Работники фитнес-цеха Боширов и Петров

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История с отравлением Скрипалей в Солсбери ОВ «Новичок» приобретает трагикомические формы, так что вызывает в памяти рассказ нашего юмориста Аркадия Райкина о двух работниках транспортного цеха, которые появляются в кульминационный момент развития событий.…В Солсбери проходит тайная операция по отравлению Скрипалей, а в это время два работника московского фитнес-цеха Боширов и Петров гуляют по Солсбери, наслаждаясь горячим кофе и памятниками старинной архитектуры. Когда-то это называлось «сходить за хлебушком», а сегодня – съездить в Англию «оторваться». Затем они спокойно улетают в Москву.Спецам из английской МИ6 этого мало, они вдобавок к Боширову и Петрову выводят на сцену ещё «Аполлона», который есть и у Райкина! Ах, Аполлон, Аполлон! На этот раз "Аполлон" сдаёт грушников-работников фитнес-цеха МИ6, которая вовремя завербовала его в российском посольстве в Риме, чтобы он мог опознать «офицеров ГРУ Боширова и Петрова», но слишком поздно, чтобы предупредить роковое отравление в Солсбери. Об этом солидно поведала Daily Express, ссылаясь на свои источники в МИ6. И назвала эту вербовку триумфом МИ6 и провалом ГРУ!Но всё это было до пресс-конференции Боширова и Петрова Маргарите Симоньян в Москве, где они рассказали, как поехали в Англию «оторваться», а потом увидели себя в роли героев мирового сериала о шпионах-отравителях. И потребовали извинений от Британии! Теперь МИ6 нужно предъявить свой «триумф» — «Аполлона», чтобы он ещё раз, на пресс-конференции, опознал «офицеров ГРУ».Кстати, Боширова и Петрова пречестная английская пресса уже убила как нежелательных свидетелей для Кремля. Но они ожили, как отравленные Скрипали! А вот «Аполлон» может и впрямь почить какой-нибудь странной английской смертью, ждёт его какой-нибудь шарфик в ванной, как Березовского. Если он вообще существует.А виноват в таком конце «Аполлона» и истории с Бошировым и Петровым, не кто иной, как Владимир Путин. Он сам сказал об этом на ВЭФ во Владивостоке: «Мы их нашли!» Но когда нашли! Подождали, когда вылезет из МИ6 «Аполлон», и после этого захлопнули мышеловку! Чтобы фейк-ньюз превратились в фейк-МИ6!МИД Британии тоже в мышеловке. МИД идентифицировало Боширова и Петрова в интервью с Маргаритой Симоньян, тут деваться было некуда, а потом ляпнуло: «Очевидно, что эти люди – офицеры российской военной разведки». Почему же очевидно? Потому что они дали «лживую и искажающую информацию», не признались, что они офицеры ГРУ! Опять всё замыкается на пресловутом «Аполлоне», только он может теперь вытащить МИ6 и МИД Британии из большой лужи лжи! Ждём-с продолжения банкета!Впрочем, разгадку истории в Солсбери уже сообщил лидер оппозиционных премьер-министру Британии Терезе Мэй лейбористов Джереми Корбин: «Мэй демонстрирует все признаки нахождения в офисе, но не у власти». Другими словами, Тереза Мэй и Борис Джонсон, её подельник по «делу Скрипалей», — марионетки, которыми вертят спецслужбы МИ5 с МИ6 и кто-то ещё, скорее всего, то самое «глубинное государство», которого якобы нет, но уши которого торчат отовсюду, так что и Джереми Корбин не смог удержаться и увидел их, несмотря на свой высокий статус лидера оппозиции.Здесь уместно вспомнить, что именно МИ5 с МИ6, а именно агент МИ6 Кристофер Стил, сфабриковали досье на Дональда Трампа о его вербовке в Москве, по просьбе, видимо, покойного сенатора Джона Маккейна, именно он дал ход этому досье. Хайли лайкли, МИ5 с МИ6 сфабриковали и «дело Скрипалей» против России. Если они так шельмуют президента США Дональда Трампа, то в отношении России и Путина они могут пойти на что угодно, дошли до ОВ «Новичок». Как говорится, единожды совравший будет врать и дальше.Вообще, чему мы удивляемся? Ведь была уже знаменитая пробирка экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, с которой он врал с трибуны ООН об ОМУ в Ираке, и ведь не по своей инициативе врал, а с подачи американских спецслужб, всех семнадцати! В 20-х годах прошлого века Британия сфальсифицировала подобный скандал против России, сочинив подложное «письмо Коминтерна», сегодня эта ложь всплыла. И где английские извинения и раскаяние? Запад просто какой-то патологический лжец, а сегодня вдобавок и химический.Дональд Трамп по совету спецслужб подписал указ о том, что санкции и другие кары могут налагаться теперь на кого угодно всего лишь по подозрению американских спецслужб, то есть им достаточно оболгать кого угодно, и можно вводить санкции, а может быть, и бомбить? Либерализм и демократия в одном флаконе с ложью спецслужб!Эксперт из области спецслужб Яков Кедми считает, что «Британия сделала лишний шаг с Бошировым и Петровым, и всё превратилось в трагикомедию». Однако этот «лишний шаг» МИ6 сделала потому, что наш МИД не давал информационных поводов для дальнейшего нагнетания истерии вокруг истории в Солсбери. Вот и пришлось Британии делать этот «лишний шаг». Британские СМИ могут сколько угодно делать хорошую мину, но Британия сидит в луже с «Новичком», Скрипалями, Бошировым, Петровым и «Аполлоном» на виду всего мира. И висит ещё вопрос: «А где Скрипали? Почему они молчат?»