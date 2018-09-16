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Письмо Путина: в США раскручивается новый фейк

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Среди избирателей демократической партии США активно распространяется фейковое письмо Владимира Путина в поддержку на предстоящих парламентских выборах конгрессмена-республиканца Даны Рорабакера (Rohrabacher), сообщил в Фейсбуке директор по коммуникациям МИА "Россия Сегодня" Петр Лидов-Петровский.

Письмо Путина: в США раскручивается новый фейк
Дана Рорабакер

Соединенным Штатам нужно больше таких лидеров, как Дана, которых не интересуют банальности, вроде прав человека или честных выборов, говорится в распространяемом обращении.


Дана «признаёт, что мир становится лучше с амбициозной и стремящейся к расширению Россией, Дана – наш», пишет якобы Путин, добавляя, что хорошо знает политика, так как проработал с ним «сто лет».

Как отметил Лидов-Петровский, этот фейк, активно распространяемый среди избирателей, видимо станет поводом для введения новых антироссийских санкций за вмешательство в свободное волеизъявление американцев.

По стандартам чиновников США, «железнее» доказательств и быть не может, пишет директор по коммуникациям агентства.



Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин говорил, что суть проблемы вмешательства в выборы нужно искать во внутренних распрях, происходящих в США, и выражал надежду на победу здравого смысла и прекращение дела о «сговоре» Трампа с Кремлем.

Что касается Даны Рорабакера, то он избирается в Конгресс США с 1989 года. В его карьере также пост помощника пресс-секретаря и спичрайтера президента Рональда Рейгана. В настоящее политик возглавляет в нижней палате подкомитет по Европе, Евразии и вновь возникшим угрозам. Многие американские издания называли его любимчиком Путина, поскольку конгрессмен поддержал право крымчан на присоединение к России, а также неоднократно выступал за недопущение новой холодной войны.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com
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8 комментариев
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  1. svp67 Онлайн
    svp67 Сегодня, 14:33
    +2
    А ведь "купятся"... и санкции будут. Сначала их введут, а затем начнут разбираться за что.
    1. Тралл Онлайн
      Тралл Сегодня, 14:36
      0
      Всё проходит, и это пройдет... smile
    2. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 14:36
      0
      Не факт smile От довольно грубо исполненного фейка страдает прежде всего репутация демократов. Так что автор провокации оказал им медвежью услугу, если автор не республиканец конечно wink
      1. svp67 Онлайн
        svp67 Сегодня, 14:38
        0
        Цитата: Sadko88
        От довольно грубо исполненного фейка страдает прежде всего репутация демократов. Так что автор провокации оказал им медвежью услугу, если автор не республиканец конечно

        Ни коим образом. Если "пипл схавает", то демократы ни чего делать и не будут, а если не захочет "хавать", то демократы обвинят республиканцев в попытке очернить себя...
      2. Тралл Онлайн
        Тралл Сегодня, 14:40
        +1
        Письмо подделка. Всем известно, что русский диктатор подписывает свои письма кровью smile
        1. ser65 Онлайн
          ser65 Сегодня, 14:42
          0
          своей или вражьей?
    3. Наблюдатель2014 Онлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 14:49
      0
      svp67 (Сергей) Тёзка hi
      А ведь "купятся"... и санкции будут. Сначала их введут, а затем начнут разбираться за что.
      Как некий старожила laughingсайта.Смею заметить достопочтенную публику что и мы.На ВО перед выборами Трампа обсуждали письмо от него , к читателям ВО feel
  2. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 14:37
    0
    Надо срочно написать пару сотен таких писем, сколько у них там сенаторов? И конгрессменов. И пусть разбираются... Между собой... Глупость подобного вброса им вряд ли объяснишь!