Ту-160 пролетели над Северным полюсом
Российский стратегические бомбардировщики совершили перелет из Саратовской области на Чукотку, сообщает телеканал Звезда.
Никогда прежде стратегический ракетоносец не приземлялся так близко от берегов США. Протяженность полета составила более 8 тыс. километров. Сам полет из Энгельса в Анадырь состоялся в августе 2018 года.
Как рассказали в воскресенье эфире программы «Военная приемка», по пути назад летчикам «поручили сходить на Северный полюс». А по дороге оттуда экипажи выполнили боевую задачу – провели условные пуски ракет по наземным целям на полигоне в республике Коми. Также ракетоносцы выполнили дозаправку в воздухе.
Как ранее сообщили в Минобороны, летно-тактическое учение прошло под руководством командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша.
Административный центр Чукотского автономного округа Анадырь расположен на крайнем северо-востоке России. Регион имеет морскую границу с США.
Напомним, в марте текущего года Сергей Шойгу заявил, что российские самолеты впервые с советских времен осуществили полет через Северный полюс к североамериканскому континенту. Тогда же военный источник пояснил, что министр имел в виду полет двух противолодочных самолетов в сопровождении истребителей и заправщика.
Никогда прежде стратегический ракетоносец не приземлялся так близко от берегов США. Протяженность полета составила более 8 тыс. километров. Сам полет из Энгельса в Анадырь состоялся в августе 2018 года.
Как рассказали в воскресенье эфире программы «Военная приемка», по пути назад летчикам «поручили сходить на Северный полюс». А по дороге оттуда экипажи выполнили боевую задачу – провели условные пуски ракет по наземным целям на полигоне в республике Коми. Также ракетоносцы выполнили дозаправку в воздухе.
Как ранее сообщили в Минобороны, летно-тактическое учение прошло под руководством командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша.
Административный центр Чукотского автономного округа Анадырь расположен на крайнем северо-востоке России. Регион имеет морскую границу с США.
Напомним, в марте текущего года Сергей Шойгу заявил, что российские самолеты впервые с советских времен осуществили полет через Северный полюс к североамериканскому континенту. Тогда же военный источник пояснил, что министр имел в виду полет двух противолодочных самолетов в сопровождении истребителей и заправщика.
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