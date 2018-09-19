Красная морская авиация в Гражданскую войну

Потеря передовых баз морской авиации на Балтийском и Черном морях и Школы морской авиации в г. Баку в результате событий 1917-1918 г., а также пожар Центрального авиационного склада в Петрограде в 1917 г. привели к уничтожению большей части технического имущества и самолетов морской авиации. К середине 1918 г. от численно сравнительно большой русской морской авиации эпохи Первой мировой войны, имевшей в своем составе до 150 действующих гидросамолетов, мало что осталось. Из инфраструктуры - сохранились лишь Школа морской авиации в Ораниенбауме, Школа воздушного боя в Красном Селе, испытательная станция и неработающий авиационный завод в Петрограде.Но разворачивающаяся на целом ряде фронтов Гражданская война потребовала срочной мобилизации всех сил – в т. ч. морской авиации. Так, организованные для защиты Республики красные озерные и речные флотилии, требовали для обеспечения успешности их боевых действий наличия качественной воздушной разведки – и, соответственно, наличия в их составе авиации. Задача формирования гидроавиационных частей для флотилий была возложена Высшим военным советом на Управление морской авиации. Последнее и приступило к их созданию.Базами новых формирований служили: для гидроотрядов - воздушный дивизион Особого назначения в Ораниенбауме и для истребительных отрядов - Школа воздушного боя в Красном Селе.Несмотря на острый недостаток материально-технических ресурсов и самолетов, благодаря высокому революционному энтузиазму летного состава морской авиации, необходимые части были сформированы в указанный Высшим военным советом срок и отбыли на фронты - на Архангельское направление, на р. Каму и на р. Волгу.Появление на фронтах гидросамолетов в значительной мере облегчило боевую деятельность речных и озерных флотилий и подняло боевое настроение их личного состава. Белые летчики, позволявшие себе, вследствие отсутствия воздушного противодействия, снижаться для пулеметного обстрела и бомбометания по красным судам до минимальных высот, почти буквально «садясь на мачты» кораблей, стали действовать осторожнее.Зимой 1918 - 19 гг. в соответствии с директивой морского командования для каждой военной флотилии должен был быть сформирован гидродивизион в составе двух гидроотрядов и одного истребительного отряда.Но непрерывное формирование новых отрядов морской авиации в 1918 г. привело к тому, что был исчерпан весь наличный запас гидросамолетов и подготовленный кадр летчиков. Общее положение Советской Республики к этому моменту было очень неблагоприятным - как для организации производства новых самолетов, так и для открытия новой школы морской авиации. В то же время пополнений (как в материальной части, так и в летном составе) ждать было неоткуда, авиационный завод в Петрограде не работал, а существовавшая тогда в Нижнем Новгороде Школа морской авиации бездействовала, передав большую часть своего имущества на формирование Волжского дивизиона.Однако, несмотря на весьма ограниченные возможности и незначительные ресурсы, ценой чрезвычайных усилий, при материальной поддержке командования Балтийского флота и Петрокоммуны удалось частично наладить работы по выпуску новых гидросамолетов на авиазаводе в Петрограде и там же (на Гутуевском острове) организовать (за счет самолетов испытательной станции) вторую школу морских летчиков.Заводом к 1 января 1919 г. было изготовлено (из оставшихся запасов полуфабрикатов и готовых изделий) около 30 единиц гидросамолетов типа М-9. Школа же к концу навигации 1918 г. допустила к самостоятельным полетам первую группу учеников-летчиков.В результате этой работы морская авиация имела к навигации 1919 г. в своем составе 52 действующих гидросамолета и 21 самолет-истребитель.В 1919 г. Гражданская война достигла апогея.Морская авиация вместе с Красным флотом и Красной армией принимала активное участие в отражении белых армий на Северном и Петроградском фронтах, на Волге, на Каспийском море, на Онежском озере и на Днепре. Боевая деятельность в этот период протекала в весьма тяжелых (во всех отношениях) условиях. Изношенные моторы и материальная часть, острый недостаток горючего, заменяемого различными, подчас весьма недоброкачественными, смесями из разных суррогатов, чрезвычайно увеличивали возможность вынужденных посадок на сушу и в расположении противника.Оторванность на продолжительное время от культурной и политической жизни, недостаток продуктов питания, приводившие летный состав к необходимости продолжительное время питаться одним черствым хлебом, поджаренным на касторовом масле, отсутствие необходимой летной одежды - результатом чего нередко было отмораживание во время полетов конечностей тела, - все это создавало исключительно тяжелые бытовые условия для жизни летного состава. Однако энтузиазм и в этом вопросе приходил на помощь личному составу морской авиации, позволяя с успехом выполнять возложенные на него командованием оперативные задания.Боевая деятельность морской авиации в этот период выражалась в выполнении различных оперативных задач по обслуживанию речных и озерных флотилий и в самостоятельных боевых действиях по наземному и воздушному противнику.В зависимости от тех или иных условий оперативной обстановки и района боевых действий отрядами морской авиации выполнялись различные задачи - начиная от одиночных полетов в разведывательных целях и до групповых бомбардировочных налетов в составе 18 самолетов, а также воздушных боев с превосходящим (по количеству и боевым качествам самолетов) воздушным противником.Интенсивность боевой деятельности частей морской авиации на отдельных фронтах в течение 1919 г. выражается в следующем количестве налетанных боевых часов и сброшенных бомб:На Северном фронте - налетано 345 часов, сброшено 2 тонны бомб;на Петроградском фронте – налетано 196 часов, сброшено более 7,5 тонн бомб и до 1,2 тонны стрел;на р. Волге – налетано 1200 часов, сброшено более 10 тонн бомб и до полутоны стрел;на Каспийском море – налетано 435 часов, сброшено до 4,1 тонн бомб;на Онежском озере – налетано 76 часов, сброшено до полутонны бомб;На р. Днепре – налетано 180 часов, сброшено 655 кг бомб.Всего за данный период времени налетано свыше 3000 боевых часов и сброшено около 32,8 тонн бомб и свыше 1,6 тонны стрел.К началу 1920 г., когда в результате победоносного наступления Красной армии зимой 1919 г. были ликвидированы Северный и Восточный фронты, а с началом навигации Каспийская флотилия ликвидировала своего противника на Каспийском море, и лишь на Южном фронте сохранился крымский ТВД, - вся морская авиация была сосредоточена на Черном и Азовском морях. На Азовском море активная деятельность созданной там флотилии ставила перед морской авиацией задачу осуществить разведку вплоть до Керченского пролива. Изношенные моторы и самолеты гидрочастей, а также полное отсутствие плавучих средств для оказания помощи самолетам в случае посадки в открытом море, обусловливали большой риск при столь далеких полетах в открытое море, требуя от летного состава, привыкшего за предыдущий период Гражданской войны к речным операциям, высоких моральных качеств.В результате разведывательной деятельности морской авиации, Азовская флотилия, своевременно предупреждаемая о появлении флотилии противника, дважды нанесла ему серьезные поражения в артиллерийских боях 10 и 14 августа у Кривой и Обиточной Косы.Боевая деятельность морской авиации за этот же период на Черном море выражалась в разведках побережья и районов моря на Херсонском, Очаковском и Одесском направлениях и бомбардировочных действиях по судам противника. Особенно характерна была бомбардировочная деятельность морской авиации по судам противника у Очаковской крепости. Все обстрелы Очаковской крепости крупной артиллерией с судов и барж противника (в том числе и линкора «Генерал Алексеев») отражались исключительно гидросамолетами. Имевшиеся в Очакове береговые батареи, вооруженные 130-мм орудиями не могли состязаться с 12-дюймовыми орудиями обстреливавшего Очаков линкора «Генерал Алексеев».За все время операций на Черном и Азовском морях самолетами морской авиации было налетано 1300 боевых часов и сброшено 10,6 тонн бомб.Наш краткий и неполный обзор боевой деятельности морской авиации в ходе Гражданской войны в 1918-20 гг. далеко не полностью отражает ее огромное боевое значение и обширность и разноплановость применения в боевой обстановке Гражданской войны. Но и приведенных отрывочных данных, на наш взгляд, достаточно, чтобы дать должную оценку той роли, которую она сыграла на всех фронтах – причем в исключительно тяжелых условиях.33 тонны сброшенных в расположении противника бомб и около 5000 налетанных боевых часов свидетельствуют о той колоссальной боевой работе и пользе, которую морская авиация оказала своими действиями красным речным и озерным флотилиям в 1918-1920 гг. во время Гражданской войны в России.