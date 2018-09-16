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Ту-160 пролетели над Северным полюсом

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Российский стратегические бомбардировщики совершили перелет из Саратовской области на Чукотку, сообщает телеканал Звезда.



Никогда прежде стратегический ракетоносец не приземлялся так близко от берегов США. Протяженность полета составила более 8 тыс. километров. Сам полет из Энгельса в Анадырь состоялся в августе 2018 года.


Как рассказали в воскресенье эфире программы «Военная приемка», по пути назад летчикам «поручили сходить на Северный полюс». А по дороге оттуда экипажи выполнили боевую задачу – провели условные пуски ракет по наземным целям на полигоне в республике Коми. Также ракетоносцы выполнили дозаправку в воздухе.

Как ранее сообщили в Минобороны, летно-тактическое учение прошло под руководством командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша.

Административный центр Чукотского автономного округа Анадырь расположен на крайнем северо-востоке России. Регион имеет морскую границу с США.

Напомним, в марте текущего года Сергей Шойгу заявил, что российские самолеты впервые с советских времен осуществили полет через Северный полюс к североамериканскому континенту. Тогда же военный источник пояснил, что министр имел в виду полет двух противолодочных самолетов в сопровождении истребителей и заправщика.

Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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5 комментариев
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  1. alkor Офлайн
    alkor Сегодня, 13:32
    +3
    Пусть тренируются. Почаще и подольше. Мускулы требуют постоянной тренировки.
  2. Vita VKO Офлайн
    Vita VKO Сегодня, 13:40
    +4
    Надеюсь теперь подобные полеты перейдут не в разовые акции, а систематическое дежурство ракетоносцев в районе северного полюса на "радость" обнаглевшим американцам, которых это событие должно хоть немного отрезвить.
    Правда, не совсем понятна формулировка
    провели условные пуски ракет по наземным целям на полигоне в республике Коми.
    Если пуск условный, то при чем здесь полигон и цели. А если цели поражены на полигоне, то и пуски должны быть реальные, а не условными.
    1. Iline Офлайн
      Iline Сегодня, 14:08
      +3
      Чтобы провести условный пуск этому самолёту необходимо выйти в район заданного пуска (РЗП), введённый в ЭВМ, в заданное время с заданной точностью. Затем ( в автомате) производится проверка совпадения зашитой в памяти карты высот с истинной. При совпадении необходимо выполнить выставку ракетных гиростабилизаторов, для чего в течении заданного времени выполняется строго горизонтальный полёт. После этого выполняется змейка для проверки правильности выставки этих самых стабилизаторов.
      Ну и далее происходит собственно алгоритм работы с ракетным вооружением до материальной отцепки, т.е до начала выполнения необратимых процессов как то: переход ракеты на питание от внутренних источников питания, выпуск двигателя, начало раскладки плоскостей и стабилизаторов. Необратимые процессы занимают всего несколько секунд. Т.е. условный пуск отличается от практического всего лишь этими секундами. Ну а что в качестве РЗП забили полигон в Коми, то это уже частности. Их там, кстати, два - Пембой и Хальмер-Ю.
    2. Чарик Онлайн
      Чарик Сегодня, 14:41
      0
      где-то нас обшучивают- не могу понять где?
  3. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 13:57
    +2
    Никогда прежде стратегический ракетоносец не приземлялся так близко от берегов США.
    Я не понял, автор(ы) только что научился читать и писать? А что делали наши ТУ-160 "близко от берегов Америки" в Венесуэле в 2008 году? И потом, Аляска русская земля, которая для них, как ДВ для нас! Автор(ы) даже не ПТУ закончил(и)!