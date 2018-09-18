Эксперты ООН «порадовали» Украину новой критической оценкой
В субботу мировые информационные агентства распространили очередной рейтинг ООН о человеческом развитии стран. Эксперты оценивали три параметра: среднюю продолжительность жизни людей, качество образования и уровень доходов. Лидерами рейтинга назвали Норвегию, Швейцарию, Австралию, Ирландию и ФРГ. России отвели 49 место, союзной нам Белоруссии – 53. Эксперты зафиксировали резкое ухудшение положения в человеческом развитии Украины и поставили её на 88 место среди 189 стран мира.
Сравнение не в пользу Киева
Для тех, кто следит за ситуацией на Украине, это не стало большой новостью. Ещё в августе английский журнал The Economist, анализируя похожий рейтинг о положении в столицах стран мира, сделал неожиданное открытие. В последние пять лет качество жизни в украинском Киеве падало самыми быстрыми темпами среди других 140 столиц.
Скажем, в столице воюющей Сирии – Дамаске жить, по экспертным оценкам, стало хуже на 7,7%. За это же время показатель удобства жизни в столице Украины упал на 12,6%. Понятно, что условия в Киеве несравнимы с украинской провинцией. Там доходы и возможности ещё ниже. Отсюда такая безрадостная оценка человеческого развития в целом по Украине.
Люди это чувствуют и ищут своё благополучие в соседних странах. Об украинских гастарбайтерах написано много. Меньше внимание обращают на то, как их труд и заработок где-нибудь в России или Польше влияют на положение в самой Украине. А зависимость здесь очевидная.
Поэтому, когда очередной киевский чиновник хвалится ростом валового внутреннего продукта, надо очень внимательно смотреть, насколько этот продукт «внутренний», ведь он пополняется, в том числе, и деньгами, переправленными на родину «заробитчанами, как называют на Украине людей, зарабатывающих в других странах средства для содержания семьи.
Статистика тут интересная. За январь-июль 2018 года работающие за границей украинцы перевели в свою страну $6,35 миллиарда. Это данные председателя Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, которые передал портал «Интерфакс-Украина». Смолий ожидает, что по итогам года поступления от «заробитчан» превысят $ 11 миллиардов.
Глава НБУ скромно умолчал, как это скажется на экономических результатах страны. Посмотрим сами. В прошлом году Всемирный банк оценил украинский ВВП по номиналу в $103 миллиарда. Стало быть, нынче каждый десятый доллар в эту копилочку придёт из заграничных заработков украинцев, и увеличение этих поступлений прямо скажется на росте ВВП страны.
В Киеве это оценили и начали помогать своим «заробитчанам». Как сообщил недавно президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, министерство труда и социальной защиты Украины заключило более 20 соглашений с различными странами по социальной защите украинцев за рубежом.
Такие договорённости позволяют работающим в этих странах украинцам иметь точно такие же страховки и социальные гарантии, как и местным гражданам. Вдохновлённый этой новацией Воскобойник размечтался о том, как теперь переориентировать своих соотечественников с Польши на Германию. Ведь там заработки выше в 2-3 раза, а значит, и приток денег на Украину будет намного больше.
Губернатор берёт на испуг
У этих грёз Василия Воскобойника есть оборотная сторона, которая отчасти послужила основой для критической оценки экспертов ООН. Активная трудовая миграция с Украины привела к дефициту рабочей силы внутри страны. Эта проблема обозначилась вскоре после пресловутого Майдана и с годами только усилилась.
По признанию специалистов рекрутинговых агентств, за последний год количество вакансий практически утроилось. Однако работодатели не могут найти необходимых для фирмы специалистов – их попросту нет на рынке. Проблему не решает даже обещанное увеличение заработной платы. Соревноваться с соседями непросто. Ведь средняя зарплата на Украине составляет порядка 250 долларов, а, например, в Польше – под 1000.
Приходится изобретать другие подходы. В прессе промелькнула инициатива главы Львовской областной государственной администрации Олега Синютки. Он предложил провести «информационную кампанию против выезда украинцев на работу в другие страны».
Снитка посчитал необходимым ограничить рекламу трудоустройства за рубежом и кроме того выпустить буклеты-«страшилки», рассказывающие о реальных рисках работы в других странах. «Бытует мнение, что там мёдом полито, – напутствовал своих подчинённых львовский губернатор, – а человеку при получении паспорта надо сказать правду!»
По версии Снитки, правда заключается в том, что приезжающих на заработки украинцев местные работодатели бьют, отбирают паспорта и заставляют работать практически бесплатно, как рабов. Такие случаи действительно встречаются. Люди о них знают и без подсказки чиновника, но всё-таки едут в поисках лучшей доли за границу. Ведь дома выбор доходных вариантов невелик.
Об одном из них (распространении на Украине суррогатного материнства) рассказало ВВС. По оценке британцев, за последние два года число украинских женщин, вынашивающих детей под заказ, выросло в несколько сотен раз, превратив страну в мировой центр суррогатного материнства.
Активность украинских женщин уже привела к падению цены на эту услугу. Если ещё недавно выносить чужого ребёнка соглашались за 20 тысяч долларов США, то теперь появилось много желающих стать суррогатной матерью за 7-8 тысяч долларов. Сомнительный бизнес получил и криминальное направление.
С заявлением об этом выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он утверждает, что суррогатное материнство стали использовать «для прикрытия вывоза младенцев из страны для продажи или донорства органов, причем речь идет о масштабных схемах».
Луценко не потрудился подтвердить фактами масштабность проблемы, а привёл только один пример из практики киевской клиникой вспомогательных репродуктивных технологий BioTexCom. С ней заключила контракт на услуги суррогатной матери итальянская пара.
После рождения ребёнка итальянцы вывезли его к себе на родину, но там их не признали биологическими родителями, поскольку обязательный в Италии ДНК-тест на установление родства не совпал с ДНК предполагаемого отца. Разразился большой скандал. Ребёнка отдали в другую семью, а BioTexCom предъявили вполне обоснованные претензии.
Так что уголовное дело против владельца клиники (ему предъявили обвинения в торговле людьми, подделке служебных документов и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах) было отнюдь не инициативой украинской прокуратуры, а её реакцией на обращение коллег из Италии.
Скорее всего, масштаб картины Луценко выплыл из прокурорской интуиции. Выяснилось, что в стране свыше пятидесяти репродуктивных клиник со вспомогательными технологиями, и в одной только BioTexCom за 18 лет её работы появились на свет 54 тысячи младенцев. А что в остальных? Не исключено, что подозрение генпрокурора появилось не на пустом месте.
Как бы то ни было, бизнес суррогатного материнства для иностранцев легко вписывается в те причины, по которым эксперты ООН оценили неблагополучие в человеческом развитии Украины. Для украинцев они большого открытия не сделали. Здесь у многих уже сложилось устойчивое мнение о прогрессирующей деградации страны.
Помалкивает об этом только власть в Киеве. Риторикой об агрессии России она старается скрыть свою ответственность за катастрофическое положение Украины.
Сравнение не в пользу Киева
Для тех, кто следит за ситуацией на Украине, это не стало большой новостью. Ещё в августе английский журнал The Economist, анализируя похожий рейтинг о положении в столицах стран мира, сделал неожиданное открытие. В последние пять лет качество жизни в украинском Киеве падало самыми быстрыми темпами среди других 140 столиц.
Скажем, в столице воюющей Сирии – Дамаске жить, по экспертным оценкам, стало хуже на 7,7%. За это же время показатель удобства жизни в столице Украины упал на 12,6%. Понятно, что условия в Киеве несравнимы с украинской провинцией. Там доходы и возможности ещё ниже. Отсюда такая безрадостная оценка человеческого развития в целом по Украине.
Люди это чувствуют и ищут своё благополучие в соседних странах. Об украинских гастарбайтерах написано много. Меньше внимание обращают на то, как их труд и заработок где-нибудь в России или Польше влияют на положение в самой Украине. А зависимость здесь очевидная.
Поэтому, когда очередной киевский чиновник хвалится ростом валового внутреннего продукта, надо очень внимательно смотреть, насколько этот продукт «внутренний», ведь он пополняется, в том числе, и деньгами, переправленными на родину «заробитчанами, как называют на Украине людей, зарабатывающих в других странах средства для содержания семьи.
Статистика тут интересная. За январь-июль 2018 года работающие за границей украинцы перевели в свою страну $6,35 миллиарда. Это данные председателя Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, которые передал портал «Интерфакс-Украина». Смолий ожидает, что по итогам года поступления от «заробитчан» превысят $ 11 миллиардов.
Глава НБУ скромно умолчал, как это скажется на экономических результатах страны. Посмотрим сами. В прошлом году Всемирный банк оценил украинский ВВП по номиналу в $103 миллиарда. Стало быть, нынче каждый десятый доллар в эту копилочку придёт из заграничных заработков украинцев, и увеличение этих поступлений прямо скажется на росте ВВП страны.
В Киеве это оценили и начали помогать своим «заробитчанам». Как сообщил недавно президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, министерство труда и социальной защиты Украины заключило более 20 соглашений с различными странами по социальной защите украинцев за рубежом.
Такие договорённости позволяют работающим в этих странах украинцам иметь точно такие же страховки и социальные гарантии, как и местным гражданам. Вдохновлённый этой новацией Воскобойник размечтался о том, как теперь переориентировать своих соотечественников с Польши на Германию. Ведь там заработки выше в 2-3 раза, а значит, и приток денег на Украину будет намного больше.
Губернатор берёт на испуг
У этих грёз Василия Воскобойника есть оборотная сторона, которая отчасти послужила основой для критической оценки экспертов ООН. Активная трудовая миграция с Украины привела к дефициту рабочей силы внутри страны. Эта проблема обозначилась вскоре после пресловутого Майдана и с годами только усилилась.
По признанию специалистов рекрутинговых агентств, за последний год количество вакансий практически утроилось. Однако работодатели не могут найти необходимых для фирмы специалистов – их попросту нет на рынке. Проблему не решает даже обещанное увеличение заработной платы. Соревноваться с соседями непросто. Ведь средняя зарплата на Украине составляет порядка 250 долларов, а, например, в Польше – под 1000.
Приходится изобретать другие подходы. В прессе промелькнула инициатива главы Львовской областной государственной администрации Олега Синютки. Он предложил провести «информационную кампанию против выезда украинцев на работу в другие страны».
Снитка посчитал необходимым ограничить рекламу трудоустройства за рубежом и кроме того выпустить буклеты-«страшилки», рассказывающие о реальных рисках работы в других странах. «Бытует мнение, что там мёдом полито, – напутствовал своих подчинённых львовский губернатор, – а человеку при получении паспорта надо сказать правду!»
По версии Снитки, правда заключается в том, что приезжающих на заработки украинцев местные работодатели бьют, отбирают паспорта и заставляют работать практически бесплатно, как рабов. Такие случаи действительно встречаются. Люди о них знают и без подсказки чиновника, но всё-таки едут в поисках лучшей доли за границу. Ведь дома выбор доходных вариантов невелик.
Об одном из них (распространении на Украине суррогатного материнства) рассказало ВВС. По оценке британцев, за последние два года число украинских женщин, вынашивающих детей под заказ, выросло в несколько сотен раз, превратив страну в мировой центр суррогатного материнства.
Активность украинских женщин уже привела к падению цены на эту услугу. Если ещё недавно выносить чужого ребёнка соглашались за 20 тысяч долларов США, то теперь появилось много желающих стать суррогатной матерью за 7-8 тысяч долларов. Сомнительный бизнес получил и криминальное направление.
С заявлением об этом выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он утверждает, что суррогатное материнство стали использовать «для прикрытия вывоза младенцев из страны для продажи или донорства органов, причем речь идет о масштабных схемах».
Луценко не потрудился подтвердить фактами масштабность проблемы, а привёл только один пример из практики киевской клиникой вспомогательных репродуктивных технологий BioTexCom. С ней заключила контракт на услуги суррогатной матери итальянская пара.
После рождения ребёнка итальянцы вывезли его к себе на родину, но там их не признали биологическими родителями, поскольку обязательный в Италии ДНК-тест на установление родства не совпал с ДНК предполагаемого отца. Разразился большой скандал. Ребёнка отдали в другую семью, а BioTexCom предъявили вполне обоснованные претензии.
Так что уголовное дело против владельца клиники (ему предъявили обвинения в торговле людьми, подделке служебных документов и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах) было отнюдь не инициативой украинской прокуратуры, а её реакцией на обращение коллег из Италии.
Скорее всего, масштаб картины Луценко выплыл из прокурорской интуиции. Выяснилось, что в стране свыше пятидесяти репродуктивных клиник со вспомогательными технологиями, и в одной только BioTexCom за 18 лет её работы появились на свет 54 тысячи младенцев. А что в остальных? Не исключено, что подозрение генпрокурора появилось не на пустом месте.
Как бы то ни было, бизнес суррогатного материнства для иностранцев легко вписывается в те причины, по которым эксперты ООН оценили неблагополучие в человеческом развитии Украины. Для украинцев они большого открытия не сделали. Здесь у многих уже сложилось устойчивое мнение о прогрессирующей деградации страны.
Помалкивает об этом только власть в Киеве. Риторикой об агрессии России она старается скрыть свою ответственность за катастрофическое положение Украины.
- Автор:
- Геннадий Грановский
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