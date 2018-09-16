Письмо Путина: в США раскручивается новый фейк
Среди избирателей демократической партии США активно распространяется фейковое письмо Владимира Путина в поддержку на предстоящих парламентских выборах конгрессмена-республиканца Даны Рорабакера (Rohrabacher), сообщил в Фейсбуке директор по коммуникациям МИА "Россия Сегодня" Петр Лидов-Петровский.
Соединенным Штатам нужно больше таких лидеров, как Дана, которых не интересуют банальности, вроде прав человека или честных выборов, говорится в распространяемом обращении.
Дана «признаёт, что мир становится лучше с амбициозной и стремящейся к расширению Россией, Дана – наш», пишет якобы Путин, добавляя, что хорошо знает политика, так как проработал с ним «сто лет».
Как отметил Лидов-Петровский, этот фейк, активно распространяемый среди избирателей, видимо станет поводом для введения новых антироссийских санкций за вмешательство в свободное волеизъявление американцев.
По стандартам чиновников США, «железнее» доказательств и быть не может, пишет директор по коммуникациям агентства.
Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин говорил, что суть проблемы вмешательства в выборы нужно искать во внутренних распрях, происходящих в США, и выражал надежду на победу здравого смысла и прекращение дела о «сговоре» Трампа с Кремлем.
Что касается Даны Рорабакера, то он избирается в Конгресс США с 1989 года. В его карьере также пост помощника пресс-секретаря и спичрайтера президента Рональда Рейгана. В настоящее политик возглавляет в нижней палате подкомитет по Европе, Евразии и вновь возникшим угрозам. Многие американские издания называли его любимчиком Путина, поскольку конгрессмен поддержал право крымчан на присоединение к России, а также неоднократно выступал за недопущение новой холодной войны.
Дана Рорабакер
Соединенным Штатам нужно больше таких лидеров, как Дана, которых не интересуют банальности, вроде прав человека или честных выборов, говорится в распространяемом обращении.
Дана «признаёт, что мир становится лучше с амбициозной и стремящейся к расширению Россией, Дана – наш», пишет якобы Путин, добавляя, что хорошо знает политика, так как проработал с ним «сто лет».
Как отметил Лидов-Петровский, этот фейк, активно распространяемый среди избирателей, видимо станет поводом для введения новых антироссийских санкций за вмешательство в свободное волеизъявление американцев.
По стандартам чиновников США, «железнее» доказательств и быть не может, пишет директор по коммуникациям агентства.
Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин говорил, что суть проблемы вмешательства в выборы нужно искать во внутренних распрях, происходящих в США, и выражал надежду на победу здравого смысла и прекращение дела о «сговоре» Трампа с Кремлем.
Что касается Даны Рорабакера, то он избирается в Конгресс США с 1989 года. В его карьере также пост помощника пресс-секретаря и спичрайтера президента Рональда Рейгана. В настоящее политик возглавляет в нижней палате подкомитет по Европе, Евразии и вновь возникшим угрозам. Многие американские издания называли его любимчиком Путина, поскольку конгрессмен поддержал право крымчан на присоединение к России, а также неоднократно выступал за недопущение новой холодной войны.
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