищение конкретно под тему-Россия покрывает ассада-отравителя, подельники стало быть. Исключить Россию из совбеза. Вот такие у британов и амерзов планчики. А мировое сообщество на подтанцовках, массовка.
    Ни разу не видел, чтобы трахеостомическую трубку ставили так низко, как у Юлии скрипаль, да и была ли трахеостомия? winked А может имитация, грим-макияж? Пот ом после трахеостомии длительное время бывает нарушение голоса из-за отека подсязочного пространства. А у нее очень даже милый голосок, прям хоть на евровидение.
    Вкололи наркоту через одежду вот вам и кома от передоза, а дальше этот цирк с британскими клоунами.
    Оскорбленным в лучших намерениях британским спецслужбам можно дать только один совет: а вы раскройте это преступление по-настоящему-докажите умысел Терезы Мей и Бориса Джонса и всех, кто в теме. Докажите, что это было похищение, что это полномасштабная провокация.
    Иначе не отмоетесь никогда. Конкуренты Терезы все равно используют эту провокацию проьтив Терезы и ее партии в выборах, хотя что я могу понимать в колбасных обрезках. winked
  3. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 06:33
    0
    Прямо таки Шекспир и племянники!
  4. Грибок Онлайн
    Грибок Сегодня, 06:36
    0
    У гру больше причин было бы отравить Ахмеда Закаева чем этого деда который никому не нужен кроме самих британцев.
  5. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 06:49
    0
    выводят на сцену ещё «Аполлона»
    Англичане на этом не успокоились. Уже дополнительно вывели на сцену "доктора Новичка", который очевидно мазал ручку двери и в качестве прикрытия сотрудника нашего посольства. Шоу продолжается.
  6. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 07:02
    +2
    А где Скрипали? Почему они молчат?

    А какая разница где они и почему? Британская пидунья-премьер Тереза Мэй и прочие обманщики у власти и они ни молчат не разу. Уже мем пора делать - "британская политика", вначале - подлог основанный на обмане, затем обвинение, развитие действия СМИ до истерики и как итог - ущемление ошарашенного противника (поражение в правах, санкции, война...). Другими дорогами ходить не умеют, потому как наглия превыше всего!
  7. Вождь краснокожих Офлайн
    Вождь краснокожих Сегодня, 07:12
    +5
    Че то я не понял.... Автор пытается оправдать двух косноязычных туристических извращенцев, что ли? Я смотрел их потуги объясниться во время интервью у Марго Симоньян ( других каналов не нашли ). Если бы Штирлий так оправдывался перед Мюллером за отпечатки на чемоданчике с рацией, то сериал на том же месте и оборвался!))))
    1. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 07:43
      +1
      Зачетно )))
    2. Korsar4 Онлайн
      Korsar4 Сегодня, 08:50
      +1
      Хорошо. Но где же столько Штирлицев найти.
  8. oracul Офлайн
    oracul Сегодня, 07:15
    +1
    Слухи о раскрытии преступления оказались сильно преувеличенными. Ощущение, что смотришь плохонький спектакль провинциального театра, в исполнении случайно набранных в труппу актеров. Да, Британия мельчает.
  9. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 07:24
    +1
    Уже говорила... эта песня будет длится вечно! laughing и чем дальше, тем нелепее... чудесатее и чудесатее wink
    1. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 07:44
      0
      Дык , Алису в стране чудес где написали?
      1. Masya Masya Онлайн
        Masya Masya Сегодня, 07:45
        +1
        традиции соблюдают? wink
        1. Балу Онлайн
          Балу Сегодня, 08:06
          +3
          Уже говорила... эта песня будет длится вечно! laughing и чем дальше, тем нелепее... чудесатее и чудесатее

          Дык , Алису в стране чудес где написали?

          традиции соблюдают?

          Кэрол был разведчиком. Все его произведения, как и сказка так и памфлет, боевик и роман отражение его работы. Особенно Алиса-практически анализ состояния дел при дворе. Мало известен его жесткий памфлет на королевский двор. Практически ничего с тех пор не изменилось. yes
          Похоже русским пора делать лыжи из мелкобритании, пока их всех не разорили или не отравили. wassat
          1. Masya Masya Онлайн
            Masya Masya Сегодня, 08:14
            +2
            Кэрол был разведчиком. Все его произведения, как и сказка так и памфлет, боевик и роман отражение его работы.

            не доказательство же! wink а бриты. в нынешнее время, со своими сказками вылазят, как с доказанным фактом... wink love обмельчали...
  10. alta Офлайн
    alta Сегодня, 07:29
    +1
    Я никогда не читаю ,.анализы,, политиков Запада и России, читаю мнение финансовых аналитиков, которых заботит, как политика влияет на биржи...
    Посмотрите видео, где известный российский финансовый аналитик показывает вранье и провал Баширова и Петрова.
    Он показывает район дома Скрипалей, который находится в противоположном районе от Собора, куда стремились ,,туристы,, и не удивляется, почему возле дома Скрипалей засекли ,.туристов,, , считает что это провал ,,неких служб,,...
    Видимо, возле дома Скрипаля находится видеокамера, которая отслеживала его перемещение и неожиданно засекла ,,туристов,, из Москвы.....
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=9-2jJl5w9JI
    1. Балу Онлайн
      Балу Сегодня, 08:19
      +3
      Цитата: alta
      Посмотрите видео, где известный российский финансовый аналитик показывает вранье и провал Баширова и Петрова.
      belay negative
      Видимо, возле дома Скрипаля находится видеокамера, которая отслеживала его перемещение и неожиданно засекла ,,туристов,, из Москвы.....

      Слишком часто выезжали в Европу, вот их и выбрали для подставы в этой провокации. Смысл этого цирка с британскими клоунами: Россия подельник отравителя Ассада, убрать Россию из совбеза ООН.
      Спросите любого реаниматололга: разве на таком уровне делают трахеостомию да еще таким нелепым доступом. Кроме того , после трахеостомии длительно меняется голос, у некоторых остается сиплым навсегда. А у Юлии прям хоть на евровидение. Так была ли трахеостомия. Вы видели учебный фильм действия ОВ, в т.ч. нервно-паралитического, на "добровольцев" (приблизительно начало 60-х судя по качеству съемки)? Не было новичка. Вкололи через одежду наркоты, кома от передоза. Почему их больше не показывают, а папашу так и вовсе не показали? Потому что их уже в Англии нет, а они в Лэнгли, учат новый сценарий?
      Что касается пацанчиков-не привыкли к публичности. На вопрос почему вдвоем поехали, где дефчонки,правильный ответ: в Лондон со своим самоваром не ездят.
      На вопрос что делали возле бензоколонки-заблудились.
      Мне приходилось по жизни случайно общаться с людьми их возраста из конторы. У них речь правильная, логичная, как у ВВП.
      Вас напугала эта история? belay Не ездите в Лондон, мало ли, вдруг и вас отравят. wink Злые они, эти мелкобританы. wassat
      1. Korsar4 Онлайн
        Korsar4 Сегодня, 08:52
        0
        А из какого слоя социального эти персонажи?
    2. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 09:29
      0
      Ми6 могли подставить их с нелегальным бизнесом. Сказали приходите сюда за товаром, или нет, лучше вот сюда, завтра. А затем про Скрипалей постановка.
  11. Korsar4 Онлайн
    Korsar4 Сегодня, 07:46
    +1
    Тем не менее эти люди вразумительно не объяснили, что они делали и зачем.

    Понятно, что бывают бессмысленные действия. Но здесь же не школьники, прогуливающие школу.
    1. Балу Онлайн
      Балу Сегодня, 08:32
      +4
      Цитата: Korsar4
      Тем не менее эти люди вразумительно не объяснили, что они делали и зачем.

      Бизнес не очень белый. Возможно анаболики и допинги. Привлечение к ним внимания отразилось на их бизнесе. Поэтому они четко дали понять, что никаких интервью больше не будет, и им не нравится внимание к их персонам.
      1. Korsar4 Онлайн
        Korsar4 Сегодня, 08:55
        +1
        Вот и выходит, что скрывать есть что. Хотя Ваша версия интересна.
  12. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 08:30
    +1
    «Очевидно, что эти люди – офицеры российской военной разведки». Почему же очевидно?

    От них кирзой несет на километр.

    Горе разведчики. Поехали оторваться в Лондон на 2 дня, но сам Лондон их не интересовал. Разве можно оторваться в Лондоне? Они интеллектуалы и только собор в захолустье их заинтересовал. Да так, что они дважды в это захолустье ездили. Причем оба раза от вокзала по ошибке направлялись в противоположную от собора сторону к дому Скрипалей. Причем сняли одноместный!!! номер на двоих в дешевеньком мотеле. Можно было усомниться в их ориентации, но они вызвали проститутку. Правда одну на двоих. Оторвались... от устава.
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 09:23
      +1
      Может они еще и во взрослых фильмах снимаются laughing
  13. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 08:41
    +1
    Ей-богу..уже даже и не интересно, британский фейк с продолжением, оскомину набил...
  14. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 09:20
    +1
    Даа. "Апполон" видимо вот-вот "встретится" с Маккейном и Скрипалями. Кстати, почему Маккейна на ГРУ не повесили, или этот "козырь" приберегли?
  15. Larum Онлайн
    Larum Сегодня, 09:25
    0
    Какие у них лица!. По ним видно, что дело нечисто.
    То ли альтернативщики, толи богема, толи суперагенты.
    Лица округлые, незапоминающиеся, фигуры тоже. Никакая прическа. Никакая небритость. Никакое поведение.
    Точно не они.